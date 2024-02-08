Китайский банк Chouzhou остановил расчёты с Россией: что произошло и стоит ли паниковать. Мнение эксперта

Специалисты прогнозируют неизбеженость логистического коллапса — вывезти оставшийся товар будет сложно. Международный инвестиционный консультант экономико-технологической зоны YEDA (Yantai economic and Development Area) Олег Свистовцев рассказал, что на самом деле произошло и стоит ли поддаваться панике.

Вчера китайский банк Chouzhou commercial bank уведомил клиентов о полном прекращении расчётов с Россией. Новостные СМИ подхватили новость и, кажется, навели панику. Мол, банк был основным для российских импортёров из-за сравнительно мягкого комплаенса.

Предыстория: с чего всё началось

Сразу оговорюсь, что всё изложенное ниже — личное мнение, а не истина в последней инстанции.

Информационное поле России заполыхало новостью о том, что китайский Chouzhou commercial bank остановил сотрудничество с Россией. Причём это подаётся это как катастрофа. Попробуем разобраться, насколько это верно.

22 декабря 2023 года президент США Джо Байден издал Исполнительный указ №14114, который внёс поправки в два предыдущих, связанных с Россией. Указ предоставил американскому министру финансов новые полномочия: налагать санкции на финансовые иностранные учреждения (FFI), которые проводят или содействуют значительным транзакциям или предоставляют любые услуги, связанные с военно-промышленным комплексом России. Независимо от того, занимается ли FFI такой деятельностью сознательно или нет.

Это было первое применение правительством США «вторичных санкций» в рамках недавней новой программы санкций против России. Новый инструмент раньше использовался только в узком ряде программ: по борьбе с терроризмом в Иране, Северной Корее и более ранних программах санкций. И по замыслу правительства США, внедрение такой программы по отношению к России поможет выявлять деятельность любых иностранных финансовых институтов, которые помогают уклоняться от российских санкций или обходить их.

Министерство финансов США также заявило, что иностранные финансовые учреждения, которые проводят операции с Россией в «любой валюте», будут подвергаться риску санкций в результате нового исполнения данного указа.

В соответствии со статьей 11 Исполнительного приказа № 14114 Министерство финансов США опубликовало перечень из восьми ключевых категорий, которые, по мнению американского правительства, поддерживают российскую военно-промышленную базу, что может повлечь за собой вторичные санкции в отношении иностранных финансовых институтов. Давайте посмотрим на этот список:

станки и производственное оборудование, такое как: станки с ЧПУ, оборудование для производства полупроводников；

производственные материалы, используемые в полупроводниковых и связанных с ними электронных изделиях, таких как фоторезисторы, подложки печатных плат, осциллографы, автоматическое испытательное оборудование, системы сбора данных；

электронное испытательное оборудование: генераторы сигналов, генераторы импульсов, анализаторы спектра；

пропелленты, химические прекурсоры пропеллентов и взрывчатых веществ, такие как взрывчатые вещества (гексоген), взрывчатые вещества с высокой температурой плавления；

смазочные материалы и присадки к смазочным материалам, такие как турбинное масло;

подшипники: высокоточные шарикоподшипники, роликовые подшипники;

усовершенствованные оптические системы, такие как тепловизионные прицелы, матрицы тепловизионных изображений, матрицы инфракрасной фокальной плоскости;

навигационные инструменты: инерциальная навигационная система (INS), инерциальный измерительный блок (IMU), волоконно-оптический гироскоп (FOGS) и т.д.

Затем 23 января 2024 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США усилило существующие санкции в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR) против России и Беларуси.

Оба эти документа привели к большим волнениям в финансовом секторе: в первую очередь среди банков Китая и Турции. В итоге громкой новостью в России стало прекращение работы с российскими клиентами банка Chouzhou commercial.

Кто-то даже назвал его основным расчётным китайским банком в российско-китайских сделках. Что, кстати, неверно. Ну, не в этом, в общем-то, дело, а в возможных последствиях американского указа №14114. Итак, попробуем проанализировать, как и чего ожидать в перспективе, исходя из самых частых вопросов по этой теме.

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Как ситуация отразится на россиянах и почему это проблема не только для нас, но и для китайцев

Если кратко, ответ — никак. Конечно, именно те фирмы, которые работали непосредственно через Chouzhou commercial bank сейчас оказались в уязвимой ситуации, и это печально. Но в целом российские поставщики давно работают со сложностями и ограничениями из-за санкций, и им не привыкать. Поэтому мы просто начнём искать новые пути и возможности и продолжим спокойно работать, понимая, что проблем прибавилось.

Ещё в 2022 году Соединенные Штаты включили большинство российских финансовых учреждений в список SDN, идентификационный список отраслевых санкций SSI и другие санкционные списки.

Это, несомненно, создало неудобства для российских юридических лиц при ведении международного бизнеса. Но россияне быстро освоились и начали проводить операции через третьи страны. Поэтому вполне ожидаемо, что правоохранительные органы США приняли очередные меры по пресечению этой тенденции. Считаем, что в 2024 году США ещё больше усилят санкции, чтобы сдерживать не американские финансовые учреждения, которые помогают России в осуществлении предпринимательской деятельности.

Но не следует забывать, что Иран под санкциями более 40 лет, Северная Корея — около 70 лет. И ничего, живут. И вот же совпадение: основной торговый партнёр у обеих стран — Китай. Поэтому повторю и расширю начальный тезис: глобально для россиян ничего не изменится.

Например, китайский банк «Куньлун», который изначально работал с Ираном и был во всех мыслимых и немыслимых санкционных списках, до сих пор живёт и процветает. Ничего с ним не случилось.

Кроме того, мало кто знает, что у Chouzhou commercial bank достаточно серьёзные проблемы и без новых американских указов. Буквально 19 января 2024 года китайский регулятор аннулировал лицензию малых и микропредприятий финансовой структуры Taizhou Wenling, принадлежащей этому банку. К 31 января лицензию восстановили, но, как говорится: «осадочек остался».

Есть и другие «звоночки». Не могу ничего сказать по итогам 2023 года, поскольку сведений пока нет, но первые 6 месяцев у банка явно не задались. Хотя в целом выручка по первому полугодию выросла на 3,71%. Но убыток от обесценивания кредитов вырос аж на 24,4%. Чистый доход также оказался отрицательным.

Что касается качества активов, то, согласно их собственному отчёту, количество безнадёжных кредитов составило 1,54%, а просроченных кредитов — ещё 1,5%. Также банк сталкивался с необходимостью пополнения основного капитала.

В решение банка всё неоднозначно. Возможно, есть внутренние структурные проблемы, о которых мы просто не знаем.

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Скоро все китайские банки перестанут с нами работать: правда или преувеличение

Скажу сразу — не перестанут. Хотя определенные сложности, конечно, возникнут.

Вернёмся к указу №14114. Что же требуют американцы от иностранных банков:

Усилить комплексную проверку клиентов в отношении предприятий, связанных с Россией и участвующих в крупных сделках в определенных отраслях промышленности. Также усилить проверку физических лиц из России и клиентов, участвующих в продаже, поставке или передаче определённых товаров конкретным российским учреждениям. Ужесточить требования к соблюдению мониторинга цепочки поставок: проводить анкетирование или устанавливать контрактные ограничения для клиентов, которые эксплуатируют определённые товары, и работать с цепочкой поставок и заинтересованными сторонами над укреплением возможностей соблюдения требований. Принять соответствующие меры контроля, основанные на возможных рисках. Проводить оценку санкций и расследование экспортного контроля, а также принимать меры по контролю рисков: закрытие счетов, ограничение транзакций, получение документов, разрешающих импорт и экспорт, усиление должной осмотрительности и другие меры.

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В этом тексте присутствуют минимум две проблемы для американской стороны:

Во-первых, если сделка не включает в себя присутствия российской компании, связанной с ВПК, или спецификация к контракту не включает себя продукт, входящий в один из восьми пунктов, указанных в начале статьи, то явного нарушения как бы и нет. То есть с формальной стороны рисков для финансовых учреждений, обеспечивающих транзакции, не связанные с санкционными товарами, тоже нет.

Во-вторых, каким именно образом американцы планируют проверять исполнение этого указа и получать доступ к информации из китайских банков? В 2023 году Китай принял новый закон о противодействии шпионажу. Из-за него страна закрыла доступ даже к реестрам регистрационных сведений китайских компаний для иностранцев. Так неужели он начнёт раскрывать банковскую тайну своему главному потенциальному противнику, который к тому же сам постоянно обостряет их взаимоотношения? Уверен, что нет.

Тем не менее обольщаться тоже не следует. Китайцы никогда не торопятся. В самом конце января китайский регулятор уже озадачился анализом проблемы и выпустил некие пояснения для финансовых институтов, которые сейчас активно изучаются. Думаю, ключевые выводы по ним будут сделаны только в начале марта. Скорее всего, сложностей добавится. Также не исключено, что госбанки и крупнейшие частные банки Китая действительно прекратят транзакции Россия-Китай.

Но выход будет найден, ибо помимо чисто экономического фактора существует ещё и политический. Китайское правительство не позволит себе явно прогнуться под США. Тем более в таком важном секторе, как финансовый.

Резюмируя всё вышеизложенное, предлагаю вспомнить китайскую стратагему №7: «извлечь нечто из ничего». Россия и Китай партнёры, причём не только экономические. Жёсткие санкции Запада, по их мнению, давно уже должны были превратить экономику России в руины, однако этого не случилось. Поэтому, несмотря на возникающие трудности, уверен, что катастрофы не произойдёт, и финансово-банковские структуры обеих стран найдут решение проблемы.

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