7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов

В ходе текущей криптозимы многие токены потеряли в цене более 90%, поэтому соблазн «закупиться со скидкой» велик. Но как выбрать среди сотен проектов те, у которых лучше всего шансы на рост? Директор по маркетингу регулируемого криптообменника Whitebird Алексей Короленко делится 7 критериями анализа проектов.

DIsclaimer: Не является инвестиционным советом. Все упоминания проектов носят исключительно иллюстративный характер и служат примерами ситуаций, требующих дополнительного анализа со стороны потенциального инвестора. Инвестиции в токены сопряжены с риском потери всех инвестиций.

Принцип 1: в тренде или нет?

Начнем с самого базового критерия: так называемого product-market fit, или нужен ли проект рынку. Но не оценивайте трендовость с позиции бычьего рынка 2021 года ― старайтесь предугадать тренды следующего цикла, который может начаться в 2023 году, а то и раньше.

Так, например, метавселенную наверняка ждет еще один бум популярности.

Grand View Research даже прогнозирует, что рынок метавселенных вырастет в 15 раз до $678 млрд к 2030 году. Но токены, которые уже сделали 10х-100х в 2021 году, вряд ли повторят это достижение. Лучше искать качественные проекты, у которых еще не было значительного ралли.

Также в тренде остаются L1/L2 чейны и инфраструктурные проекты – например, в сфере интероперабельности.

Что касается DeFi, то после перехода Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake протоколы, работающие на обновленном Ethereum, могут вновь стать привлекательными.

В сфере гейминга тренды сменяются быстрее, и их сложнее предугадать.

Так, несколько месяцев назад мы наблюдали всплеск интереса к Move-to-Earn (вознаграждение за физическую активность вроде бега), однако те, кто купил токены M2E-проектов вроде STEPN на пике, потеряли много денег. Мораль ― токены игр важно вовремя продать.

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Принцип 2: комьюнити

Комьюнити – это первичный драйвер спроса на токен. Как бы ни была полезна и хороша технология, если она никому не интересна, то и роста цены ждать не приходится.

Венчурные инвесторы тоже редко вкладываются в проекты, у которых нет большого и вовлеченного комьюнити в Twitter, Discord и Telegram.

Что считать большим? L1 или L2-блокчейн уже на стадии запуска тестнета может иметь 50 000 и более подписчиков по сумме всех сетей (хотя многие, конечно, дублируются). Для DeFi-протокола 10-15 000 – хороший результат на старте.

Мейннет блокчейна Aptos еще не запущен, однако у него уже более 140к подписчиков в Твиттере

Не менее важны вовлеченность и активность. Известно, что при росте числа подписчиков уровень вовлеченности падает, но в среднем 0.5-1 реакция на 1000 подписчиков – хороший результат, 1-3 реакции – очень хороший, а свыше 3 – отличный.

В Discord и Telegram вовлеченность можно оценивать по числу сообщений. Если в чате 20 000 человек, но в день они публикуют всего 10-20 сообщений, то проект явно не работает над вовлечением аудитории.

Кстати, Discord очень важен. В сегментах игр, NFT и метавселенных он уже вытеснил Telegram, и в DeFi и L1/L2 дело идет к тому же. Уровень организации и активности в Discord-сервере многое говорит о том, насколько серьезно проект относится к комьюнити-билдингу.

Нужно помнить, что проекты часто покупают подписчиков-ботов, которые умеют даже комментировать сообщения. Поэтому нужно оценить реакции (комменты) с точки зрения нативности: если они выглядят как калька друг с друга («отличный проект, инвестирую») и их публикуют аккаунты с однотипными никами, то это, скорее всего, боты.

Лучше всего отобрать 3-5 проектов в интересующем сегменте и примерно на одной и той же стадии развития и сравнить размер и вовлеченность их комьюнити, а затем составить рейтинг.

Динамика интереса. Вовлеченность следует рассматривать в динамике: растет ли среднее число сообщений в день, комментов и лайков? Накаляется ли градус энтузиазма – или он переходит в безучастие?

Принцип 3: контент в соцсетях

Обратите внимание: здесь мы анализируем именно активность самого проекта, то есть размещаемый контент, а не реакцию комьюнити на него.

Twitter, Discord, Telegram, YouTube – в таком порядке стоит анализировать аккаунты проекта. Нужно искать ответы на следующие вопросы:

Частота и регулярность публикаций (желательно хотя бы раз в пару дней)

Частота реальных обновлений и новостей (а не просто напоминаний о себе в духе «3 преимущества нашего проекта»)

Тон: свежий, непосредственный, вовлекающий – или формальный, «для галочки» (это обычно признак того, что контент создают сторонние авторы из маркетинговых агентств)

Соотношение собственного контента и репостов/ретвитов

Качество визуалов

Взаимодействие проекта с подписчиками в комментариях

Также не забудьте поискать в Twitter по названию проекта и проверить, пишут ли о нем инфлюенсеры (блогеры) – и если да, то насколько нативно. Низкокачественные проекты часто оплачивают пачки кричащих, откровенно рекламных твитов.

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Принцип 4: активность команды

Бытует мнение, что нужно выбирать проекты, команда которых публична – то есть известны их имена и лица. На самом деле все сложнее: для ряда категорий блокчейн-проектов экспертность и активность важнее публичности.

Многие успешные DeFi-протоколы и NFT-коллекции созданы анонимными разработчиками ― например, Sushi, Beethoven X, Convex Finance и т.д.

Некоторые из них неизвестны поименно широкой публике, но раскрыли свою личность командам блокчейнов, на которых работают их протоколы.

Еще один отличный пример – коллектив Yuga Labs, подаривший миру Bored Apes Yacht Club: имена его участников были опубликованы лишь в феврале 2022.

Другими словами, талантливый DeFi-разработчик может запустить протокол самостоятельно, без сторонних инвестиций и не раскрывая свою личность. И наоборот: то, что на сайте размещены ФИО и фотографии основателей, вовсе не означает, что данные люди обладают необходимым опытом для реализации задуманного.

Зато публичность важна в сегменте L1 и L2-сетей: такие крупные проекты обычно требуют больших инвестиций, а венчурные фонды, естественно, требуют раскрытия личной информации создателей.

В целом при прочих равных, конечно, стоит выбрать проект с публичной командой. Но если анонимный протокол успешно прошел аудит смарт-контрактов, имеет работающий продукт и вовлеченное комьюнити, то при комплексном анализе он может выглядеть выигрышнее, чем токен от публичных фаундеров без продукта, аудита и пр.

Как оценить активность команды:

наличие и активное ведение личного аккаунта в Twitter

присутствие и ответы на вопросы в Discord/Telegram проекта

интервью, АМА и пр. в YouTube, Twitch, СМИ

выступления на блокчейн-мероприятиях

коммиты в GitHub (простыми словами, это как часто вносятся улучшения в программный код). Этот пункт очень существен, поэтому мы рассмотрим его в качестве отдельного принципа ниже.

Анонимный создатель тоже может быть очень активен в Twitter, Discord и т.д. и демонстрировать там свою экспертность.

Пример – Discord-сервер протокола Convex Finance (почти $4 млрд депонированной ликвидности), где ведущие разработчики C2tp и Winthorpe неустанно отвечают на вопросы пользователей.

Принцип 5: продукт

Наличие прототипа, MVP, а еще лучше – рабочего приложения хотя бы на тестнете – это сильный аргумент в пользу проекта.

При этом по возможности продукт лучше протестировать самостоятельно: загрузить приложение, подключить кошелек, поиграть в игру и т.п.

В качестве примера можно привести некастодиальный кошелек BitCash, который поддерживает BTC, ETH и другие криптовалюты, а также их покупку с карты.

Несмотря на то, что кошелек использует сложную технологию анонимной биометрии, на момент публичного запуска проекта кошелек уже был полностью готов и доступен в Google Play и App Store.

Принцип 6: коммиты в GitHub

Из всех 7 принципов в этой статье репозиториев в GitHub – пожалуй, самый неочевидный. Однако только так можно оценить реальные усилия по разработке, отделив их от маркетинга и комьюнити-менеджмента.

Ссылку на репозиторий в GitHub обычно можно найти на сайте там же, где и соцсети. Чтобы провести базовый анализ коммитов, не нужно быть экспертом; достаточно убедиться, что основные репозитории часто обновляются, причем желательно несколькими пользователями.

Пример – проект Mask Network, репозиторий которого обновляется почти каждый день более чем 50% контрибьюторами.

Если вас интересуют токены уже работающих проектов, то советуем воспользоваться сервисом CryptoMiso, который отслеживает коммиты почти 300 проектов.

Хотя активность в GitHub – не гарантия будущего успеха, по крайней мере вы будете уверены, что проекты в вашем портфолио действительно работают над продуктом, а не просто рассказывают на каждом шагу о своих грандиозных планах.

Также стоит учитывать, что есть и недобросовестные проекты, которые, понимая, что для многих потенциальных инвесторов это показатель качества, создают поток «пустых» улучшений ради статистики. Если вы сами ничего в этом не смыслите, попросите знакомого программиста оценить этот момент.

Принцип 7: аудит смарт-контрактов

Ничто так не вредит цене токена, как взлом протокола хакерами. А взломы происходят чаще всего из-за того, что создатели торопятся запустить проект и пренебрегают важнейшим вопросом независимого аудита.

Это случается даже с блокчейн-знаменитостями: Иэн Макалинао, который создал более 10 DeFi-платформ на Solana, хотел непременно представить новый алгоритмический стейблкоин на главной конференции для разработчиков Solana в 2021 году.

На аудит времени не было, и вот вам результат: хакеры нашли лазейку и украли $50 млн.

Чтобы узнать о завершенных или планирующихся аудитах, стоит поискать по ключевой фразе «проект Х audit» в Google и Twitter, а также задать этот вопрос в Discord и Telegram проекта.

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Дополнительные принципы:

Приведенный нами список критериев ни в коем случае нельзя считать исчерпывающим. Мы лишь хотели обратить внимание на ряд факторов, которыми инвесторы часто пренебрегают.

Можно легко расширить план анализа до 20 и более критериев, например:

качество White Paper и вебсайта

токеномика (наличие отдельного документа по токеномике, инфляция токена, вознаграждение и т.д.)

эдвайзеры проекта (советники)

наличие четкой дорожной карты

поддержка венчурных фондов и привлеченные инвестиции

прошлая ценовая динамика токена

маркетинговая стратегия конкурентов и т.д.

Ну и разумеется, никто не отменял технический анализ, который позволяет оценить вероятность разных сценариев поведения цены актива без привязки к фундаментальным факторам вроде качества продукта.

Главное при отборе токенов для портфолио – не торопиться.

Криптозима не закончится за один день, поэтому покупать активы на все имеющиеся деньги просто потому, что сейчас «все дешево», — это как минимум недальновидно. Лучше каждый день выделять час на анализ и сравнивать проекты по разным критериям.

Фото на обложке: Shubham Dhage / Unsplash