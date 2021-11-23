Как создать кейтеринг — советы для запуска выездного ресторана

Свое дело в сфере организации питания может стать очень прибыльным, но для старта важно выбрать нишу и специализацию. О том, как организовать бизнес с нуля в кейтеринге, рассказали Андрей Черепанов, операционный директор сервиса по доставке еды в офисы и на мероприятия Catery, и Екатерина Лисейчева, CEO ивент-агентства «Мандариновая лиса».

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Преимущества кейтеринга

Ежегодно рынок кейтеринга стабильно растет на 7-9%, при этом потенциальная емкость рынка составляет 500-600 млрд рублей. Это делает нишу привлекательной для потенциальных игроков.

У кейтеринга как модели есть существенное преимущество: на старте такой бизнес не требует больших вложений: стартовый капитал зависит от того, насколько масштабным будет бизнес, и от выбранной ниши, но для того, чтобы начать, будет достаточно сайта или страницы в соцсетях и бюджета на рекламу.

При этом расходы на организацию кейтеринга с нуля будут намного ниже, чем, к примеру, при открытии ресторана: минимум расходов на аренду и оборудование (не нужен зал обслуживания и мебель, только кухня), экономически более выгодная доставка за счет более высокого среднего чека, ниже расходы на персонал — если начинать только с доставки, то нанимать официантов не потребуется.

Варианты работы кейтеринга

Для того чтобы организовать кейтеринг, важно в начале определить, с какой аудиторией вы готовы работать. К примеру, бизнес может быть ориентирован на B2C-сегмент: работать с частными мероприятиями, такими, как свадьбы и юбилеи.

Кроме того, существует B2B-сегмент, корпоративный кейтеринг, который предполагает обслуживание деловых мероприятий — от офисных тренингов до крупных деловых конференций.

Какие документы нужны кейтерингу? На старте кейтерингу будет достаточно оформления ИП, в дальнейшем по мере роста оборотов может потребоваться ООО.

Для открытия бизнеса, помимо свидетельства о регистрации ИП или ООО, понадобится также допуск от органов пожарной безопасности, разрешение от СЭС, договор на вывоз и утилизацию отходов и разрешение Роспотребнадзора.

Для работы с государственными учреждениями потребуются дополнительные сертификаты: ISO, ХАССП и другие.

Поиск клиента

Первых клиентов можно найти среди своих знакомых. Если вы отлично проведёте событие, то вас будут рекомендовать дальше, и вы будете получать новые заказы.

Работающий способ поиска и привлечения новых клиентов — собственное развитие, рост.

Общаясь с людьми на мероприятиях, вечеринках или в путешествии, вы обнаружите, что у вас есть почва для беседы, ведь вы выбрали один и тот же способ провести время. Рассказывайте о себе и своём деле, и если вы действительно делаете его хорошо, люди будут к вам возвращаться.

Для развития кейтеринга очень важно ведение соцсетей, общение с аудиторией, производство авторского и своевременного контента.

Знакомьте клиентов со своей командой, показывайте ваши преимущества, используйте разные каналы коммуникаций — так вы будете расширять своё влияние и привлечете новых партнёров.

Хорошим вариантом для привлечения клиентов может быть сотрудничество с маркетплейсами: в этом случае кейтеринговая компания получает доступ к огромной базе пользователей, а все продвижение и сервис берет на себя маркетплейс.

Организация пространства клиента

У каждого события есть концепция, цели и задачи, мебель, еда, оформление зон питания и напитков — всё должно отвечать идее мероприятия.

Когда гость попадает на площадку, у нас с ним есть несколько точек контакта. И чем больше их будет, чем детальнее и интереснее они будут проработаны, тем больше шансов, что у гостя останутся положительные воспоминания.

Первое, о чем стоит говорить — эргономика пространства. Это повысит эффективность события и поможет не отвлекать внимание человека на преодоление трудностей. Гость не должен огибать 50 колонн, чтобы выпить лимонад.

о чем стоит говорить — эргономика пространства. Это повысит эффективность события и поможет не отвлекать внимание человека на преодоление трудностей. Гость не должен огибать 50 колонн, чтобы выпить лимонад. Второе — удобство подачи еды и приёма пищи. Мы должны продумать, где клиент помоет руки, куда он поставит свою сумку, тарелку. Если это будет организовано неудобно, то вызовет дискомфорт и неодобрение.

— удобство подачи еды и приёма пищи. Мы должны продумать, где клиент помоет руки, куда он поставит свою сумку, тарелку. Если это будет организовано неудобно, то вызовет дискомфорт и неодобрение. Третье — время подачи еды. Гости должны поесть вовремя, без очередей, длительного ожидания и зверского чувства голода, в дуэте с программой.

— время подачи еды. Гости должны поесть вовремя, без очередей, длительного ожидания и зверского чувства голода, в дуэте с программой. Четвертое — финал события. Гости не должны видеть изнанку мероприятия: как массово убирается мебель, зачищаются столы. Праздник должен быть праздником до конца. не нужно преждевременно разрушать магию идеального ивента.

Составление меню

При составлении меню стоит в первую очередь ориентироваться на нишу: меню для событийного кейтеринга будет отличаться от кейтеринга для узкой ниши.

1. Широкий ценовой диапазон

Предложите варианты блюд для гостей с разным бюджетом, чтобы расширить предложение.

2. Фирменное блюдо

Придумайте для меню фирменное блюдо, которое станет вашей визитной карточкой и будет отличать вас от конкурентов: это могут быть пироги, горячее или десерты.

3. Легкие и здоровые блюда

Гости не должны уходить с мероприятия голодными, но при этом пища должна быть не просто сытной, но и легкой.

4. Меню для разных случаев

Для кейтеринга удобно подготовить отдельные меню под разные мероприятия: детский праздник, юбилей, гала-ужин, кофе-брейк. Важно также продумать и предложить отдельное меню для разных типов питания, таких как кетодиета или вегетарианство.

Питание для сотрудников компаний

Обеспечение корпоративного питания для компаний — очень выгодная ниша, которая обеспечивает стабильный доход. Как сделать кейтеринг для организаций?

1. Разнообразное меню

Корпоративное питание предусматривает ежедневную доставку обедов сотрудникам компании, соответственно, меню должно меняться минимум раз в неделю.

Важно, чтобы в нем любой мог найти что-то подходящее для себя: и вегетарианец, и диабетик, и приверженец ЗОЖ.

2. Демократичные цены

В среднем люди готовы тратить в день на обеды до 350 рублей, в эту стоимость должны входить первое и второе блюдо и напиток. Важно на старте предусмотреть, за счет чего вы сможете обеспечивать доступные цены.

3. Упаковка и доставка

Еще один важный нюанс корпоративного питания: это удобная и аккуратная упаковка, где каждое блюдо будет подписано, чтобы клиенты не запутались при групповом заказе, и аккуратная доставка.

На первых порах можно пользоваться услугами курьерских компаний.

Обслуживание мероприятий

При организации любого мероприятия, будь то кофе-брейк, деловой завтрак, фуршет или банкет, стоит обращать внимание на несколько основных моментов.

1. Адаптируйте меню под мероприятие

Меню для мероприятия должно соответствовать тематике и формату мероприятия, а также адаптироваться к времени года.

Весной и летом лучше предложить легкие закуски, овощи и фрукты, осенью и зимой будут уместны более сытные блюда. Для того, чтобы стол не был однообразным, лучше включить несколько вариантов закусок, горячих блюд и десертов.

При этом стоит учитывать, что за столом могут быть люди с разными пищевыми предпочтениям: кто-то не ест мясо или не признает молочный белок, и для них также нужно придумать варианты меню.

Важно учитывать, насколько активное событие планируется, продумывать еду с запасом, потому что на свежем воздухе люди больше едят и чаще. Напитки следует готовить по погоде: жаркое лето требует лимонада со льдом, а прохладная осень — горячего чая.

2. Продумайте декор

Любое мероприятия — от кофе-брейка до банкета — только выиграет от декора. Предложите клиентам поставить вазы с живыми цветами на столах, текстиль в тон или красивую посуду для того, чтобы сделать мероприятие особенным.

3. Привлекайте обслуживающий персонал

В зависимости от масштаба мероприятия вам понадобится разное количество персонала: для кофе-брейка хватит пары человек, а для масштабного банкета нужно будет привлечь штат официантов.

4. Согласовывайте подачу блюд с таймингом

На мероприятиях важно видеть всю картину целиком: представлять, как будут расставлены столы, знать формат мероприятия и его тематику, ориентироваться в тайминге.

Блюда должны выглядеть привлекательно, поэтому нужно знать срок хранения и способ подачи каждого.

5. Подумайте о форс-мажорах заранее

Специфика выездного обслуживания в том, что нужно предусмотреть абсолютно все: от отключения электричества до ливня.

Часто уезжать приходится далеко, возможности быстро что-то докупить и исправить на месте может не быть, поэтому лучше быть на полном и продуманном самообеспечении: запастись питьевой водой, посудой, собственной мебелью и полевой кухню.

Организация кейтеринга для разных ниш

1. Доставка блюд в гостиницы

Сразу обсудите с заказчиком формат обслуживания: это может быть шведский стол, заказ по меню или room service и предложите несколько вариантов меню с ценовым диапазоном, который будет близок заказчику.

Для хостелов и недорогих гостиниц подойдет меню классической домашней кухни, для бутиковых отелей стоит предложить более интересную авторскую кухню.

2. Обслуживание поисковых игровых соревнований

При организации кейтеринга для соревнований зависит от типа мероприятия.

Если это корпоратив с игровой программой на несколько часов, то будет достаточно подать закуски до соревнований и сервировать полноценный обед в одном пункте отдыха — и здесь будет достаточно привезти с собой заготовки.

Если речь идет о мероприятии, которое продлится целый день, то здесь понадобится организовать несколько мобильных пунктов с перекусами, горячими напитками и обедом.

Меню для активных мероприятий открытом воздухе должно включать в себя простые домашние блюда, причем имеет смысл отдать предпочтение домашней кухне. Для мероприятий, которые длятся весь день, понадобится организовать полевую кухню.

3. Предоставление райдера для артистов

Райдер — это те условия, которые организатор мероприятия обеспечивает для приглашенных артистов.

Для того, чтобы выполнить райдер точно, не нужно бояться задавать вопросы. К примеру, не все из райдера получается выполнить в точности из-за специфики площадки или страны события, но можно предложить аналог.

Часто директоры и менеджеры артистов обновляют райдеры каждый год, поэтому важно обсудить раз, что важно, а что нет. Здесь очень важен диалог, так как подрядчик здесь обеспечивает комфорт артистов для отличного выступления, поэтому нужно не просто быть в режиме приема гостей, а сделать так, чтобы действительно было комфортно.

4. Частное питание для сотрудников полиции и армии

Контракт с военными дает стабильный доход, однако требует соблюдения важных нюансов.

Так, для участия в тендере нужно будет представить варианты меню для завтрака, обеда и ужина в соответствии с требованиями к калорийности и весу порций и стоимости каждой порции.

При работе с государственными структурами также нужно быть готовым представить отчетность на каждый из этапов организации кейтеринга — от закупки продуктов до раздачи.

5. Точки общественного питания на туристических маршрутах

Планирование — основа организации кейтеринга для туристов: во время подготовки важно точно рассчитать раскладку для трехразового питания с перекусами и сбалансировать суточный калораж с учетом сложности перехода.

Несмотря на походные условия, требования к соблюдению срока годности продуктов, условиям их хранению и соседству остаются такими же строгими, как обычно.

Поэтому до начала похода важно закупить сублимированные фрукты, овощи и мясо, которые можно долго хранить. Для того, чтобы готовить пищу в походе, важно взять в аренду специальное оборудование и кемпинговые раскладные кухни.

6. Обеспечение питанием больниц и образовательных учреждений

Для того, чтобы организовать кейтеринг для лечебных, так и образовательных учреждений нужно изучить нормы СанПиНа, а также сертфицировать производство по ISO, а продукцию и сырье по ХАССП.

Меню для детских садов разрабатывается с соблюдением требований Роспотребнадзора, а для лечебных учреждений подрядчику нужно разработать блюда для 15 диет из сборника рецептов Минздрава РФ.

7. Обслуживание городских праздничных мероприятий

Еда — это часть праздничного шоу, поэтому должна соответствовать концепции мероприятия и дополнять ее.

Для меню кейтеринга на таком мероприятии подойдет стритфуд и фастфуд — все, что можно быстро приготовить на месте. Для подобных мероприятий важно придумать интересные сладости и напитки, а также оформить точку в соответствии с идеей мероприятия.

Этот вопрос стоит заранее согласовать с организаторами: возможно, у них есть уже единый концепт оформления, которого стоит придерживаться.

8. Продажа готовых блюд

Cовременный кейтеринг — это не всегда масштабные заказы с обслуживанием и арендой мебели и посуды, все больше растет спрос на доставку готовых блюд для небольших мероприятий в красивой упаковке. Поэтому кейтерингу стоит задуматься о подаче продукции: как минимум предоставлять возможность заказать еду в красивых крафтовых коробках или платтерах, которые не потребуют дополнительной сервировки.

Запуск кейтеринга — отличный вариант как для запуска нового бизнеса, так и для расширения предложения существующего ресторана. Несмотря на все сложности, которые могут возникнуть на стадии организации или отладки процессов, это перспективный и быстроразвивающийся сегмент рынка, где всем найдется место.