Пять лайфхаков, как собраться с силами и быть эффективным в ситуации неопределенности

О том, как собраться с силами и повысить собственную эффективность рассказывает инвестор Сардар Сардаров.

В кризисное время, когда бизнес сталкивается со множеством проблем и приходится действовать в условиях абсолютной неопределенности, как владельцы бизнеса, так и наемные сотрудники ощущают потерю мотивации и резкое снижение работоспособности.

1. Сместите акцент с целей на задачи

Сейчас, бесспорно, крайне трудно делать прогнозы и ставить долгосрочные цели, поэтому лучше выделить и проанализировать основные сценарии развития событий, определить для себя дальнейшие шаги, возможные в данной ситуации, и сохранять фокус внимания на ближайших задачах.

Это касается как личных целей, так и рабочих. Постарайтесь на время отказаться от долгосрочного планирования, это избавит от излишних переживаний и фрустрации из-за невозможности контролировать ситуацию и влиять на результат.

При этом план, как действовать, расписанный для основных сфер жизни, поможет сохранить фокус внимания и мотивацию.

Сейчас как никогда стоит крайне объективно оценивать имеющиеся ресурсы: ваши личные, ресурсы команды и бизнеса для того, чтобы двигаться в правильном темпе и не потерять мотивацию и силы.

Загоняя себя и команду в слишком строгие временные рамки, вы рискуете разочароваться в своей стратегии и, тем самым, еще больше усугубить кризисную ситуацию.

Есть такой метод «поле искаженной реальности», который предполагает, что крайне оптимистичные цели способствуют лучшему результату. Такой подход часто использовал Стив Джобс, по тому же принципу с командой работает и Илон Маск, ставя перед сотрудниками нереальные на первый взгляд цели в очень сжатые сроки, интуитивно к нему прибегают многие руководители.

В кризисное время все-таки стоит использовать данный подход очень аккуратно, так как неопределенность и напряженность ситуации и так очень высокая.

2. Сразу отказывайтесь от того, что неактуально

Если вы не знаете, с чего начать, чувствуете, словно потеряли ориентиры, просто начните выполнять задачи из списка, одну за другой. Важно не застывать в ситуации неопределенности, гораздо эффективнее — делать то, что в ваших силах. Это также позволяет контролировать ситуацию хотя бы на уровне компании и бизнеса, что уже немало.

Кризисное время требует от бизнеса очень высокой скорости адаптации к новым условиям, поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы быстро отказываться от ставших не приоритетными направлений и задач. Да, много усилий сейчас может быть потрачено «впустую», но точно не стоит держаться за старое, это будет только мешать развитию и достижению результатов.

Кроме того, все планы, которые компании строили до кризиса, также лучше подвергнуть тщательному анализу, оценить, что из этого пока стало неактуальным, стратегии развития компаний обязательно должны быть обновлены в соответствие с новыми условиями.

3. Общайтесь с коллегами, вступайте в профессиональные сообщества

Поддержать мотивацию помогут не только грамотно сформулированные задачи, отвечающие потребностям проекта или бизнеса, но и постоянное общение с коллегами или более широким профессиональным сообществом.

Это нужно для того, чтобы обмениваться опытом, обсуждать идеи, подходы. Видя, как действуют другие, какие решения они принимают, вы также сможете скорректировать свою стратегию и внедрить то, что уже показало эффективность у других.

Еще в период корона кризиса мир понял важность профессиональных связей, тогда значительно вырос спрос на бизнес-сообщества и комьюнити, то же самое мы можем наблюдать и сейчас.

Если вы руководитель команды, то также не нужно забывать о мотивации сотрудников, им сейчас также требуется дополнительная помощь. Можно проводить тренинги и организовывать обучение, прямо рассказывать о планах компании и возникающих сложностях. Если руководитель срывает сроки и поддается панике, то это оборачивается стрессом для сотрудников.

4. Используйте различные методики тайм-менеджмента

В ситуации неопределенности очень неплохо стараться жить по графику, в упорядоченной и предсказуемой жизни гораздо больше психологического спокойствия и контроля. Кроме того, контроль временного ресурса помогает избежать неорганизованности, срыва дедлайнов, а также выгорания на работе и переутомления.

Например, можно воспользоваться проверенными методиками при составлении своего плана работы:

Формула Вильфредо Парето — заключается в том, что 20% усилий дают 80 % результата. Это значит, что необходимо выявить наиболее эффективные действия, которые влияют на результат, и сконцентрироваться на них, а остальные 80% задач делегировать команде.

— заключается в том, что 20% усилий дают 80 % результата. Это значит, что необходимо выявить наиболее эффективные действия, которые влияют на результат, и сконцентрироваться на них, а остальные 80% задач делегировать команде. Еще одна эффективная и достаточно универсальная методика — принцип «девяти дел» . Она подразумевает, что за день нужно сделать одно большое и значимое дело, три наименее важных и пять второстепенных.

. Она подразумевает, что за день нужно сделать одно большое и значимое дело, три наименее важных и пять второстепенных. Для использования метода Франческо Чирилло, который носит название «Система 25 минут» или «Метод помидора», вам понадобиться таймер — необходимо в течение 25 минут держать концентрацию и сосредоточиться только на работе. По истечении этого времени необходимо сделать перерыв 5-10 минут. Такой способ работы короткими спринтами подходит многим творческим людям, которым сложно концентрироваться на одной задаче в течение длительного времени.

5. Не игнорируйте свое эмоциональное состояние

Здесь, пожалуй, не совсем уместны универсальные рекомендации, так как каждый взрослый человек должен выработать свои методы преодоления стресса.

Но начать можно с довольно простых и всем понятных вещей, как например, спорт, сон, сбалансированное питание, тайм-менеджмент, правильный отдых. Стоит выбирать то, что работает именно для вас, неважно это медитация, бег, чтение и что-то другое.

В Японии, например, особенно внимательно относятся к проблеме переутомления сотрудников, поэтому руководители некоторых компаний даже разрешают им спать на рабочем месте. Причина заключается в том, что недосып может влиять на мозговую активность и работоспособность.

Основатель Microsoft и один из богатейших людей в мире, Билл Гейтс, регулярно устраивает «недели размышлений», организовывая себе отдых в одиночестве на озере за чтением книг. Такой способ может повысить творческие способности, концентрацию внимания и эффективность в работе.

Помните, что прокрастинация, отсутствие графика и пунктуальности, зацикленность на проблемах могут стать причинами проблем в управлении командой, развитии бизнеса, а также появления барьеров в достижении ваших личных целей. При этом соблюдение тайм-менеджмента помогает повысить эффективность и помочь управлять ресурсами даже в стрессовой ситуации. Не прекращайте движение к своим целям. Но не стройте долгосрочные планы. Работайте над созданием долгосрочных возможностей.

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