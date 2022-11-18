Как искать инновации для производства продуктов питания: опыт Campbell's

Campbell Soup Company ассоциируется в первую очередь со знаменитым супом в банках, но не с высокими технологиями. Однако компания со 153-летней историей успешно отказывается от старых практик, заимствуя у Кремниевой долины наиболее эффективные, что позволяет быстро замечать тренды и своевременно запускать новинки. Так, более 10 лет назад она одной из первых на рынке представила овсяное молоко. В материале — об особенностях стратегии компании.

300 млрд точек данных. Именно такое количество обеденных меню, научных исследований, презентаций продуктов, публикаций в социальных сетях, сайтов рецептов и не только изучает Campbell Soup Company (Campbell's), чтобы вдохновиться на продукт, который найдет отклик среди потребителей.

Анализ этих точек данных с использованием технологий вроде ИИ — ключевой элемент стратегии производителя, запущенной три года назад и направленной на поиск трендов для улучшения инноваций и ускорения разработки продукта.

«Когда вы смотрите на данные, ИИ и машинное обучение, легко сказать: "Я не буду использовать мозг, потому что ответ сам придет ко мне", — рассказывает Крейг Славчефф, директор по исследованиям, разработкам и инновациям Campbell's. — Мы же поддерживаем более богатый вклад в наше мышление, основанный на широком и глубоком наборе данных, которые постоянно обновляются, что позволяет нам находить лучшие идеи».

Славчефф добавляет, что сотрудникам все еще нужно собирать данные и использовать свой опыт, чтобы ответить на следующие вопросы. Как будет развиваться тот или иной тренд? Как долго он продлится? Сможет ли компания разработать продукт, который будет отражать его? Есть ли у бренда возможность принять этот тренд или лучше подождать, пока он не закрепится на рынке?

Корпоративная программа по поиску инноваций получила название Insight Engine и уже внесла вклад в несколько недавних запусков продуктов.

Бренд натуральных и органических продуктов Pacific Foods, приобретенный компанией почти за четверть млрд долларов в 2017 году, был одним из первых, кто выпустил овсяное молоко более десяти лет назад.

Славчефф рассказывает, что категория овсяного молока годами несколько лет не пользовалась спросом, но внезапно продажи резко возросли, и компания захотела узнать, почему это произошло, как будет развиваться этот ингредиент и что ждет его далее. С помощью ИИ-аналитики они определили, когда овсяные хлопья станут востребованным ингредиентом супов, соусов, хлебобулочных изделий и сладостей.



Фото в тексте: calimedia / Shutterstock

В августе 2021 года Campbell's представила первый из этих продуктов — овсяный молочный суп. По данным компании, пока его продажи идут хорошо. «Мы рассчитали время нашего запуска на основе результатов этого прогнозного анализа», — объяснил Славчефф.

Совсем недавно, в сентябре, компания выпустила FlavorUp — концентрированную вкусовую добавку для использования с белками, злаками или овощами. Толчком к запуску первого крупного бренда за 6 лет стало стремление потребителей чаще готовить дома из-за пандемии.

И хотя изменение привычек не было тайной, чтобы понять, какие три вкуса выпустить первыми, потребовалась помощь. Вооружившись инструментами машинного обучения, Campbell's отправилась в интернет, чтобы понять, что готовят люди. Какие ингредиенты они добавляли в пищу? Как и как часто они их использовали? Как они описывали свою трапезу?

Эта ценная информация помогла создать три соуса в пластмассовых бутылках: с чесноком и травами, грибами и травами, а также с карамелизованным луком и бургундским вином, которые наилучшим образом дополняли самые обычные блюда.

Как и в случае с другими производителями продуктов питания, инновации всегда были частью ДНК Campbell's. Но после покупки Snyder’s-Lance в 2018 году за $4,9 млрд — крупнейшего приобретения компании — они вышли на новый уровень.

Как только сделка была закрыта, доля снеков выросла с трети до почти половины общих продаж компании. Славчефф отмечает, что эта категория особенно благоприятна для инноваций, и естественным образом это распространилось на другие направления бизнеса Campbell's.

Компания решила оценить успех относительно конкурентов, используя формулу, которая рассчитывала его в процентах от продаж. Инновации стали основным катализатором роста как для направления снеков, так и для обедов и напитков.

С 2017 по 2020 финансовый годы лишь 1% чистых продаж Campbell's приносили инновации. Теперь это число составляет 2%. К 2025 году компания планирует увеличить его почти вдвое, получив один из лучших результатов в отрасли.

Помимо технологий, инновациям способствует то, как работают сотрудники и в каком пространстве они это делают.

При запуске нового подхода компания поняла, что физическое пространство, которое она использует, может радикально измениться. В результате было создано небольшое пространство в формате лаборатории, которое обеспечило больше возможностей для совместной работы и нетворкинга. Маленькие, индивидуальные рабочие места остались в прошлом. Их заменила единая общая площадка.

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Хотя переход в меньшее пространство может показаться нелогичным, Славчефф объясняет, что это повышает эффективность и скорость выхода на рынок, поощряя тесное сотрудничество между всеми, от шеф-поваров и дизайнеров упаковки до ученых в области пищевых продуктов и диетологов.

«Мы хотели создать те энергию и волнение, которые мы получаем, работая рядом и впитывая в себя атмосферу: "Что вы там готовите? Что вы там делаете?”, которую стимулирует это пространство», — говорит он.

В поисках способов повысить скорость и эффективность инноваций Campbell's изучила другие отрасли, чтобы определить, какие из них отличаются быстротой внедрения новых итераций и высокой конкуренцией. В конце концов было решено использовать опыт Кремниевой долины.

Она внедрила процесс, называемый гибким дизайном, при котором этапы разработки продукта — такие как определение ингредиентов и вкусов, создание упаковки, проектирование производственного процесса и завершение необходимых нормативных проверок — выполняются независимо, но в одно и то же время. Таким образом разработка продукта существенно ускоряется.

Еще один процесс, который компания позаимствовала у технологической индустрии, — это так называемая культура творцов.

В прошлом Campbell's выдвигала идею, затем дорабатывала ее, а после создавала продукты питания и соответствующую им упаковку. Теперь этот процесс «развернут на 180 градусов».

Компания поощряет своих сотрудников, в том числе шеф-поваров, специалистов по продуктам питания, дизайнеров упаковки, а также сотрудников других подразделений, таких как бухгалтерия и маркетинг, предлагать решения или идеи, которые в конечном итоге могут воплотиться в продукт — даже если это не входит в их компетенцию.

«Я бы никогда не зашел так далеко, чтобы сказать, что мы технологическая компания, поскольку всеми нами здесь движет наша страсть к еде, — говорит Славчефф. — Но мы используем все лучшее, что пришло из мира технологий, и применяем это к разработке продуктов питания».

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Фото на обложке: calimedia / Shutterstock