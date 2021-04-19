5 ошибок при создании и ведении сайта, которые приводят бизнес к миллионным потерям

Андрей Кузьмичев, председатель Комитета по развитию доменного пространства координационного центра доменов .RU/.РФ, первый заместитель генерального директора Ru-Center , рассказал, о чем нужно помнить, создавая сайт компании, чтобы избежать штрафов. Например, за незаконное использование чужого товарного знака в своем домене в некоторых случаях придется заплатить до 5 млн рублей.

Использование чужих товарных знаков в доменах

По роду своей деятельности часто приходится наблюдать со стороны или исполнять решения арбитражного суда о спорах вокруг использования доменов. Каждый месяц набирается пара сотен таких споров. И самая частая их причина — попытка истца доказать незаконное использование своего товарного знака в домене ответчика.

В случае положительного решения компенсация за незаконное использование товарного знака может составлять от 10 тыс. до 5 млн рублей. Однако самый большой риск для любого предпринимателя — это последующее аннулирование доменного имени, а значит, как минимум и обнуление всех усилий в маркетинге, связанных с его продвижением.

Ведь чаще всего споры возникают не после регистрации домена с чужим товарным знаком, а когда этот домен и проект на нем представляет уже какую-то ценность и истец считает, что это наносит ущерб правообладателю.

Иногда использование чужого товарного знака в доменном имени происходит случайно, поэтому лучше предварительно перед регистрацией проверять домен и слова в нем, например, на сайте Роспатента — это бесплатно. Но иногда использование товарного знака происходит осознанно.

Нужно понимать, что правообладатель может в любой момент оспорить ваше право на использование этого домена. Даже если вам кажется, что вы оказываете ему услугу и ваш проект ему выгоден. Относительно недавний пример — аннулирование нескольких сервисов по продаже билетов, поскольку в доменных именах использовались зарегистрированные названия популярного московского парка и крупного концертного зала.

Напомню, что домены напрямую указаны в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ в качестве одного из вариантов использования товарного знака, а значит, к ним относится и другой пункт, который запрещает без разрешения правообладателя не только полное совпадение с зарегистрированным товарным знаком, но и то, в результате которого у пользователя возникает вероятность смешения. Иными словами, если вы используете что-то крайне похожее на известный товарный знак, то это тоже весьма ненадежный вариант.

Использование нелегального контента

Другая распространенная причина судебных споров — нелегальное использование контента. Довольно часто подобная ситуация возникает в сфере электронной торговли, когда один интернет-магазин берет иллюстрации товара или услуги у другого, не запрашивая соответствующего разрешения.

Как и в случае с доменами, на практике вилка штрафов в данном случае большая. Однако, даже если стоимость, к примеру, одной фотографии может быть оценена невысоко, то обычно речь идет о нелегальном использовании большого количества контента для иллюстрации всего ассортимента услуг или модельного ряда товаров. Соответственно, общая сумма может превышать и миллион рублей.

Юридически с точки зрения правообладателя процесс оспаривания происходит несколько иначе, чем в случае доменов. Правообладатель напрямую обращается к хостинг-провайдеру, тот уже связывается с владельцем сайта для дополнительной информации. Однако результат в случае выявления нарушения может быть тем же: не только штраф, но и блокировка доступа к ресурсу и его фактическая потеря. Поэтому с самого раннего этапа следует крайне внимательно относится к контенту, который вы используете на сайте, особенно в части изображений.

Регистрация домена не на имя владельца

У любого домена есть только один собственник — конкретное физическое или юридическое лицо. Информация об этом лице внесена в реестр доменных имен, соответственно, именно это лицо отображается в качестве собственника при проверке с помощью Whois. И регистратор тоже обязан ориентироваться на решение только этого лица в вопросах управления доменом.

Обычно эта ошибка встречается в малом бизнесе, когда домен регистрируют различные подрядчики, наемные сотрудники или один из партнеров. И регистрируют на свое лицо, а фактический собственник бизнеса относится к этому, как к формальному вопросу.

Это не самый лучший вариант: сотрудник может быть уволен, подрядчик смениться, а партнеры разойтись во взглядах на ведение бизнеса. В последствии оспорить в суде это решение и вернуть право управления доменом будет крайне трудно — на практике такое встречается нечасто. Причем трудности возникнут не только в самом суде, но и с фактическим исполнением этого решения.

Полная ориентация на сторонние площадки

Многие небольшие компании, особенно сейчас, начинают свою работу в рамках уже существующих площадок с аудиторией, создают страницы-витрины в социальных сетях. Этот подход во многом оправдан, и у него есть очевидные преимущества, с которыми сложно спорить. Однако по мере роста компании и перехода из стадии MVP в уже настоящий бизнес, следует озаботиться о диверсификации онлайн-активов компании и ее представленности в интернете.

Конечным собственником вашей страницы в социальных сетях все равно остается владелец этой социальной сети. И поэтому могут возникать ситуации, когда измененные правила работы сервиса или его алгоритмов, ставят под угрозу нормальную работу вашей площадки, а правовых инструментов воздействия на это у вас нет.

Пассивная позиция по отношению к мошенникам

Все вышеперечисленные пункты, прежде всего, относились к микро- и малому бизнесу. Средний и крупным бизнес же сталкивается с ситуацией, когда его онлайн-активы имеют высокую ценность (например, за счет высокого узнавания) и на этом паразитируют различного рода мошенники.

Характерный пример — создание сайтов-клонов, которые полностью повторяют визуальную айдентику бренда, в том числе дизайн страниц официального сайта. Такие ресурсы могут быть созданы как для фишинга и других мошеннических действий с данными, так и для реализации, к примеру, контрафактной продукции.

Сделать визуальную копию любого сайта сейчас не представляется сложной задачей, и, к сожалению, не существует 100%-х технических решений, блокирующих это. Поэтому возникает задача не столько предотвратить этот процесс клонирования, сколько максимально быстро обнаружить результат и принять меры.

В правовом поле существует много решений, позволяющих оперативно заблокировать подобные ресурсы. Фактически срок жизни таких сайтов-клонов весьма короткий — до момента их обнаружения правообладателем, поскольку большинство претензий решается в досудебном порядке. Для оперативного поиска клонов существуют различные автоматизированные и полуавтоматизированные решения.

Не стоит переоценивать уровень цифровой грамотности клиентов вашего бизнеса. Откровенно говоря, иногда это не такая простая задача для неспециалиста — отличить оригинальный сайт от сайта-клона. Тем более что в пандемию этот вид мошенничества стал встречаться еще чаще. Поэтому наличие таких сайтов-клонов может иметь и влиять на репутацию, и наносить прямой ущерб бизнесу из-за нереализованных сделок.

Итак, чтобы избежать штрафов нужно:

Проверить доменное имя на предмет совпадения с существующим товарным знаком.

Провести мониторинг упоминаний товарного знака в чужих доменах.

Проверить фактического администратора домена через сервис whois любого регистратора.

Уточнить происхождение контента на сайте, в том числе фотографий.