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Гайд по релокации в Эквадор: главное о переезде

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Мария Доценко
Мария Доценко

Основатель проекта «Едем в Эквадор»

Алина Алещенко

Мария Доценко, основатель проекта «Едем в Эквадор» и автор одноименного Telegram-канала, поделилась опытом жизни в Эквадоре и рассказала об особенностях релокации для тех, кто хочет отправиться в эту небольшую страну на южноамериканском континенте.

Гайд по релокации в Эквадор: главное о переезде

В этом материале я расскажу про Эквадор — небольшую страну на эквадоре, про которую мало кто знает. Я также объясню, какие возможности она дает для легализации и последующего гражданства.

Эквадор расположен на южноамериканском континенте, в северо-западной его части. С запада Эквадор омывается Тихим океаном, на суше граничит с Колумбией на северо-востоке и Перу — на юго-востоке. Это страна с невероятно красивой природой и колониальной архитектурой в городах.

В Эквадоре выделяют четыре климатические зоны или, как их еще называют, 4 мира Эквадора — побережье, горы, джунгли и галапагосские острова. Эквадор невероятно интересен для туризма, но и для релокации и легализации там тоже отличные условия.

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Зачем переезжать в Эквадор?

  1. Безвизовый въезд на 90 дней для граждан РФ и стран бывшего Советского Союза.
  2. Легкое получение резидентства по нескольким основаниям; через 5 лет можно оформить гражданство.
  3. Национальная валюта — доллар США.
  4. Возможность оформить вклад в $ под 7,5% годовых в банке и до 10% в кооперативе даже при статусе туриста.
  5. Теплый океан круглый год.
  6. Тепло — нет финансовых затрат на обогрев помещения.
  7. Бесплатные медицина и образование.
  8. Невероятно красивая природа. В одной стране горы, океан, джунгли, Галапагосские острова. Добраться в любую точку страны можно практически за день.
  9. С видом на жительство легко получить туристическую визу на 5-10 лет в США.
  10. Хорошее авиасообщение с США.

Сравнивая Эквадор с другими странами Южной Америки, хочу сказать, что только здесь практически отсутствует инфляция за счет того, что местная валюта — доллар США, а еще тут один из самых простых процессов получения вида на жительство. 

 

Минусы

  1. Низкая цифровизация страны. Слабо развиты продажи через интернет-магазины. Государственные сайты часто «висят» — так что надо запастись терпением.
  2. Нужно учить испанский язык, английский мало кто знает.
  3. Криминогенная обстановка нестабильна. Это относится ко всей Южной Америке, в Эквадоре это особенно касается побережья.
  4. Найти работу по найму непросто. Поэтому мы особенно рекомендуем Эквадор людям с удаленной работой или пассивным доходом.
  5. Высокий УФ-фон, но это и понятно: Эквадор находится на экваторе.

 

Как оформить ВНЖ в Эквадоре?

Чтобы легализоваться в Эквадоре, вам нужно иметь для этого основание для легализации. Сегодня мы рассмотрим 3 основных вида легализации в Эквадоре и, соответственно, 3 основания.

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Виза резидента по диплому

Основанием для получения визы резидента или вида на жительство в Эквадоре будет легализованный в Эквадоре диплом о высшем образовании. Если вы получили высшее образование, то вы уже можете рассмотреть для себя эту возможность. 

Легализовать диплом в Эквадоре можно удаленно, в вашем личном присутствии нет необходимости. 

Эту процедуру можно запустить онлайн, а физически подать за вас диплом в Синесит или Министерство образования Эквадора может человек, у которого будет авторизационное письмо на представление ваших интересов. Это может быть ваш друг или знакомый в Эквадоре или фирма-посредник, оказывающая такого рода услуги.

Вам будет нужно только лишь отправить в Эквадор ваш диплом и авторизационное письмо на предоставление вашего диплома в Министерство образования Эквадора. Сотрудники Министерства не забирают диплом — при подаче диплома его проверяют и сразу отдают вам.

С момента физической подачи и проверки диплома вы можете найти свой диплом на сайте министерства по ссылке и следить за этапами подтверждениями онлайн. 

Подойдет любой диплом о высшем образовании, очном и заочном. Есть перечень специальностей, заочная форма которых не проходит, но большинство заочных дипломов принимаются. Перечень специальностей, заочная форма которых не принимается в Эквадоре, можно посмотреть по ссылке.

Сама процедура официально занимает до 45 дней (сейчас сроки увеличились). Когда диплом подтвердят, на сайте Синесита появится статус «Подтвержден», и вы сможете загрузить электронный сертификат подтверждения диплома. Теперь у вас есть бессрочное основание для получения визы по диплому или визы резидентаа в Эквадоре!

После подтверждения диплома и получения электронного сертификата можно сразу подать на визу ВНЖ в любом посольстве Эквадора (чаще это Москва). А можно прилететь в Эквадор и оформить вид на жительство на месте. Если у вас есть основание для легализации, то сама процедура займет около 2 недель от момента подачи документов.

 

Виза резидента по инвестициям

Основанием для получения будет являться сертификат из Центробанка Эквадора, показывающий, что у вас есть вклад на 2 года от $45 000 в банке Эквадора или куплена недвижимость по кадастровой стоимости от $45 000. 

Особенностью и преимуществом этого вида ВНЖ является то, что вы будете получать проценты по вкладу в зависимости от выбранного банка или кооператива до 8% годовых в долларах США.

Кроме того, по этому виду ВНЖ вы можете взять зависимыми не только мужа или жену, но и взрослых детей старше 18 лет.

 

Digital nomad (виза цифрового кочевника)

Тут основанием будет договор удаленного сотрудника. Документ должен быть апостилирован. Поскольку на трудовые договоры в РФ не ставят апостиль, вы можете сделать нотариальную копию и поставить апостиль на нее. Основные требования к такому договору, помимо апостиля:

  • договор должен быть или от 2 лет на момент подачи документов на резиденство или бессрочным;
  • сумма ежемесячной заработной платы должна быть от 1350$ (3 минимальных оплаты труда на август 2023) на основное лицо и плюс 250$ в месяц на каждое зависимое лицо, если у вас есть жена/муж или дети;
  • должно быть указано, что вы работаете удаленно.

 

Как происходит легализация в Эквадоре?

Итак, у вас есть одно из оснований для получения вида на жительство. Как же происходит легализация и получение временной визы или вида на жительство в Эквадоре (ВНЖ)?

Вы можете получить вид на жительство в Эквадоре в Москве или любом другом городе вашего проживания, где есть консульство Эквадора. То есть можно оформить вид на жительство (ВНЖ) в Эквадоре в Москве и лететь в Эквадор уже с визой! Это упростит транзит через Европу, и не нужно будет покупать обратный билет. 

Основное требование при оформлении ВНЖ в посольстве Эквадора в Москве или любом другом — вам необходимо въехать в Эквадор в течении 3 месяцев после оформления визы.

В этом случае вы сможете по истечении 21 месяцев в Эквадоре подать документы на постоянную визу или ПМЖ. Если вы въедете в Эквадор позже, то по истечении 2 лет (срок действия визы) вам нужно будет опять подаваться на временный вида на жительство (ВНЖ) на том же основании.

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И, конечно, вы можете прилететь в Эквадор как турист, виза в Эквадор не нужна — у вас будет 90 дней легального пребывания. Этого времени достаточно, чтобы подать документы на получение вида на жительство при наличии основания для ВНЖ. Для граждан РБ, Украины и Казахстана можно продлить эти 90 дней пребывания еще на 90 дней. Итого будет 180 дней легального пребывания в Эквадоре.

После того как вы оформили временную визу или временный вид на жительство в Эквадоре и прожили тут 21 месяц, вы можете подаваться на постоянную визу или постоянный вид на жительство (ПМЖ).

Процедура получения ПМЖ в Эквадоре ничем принципиально не отличается от процедуры получения ВНЖ. Основание для постоянного вида на жительство (ПМЖ) у вас будет то же самое, что и для временного вида на жительство (ВНЖ).

Для получения гражданства в Эквадоре вам нужно прожить в статусе ПМЖ 3 года. Первые 2 года необходимо находиться в стране от 180 дней в году. Далее для сохранения статуса ПМЖ можно отсутствовать в стране до 5 лет.

Процедура получения гражданства включает в себя собеседование на испанском языке и экзамен по истории Эквадора. Документы рассматриваются от 3 месяцев до 1 года. Это от подачи документов на гражданство до его получения.

 

Пакет документов, необходимый для релокации по каждому из оснований

Ниже приведу перечень документов, необходимых для оформления вида на жительство при подаче в Эквадоре. Для оформления в посольстве Эквадора в Москве или любом другом городе пакет документов будет отличаться, но не принципиально. 

  1. Загранаспорт со сроком действия от 6 месяцев.
  2. Один из следующих документов в зависимости от вашего основания: с ертификат подтверждения диплома + перевод диплома, сертификат из Центробанка о том что вы оформили вклад / договор купли недвижимости с кадастровой стоимостью от $45 000, трудовой договор удаленного сотрудника с апостилем.
  3. Справка о несудимости из страны вашего гражданства за последние 5 лет.
  4. Выписка со счета, показывающая поступления на ваш счет суммы, равной (или выше) $1350 в месяц за последние 3 месяца. На каждого зависимого члена семьи надо добавить $250 в месяц. По диплому требуют от 450$ в месяц на основное лицо.
  5. Страховка на 2 года. Ее можно сделать на месте. Стоимость — $45 на человека.
  6. Свидетельство о браке, если есть зависимый супруг/супруга (оригинал с апостилем).
  7. Свидетельство о рождении детей (обязательно), если есть дети до 18 лет и они оформляются зависимыми (оригинал с апостилем).
  8. Свидетельство о рождении взрослых (не обязательно) — оригинал с апостилем, в случае отсутствия свидетельства о рождении родители не будут указаны в седуле (внутренний паспорт Эквадора).
  9. Справка из миграторио — берется в отделе мигратирио в Эквадоре.

 

Подводные камни легализации в Эквадоре

Сложности или подводные камни при легализации в Эквадоре, конечно, тоже встречаются. Я попробую выделить самые основные.

 

Отказали в подтверждении диплома

Такое бывает и, как правило, связано с неверно предоставленными документами на подачу. 

С декабря 2022 Министерство образования Эквадора ввело новое требование — это справки архивная и справка кода ЮНЕСКО. Именно со справкой ЮНЕСКО и связаны сложности.

Случается, что университет вписывает в справке не тот код, который нужен. Либо на подтверждение диплома подается европейское приложение к диплому (ЕПД). В этом приложении есть код, но часто это код уровня образования. Министерство образования Эквадора требует код области образования. 

Поэтому необходимо тщательно изучить документы перед подачей на подтверждение диплома!

 

Сделали вклад в банк, а инвестиционную визу получить не могут

Такая ситуация, к сожалению, возможна. Связана она с тем, нельзя положить вклад под инвестиционную визу в любой банк. Такой вклад может быть сделан только в банк, лицензированный под ВНЖ. Только на вклад такого Центробанк Эквадора выдаст свой сертификат, который и будет вашим основанием для вида на жительство.

 

Ошиблись в переводе на испанский язык

Самый лучший вариант — делать все переводы в Эквадоре. Если вы делаете переводы в РФ, то, обязательно, делайте консульскую легализацию каждого перевода в посольстве Эквадора в РФ. Только в таком случае вы сможете использовать переводы на территории Эквадора!

 

Это основные нюансы и подводные камни. Конечно, в каждом конкретном случае могут быть свои особенности. 

Фото на обложке: Shutterstock / OSTILL is Franck Camhi

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