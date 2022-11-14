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Истории

Технологии в виноделии: 11 французских WineTech-стартапов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Город Бордо, расположенный на юго-западе Франции, позиционирует себя как глобальный центр WineTech-стартапов: там появляется все больше инкубаторов и акселераторов, развивающих экосистему инноваций для любителей и производителей вина. По всей стране эти технологии пользуются поддержкой французских инвесторов, в том числе семьи Ротшильдов и производителя предметов роскоши LVMH. А местные виноделы активно совершенствуют свои методы производства при помощи дронов и роботов.

Эта подборка, составленная изданием Sifted, включает 11 перспективных WineTech-стартапов из Франции.

Технологии в виноделии: 11 французских WineTech-стартапов

Naïo Technologies

Разрабатывает машины для сельского хозяйства и выращивания винограда. 

Виноградники по всему миру используют робота компании по имени Ted, который умеет полоть и опрыскивать растения.

La Vie Du Vin

Предлагает остлеживающие устройства, разработанные специально для винных бутылок. Они позволяют производителям контролировать температуру, освещение, влажность, вибрации и точное положение бутылок (как географическое, так и горизонтальное) во время транспортировки.

Désalcoolisation

Предоставляет технологию, позволяющую удалить алкоголь из вина, и консультирует производителей по этому вопросу. Предпосылкой для создания компании стало предположение о том, что со стороны потребителей растет спрос на слабоалкогольные и безалкогольные вина.

Winesee

Разрабатывает несколько приложений, в том числе ПО для производителей  вина, которое позволяет собирать и анализировать данные дегустаций.

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Для потребителей стартап предлагает приложение на базе тех же алгоритмов, которое выясняет их вкусовые предпочтения и предлагает вина на их основе.

Aveine

Создает устройство, которое подключается к горлышку бутылки и насыщает вино кислородом прямо во время разлива.

Чтобы настроить параметры аэрации для каждого типа вина, можно отсканировать штрих-код бутылки с помощью смартфона через специальное приложение.

Smartbottle

Разрабатывает технологию дополненной реальности специально для этикеток на винных бутылках.

Производители могут украшать свои этикетки видео и контентом, напоминающим мини-сайт. Чтобы его увидеть, потребителям нужно лишь навести камеру смартфона на бутылку.

Dans ma Bouteille

Создает приложение, через которое можно сканировать винные бутылки, чтобы узнать калорийность напитка и точный список его ингредиентов. 

Baqio

Создает онлайн-систему управления ресурсами для производителей вина, позволяющую управлять повседневными операциями.

Wikeeps

Предлагает дозатор для вина, оснащенный особым типом газового баллончика. Девайс размещается на горлышке бутылки и позволяет наливать по одному бокалу за раз, а также хранить остатки в течение нескольких недель. Такой продукт предлагает не только Wikeeps, но и другие французские компании, в том числе Altavinis и D-Vine.

Winespace

Разрабатывает ПО для рекомендации вин на базе искусственного интеллекта, предназначенное для супермаркетов.

Vinovae

Переупаковывает вино из стандартных в бутылки меньшего объема с помощью запатентованной технологии, которая, по заявлению самой компании, не меняет вкус напитка. Ее цель — в том, чтобы предлагать маленькие бутылки на пробу.

Источник.

Фото на обложке: cunaplus / Shutterstock

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