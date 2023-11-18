Медицинское страхование для релоцированных сотрудников: какой полис выбрать и как оформить

Обеспечение медицинских страховок для сотрудников, релоцировавшихся в другую страну, — относительно новая задача, с которой не каждый бизнес справляется легко, так как информации об этом нет в открытом доступе. Павел Озеров, сооснователь страхового брокера Mains ( ГК Mainsgroup ), дал советы, как организовать корпоративный ДМС за рубежом.

Сегодня можно выделить два основных формата релокации:

специалист переезжает в другую страну самостоятельно, а компания продолжает работать в России; компания открывает представительство за рубежом или же оформляет там самостоятельное юридическое лицо.

Для каждого из этих случаев возможны несколько вариантов оформления медицинских страховок. Рассказываем, как действовать в каждом конкретном случае.

Когда компания в России, а сотрудник — за рубежом

Если юридическое лицо компании продолжает действовать в России, а сотрудники удаленно работают из других стран, можно рассмотреть четыре варианта организации медстраховок: компенсацию расходов на полис сотруднику, ДМС для релокантов, полисы для выезжающих за рубеж (ВЗР; вы наверняка оформляли такой, когда ездили в отпуск), международное медицинское страхование (ММС). Рассмотрим каждую опцию подробнее.

Возмещение расходов

Самый простой способ обеспечить медстраховку с минимальными трудозатратами — дать сотруднику самостоятельно приобрести местный полис в стране релокации, а затем компенсировать ему расходы.

Такой вариант особенно подходит тем организациям, у которых мало работников за рубежом. Он позволяет не тратить ресурсы на переговоры со страховыми компаниями, а также упрощает процедуру оплаты: деньги можно перевести на карту сотрудника.

Основная сложность для компании — в том, что проблематично определить, какой полис сотрудник выбрал относительно рынка: средний, самый дорогой, самый дешевый или первый попавшийся. Не существует «страновых бенчмарков», и без глубокого погружения в специфику страхового рынка конкретной страны не получится определить оптимальную стоимость.

Некоторые компании нашли выход из этой ситуации в компенсации суммы, равной стоимости ДМС в России. Например, если для сотрудников, работающих на территории РФ, организация платит за ДМС 40 тыс. рублей за одного сотрудника, то такую же сумму возместят и релоканту (даже если он приобрел полис стоимостью 60 тыс. рублей).

Также стоит учитывать, что поскольку сотрудник будет приобретать ДМС как физлицо, в страховой попросят заполнить анкету по здоровью и, если у человека, например, есть хронические заболевания, полис обойдется ему дороже, чем если бы в СК обратился работодатель.

Еще одна потенциальная сложность — особенности конкретных государств. Где-то для покупки полиса нужно лишь назвать адрес проживания, а в других странах для этого может потребоваться ВНЖ. Плюс далеко не везде сотрудники страховой и врачи свободно говорят на английским языке. Это может доставлять дискомфорт.

Примечание. Вариант с компенсацией расходов сотруднику нельзя в полной мере назвать организацией корпоративного страхования, но, чтобы его можно было иметь в виду, ниже мы будем уточнять особенности покупки полисов и физическими, и юридическими лицами.

Аналог российского ДМС

Для релоцировавшихся сотрудников также возможно оформить аналог российского добровольного медицинского страхования (ДМС), который предполагает обслуживание сотрудников в клиниках, заранее определенных страховщиком. Такой полис покрывает экстренные и плановые обращения в рамках заранее согласованного объема услуг как и в классическом варианте ДМС.

В России многие страховщики предлагают оформление такого ДМС для членов команд, релоцировавшихся в страны СНГ, в том числе в Армению, Казахстан, Турцию, ОАЭ, а также страны Азии (Таиланд, Вьетнам, Филиппины). Этот вариант удобен, если сотрудники находятся в странах, где есть покрытие страховой компании. Прикрепление осуществляется в рамках договора ДМС с юридическим лицом в России.

Ключевое преимущество такого варианта страховки — покрытие полиса максимально приближено к тому, что сотрудники получают в рамках ДМС в России. И, как и раньше, им не нужно будет платить за услуги клиники после приема.

Однако стоит учитывать, что такое страхование работает только через звонок в ассистанс. Сотрудники не смогут записаться в клинику напрямую (как это часто позволяет традиционный ДМС): всегда нужно будет обращаться в страховую компанию, и обработка запроса будет занимать время.

Как правило, на согласование приема врача уходит от нескольких часов до суток, более сложных ситуаций вроде плановой госпитализации — от трех до пяти дней. Звонить в ассистанс нужно и в кризисных случаях, когда требуется скорая, поэтому быстрее взять такси до клиники, по пути набрать страховую и объяснить ситуацию.

Цена вопроса — около 50 тыс. рублей в год за человека при покрытии стран СНГ и от 150 тыс. рублей для Турции, ОАЭ, Кипра, Черногории и других популярных направлений.

Полис ВЗР

Самый доступный по цене вариант страхования — полис выезжающего за рубеж. Он подразумевает получение медицинской помощи при возникновении острого заболевания/состояния или травмы. При этом помощь оказывается через компании-партнеры страховой компании и оплачивается ими.

Годовой полис ВЗР с хорошим покрытием (включающем госпитализацию и стоматологию) в среднем обходится в 45-50 тыс. рублей на человека, с набором услуг попроще — от 30 тыс.рублей.

Географическое покрытие полиса зависит от потребностей компании. Это может быть как весь мир (удобно, если сотрудник постоянно перемещается), так и отдельный список стран, например, востребованные у релокантов Белоруссия, Грузия и Армения. Оформить такой полис может как российское юридическое лицо, так и сотрудник самостоятельно — на сайте страховой компании.

Основной недостаток такого полиса — он имеет ограничения по срокам: либо поездка должна длиться до 90 дней, либо застрахованному нужно находиться за рубежом не менее 180 дней в году. Кроме того сотрудник не сможет приобрести данный полис, если уже находится в стране, где требуется покрытие. Если он нарушит эти условия, у СК есть все основания отказать ему в предоставлении услуги.

Международное медицинское страхование

В отличие от ДМС, полис ММС максимально закрывает потребности сотрудника в медицинской помощи, он полностью покрывает лечение тяжелых заболеваний, онкологию, протезы, лекарства и даже пересадку органов. В случае возвращения (или временном нахождении) сотрудника в Россию он может обслуживаться в лучших коммерческих клиниках.

Оформить ММС возможно как через российское юридическое лицо, так и на частное лицо. В последнем случае человек будет в обязательном порядке заполнять анкету по здоровью (обычно не требуется при страховании через юридическое лицо). При этом также будут некоторые различия в цене: стоимость страхования для юридического лица обычно на 20-30% ниже, чем для физического.

Программы для юридических лиц обычно предусматривают большие страховые суммы (например, €1,5 млн для юридических лиц и €500 тыс. — для физических). Также для физических лиц могут вводиться подлимиты на определенные заболевания или услуги (например, подлимит по стоматологии не более €5 тыс. или исключение нейрохирургических операций).

Плюсы этого вида страхования очевидны из описания продукта: максимальное покрытие и возможность получить медицинскую помощь в любой точке мира.

Но есть и минусы:

Главный минус — высокая цена: от 500 тыс. рублей для в целом здорового и довольно молодого сотрудника лет 30 до нескольких миллионов для людей постарше с хроническими заболеваниями. Поэтому компании редко могут предложить эту опцию, или покупают ММС только для топ-менеджмента или ключевых специалистов.

Еще один недостаток состоит в том, что в России осталось всего три страховщика, которые работают с этим продуктом. И они работают через зарубежных посредников. Учитывая сложности с международными денежным транзакциями, потенциально могут возникнуть проблемы с обслуживанием.

И еще один минус: практически все обслуживание ММС за рубежом у большинства страховщиков происходит через возмещение. То есть человеку сначала нужно оплатить услуги самостоятельно, а потом подать документы в СК и получить компенсацию. Обычно заявленные сроки по возмещению — около недели, но на практике это может быть значительно дольше, даже месяц.

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Когда компания релоцировалась вместе с сотрудниками

Для открывшегося за рубежом филиала или релоцировавшейся компании вариант решения вопроса с ДМС, по сути, один — покупка полисов от местных СК. Также остается опция покупки ММС, о котором мы говорили выше, но из-за высокой цены организации редко его рассматривают.

ДМС от местной компании страны пребывания

Если организация решает оформлять ДМС в местной страховой компании, главное, что важно учесть: ДМС в России и ДМС за рубежом — довольно часто не одно и тоже.

В зависимости от страны покрытие полиса может значительно отличаться. Например:

На определенные виды услуг могут быть установлены лимиты по стоимости (когда, допустим, госпитализация покрывается только в пределах $10 тыс.).

Где-то страховка покрывает только часть стоимости услуг, а лечение некоторых заболеваний может оказаться возможно только через полгода-год после покупки полиса, так как страховая компания включает период ожидания (временную франшизу) на некоторые услуги.

Встречаются ситуации, когда ДМС работает по схеме компенсации затрат: пациент сам платит за услуги клиники, а потом подает документы в страховую, чтобы получить эти деньги обратно.

Также во многих странах, например, в европейских, не получится вызвать ни государственную, ни частную скорую при высоком давлении или сильной температуре, как мы привыкли в России, — экстренные службы выезжают только в крайне критичных ситуациях вроде огнестрельного ранения.

За рубежом будет отличаться не только покрытие полисов, но и сам процесс их покупки. Так, за пределами России страховые компании не работают в формате тендера, и за многими предложениями придется ехать физически на своих двоих.

Кроме того, в ряде стран СК не общаются с клиентом напрямую — все коммуникации построены через страховых брокеров. Или же купить ДМС можно не для любого человека.

Так, в Турции локальный ДМС для неграждан продают только тем, у кого есть вид на жительство. Плюс в странах с расслабленным менталитетом процесс переговоров и покупки может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

Особенности медицинского страхования очень сильно различаются от страны к стране. И невозможно выделить общие черты даже на региональном уровне. Поэтому главный совет, который можно дать — заранее исследовать рынок релокации.

При этом важно учесть, что сделать это из России будет довольно сложно, так как многие именитые в интернете страховщики могут не специализироваться на ДМС. Чтобы облегчить себе задачу, рекомендуем привлекать к процессу местных сотрудников или страховых экспертов.

Подводя итог

Сейчас рынок предлагает множество опций по страхованию здоровья релокантов. И если компания захочет обеспечить медицинскую помощь своим сотрудникам, она сможет найти предложения на любой бюджет и покрытие. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, следует учитывать следующие моменты:

Какой бюджет готов выделить работодатель на ДМС для сотрудников, базирующихся за рубежом. Если это стандартная сумма в 30-50 тыс. на человека, то можно рассмотреть или возмещение, или ДМС. Если же бюджета нет, то может подойти полис ВЗР (однако стоит помнить об его временных ограничениях).

Есть ли покрытие российских страховых компаний в стране релокации. Если есть и бюджет позволяет, то можно легко оформить аналог ДМС. Если покрытия нет, то стоит рассмотреть местную страховку.

Какое число сотрудников нужно застраховать. Если их 3-4 человека, то, возможно, возмещение будет проще, чем заключение договора со страховой. Если же их много, то логичнее оформить ДМС.

Потребности сотрудников. Если сотрудникам важно, чтобы страхование работало «как в России» (ходишь по врачам, а страховая за все платит), то определенно нужен ДМС. Если же им удобнее самим платить за то, что им нужно, а потом получать компенсацию, то подойдет возмещение.

Если компания релоцируется вместе с сотрудниками, то тут важно заранее исследовать местный рынок СК. Он может очень сильно отличаться от российского, и прежде чем заключать договор, нужно очень внимательно изучить его покрытие и другие детали.

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