5 ошибок при создании IT-продуктов, которые тормозят развитие проекта

Михаил Сарченко, основатель и руководитель сервиса обратной связи QRmap , не понаслышке знает, каких ошибок стоит избегать при создании IT-продуктов, чтобы не разочароваться в своем проекте и не бросить его на полпути. Он рассказал, с чем пришлось столкнуться команде при разработке сервиса и как это удалось исправить.

Каждый, кто начинает разрабатывать и запускать собственный IT-проект, обязательно совершит пару ошибок, которые будут тормозить развитие или мешать выйти на достойный уровень.

Ошибка первая: «Всегда придерживаться только первоначальной версии и идеи»

Если вы ошиблись с первоначальной концепцией продукта и создали невостребованную у пользователей версию, то не спешите сразу ставить на всем проекте крест. Соберите обратную связь от первых клиентов и узнайте, какие функции оказались для них наиболее востребованными. А затем переделывайте свой проект, используя эти функции как основные.

Придерживаясь стратегии «подстраиваться под нужды пользователей», вы быстрее найдёте свою нишу, сделаете продукт, который принесет потребителю реальную пользу, а вам, как следствие, — моральную и финансовую отдачу.

Изначально QRmap планировался как картографический сервис вроде «Яндекс.Карт». С одним отличием: отзыв о бизнесе — ресторане, медклинике и так далее, — можно было оставить только в его помещении по QR-коду.

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Запустив первую версию продукта и протестировав ее на фокус-группе (30 компаний), мы поняли, что пользоваться спросом сервис не будет. Обнаружилось слишком много недочетов и неразрешимых нюансов, из-за которых он становится неудобен в использовании.

Например, возникала проблема с тем, что положительные отзывы отправляли заинтересованные люди для накручивания рейтинга, а также были трудности с контролем доступности QR-кодов в компании.

Однако в сервисе была функция, которую оценили практически все — скрытые от публичных просмотров отзывы владельцу бизнеса от клиента. Это позволяло задержать негативный фидбэк, чтобы успеть решить возникшую проблему до того, как он попадет в сеть.

Тогда мы, оставив прошлое название, по сути создали новый сервис с этой функцией как основной. И затем постепенно дополняли его различными подфункциями — дублирование отзывов в Telegram с возможностью вести обсуждение, запрос номера телефона для связи с клиентом при негативном отзыве, дублирование положительных отзывов на сторонние онлайн-карты.

Так «следование за клиентом» помогло нам найти свою нишу и реализоваться в ней.

Ошибка вторая: «Неправильная «упаковка» продукта»

Есть поговорка «Встречают по одёжке…», которая подходит к любой сфере деятельности, в том числе и к IT-сектору. Когда мы говорим об IT-продуктах, то упаковкой для вас, скорее всего, будет сайт или лендинг. Когда человек на него перейдет, у владельца будет всего несколько секунд, чтобы его заинтересовать.

Если этого не произойдет, то большинство потенциальных пользователей не захотят знакомиться с вашим продуктом, даже если функционал и задачи, которые он решает, действительно интересны и полезны.

Для того чтобы взаимовыгодное знакомство все же состоялось, необходимо грамотно оформить главную страницу сайта. Сделать это можно двумя способами:

Поставить себя на место потенциального пользователя и подумать, что необходимо сделать, чтобы вызвать интерес, а не мысли: «непонятно», «сложно», « даже разбираться в этом не хочу». Найти профессионала, который разработает для вас качественный лендинг. Его дизайн должен быть простым и интуитивно понятным, а наполнение грамотным, закрывающим боли и четко показывающим выгоду.

На первых версиях нашего сервиса конверсия «перехода» потенциальных пользователей в ранг реальных была равна нулю. Всего после пары секунд нахождения на сайте клиент закрывал его и уходил. Естественно, мы начали задаваться вопросом, почему так происходит.

Проверив функционал продукта и убедившись в том, что тот находится на достойном уровне, мы перешли к «упаковке». И оказалось, что информация о том, что такое наш сервис и для чего он нужен, была понятна только нам самим, а для всех остальных это оставалось практически загадкой.

Поняв ошибку, мы собственными силами переупаковали главную страницу сайта. И — о чудо! Всего через несколько недель пошел стабильный поток новых подключений. Позже, когда полным ходом шла монетизация, мы повторно пересмотрели и улучшили этот аспект. Но в этот раз предпочли обратиться к профессионалу, затраты на которого практически мгновенно окупились.

Ошибка третья: «Считать, что низкая цена — путь к популярности»

Многие считают, что максимальную популяризацию и распространение продукту дают денежная доступность, то есть низкая цена и бесплатные тарифы. Но это не так. Сегодня все понимают, что никто не хочет вкладывать свои силы, знания и время безвозмездно. Особенно это касается действительно хороших специалистов. Они ценят свое время и хотят получать за работу соответствующую оплату.

Поэтому, когда вы презентуете ваш продукт, у потенциального клиента в голове сразу формируется диапазон ожидаемой цены. И если ваши цены ниже, то у него может сложиться мнение, что с продуктом что-то не так. В дальнейшем это может привести к отказу от его использования. Поэтому важно, чтобы цена использования вашего продукта была приближенной к ценности, которую он приносит пользователям.

При создании нашего сервиса мы считали, что бесплатный тариф за счет доступности поможет ему быстрее популяризироваться, а платный — монетизироваться.

Оказалось, нет. Большинство пользователей предпочитало не тратиться на платный тариф, а пользоваться бесплатным. При этом какой-то колоссальной популяризации и развития продукта не было.

Но как только мы изменили стратегию и сделали пользование сервисом полностью платным, к нашему удивлению, распространение продукта ускорилось, а доходы увеличились. Практически все, кто был на бесплатной версии, остались с нами и перешли на платную.

Плюс стали подключаться крупные компании-пользователи — петербургские фуд-холлы Василеостровский рынок и Московский рынок, ресторан Аркадия Новикова Zoo Beer & Grill, загородный курорт с одним из крупнейших круглогодичных аквапарков в России «Окская жемчужина» и многие другие.

Ошибка четвертая: «Реклама продукта с самого начала»

Не стоит рекламировать продукт сразу после запуска его первой версии. Высока вероятность, что в этот момент вы только начнёте «искать себя» и свою аудиторию, поэтому конвертация трафика с рекламы в реальных пользователей, скорее всего, будет ничтожной. А значит, ваши деньги на рекламу будут тратиться впустую.

Лучше найдите небольшую фокус-группу из пользователей, которые будут работать с первой версией продукта бесплатно и постоянно давать обратную связь. Сконцентрируйтесь на обработке этого фидбэка, постоянном улучшении и изменении вашего продукта. И только когда появится доработанный вариант и постоянные пользователи, можете приступать к активной рекламе и продвижению.

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Когда мы сделали первую версию нашего сервиса, сразу начали его рекламировать. Использовали контекстную рекламу («Яндекс Директ» и Google AdWords), статьи о продукте на новостных ресурсах и почтовые рассылки. Мы думали, что сервис окажется идеальным с самого начала и ему не будут требоваться большие доработки. Первая же обратная связь показала противоположное.

Нам предстоял долгий путь по доведению сервиса до ума — удаление ненужных функций, включение наиболее востребованных, правильная «упаковка» и так далее.

Первых постоянных клиентов мы начали приобретать только через 9 месяцев с момента первой версии. А значит, всё это время наш продукт был ещё «сырым» и весь рекламный бюджет тратился впустую.

Ошибка пятая: «Ожидать, что развитие продукта будет происходить линейно»

Не рассчитывайте, что ваш продукт будет всегда одинаково стабильно развиваться. Подготовьтесь к тому, что достаточно долгое время вам будет казаться, что вы просто стоите на месте. А все потому, что развитие происходит в геометрической прогрессии.

Сначала, вероятно, вы будете постоянно вкладывать и практически не видеть результата. В какой-то момент это надоест, будет хотеться все бросить. Но пока идёт хоть небольшое, но развитие, делать этого не стоит. Потому что, уверен, потом ваш вклад станет по-настоящему оценен, а вы — вознаграждены за терпение.

С момента запуска сервиса мы очень долгое время «топтались на месте», из-за чего теряли мотивацию и веру в проект. Но не бросали. И с каждым шагом он становился все менее сырым и более похожим на полноценный состоявшийся сервис. И если полгода назад изменения происходили очень медленно, то сегодня темпы развития только растут.

Совсем недавно мы ломали голову над вопросом: «Почему нашим продуктом не пользуются» или «Почему за него не платят». А сегодня мы уже знаем, как улучшить текущие показатели роста.

В заключении хочу сказать, что совершать ошибки — нормально. Главное — вовремя их замечать и исправлять, а ещё прислушиваться к обратной связи от пользователей, не бояться меняться и пробовать нестандартные решения. Тогда проект обязательно станет вашей гордостью и достойным игроком IT-мира.

Фото на обложке: Shutterstock / Jirapong Manustrong