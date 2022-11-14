Технологии в виноделии: 11 французских WineTech-стартапов

Город Бордо, расположенный на юго-западе Франции, позиционирует себя как глобальный центр WineTech-стартапов: там появляется все больше инкубаторов и акселераторов, развивающих экосистему инноваций для любителей и производителей вина. По всей стране эти технологии пользуются поддержкой французских инвесторов, в том числе семьи Ротшильдов и производителя предметов роскоши LVMH. А местные виноделы активно совершенствуют свои методы производства при помощи дронов и роботов.
Эта подборка, составленная изданием Sifted, включает 11 перспективных WineTech-стартапов из Франции.
Naïo Technologies
Разрабатывает машины для сельского хозяйства и выращивания винограда.
Виноградники по всему миру используют робота компании по имени Ted, который умеет полоть и опрыскивать растения.
La Vie Du Vin
Предлагает остлеживающие устройства, разработанные специально для винных бутылок. Они позволяют производителям контролировать температуру, освещение, влажность, вибрации и точное положение бутылок (как географическое, так и горизонтальное) во время транспортировки.
Désalcoolisation
Предоставляет технологию, позволяющую удалить алкоголь из вина, и консультирует производителей по этому вопросу. Предпосылкой для создания компании стало предположение о том, что со стороны потребителей растет спрос на слабоалкогольные и безалкогольные вина.
Winesee
Разрабатывает несколько приложений, в том числе ПО для производителей вина, которое позволяет собирать и анализировать данные дегустаций.
Для потребителей стартап предлагает приложение на базе тех же алгоритмов, которое выясняет их вкусовые предпочтения и предлагает вина на их основе.
Aveine
Создает устройство, которое подключается к горлышку бутылки и насыщает вино кислородом прямо во время разлива.
Чтобы настроить параметры аэрации для каждого типа вина, можно отсканировать штрих-код бутылки с помощью смартфона через специальное приложение.
Smartbottle
Разрабатывает технологию дополненной реальности специально для этикеток на винных бутылках.
Производители могут украшать свои этикетки видео и контентом, напоминающим мини-сайт. Чтобы его увидеть, потребителям нужно лишь навести камеру смартфона на бутылку.
Dans ma Bouteille
Создает приложение, через которое можно сканировать винные бутылки, чтобы узнать калорийность напитка и точный список его ингредиентов.
Baqio
Создает онлайн-систему управления ресурсами для производителей вина, позволяющую управлять повседневными операциями.
Wikeeps
Предлагает дозатор для вина, оснащенный особым типом газового баллончика. Девайс размещается на горлышке бутылки и позволяет наливать по одному бокалу за раз, а также хранить остатки в течение нескольких недель. Такой продукт предлагает не только Wikeeps, но и другие французские компании, в том числе Altavinis и D-Vine.
Winespace
Разрабатывает ПО для рекомендации вин на базе искусственного интеллекта, предназначенное для супермаркетов.
Vinovae
Переупаковывает вино из стандартных в бутылки меньшего объема с помощью запатентованной технологии, которая, по заявлению самой компании, не меняет вкус напитка. Ее цель — в том, чтобы предлагать маленькие бутылки на пробу.
Фото на обложке: cunaplus /
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