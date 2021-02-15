500 русских стартапов: анализ последнего набора акселератора 500 Startups

Четвертого февраля проходил демо-день глобального акселератора 500 Startups, о котором вам не надо рассказывать – он входит в пятерку, а может, и в тройку самых престижных акселераторов в мире. Денис Ефремов, Principal Fort Ross Ventures, венчурный партнер Seedstars, автор Telegram-канала proVenture , поделился размышлениями о том, как это было.

Подобно тому, как я следил за демо-днем b2b акселератора Alchemist, я обращал внимание прежде всего на стартапы с русскоговорящими основателями. Да, именно такие стартапы мы смотрим в Fort Ross Ventures в рамках фонда ранних стадий. В последнем батче Alchemist таких было аж 40%, свои впечатления я описывал в колонке.

И сейчас я наблюдаю ситуацию, очень похожую на ту, что я видел в Alchemist. Русскоговорящих стартапов в последнем наборе 500 Startups насчиталось почти 25%! 7 из 29 стартапов. Это уже похоже на тенденцию, при том, что в Y Combinator пробивается тоже рекордное количество проектов с основателями, которые говорят по-русски.

Доля таких проектов в 500 Startups гораздо меньше, чем в Alchemist, но ведь и конкурс явно больше! Еще одна отличная новость. Давайте еще раз проведем анализ проектов с русскоговорящими основателями и без русскоговорящих основателей.

Выручка и стадия

Поскольку акселератор направлен на проекты разного типа – и b2c-проекты и b2b, и даже deep tech, то сложнее опираться только на фактическую финансовую информацию. Так, если 45% стартапов без русскоговорящих основателей раскрывают информацию по выручке, то среди стартапов с русскоговорящими фаундерами таких только 2 (или 18%).

Источник: расчет автора по данным 500 Startups

Поэтому, если сравнивать данные по выручке, то картину в среднем сравнить не получится. Но видно, что на среднем фоне среди глобальных стартапов «наши» все же не затеряются – $500 тыс ARR чуть выше среднего по глобальным с $425 тыс ARR, а максимальный ARR у одного из «наших» стартапов – $5.4 млн, ARR имеет один из стартапов с русскоговорящими основателями.

Тем не менее сейчас есть ощущение, в отличие ощущений при просмотре демо дня Alchemist, что стадия все же более или столь же ранняя у всех проектов. Отчетливых различий нет. В какой-то степени это даже хорошо, потому что показывает, что попасть в 500 Startups в США можно даже из другой менее развитой страны на тех же условиях и с той же стадией развития.

Венчурные инвестиции

С другой стороны, тезис, который был отмечен в Alchemist, подтверждается и тут – стартапы с русскоговорящими основателями, как правило, привлекают венчурные инвестиции до прохождения акселератора. 71% стартапов с русскоговорящими фаундерами уже подняли деньги до 500 Startups, тогда как среди глобальных коллег по цеху таких только 36%. Для простоты мы сравниваем: 5 из 7-ми – у нас, и 8 из 22 – у глобальных стартапов.

Клиенты

Провести сравнение тут немного сложнее, поскольку, в отличие от Alchemist, в 500 Startups попадают стартапы с разной бизнес моделью – b2b, b2b2c, b2c.

Источник: расчет автора по данным 500 Startups

Но анализ можно провести внутри двух категорий – b2c-стартапов и b2b-стартапов отдельно, поскольку количество клиентов принципиально разное. Среди стартапов с русскоговорящими основателями больше доля b2b стартапов – 4/7, и по b2c направлению нет возможности выделить среднее значение. Однако мы видим, что количество пользователей 60-100 тыс. укладывается в среднее значение по глобальным проектам (44 тыс. пользователей), но далеко от максимального – 500 тыс.

Немного другая картина среди стартапов, продающих бизнесу – тут максимум у стартапа с русскоговорящими основателями, а именно – 1 200 клиентов (на 20% выше максимального значения для глобальных стартапов), а минимум – 48 клиентов, тогда как среди глобальных есть стартап с одним клиентом. При этом среднее не в пользу русскоговорящих фаундеров – среднее число клиентов в 2.4 раза меньше, чем для глобальных проектов.

Месячный рост

Структура презентации, которой обучают в 500 Startups, в подавляющем большинстве случаев подразумевает, что стартапы говорят про ежемесячный рост. Кто-то говорит про квартальный. Кто-то даже про еженедельный. Кто-то показывает рост.

И тут явное преимущество у глобальных проектов. Отмечу, что мы сравниваем мухи с котлетами, потому что это могут быть темпы роста пользователей, просмотров, визитов, лайков или чего-то очень ликвидного. Но сам факт того, что инвестору показывают месячный рост какого-то ключевого показателя, налицо.

Источник: расчет автора по данным 500 Startups

Итак, 45% глобальных стартапов раскрывают ежемесячный рост (MoM), и только 2 из 7 (или 22%) стартапов с русскоговорящими основателями раскрывают темпы роста. Точнее, демонстрируют. Такая же ситуация, как с раскрытием ARR.

Но по данным, в отличие от ARR, ситуация обратная – рост в 15-20% в месяц у стартапов с русскоговорящими основателями явно не дотягивает до среднего темпа в 67% в месяц и до максимального в 354% в месяц у глобальных стартапов.

Рынок

Общий целевой рынок (total addressable market) для стартапов с русскоговорящими фаундерами мало отличается от того, который ставят перед собой глобальные основатели.

Источник: расчет автора по данным 500 Startups

В среднем $25 млрд (что на 5% больше, чем у другой категории), а минимум $6 млрд (что больше в 2 раза, но в абсолютных значениях не так сильно отличается). Единственное, что максимальное значение для «наших» – это $120 млрд, тогда как глобальные проекты показывают до $200 млрд. Даже была отсылка на $540 млрд рынок, но он был смежным, и из анализа исключен. Однако ряд инвесторов, уверен, обратили на него внимание. Большие цифры притягивают взгляд.

Весь список стартапов вы можете посмотреть на сайте 500 Startups, а ниже представлены стартапы, у которых есть русскоговорящие основатели (в алфавитном порядке):

Stack: инновационный веб-браузер, который направлен на минимизацию открытия вкладок, увеличение производительности и оптимизацию ежедневной работы с веб-приложениями.

инновационный веб-браузер, который направлен на минимизацию открытия вкладок, увеличение производительности и оптимизацию ежедневной работы с веб-приложениями. Workclass: HR-сервис, который помогает быстро нанимать работников первой линии.

HR-сервис, который помогает быстро нанимать работников первой линии. Invidica: маркетплейс для оптовых торгов, который соединяет бренды и ритейлеров, предоставляет аналитику и рекомендательные сервисы.

маркетплейс для оптовых торгов, который соединяет бренды и ритейлеров, предоставляет аналитику и рекомендательные сервисы. Adapty: сервис для аналитики и управления мобильными in-app подписками.

сервис для аналитики и управления мобильными in-app подписками. Amixr: система управления ИТ-инцидентами.

система управления ИТ-инцидентами. Plant an App: low-code стартап, который дает возможность командам разработки ускорить разработку low-code приложений.

low-code стартап, который дает возможность командам разработки ускорить разработку low-code приложений. AWSM: необанк, обучающий детей и их родиетей финансовой грамотности, предоставляя детям возможность получать обособленный спектр банковских услуг.

Поздравляю участников и все сообщество русскоговорящих предпринимателей за повод гордиться достижениями!

Фото на обложке: Unsplash

Иллюстрации предоставлены автором.