Zoom заплатит $85 млн своим пользователям из-за проблем с безопасностью данных

Пользователи Zoom подали групповой иск против сервиса в федеральный суд Сан-Хосе в Калифорнии. Суд встал на их сторону и согласился, что компания действительно нарушила закон штата о конфиденциальности личных данных, пишет Bloomberg.

Утверждается, что Zoom делился информацией о своих пользователях с Facebook, не предупредив их об этом. Кроме того, сервис не смог защитить видеосвязь от атак хакеров и вводил людей в заблуждение насчет используемых им технологий шифрования.

В общем счете Zoom заплатит свои пользователям $85 млн: по $25 владельцам платных аккаунтов и по $15 людям, которые не подпадают под групповой иск. Кроме того компанию обязали заняться усовершенствованием системы защиты данных своих пользователей.

Это уже не первый подобный скандал, связанный с Zoom, сервисом, который стал популярным во время пандемии из-за возросшего запроса на удобные групповые видеозвонки. Год назад, например, в сеть утекли тысячи записей видеоразговоров пользователей Zoom и данные сотен тысяч взломанных аккаунтов платформы.

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Фото: Unsplash