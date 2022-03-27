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Пять лайфхаков, как собраться с силами и быть эффективным в ситуации неопределенности

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Сардар Сардаров
Сардар Сардаров

Инвестор, визионер, исследователь

Ахмед Садулаев

В кризисное время, когда бизнес сталкивается со множеством проблем и приходится действовать в условиях абсолютной неопределенности, как владельцы бизнеса, так и наемные сотрудники ощущают потерю мотивации и резкое снижение работоспособности. 

О том, как собраться с силами и повысить собственную эффективность рассказывает инвестор Сардар Сардаров.

Пять лайфхаков, как собраться с силами и быть эффективным в ситуации неопределенности

 

1. Сместите акцент с целей на задачи

Сейчас, бесспорно, крайне трудно делать прогнозы и ставить долгосрочные цели, поэтому лучше выделить и проанализировать основные сценарии развития событий, определить для себя дальнейшие шаги, возможные в данной ситуации, и сохранять фокус внимания на ближайших задачах

Это касается как личных целей, так и рабочих. Постарайтесь на время отказаться от долгосрочного планирования, это избавит от излишних переживаний и фрустрации из-за невозможности контролировать ситуацию и влиять на результат. 

При этом план, как действовать, расписанный для основных сфер жизни, поможет сохранить фокус внимания и мотивацию. 

Сейчас как никогда стоит крайне объективно оценивать имеющиеся ресурсы: ваши личные, ресурсы команды и бизнеса для того, чтобы двигаться в правильном темпе и не потерять мотивацию и силы. 

Загоняя себя и команду в слишком строгие временные рамки, вы рискуете разочароваться в своей стратегии и, тем самым, еще больше усугубить кризисную ситуацию. 

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Есть такой метод «поле искаженной реальности», который предполагает, что крайне оптимистичные цели способствуют лучшему результату. Такой подход часто использовал Стив Джобс, по тому же принципу с командой работает и Илон Маск, ставя перед сотрудниками нереальные на первый взгляд цели в очень сжатые сроки, интуитивно к нему прибегают многие руководители.

В кризисное время все-таки стоит использовать данный подход очень аккуратно, так как неопределенность и напряженность ситуации и так очень высокая.

 

2. Сразу отказывайтесь от того, что неактуально  

Если вы не знаете, с чего начать, чувствуете, словно потеряли ориентиры, просто начните выполнять задачи из списка, одну за другой. Важно не застывать в ситуации неопределенности, гораздо эффективнее — делать то, что в ваших силах. Это также позволяет контролировать ситуацию хотя бы на уровне компании и бизнеса, что уже немало. 

Кризисное время требует от бизнеса очень высокой скорости адаптации к новым условиям, поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы быстро отказываться от ставших не приоритетными направлений и задач. Да, много усилий сейчас может быть потрачено «впустую», но точно не стоит держаться за старое, это будет только мешать развитию и достижению результатов. 

Кроме того, все планы, которые компании строили до кризиса, также лучше подвергнуть тщательному анализу, оценить, что из этого пока стало неактуальным, стратегии развития компаний обязательно должны быть обновлены в соответствие с новыми условиями.

 

3. Общайтесь с коллегами, вступайте в профессиональные сообщества

Поддержать мотивацию помогут не только грамотно сформулированные задачи, отвечающие потребностям проекта или бизнеса, но и постоянное общение с коллегами или более широким профессиональным сообществом.

Это нужно для того, чтобы обмениваться опытом, обсуждать идеи, подходы. Видя, как действуют другие, какие решения они принимают, вы также сможете скорректировать свою стратегию и внедрить то, что уже показало эффективность у других.  

Еще в период корона кризиса мир понял важность профессиональных связей, тогда значительно вырос спрос на бизнес-сообщества и комьюнити, то же самое мы можем наблюдать и сейчас. 

Если вы руководитель команды, то также не нужно забывать о мотивации сотрудников, им сейчас также требуется дополнительная помощь. Можно проводить тренинги и организовывать обучение, прямо рассказывать о планах компании и возникающих сложностях. Если руководитель срывает сроки и поддается панике, то это оборачивается стрессом для сотрудников.

 

4. Используйте различные методики тайм-менеджмента 

В ситуации неопределенности очень неплохо стараться жить по графику, в упорядоченной и предсказуемой жизни гораздо больше психологического спокойствия и контроля. Кроме того, контроль временного ресурса помогает избежать неорганизованности, срыва дедлайнов, а также выгорания на работе и переутомления. 

Например, можно воспользоваться проверенными методиками при составлении своего плана работы:

  • Формула Вильфредо Парето — заключается в том, что 20% усилий дают 80 % результата. Это значит, что необходимо выявить наиболее эффективные действия, которые влияют на результат, и сконцентрироваться на них, а остальные 80% задач делегировать команде.
  • Еще одна эффективная и достаточно универсальная методика — принцип «девяти дел». Она подразумевает, что за день нужно сделать одно большое и значимое дело, три наименее важных и пять второстепенных. 
  • Для использования метода Франческо Чирилло, который носит название «Система 25 минут» или «Метод помидора», вам понадобиться таймер — необходимо в течение 25 минут держать концентрацию и сосредоточиться только на работе. По истечении этого времени необходимо сделать перерыв 5-10 минут. Такой способ работы короткими спринтами подходит многим творческим людям, которым сложно концентрироваться на одной задаче в течение длительного времени.

 

5. Не игнорируйте свое эмоциональное состояние

Здесь, пожалуй, не совсем уместны универсальные рекомендации, так как каждый взрослый человек должен выработать свои методы преодоления стресса. 

Но начать можно с довольно простых и всем понятных вещей, как например, спорт, сон, сбалансированное питание, тайм-менеджмент, правильный отдых. Стоит выбирать то, что работает именно для вас, неважно это медитация, бег, чтение и что-то другое. 

В Японии, например, особенно внимательно относятся к проблеме переутомления сотрудников, поэтому руководители некоторых компаний даже разрешают им спать на рабочем месте. Причина заключается в том, что недосып может влиять на мозговую активность и работоспособность.

Основатель Microsoft и один из богатейших людей в мире, Билл Гейтс, регулярно устраивает «недели размышлений», организовывая себе отдых в одиночестве на озере за чтением книг. Такой способ может повысить творческие способности, концентрацию внимания и эффективность в работе.

 

Помните, что прокрастинация, отсутствие графика и пунктуальности, зацикленность на проблемах могут стать причинами проблем в управлении командой, развитии бизнеса, а также появления барьеров в достижении ваших личных целей. При этом соблюдение тайм-менеджмента помогает повысить эффективность и помочь управлять ресурсами даже в стрессовой ситуации. Не прекращайте движение к своим целям. Но не стройте долгосрочные планы. Работайте над созданием долгосрочных возможностей.

Фото: Unsplash

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