Особенности восточного пиара: питчинг в WhatsApp, подарки на рамадан и вагон терпения

Последние два года ко мне и коллегам по рынку все чаще обращаются российские предприниматели с запросом о выходе на международные рынки. Америка и Азия всегда были в фокусе внимания наших соотечественников, а восток стал «звучать» в запросах совсем недавно. Интерес российского бизнеса легко объясним.

Присутствие на рынке ОАЭ означает легкий доступ к одной из сильнейших экономик Ближнего Востока. В последнее время местные власти развернули несколько программ поддержки стартапов. Так, в 2019 году правительством ОАЭ был запущен бизнес-акселератор Hub71. По последним данным, акселератор уже принял в свою программу 129 стартапов, через него были привлечены венчурные инвестиции почти на $60 млн.

Власти страны создают и различные инвестфонды, нацеленные на поддержку стартапов: это, например, Mohammed Bin Rashid Innovation Fund, созданный эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и насчитывающий $500 млн.

Страна активно привлекает предпринимателей и инвесторов. Недавно власти ОАЭ объявили о расширении программы выдачи «золотых» виз на 10 лет тем, кто готов инвестировать в стране и заниматься там бизнесом.

Особенности PR в ОАЭ

Нужно понимать, что PR на Востоке отличается от той же деятельности на Западе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе или в России. Но и сами арабские страны довольно сильно отличаются друг от друга.

Как пишут о PR в ОАЭ на сайте Международной ассоциации PR (IPRA), «крайне важно не игнорировать значимость региональных различий в арабском мире», и, если вы успешно работали в одной из стран региона, это не означает, что те же методы подойдут для соседней страны.

«Чтобы и правда закрепиться в арабском мире, ваша PR-кампания должна быть таргетированной, локализованной, подходящей под местные условия, а также она должна вестись на правильных языках».

А вот несколько советов, которые западные бизнесмены, работающие в ОАЭ, дали своим коллегам, желающим выйти на рынок этой страны. Некоторые из них помогут и при проведении PR-кампании в ОАЭ:

Взращивайте деловые отношения (в ОАЭ очень важно личное общение с партнерами и клиентами); Говорите на арабском (это не обязательно, но будет большим преимуществом); Будьте терпеливы (все может идти медленнее, чем на западе); Пользуйтесь WhatsApp (этот мессенджер популярен в стране).

Информационным сопровождением бизнеса в ОАЭ занимается большое количество PR-агентств. Обслуживание у них обойдётся в среднем в $3-5 тыс. в месяц.

У сотрудничества с агентствами есть как преимущества — лучшее понимание местного рынка и знание арабского, так и недостатки — многие местные PR-специалисты подходят к PR довольно консервативно, считая его просто рассылкой пресс-релизов в СМИ.

Портрет СМИ в Арабских Эмиратах

СМИ в ОАЭ можно разделить на две большие группы: англоязычные и арабские. Присутствуют и малочисленные русскоязычные СМИ, но, если речь идет о продвижении стартапов, то они нас мало интересуют.

В Эмиратах работают корреспонденты Forbes Middle East, CNN, The New York Times. В Дубае располагаются офисы Bloomberg, Reuters и CNN, выходит английская газета Gulf News. В Абу-Даби находится второй офис CNN и печатается англоязычное СМИ The National.

Общение с журналистами из ОАЭ

Принципы работы с англоязычными и арабскими изданиями также несколько отличаются:

Журналисты англоязычных СМИ для связи используют e-mail, есть небольшая вероятность найти их в Twitter. Арабским журналистам можно писать на e-mail или в WhatsApp. Искать контакты на Facebook бесполезно.

Местные СМИ предпочтут общаться именно с «локалами», жителями Эмиратов. Значит, для успешной работы нужен специалист с хорошим знанием арабского языка, а еще лучше — связанный с ОАЭ. Но это не обязательно. Самое важное, чтобы ваш продукт/проект был напрямую связан со страной.

В среднем журналист получает 200-300 пресс-релизов в день, поэтому нужно рассылать фоллоу-ап.

Без него с вероятностью в 50% ваш релиз даже не прочтут. Важно понимать, что англоязычным СМИ крайне важен эксклюзив, тогда как арабские могут напечатать уже вышедшую новость.

Если публикация с арабским изданием была согласована, но на следующий день не вышла — бить тревогу рано. Местные журналисты работают медленнее. Опубликовать ваш релиз могут через 2-3 дня. Колонку в газете чаще всего дают как бонус к стандартной рекламе, однако очень хороший материал могут напечатать и без нее.

Не стоит забывать о подарках для журналистов: в Рамадан необходимо поздравлять мусульман, в католическое Рождество — экспатов. Исключение — издание The National, в котором подарки принимать запрещено.

Мнение о том, что в ОАЭ не будут сотрудничать с женщиной, — миф. Несмотря на традиционный уклад жизни, они работают и в журналистике, и в пиаре — этим уже никого не удивить.

Кто напишет о стартапах в ОАЭ?

Если стартап работает в Арабских Эмиратах, то вероятность печати в арабских СМИ близится к 100%. Новость о стартапе, связанном с правительством, опубликуют все издания.

Англоязычным СМИ интересен исключительно эксклюзивный материал. А релиз о стартапе, который запущен не в ОАЭ и не выходит на их рынок, скорее всего, никто не возьмет.

Памятка для успешного ведения PR-кампании в ОАЭ

Ваш продукт/проект должен быть связан с ОАЭ. Это почти половина успеха; Знание арабского языка станет преимуществом, но можно выстроить свою работу и без него; Рассылайте фоллоу-ап журналистам — так больше шансов, что вас заметят; Наберитесь терпения, здесь иная атмосфера и скорость работы гораздо ниже, чем в Москве; Проверяйте свою базу журналистов на актуальность, в Эмиратах большая текучка в СМИ; Пользуйтесь WhatsApp для связи; Старайтесь установить личный контакт и не забывайте о подарках на ключевые праздники.

Полезные ресурсы для тех, кто работает в PR:

KarmaCRM — программное обеспечение CRM для малого бизнеса;

Meltwater — одна из первых компаний в мире, которая предлагает social listening и аналитику социальных сетей;

Vuelio — самая обширная в мире база данных журналистов и инфлюенсеров.

Локальные СМИ (Интернет-издания и порталы):

Чтобы PR-кампания в Эмиратах прошла успешно, ее нужно адаптировать под местные условия, однако о базовых принципах эффективности пиарщику забывать не стоит: тогда результат не заставит себя ждать.