Каждый третий россиянин назвал знакомства важнейшим фактором карьерного роста — опрос

Каждый третий россиянин назвал знакомства важнейшим фактором профессионального роста, показал опрос. В определяющей роли знакомств в построении карьеры чаще уверены представители старшего поколения, а молодежь, наоборот, больше полагается на профессионализм.
29% респондентов признались, что именно знакомства являются важнейшим фактором, влияющим на профессиональный рост. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.
В том, что основополагающим фактором карьерного роста является профессионализм, уверены лишь 14% участников опроса. Вместе с тем, каждый второй россиянин признал роль знакомств в профессиональном росте, но не назвал этот фактор самым важным.
В чрезвычайной важности так называемых связей в построении карьеры убеждены больше мужчины, чем женщины (33% против 24%). Также к этому больше склоняются представители старшего поколения, чем молодежь, которая чаще верит в профессионализм человека.
SuperJob провел опрос среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников
- 2 Аналитики рассказали о предпочтениях россиян при онлайн-покупке продуктов
- 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
ВОЗМОЖНОСТИ
14 мая 2023
15 мая 2023
15 мая 2023