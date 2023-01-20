В погоне за инновациями: 5 ошибок, которые допускают компании при совершенствовании продукта

В гонке инновационных решений под слоганом «тоньше, ярче, быстрее» компании нередко забывают об эффективном маркетинге. А потом приходят вопросы: почему товар не продается, приходит не та аудитория и нет лояльности.О том, что может сделать компания, чтобы не получить таких результатов, рассказал Михаил Крючков, основатель компании HD Led Tech, которая заняла место в ряду крупнейших производителей России в своей области.
Если инновации внедряют, значит, это кому-нибудь нужно?
Ошибка: не сформулировать выгодный оффер для покупателя
В стремлении сделать то, что конкуренты еще не делали, можно попасть в ловушку — инновационное решение не будет востребовано у аудитории.
При совершенствовании продукта всегда есть риск — клиент не станет искать то решение, которое вы ему предлагаете.
Он не поймет, зачем покупать инновационный продукт, если есть тот, которым он пользуется. Это происходит из-за того, что компании не до конца осознают потребности аудитории.
Совет
Опирайтесь на основную формулу: заметьте, что в существующем продукте есть место для инновационных улучшений и реализуйте их. Но при этом продумайте, как клиенту предоставить такое решение за адекватную цену.
На рынке видеоэкранов многие компании при монтаже используют устройства с тыльным доступом к комплектующим, а некоторые — с фронтальным. Это не всегда удобно для клиента при эксплуатации, так как не во всех случаях можно использовать один способ.
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Сделав наблюдение, что на рынке практически не представлены модели с двухсторонним обслуживанием, мы решили разработать такое устройство. Продукт пользуется спросом у покупателей, в том числе и потому что этот видеоэкран легче ремонтировать в дальнейшем.
Учимся хранить секреты
Ошибка, которую допустили на старте: не предусмотрели механизм защиты своих разработок
Мы недостаточно уделили внимание вопросам коммерческой тайны со стороны сотрудников. У нас не было подписанных трудовых договоров с пунктами, которые защищают интересы компании. Так, мы практически сами отдали всю информацию для самостоятельного развития.
В итоге бывшие сотрудники стали пользоваться нашими разработками, но это не принесло им финансового роста.
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После этого случая нам было важно минимизировать репутационные риски и проработать эту ситуацию внутри компании, чтобы текущие сотрудники поняли, что это не норма.
Совет
Продумайте, как вашей компании обезопасить себя от утечки данных.
Вот что сделали мы:
- изменили корпоративные договоры;
- включили условия о конфиденциальности.
Идея есть, а плана нет
Ошибка: рассчитывать, что вложения покроются к моменту начала продаж
Инновационный продукт — это не только определенные потребности аудитории в настоящем, но и отложенный спрос, который возникнет в ближайшем будущем (один-два года). Вложения в такие решения затратны и имеют возрастающий во времени характер.
Только идея продукта без финансового планирования приведет к убыткам.
Совет
Чтобы вложенные инвестиции гарантированно окупались и вы могли получать с этого чистую прибыль:
- проведите исследование рынка,
- соберите статистику,
- рассчитайте объемы сбыта.
Во всех наших проектах сроки окупаемости — от двух до трех лет. Любой продукт создаем при помощи схемотехников, проектировщиков, разработчиков, которые предусмотрят технические моменты при сборке, установке и эксплуатации.
Поэтому в финансовый план мы закладываем зарплаты для высококвалифицированных специалистов и дополнительные инвестиции на закупку инструментов для производства.
А почему не покупают?
Ошибка: начать продавать уже после запуска
Нельзя не учитывать факт, что сформировать интерес к инновационному продукту необходимо еще до его полной реализации и выхода на рынок. Продвижение надо начать до появления готового продукта.
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Совет
Вывести на рынок новое решение намного легче тому, у кого выстроен сильный бренд и сформирован образ инновационной компании. Работа над этим происходит постепенно за счет различных элементов пиара.
Для формирования лояльного отношения к компании, узнаваемости и увеличению спроса на инновационный продукт к моменту начала продаж, необходимо постоянно вести коммуникацию с потребителем и рассказывать о готовящихся изменениях.
Рекламные инструменты (интернет-реклама, наружная, реклама на ТВ) стоит подключать только тогда, когда имеется готовый к реализации продукт, чтобы не обманывать потенциальных клиентов о его фактическом наличии.
Встречают по упаковке
Ошибка: использовать старые методы продвижения
Фокусируясь только на инновационной «начинке», можно упустить важность современной «упаковки».
Сколько бы айфонов продал Apple, если бы рекламировал новый телефон с помощью телемагазина на диване?
Для представления усовершенствованного продукта необходимо использовать инструменты, которые создадут wow-эффект.
Совет
Во время презентации и рекламы инновационных решений используйте запоминающуюся подачу. С помощью визуальной составляющей легче донести до клиента качественные отличия между разными моделями. Так вы дадите клиенту понять, зачем ему новое устройство, если и старое пока еще работает.
Современные способы, которые бренды активно используют для презентации:
- метавселенные
Например, Kia в рекламной кампании задействовала NFT-аватаров — персонажей Dead Army Skeleton Klub: скелеты катаются по ночному городу на новой модели Kia.
- 3D-технологии
С помощью ролика «Тигр в городе» на 3D-экранах главных площадей мировых столицах Samsung сделал промо перед презентацией Galaxy Unpacked 2022. В конце ролика тигр выпрыгивал из экрана, разбивая стекло.
Сам хищник символизировал инновационный опыт компании и возможности мобильной съемки при слабом освещении.
- AR-технологии
На онлайн-конференции «Райффайзен Банк» дополнил анимацией в AR-формате живую презентацию нового приложения банка.
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Эти инструменты помогают выстроить эмоциональную связь с клиентом и вызвать больший интерес к продукту: по исследованиям британской компании Ocean Outdoor, запоминаемость трехмерной рекламы в 2.5 раза выше, чем обычной.
Эти способы презентации продукта — возможность создать вирусный контент.
Например, кампания «Тигр в городе» за два дня получила более 400 публикаций в СМИ по всему миру. Ролик был представлен и в социальных сетях Samsung, что вызвало на 283% больше просмотров на YouTube и на 17% увеличило вовлеченность в запрещенную соцсеть.
Рекомендации, которые помогут минимизировать риски
Проверьте идею на соответствие
Учитывайте характеристики инновационного продукта:
- Не должен стоить дороже, чем его аналог.
- Многократно его превосходит по характеристикам.
- Имеет отличия от продукции других компаний на текущий момент и на будущее.
Думайте быстрее конкурентов
Например, когда в начале 2010-х все производили небольшие монохромные вывески, мы начали искать способы сделать цветной видеоэкран в ту же стоимость.
В 2013 году мы нашли такое решение: сами спроектировали полноцветные светодиодные модули, их производили в Китае по нашей разработке. Закупали у них комплектующие, привозили в Россию и собирали. Себестоимость была такая же, как у бегущих светодиодных строк, но экран выглядел эффектнее.
Задавайте тренды правильно
Катализатором для разработки усовершенствованного продукта может быть и отложенный спрос, и резко возникший ажиотаж или ситуации, когда необходимо совершенно новое оборудование.
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Какая бы причина не была, важно учитывать потребности клиентов, так вы застрахуете себя от неокупаемости. Опирайтесь на потребителей, решая их задачи, и сами таким образом задавайте тренды на вашем рынке.
Фото на обложке: Shutterstock / kozirsky
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