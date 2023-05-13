Каждый третий россиянин назвал знакомства важнейшим фактором карьерного роста — опрос

Каждый третий россиянин назвал знакомства важнейшим фактором профессионального роста, показал опрос. В определяющей роли знакомств в построении карьеры чаще уверены представители старшего поколения, а молодежь, наоборот, больше полагается на профессионализм.

29% респондентов признались, что именно знакомства являются важнейшим фактором, влияющим на профессиональный рост. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

В том, что основополагающим фактором карьерного роста является профессионализм, уверены лишь 14% участников опроса. Вместе с тем, каждый второй россиянин признал роль знакомств в профессиональном росте, но не назвал этот фактор самым важным.

В чрезвычайной важности так называемых связей в построении карьеры убеждены больше мужчины, чем женщины (33% против 24%). Также к этому больше склоняются представители старшего поколения, чем молодежь, которая чаще верит в профессионализм человека.

SuperJob провел опрос среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.

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