Как вывести продукт на высококонкурентный рынок? Опыт производителя десертов без сахара

Бренд ориентирован на приверженцев здорового образа жизни (это 12% от всех жителей страны, по данным Росстата за 2019 год) и борется за их интерес вместе с более 100 игроками отечественного рынка. Создатель проекта Антон Заикин рассказал, что помогло ему вывести продукт в высококонкурентную среду.

FitnesShock производит десерты без сахара, используя натуральные сахарозаменители. Компания появилась в середине 2020 года, и в течение первых шести месяцев ее оборот вырос с 0 до 10 млн рублей в месяц. Планируемый срок выхода на окупаемость — сентябрь 2021 года. Продукция FitnesShock представлена в «Азбуке Вкуса», «Магнолии», «Самокате», «Утконосе», оптовых и розничных магазинах спортивного питания и крупных сетях фитнес-клубов.

Еще пять лет назад производителей полезных десертов можно было пересчитать по пальцам. Доминировали представители западного рынка протеиновых продуктов. Сегодня же их более 100, у каждого из них от 10 до 300 наименований продукции: Bombbar, Fit Kit, Sporty, Protein Rex — основные игроки отечественного рынка.

За последний год наметилась тенденция, когда классическая торговая марка сладкого и выпечки создает отдельные продукты, исключающие в своем составе рафинированный сахар и вредные химические пищевые добавки. Такая активность брендов связана с ростом спроса на полезные продукты со стороны покупателей.

Стоит отметить, что далеко не все полезные сладости являются таковыми. Например, если в продукте обычный сахар заменяется фруктозой или медом, его польза для организма с точки зрения похудения нивелируется — такой десерт не поможет похудеть.

Разработать привлекательную упаковку

Наша аудитория — это молодые люди, приверженцы правильного питания и здорового образа жизни, любители диет и похудения, фитнеса и спорта. Несмотря на казалось бы большие охваты, в сумме аудитория составляет лишь 5-7% от всех жителей страны в возрасте 18-45. Если посмотреть статистику Росстата, в 2019 году в целом приверженцев здорового образа жизни насчитывалось 12%. Но это усредненный показатель. Об аспектах правильного питания знают немногие.

Соответственно, нужно было не просто выйти на высококонкурентный рынок с тремя позициями в ассортименте, но и выступить экспертом в правильном питании перед теми, кто попадает под категорию ЗОЖ-активных людей, но еще не в курсе того, что десерты можно есть без вреда для фигуры. В обществе до сих пор работает стереотип, что протеиновое питание лишь для качков и может вредить здоровью.

Приняли решение отработать как вкус, так и упаковку. Ведь по одежке будут встречать, особенно в разгар пандемии, когда большая часть покупок совершалась онлайн.

Опрос, проведенный брендом FitnesShock в социальных сетях, показал, что 65% людей сделают свой выбор в пользу продукта в первый раз только благодаря упаковке.

Перед запуском упаковки команда бренда сформулировала следующие гипотезы:

полное соответствие изображения продукта его настоящему внешнему виду. Покупатель раскрывает упаковку, а там абсолютно идентичная «картинка», с одной лишь разницей, что ее можно съесть. А послевкусие будет соответствовать ожиданиям или превзойдет их;

визуализация продукта. Изображение должно детально показывать десерт. Подключаются элементы нейровоздействия: мозг максимально реалистично представляет вкус и передает импульсы рецепторам;

информация на упаковке. Прозрачный состав продукта, акцент на важных элементах: количество белка, отсутствие вредных добавок, в том числе сахара.

Первую партию десертов реализовали внутри компании за неделю. Всем текущим сотрудникам, а также соискателям, приходившим на собеседования, и гостям предлагали продукт. В ходе эксперимента каждый участник, увидев коробку с десертами, позитивно реагировал на упаковку и изъявлял желание попробовать.

Эксперимент проводился не зря и до сих пор показывает заметные результаты:

90% покупателей осуществили повторную покупку благодаря соответствию товара изображению на упаковке;

95% соискателей в компанию вовлекаются в работу и мотивируются качеством продукта, оригинальностью его внешнего вида, соответствием ценностям и внутренним убеждениям.

Выстроить продажи

В настоящее время FitnesShock реализует продукцию через продажи в кафе, узкоспециализированные и продуктовые сети (B2B), на маркетплейсах, посредством собственного сайта (B2C). С сайта и начинались продажи, но в первый месяц практически не принесли ощутимого результата: печенье никто не знал, а философию отказа от сахара никто не считывал.

Первым инструментом успешных продаж в начале пути стала вышеупомянутая упаковка: она выгодно отличалась от конкурентов и вызывала неподдельный интерес к продукту.

Вторым — проработанный скрипт для менеджеров. В процессе первых продаж региональным дилерам спортпита стало ясно, что нет таких слов, которыми можно убедительно передать вкус, да и на вкус и цвет, как говорится. Поэтому менеджерам поставили задачу уговорить лицо, принимающее решение, попробовать наш продукт.

Я придумал скрипт и постоянно отрабатывал его с каждым из них. Потом в процессе общения с ЛПР кто-то из менеджеров добавлял вкусовых описаний, кто-то отрабатывал пользу продукта, кто-то подключал историю из жизни. После этого начиналась отработка возражений. На помощь приходили уникальные вкусовые сочетания: кокос-гречка, клубника-кукуруза, манго-рис — уникальная разработка рецептуры компании.

Многие не понимали, как эти вкусы могут сочетаться и при этом быть вкусными. Но это была четко спланированная стратегия и для отстройки от конкурентов, и для интересного вкусового предложения покупателю. Кроме того, в философию бренда включены посылы о вреде сахара и его пагубном влиянии на организм.

Третий инструмент продаж на старте — сотрудничество с маркетплейсами: Wildberries, Ozon, «Я.Маркет», Goods, KazanExpress, «Самокат», 4Fresh, Sbermarket (чуть позже). Линейка печенья Crispy стала бестселлером на маркетплейсах. Поразительно, но факт: нас просто стали больше пробовать, покупать и в 90% случаев возвращаться повторно за покупками.

Все наши инструменты онлайн-продаж (особенно социальные сети), кроме сайта, вели на страницы маркетплейсов. И здесь пандемия стала еще одним фактором, который повлиял на быстрый рост компании. Спустя месяц коронавирусного локдауна онлайн-продажи в мире выросли в несколько раз. Оценив предоставленные возможности, мы оперативно среагировали.

Кроме динамики по обороту мы получили большое количество клиентов конкурентов из розничного сегмента: в отзывах на маркетплейсах и социальных сетях, а также со стороны блогеров мы получали и получаем свидетельства, в которых покупатели откровенно заявляли не только о пользе нашего продукта для фигуры, но и о смене вкусовых предпочтений.

Об этом свидетельствовала динамика продаж на маркетплейсах: сначала в общем объеме проодаж маркетплейсы занимали 10%, но в течение нескольких месяцев их доля достигла 60%.

Как достичь максимума

Не идти на компромисс с совестью (а также с другими людьми), чтобы не было стыдно за качество продукта. Если нет уверенности в продукте и сил для его реализации, лучше не начинать. Доверять интуиции. Она помогает как на этапе сбора команды, так и при принятии важных решений по продукту. Сформировать команду единомышленников. Их руками продавать продукт успешно возможно только в том случае, если ты гордишься своей работой. Одному продавать можно, но над стратегией думать будет некогда, а это путь в никуда, он быстро закончится, а новых идей не придет. Не бояться конкуренции. Выделить самые главные качества продукта или услуги, обозначить их социальную сторону (у нас это вред сахара и его влияние на организм) и экспериментировать с аудиторией покупателей. В обязательном порядке строить и отрабатывать гипотезы на разные аудитории. Ваши покупатели сильно зависят от внешних обстоятельств и их поведение может меняться.

Фото на обложке: Chan2545/shutterstock.com