5 принципов венчурных инвесторов, которые пригодятся каждому

Спойлер — в этом тексте будет неприлично много слова «венчур» и производных от него. Потому что единственный подходящий синоним — слово «высокорисковый», которое, на мой взгляд, не обладает всеми коннотациями оригинала. Так что bear with me, please.

Матчасть

Венчур — это высокорисковые инвестиции в компании, которые обладают потенциалом к кратному росту. Сроки возврата инвестиций, согласно обещаниям, составляют от двух до пяти лет, но на практике возврат может произойти и через 10 лет.

Почему высокорисковые? Венчурные капиталисты вкладываются в технологические компании на ранних стадиях, которые — парадоксально! — скорее всего прогорят. Зато если выживут, вложения инвестора при его выходе из капитала компании отобьются кратно. Действительно, «пан или пропал».

Конечно, профессиональные инвесторы не разбрасываются деньгами и умеют прогнозировать успех, но все равно гарантий в венчуре никто не дает.

Еще одна черта, отличающая венчур от традиционного инвестиционного процесса, — скорость. На принятие решения об инвестициях часто отводятся дни и недели, а не месяцы и годы. Так что обычно решение инвестировать держится на вере инвестора, но об этом чуть позже.

Венчур как индустрия возникла в США. Формально — в середине 40-х, когда появились первые профессиональные компании — ARDC и J.H. Whitney & Company. Неформально — в Вегасе в 30-е. Участники игорного бизнеса ворочали огромными потоками кэша, которые можно (и нужно!) было быстро направлять в новые бизнесы, как вы понимаете, не всегда законно.

То есть можно сказать, что настоящий венчур родился в среде азартных авантюристов с сомнительной репутацией.

До сих пор эта сфера экономики логично привлекает людей, умеющих и любящих работать в условиях большой неопределенности. Венчурные деньги на развитие могут дать:

люди aka физлица, они же бизнес-ангелы;

ангельские синдикаты — сообщества бизнес-ангелов;

family-офисы состоятельных людей;

профессиональные венчурные фонды, которые могут быть корпоративными, частными, фондами фондов.

А теперь к делу…

Ниже — 5 правил и принципов, которыми руководствуются венчурные инвесторы, чтобы хоть как-то упорядочить свою рискованную деятельность. И если это работает в среде с высоким уровнем неопределенности, то сработает и в нашей жизни.

1. Делай свой дью дил

Due diligence — важный процесс для любого инвестора или аналитика фонда. Это процесс проверки и верификации всей информации, которую основатель бизнеса предоставляет инвестору или фонду.

На совсем ранних стадиях это могут быть только компетенции команды, видение самого фаундера и домашняя работа по упаковке всех своих мыслей в питч-дек на 10 слайдов. Для более зрелых стартапов — юридическая, коммерческая, налоговая и технологическая экспертиза.

В плохо проведенном дью диле часто кроется корень проблем, которые возникают у инвестора и бизнеса впоследствии. Из недавних примеров — кейс стартапа Frank и банка JPMorgan, который попал на миллионы долларов просто потому, что кто-то не провел дью дил как следует.

Иными словами, многое можно предотвратить на основании хорошо проведенной экспертизы. Правда, этот процесс не должен занимать много времени — венчур на то и венчур.

Для чего это нам с вами?

Так же, как лучшая импровизация — та, что тщательно подготовлена, так и самые успешные венчурные инвестиции — те, где часть рисков выявлена и учтена еще на берегу. Если даже самые рисковые представители человечества полагаются не только на интуицию, то и каждому из нас перед принятием решений стоит взвесить все плюсы и минусы, сделать паузу и принять решение на холодную голову.

2. Диверсифицируй портфель

По принципу Парето 20% усилий приносят 80% результата, а применительно к инвесторскому портфелю часто именно 20% самых успешных проектов в портфеле окупают вложения во все остальные. Так что стартапы-единороги меняют не только мир, но и благосостояние инвесторов.

Именно поэтому инвесторы предпочитают раскладывать яйца по корзинам. Так, фонд Andreessen Horowitz знаменит тем, что в портфеле у него в свое время были (и есть) и Facebook*, и Groupon, и Twitter, и Asana, и Airbnb и еще ряд компаний, впоследствии ставших единорогами.

Эксперты расходятся во мнениях, сколько же проектов должно быть в портфеле. Кто-то говорит, что минимум 10, кто-то — что 80-100. Вложив все в один проект или имея маленький и не диверсифицированный портфель, можно потерять вообще все.

Для чего это нам с вами?

Часто мы делаем ставку на что-то одно: в жизни — на карьеру или, наоборот, семью, в бизнесе — на один продукт или бизнес-модель. А вот опыт венчурных авантюристов подсказывает, что устойчивость — в разнообразии.

3. Инвестируй не в идею, а в фаундера и команду

Сама идея ничего не стоит. Стоимость на рынке обретает не идея, а ее исполнение. И даже самую прорывную технологию и инновационную бизнес-модель кто-то должен перенести с бумаги в жизнь. А это могут сделать только мотивированные лидеры, способные собрать вокруг себя команду и продать образ результата инвестору. Поэтому на этапе дью дила интервью с командой — критически важное упражнение.

Для чего это нам с вами?

За любым делом, бизнесом или проектом стоят люди. И строить отношения — как инвестору, так и нам с вами — стоит с людьми, а не проектом. Умная команда на растущем рынке найдет способ заработать даже после нескольких пивотов изменений бизнес-модели.. Так, Youtube когда-то был сервисом знакомств, а Groupon — платформой для сбора донатов.

4. Pain killer, а не витаминка

Инвесторы охотнее дают деньги проектам, которые решают реальную боль или проблему, а не тем, которые просто nice to have.

Саму эту аналогию приписывают калифорнийскому венчурному инвестору Кевину Фонгу, который описал свой подход к отбору проектов для инвестиций как выбор между конфетками (candy), витаминами (vitamins) и обезболивающим (painkillers): «Мы отбрасываем “конфетки”. Мы приглядываемся к “витаминам”. Мы очень любим painkillers, особенно те, что вызывают привыкание».

К категории candy для пользователя относятся, например, игры или TikTok — в целом бесполезные, но крайне затягивающие и вовлекающие. Витамины — это сервисы и продукты, которыми приятно пользоваться, но которые не решают срочную проблему. Например, это контентные и коммуникационные сервисы, которые закрывают потребность выбора/формата коммуникации, но от которых пользователю не так сложно отказаться.

За painkillers пользователи готовы платить в формате shut up and take my money — Grammarly, Canva, Figma, например.

Для чего это нам с вами?

Распознать корень проблемы и прикинуть жизненный сценарий, при котором решение будет востребовано — это примерно то же самое, что понять, как реализоваться в карьере так, чтобы быть на своем месте и получать за это достойное вознаграждение.

5. Smart money вместо просто money

Профессиональные инвесторы редко заходят в проекты, которые им непонятны. Например, фонд, специализирующийся на пользовательских цифровых приложениях, вряд ли вдруг пойдет инвестировать в проекты в сфере зеленой энергетики.

Хотя на первый взгляд ничего такого в этом нет, наложи на проект свои регулярные фильтры, проверь финансовую модель и заноси деньги — отрасль на слуху, ESG-повестка актуальна, можно быстро поднять оценку и продаться стратегу. Но на практике инвесторы так поступают не всегда, поскольку ценность инвестиций изменяется не только в деньгах, а иногда и не столько в деньгах.

Например, ряд акселераторов в США не дают проектам живых денег, но зато способствуют их росту, помогая экспертизой, связями, выходами на заказчиков. Это и называется smart money, в обмен на которые инвестор или акселератор получает долю.

Для чего это нам с вами?

Если приводить аналогии, то просто денежный транш — это топливо для автомобиля, а smart money — топливо плюс дополнительные сервисы, позволяющие машине работать без поломок длительное время. Такой подход позволяет выстраивать более долгие, доверительные и продуктивные отношения с подрядчиками, бизнес-партнерами и коллегами.

Итак, венчур — это не наука и, строго говоря, правил там нет. Но перечисленные принципы, наряду с интуицией, позволяют выстраивать успешные стратегии инвестирования — как в бизнес, так и в себя.

* Meta и входящий в нее Facebook признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

