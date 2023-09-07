Что такое дата-центр и почему о нем сейчас так много говорят?

Многие российские компании стали переносить свои центры обработки данных (ЦОД) из Москвы в регионы. Бизнес стремится максимально обезопасить свою информацию. О том, почему это важно, что вообще такое дата-центр и как правильно его выбирать, рассказывает Сергей Рыжков, коммерческий директор хостинг-провайдера SpaceWeb.

Что такое ЦОД простыми словами

Представьте, что вашему домашнему компьютеру нужно работать непрерывно на протяжении многих лет. Что может этому помешать? В доме может отключиться электричество, станет слишком жарко и компьютер перегреется, а может кто-то будет протирать пыль и заденет шнур питания.

Дата-центр нужен именно для того, чтобы эти и другие факторы исключить.

Дата-центр, ЦОД Центр обработки данных или ЦХОД Центр хранения и обработки данных — это помещение или отдельное здание, в котором созданы благоприятные условия для бесперебойной работы серверного или телекоммуникационного оборудования.

К таким условиям можно отнести:

бесперебойное электроснабжение;

заданный уровень температуры и влажности;

защиту от пыли и грязи;

контроль доступа посетителей в помещение;

защиту от возгораний.

Для создания этих условий в дата-центрах используется сложная инженерная инфраструктура. А само оборудование размещается в специальных телекоммуникационных шкафах, которые называются — стойки.

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Одна ячейка в таком шкафу называется юнит. Серверы в зависимости от комплектации могут занимать как один, так и несколько юнитов. В стандартной стойке обычно 46-48 юнитов.

Зачем вам дата-центр

Дата-центры предоставляют базовую услугу colocation — размещение оборудование. Само оборудование предоставляет клиент.

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В каком случае вам может понадобиться напрямую работать с дата-центром вместо выбора услуги «аренда сервера в ЦОД», которую предоставляют хостинг-провайдеры:

Если вы готовы инвестировать в собственное оборудование. Типовые конфигурации оборудования окупятся на 1,5-2 года, после чего вы сможете экономить на размещении; Если вам требуется какое-то специфическое оборудование, которое сложно взять в аренду и приходится его покупать самостоятельно; Если у вас особенные требования к ЦОД по сертификации площадки, которые хостинг-провайдер соблюсти не может.

Как выбрать ЦОД

Если вы пришли к решению, что вам требуются именно услуги ЦОД, рекомендую действовать так:

Найти все ЦОД-ы в вашем регионе. Поверьте, их будет не так много; Изучить сайты, отзывы, запросить коммерческие предложения, зафиксировать данные; Договориться об экскурсии в понравившиеся ЦОД-ы и пообщаться с менеджером и/или главным инженером дата-центра; Принимать решение по результатам пунктов 2 и 3.

Экскурсия в дата-центр крайне важна и поможет получить максимум информации, особенно если вам требуется аренда серверной стойки или нескольких стоек.

Какие бывают дата-центры

В зависимости от качества инфраструктуры дата-центрам присваиваются уровни надежности Tier-I, Tier-II, Tier-III и Tier-IV. Каждый уровень подразумевает определенный uptime и время недоступности ЦОД-а в течение года:

Tier-I — инфраструктура без резервирования — 99,671% (до 1729 минут простоя в год);

— инфраструктура без резервирования — 99,671% (до 1729 минут простоя в год); Tier-II — инфраструктура с резервными мощностями — 99,741% (до 1361 минут простоя в год);

— инфраструктура с резервными мощностями — 99,741% (до 1361 минут простоя в год); Tier-III — инфраструктура с поддержкой параллельного ремонта — 99,982% (до 95 минут простоя в год);

— инфраструктура с поддержкой параллельного ремонта — 99,982% (до 95 минут простоя в год); Tier-IV — отказоустойчивая инфраструктура — 99,995% (до 26 минут простоя в год).

Любопытный факт: довольно много дата-центров в РФ не получают сертификаты соответствия, а просто заявляют: «ЦОД спроектирован в соответствие со стандартами Tier-III».

Именно поэтому мы рекомендуем посетить площадку, чтобы лично в этом убедиться.

На что обратить внимание при выборе дата-центра

Мы исходим из того, что ЦОД соответствует стандарту Tier 3, что подразумевает резервирование всех узлов инфраструктуры.

Энергообеспечение

Система энергообеспечения — самая важная и самая критичная часть инфраструктуры ЦОД. Для обеспечения резервирования дата-центры имеют несколько вводов электропитания.

Хорошая практика такова: два независимых ввода от двух разных городских подстанций и отдельный ввод от дизель-генератора. Два независимых ввода от города позволяют исключить влияние аварий на подстанциях, а дизель-генератор нужен на случай полного блэкаута. Даже в этом случае дата-центры должны продолжать работу.

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Важно, чтобы дизель-генератор не просто был, а регулярно запускался, и на него переводилась нагрузка. В противном случае в самый критичный момент может выяснится, что дизель-генератор не запустился, не было топлива или еще что-то несовместимое с бесперебойной работой.

Дизель-генераторы обычно находятся за пределами ЦОД по соображениям безопасности и для удобства подвоза топлива.

В дата-центре должны быть предусмотрены ИБП (источники бесперебойного питания). Они держат нагрузку ЦОД-а на время скачков или просадок напряжения и на время запуска дизель-генератора.

Поинтересуйтесь, сколько времени держат ИБП при полной нагрузке. Хорошая практика — это десятки минут.

Все прочие элементы энергетической инфраструктуры должны быть зарезервированы по схеме 2N, то есть их должно быть в два раза больше, чем нужно для нормальной работы.

Охлаждение

В дата-центрах используется технология горячего и холодного коридоров.

Стойки ставят в ряды, между рядами чередуются холодные и горячие коридоры.

В холодный коридор через фальшпол подается охлажденный воздух, который походя через стойки охлаждает оборудование, нагревается и утилизируется в горячем коридоре.

Дополнительно, чтобы холодный и горячий воздух не смешивался, пространство между рядами в холодном коридоре закрывают дверьми, а неиспользуемые юниты в стойках закрывают панелями.

Способы охлаждения воздуха для подачи к стойкам могут быть разные: фреон, чиллеры, фрикуллинг. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но это тема отдельной статьи.

По Tier-III резервирование системы охлаждение должно производиться по схеме N+1, то есть в системе охлаждения должно быть на один элемент больше, чем нужно для нормальной работы. В этом случае выход из строя одного из элементов никак не скажется на работе ЦОД. Система охлаждения должна быть запитана на ИБП.

Безопасность

Тут стоит сказать о двух вещах:

Система пожаротушения

Обычно она газовая и запускается автоматически в случае обнаружения возгорания. На площадке вы увидите большие баллоны с газом.

СКУД система контроля управления доступом

Она включает в себя контуры доступа, пропускной режим, контроль доступа к конечному оборудованию (стойки запираются на замок), системы видеонаблюдения. Важно, чтобы СКУД соответствовал требованиям вашего проекта, а площадка смогла его обеспечить.

Что еще важно

Еще несколько моментов, о которых стоит узнать у представителей дата-центра:

Скорость реакции поддержки на инциденты. Хорошая практика: базовый набор операций (включение или включение серверов, перезагрузка, проверка кабелей питания и сети) — не более 15 минут. О том, что поддержка должна осуществляться в режиме «24 на 7» мы даже не говорим. Это само собой разумеется.

Хорошая практика: базовый набор операций (включение или включение серверов, перезагрузка, проверка кабелей питания и сети) — не более 15 минут. О том, что поддержка должна осуществляться в режиме «24 на 7» мы даже не говорим. Это само собой разумеется. Как осуществляется погрузка и разгрузка оборудования. Часто это определяющий фактор, особенно если вам нужно завозить большое количество оборудования. В современных дата-центрах есть пандусы, через которые можно на телеге завести оборудования прямо из автомобиля непосредственно в зону монтажа.

Часто это определяющий фактор, особенно если вам нужно завозить большое количество оборудования. В современных дата-центрах есть пандусы, через которые можно на телеге завести оборудования прямо из автомобиля непосредственно в зону монтажа. Права собственности на землю и здание, в котором размещается ЦОД. Известны случаи, когда клиентам дата-центра приходилось съезжать из-за того, что арендодатель не продлил договор аренды на здание или землю. Хорошая практика: земля и здание в собственности у компании-владельца ЦОД;

Известны случаи, когда клиентам дата-центра приходилось съезжать из-за того, что арендодатель не продлил договор аренды на здание или землю. Хорошая практика: земля и здание в собственности у компании-владельца ЦОД; Политика в отношении операторов связи. Тут есть два варианта. Открытая политика: дата-центр допускает на площадку любых операторов связи. Закрытая политика: допускаются только определенные операторы связи, и клиенты вынуждены пользоваться их услугами.

Тут есть два варианта. Открытая политика: дата-центр допускает на площадку любых операторов связи. Закрытая политика: допускаются только определенные операторы связи, и клиенты вынуждены пользоваться их услугами. Глубина телекоммуникационных шкафов (стоек). Варьируется от 80 до 120 сантиметров. Глубина должна позволять вам комфортно работать с оборудованием.

Варьируется от 80 до 120 сантиметров. Глубина должна позволять вам комфортно работать с оборудованием. Дополнительные услуги, которые предоставляет ЦОД. Это может быть аренда оборудования, «удаленные руки» (расширенный набор операций по эксплуатации оборудования), ячейки для хранения ZIP, аренда рабочих мест. Узнайте заранее, если ли в арсенале организации нужны вам услуги.

Сколько стоит размещение и рынок дата-центров Санкт-Петербурга

Стоимость аренды серверной стойки 46-48 юнитов с выделенной мощностью 5КВт на стойку на апрель 2023 года в СПб колеблется в вилке от 70 до 110 тысяч с НДС. Цены в Москве традиционно выше на 10-15%.

Хорошие дата-центры, которые мы рекомендуем:

«Обит» — дата центр от крупного оператора связи, в котором размещается оборудование нашей организации SpaceWeb; Дата-центр «Ростелеком» на Чугунной улице — новый дата-центр с самой свежей инфраструктурой; Datacenter Imaqliq — оптимальный ЦОД по соотношению цена-качество; «K12» — легендарный дата-центр по адресу Кантемировская 12; «Миран» — популярный дата-центр с современной инфраструктурой.

Рынок дата-центров в РФ сейчас бурно развивается, услуги востребованы, поэтому, уверен, что скоро мы увидим много новых надежных площадок.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash