7 ошибок, которые вы точно допускаете в ведении бизнеса

По данным ЦМАКП , в 2020 году в России закрылось более 500 тыс. организаций, что в 2,3 раза превысило число новых компаний. Те, кому удалось «остаться на плаву», тратят все силы, чтобы выжить, и не замечают типичных ошибок, которые тянут их на дно. Что стоит исправить, чтобы проект стал работать эффективнее, рассказывает Николай Музыка — предприниматель, маркетолог, сооснователь бренда ионизаторов воды Vione , продукцией которого пользуются более 19 тыс. человек. В компании Vione Николай занимается операционным управлением в качестве исполнительного директора.

Ошибка 1. Фокусировать внимание сразу на нескольких проектах

В начале нашего бизнес-пути мы совершили ошибку, параллельно открыв два направления: продажа ионизаторов воды и онлайн-образование. Первое активно развивалось и приносило прибыль, а второе наоборот требовало повышенного контроля.

Мы с коллегами тратили много ресурсов на поддержание менее масштабного проекта, при этом теряя качество перспективного.

Поняв свою ошибку, мы закрыли направление онлайн-образования и сконцентрировались на нашей непосредственной деятельности.

В таких ситуациях происходит отток финансов и ресурсов из прибыльных проектов в убыточные и невозможность масштабирования. Для интенсивного развития необходимо фокусироваться на одном направлении, а новые открывать лишь после того, как работа первого будет налажена.

Ошибка 2. Формулировать миссию и ценности компании на позднем этапе

Цель бренда необходимо формулировать на самых ранних этапах его становления. Без неё нет понимания, зачем компания существует.

Именно идеи проекта моделируют лояльную базу клиентов. Миссия и ценности организации напрямую влияют на доверие аудитории к бренду. Например, мы сформировали вокруг компании комьюнити людей, заботящихся о своём здоровье.

Ещё миссия служит внутренней мотивацией сотрудников. Масштабирование компании приводит к увеличению команды. При этом важно сохранить вовлеченность людей и готовность к изменениям.

Идеи и ценности создают чувство причастности каждого человека внутри команды к общему делу. Это помогает объединять, мотивировать и растить людей внутри компании.

Ошибка 3. Отказываться от финансового планирования

Не все предприниматели понимают, насколько важно выстраивать грамотное финансовое управление компанией. Отчёты о прибыли и убытках, движение денежных средств, платёжный календарь — не просто важные, а необходимые документы.

Без них руководитель не понимает, куда направлять вектор развития организации. Он находится в подвешенном состоянии и не осознаёт конкретного положения дел в компании.

Ошибка 4. Недооценивать маркетинг

Масштабирование — необходимый этап развития любой компании, но расширять бизнес без построения маркетинговой стратегии и контроля её качества невозможно.

Если не подсчитывается, например, стоимость одной заявки или подписчика, то непонятно, какие маркетинговые каналы прибыльны, а какие просто растрачивают бюджет. Если не рассчитывать целесообразность финансовых вложений в конкретные направления, все действия в итоге становятся неэффективными.

Возможно, маркетинговая статистика не так важна на самом раннем этапе ведения бизнеса, но чем больше компания и рекламные бюджеты, тем сильнее бизнес нуждается в ней. Мы, например, разработали маркетинговую стратегию бренда, делая упор на цифры и подсчёт эффективности каждого канала трафика.

Ошибка 5. Думать, что метрики нужны только крупным компаниям с большим штатом сотрудников

Каждому отделу организации нужно показывать результативность своей работы: в конце ключевых точек (день/неделя/месяц/год) сотрудники должны давать конкретные показатели. Работу любого отдела можно очертить метриками.

Наш отдел продаж работает по следующим:

средний чек (показатель снимается один раз в неделю);

конверсия в допродажу из оплаченных заказов (один раз в неделю);

конверсия в продажу из заявок (один раз в неделю);

% отклика на все заявки в течении пять минут (один раз в неделю);

объём продаж (один раз в неделю).

Руководитель должен понимать, как живёт компания, все ли планы выполняются, где и, главное, почему возникают проблемы. Кажется, что изначально масштаб организации позволяет контролировать все процессы самостоятельно и не подключать метрики, но при её росте будет сложно объяснить сотрудникам необходимость контрольных точек.

Когда метрик нет, создаётся впечатление, что коллектив выполняет свои задачи эффективно, но стоит начать использовать эту систему, как сразу открываются пробелы, и становится понятно, какие процессы нужно оптимизировать.

Ошибка 6. Забывать про внутренние регламенты

Этот пункт особенно важно учесть тем, кто планирует расширять свой бизнес. Управленец устанавливает порядок внутри компании, при котором сотрудники должны чётко понимать:

организующую схему компании,

должностную папку сотрудника организации,

регламенты,

способы коммуникации.

Например, все должны знать, в каких системах происходит коммуникация внутри компании. У нас для общения сотрудники используют только корпоративный мессенджер и почту, не ведя рабочих переписок больше нигде.

Когда команда состоит из трёх человек, управление держится буквально на кончиках пальцев, и система грамотного контроля кажется неважной, но с ростом организации сохранить такую коммуникацию невозможно. Поэтому необходимо сразу формировать работу так, чтобы не приходилось искать ответственного за конкретную задачу, когда дедлайн уже сгорел.

Ошибка 7. Бросать нового сотрудника на первой неделе работы

Обычно процесс ввода в должность ограничивается рассказом о том, чем занимается компания. Порой нового члена команды сразу бросают в работу, ничего не объяснив. Такие методы неэффективны, к тому же тратят время новичка и других сотрудников.

Чтобы минимизировать время акклиматизации человека в коллективе, важно вводить обязательное корпоративное обучение.

Оно должно предполагать не только просмотр обучающих видео, но и прохождение тестов и решение кейсов. Их запись и монтаж — небольшая инвестиция в развитие компании, средняя стоимость составляет от шести до десяти тыс. рублей за час материала.

Это окупится, как только сотрудник пройдёт обучение и начнёт приносить прибыль. К тому же ролики можно использовать повторно и лишь дополнять их в случае необходимости.

Некоторые компании записывают видео самостоятельно. Главное, чтобы были качественные картинка и звук. Мы, например, не вкладывали в это деньги. Сейчас мы оплачиваем лишь платформу, на которой размещаются ролики. Стоимость подобных площадок варьируется от одной до пяти тыс. рублей в месяц, так что всегда можно найти подходящую.

Выводы

Каждый из пунктов одинаково важен для стабильного роста бизнеса. Нам удалось избежать большей части этих ошибок благодаря тому, что в нашей команде четыре основателя, каждый из которых компетентен в определённой области.

Нашему идейному вдохновителю не приходилось тратить время на маркетинговую стратегию, а HR не должен был разбираться в финансовых отчётах.

В большинстве организаций, к сожалению, это не так, поэтому проанализировав и вовремя устранив ошибки, предприниматель может обеспечить стабильное увеличение прибыли своей компании.

Фото на обложке: GoodStudio/shutterstock.com