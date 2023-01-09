«Вся ответственность на главбухе» и другие ошибки собственников бизнеса в работе с ним

Кто несет ответственность за нарушения в работе отдела бухгалтерии? Вопрос вроде бы несложный, но правильно ответить на него могут далеко не все предприниматели. Некоторые из них почему-то мыслят устаревшими или в принципе неправильными стереотипами. Вот основные из них.

По закону 402-ФЗ организация бухгалтерского учета на предприятии — обязанность руководителя. И ответственность за этот процесс несет именно он. Главбух — это почти такой же наемный работник, как и все остальные.

Многие до сих пор считают, что «бухгалтер подписывает все финансовые документы». Это давно не так.

Раньше у главбуха было «право второй подписи»: без нее финансовые документы не принимались к исполнению. Главный бухгалтер и директор вместе подписывали документы и сдавали финансовую отчетность. Но эта практика уже лет 10 как ушла в прошлое.

Сейчас на документах (в том числе бухгалтерской отчетности) достаточно только подписи директора или собственника. Он подписывает бухгалтерскую отчетность единолично — а значит, вся полнота ответственности тоже на нем.

Руководитель может передать главбуху право подписи по доверенности, но это не снимает с него ответственности.

«Бухгалтер компенсирует ущерб, возникший из-за его ошибок»

Взыскать ущерб с бухгалтера достаточно сложно. Есть список нарушений, за которые он выплатит компенсацию. И этот перечень такой же, как для любого другого сотрудника.

В первую очередь речь идет о недостаче и умышленном причинении ущерба. При этом компания может взыскать потери в пределах среднемесячной зарплаты сотрудника — в данном случае бухгалтера.

Полная материальная ответственность главбуха допустима только в том случае, если это прописано в трудовом договоре. Но даже в этой ситуации главбух обязан возместить только прямой действительный ущерб.

К примеру, если его уличат в присвоении денег или повреждении техники, он должен целиком компенсировать потери компании. Но если в результате его действий компания получает штраф, по закону нельзя требовать от виновника выплат в полном объеме.

Зона ответственности главбуха

В законе прописаны две группы нарушений, за которые компанию или бухгалтера наказывают штрафами.

Нарушения в бухгалтерском учете

нарушения кассовой дисциплины

Это, например, неполное оприходование выручки или нарушение порядка работы с наличными.

Как правило, размер штрафа бухгалтеру за такие ошибки небольшой — 4-5 тысяч рублей. Но при этом компания должна заплатить штраф, в 10 раз превышающий эту сумму.

грубые нарушения требований к бухгалтерскому учету

Грубые нарушения требований к бухгалтерскому учету — это искажения отдельных показателей отчетности более, чем на 10%. Сюда же относится ведение «черной» бухгалтерии, составление отчетности не на основе данных бухгалтерского учета, отражение несуществующих событий и сделок.

В этих случаях главбуху выписывают штраф в сумме 5-10 тысяч рублей, при повторном нарушении — в два раза больше.

Предприятие вроде бы не страдает, но только если отношения с главным бухгалтером оформлены договором. В малом бизнесе бухгалтеру нередко платят неофициально, а директор якобы ведет бухгалтерию самостоятельно. При таком раскладе собственник или директор оплачивает штрафы лично.

Но самое плохое, что за несколько бухгалтерских нарушений его могут дисквалифицировать — запретить на какое-то время руководить компанией.

непредоставление финансовой отчетности

Непредставление или несвоевременная подача в налоговую инспекцию и органы госстатистики финансовой отчетности считается административным правонарушением. Предусмотрена как персональная ответственность, так и штрафы на компанию.

Должностное лицо может быть наказано штрафом:

от 300 до 500 рублей, а компания — от 3 до 5 тысяч рублей, если не поданы (или поданы с задержкой) документы в органы госстатистики, по 200 рублей за каждую форму отчетности, не представленную в налоговую.

Налоговые нарушения

Составов нарушений здесь довольно много. Самый серьезный из них — неуплата или неполная уплата налогов. Здесь суммы потерь могут быть существенными. Кроме фиксированного штрафа и возврата неуплаченных налогов в бюджет, предприятие наказывают штрафом в размере 20-40% от недоплаченной суммы.

Разница зависит от того, было ли нарушение умышленным, — степень умысла доказывают налоговые инспекторы.

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Их подозрение вызывают в первую очередь:

имитация экономической деятельности через подставных лиц (работа с фирмами-однодневками),

искусственные договорные отношения — это в том числе популярная схема дробления бизнеса на несколько юридических лиц. Если этот факт установлен, компания выплачивает налоги в полном объеме как за «единое» юрлицо + 40% штрафа.

За налоговые нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.

В России по статье уклонение от уплаты налогов 199 УК в год выносится несколько десятков приговоров. Как правило, речь идет не о бухгалтерских ошибках, а о том, что обвиняемые «рисуют» НДС и занижают налогооблагаемую прибыль. Чаще всего недобросовестные предприниматели совершают нарушения именно с этими налогами.

Какие ошибки совершают собственники бизнеса

Нанимают бухгалтера неофициально

Закон 402-ФЗ разрешает компаниям малого бизнеса вести бухгалтерский учет самостоятельно. Но предприниматель обычно не имеет компетенций в области бухгалтерии.

Тогда он «обманывает систему»: приглашает бухгалтера вести учет за него. Никаких договоров с этим специалистом не заключается, его услуги оплачиваются из неучтенных доходов переводом на карту или наличными.

Как только возникают какие-то проблемы, бухгалтер «удаляется в закат». И если он «накосячил», предприниматель это вообще никак не докажет. У него нет документальных свидетельств, что бухгалтер когда-либо с ним сотрудничал. И вся ответственность за действия этого бухгалтера — на предпринимателе.

Отдают бухгалтеру свою электронную подпись

Этот пункт — из серии «все знают, что нельзя, но многие так делают». По крайней мере, в малом бизнесе директора и предприниматели часто отдают бухгалтеру флешку со своей ЭЦП. Иначе просто неудобно работать: надо подписывать много документов, и каждый раз отвлекаться на это руководитель не хочет.

Но здесь тот случай, когда лучше потратить время и лично проверить каждый документ.

Не нужно забывать, что ЭЦП — это полный аналог «обычной» подписи. И вся ответственность за подписанные таким образом документы лежит на том, кто их подписал.

Отдельный вопрос — возможность мошенничества со стороны бухгалтера.

Свободное владение ЭЦП дает недобросовестному специалисту полную «свободу творчества». Бывает, что бухгалтер с помощью цифровой подписи руководителя снимает деньги со счета компании.

По таким схемам, как правило, работают не очень образованные люди, которые считают себя умнее других. Их обычно ловят, дают условный, а иногда даже реальный срок. Но предпринимателю от этого не легче.

Используют «мутные схемы»

Некоторые «бизнесмены» на полном серьезе считают, что ответственность за свои «темные делишки» можно переложить на главбуха. «Он напишет в документах, как я скажу, и отвечать тоже будет он».

Но судебная практика говорит об обратном: за все отвечает владелец бизнеса.

Бывают случаи, когда главбуха могут привлечь в рамках субсидиарной ответственности.

Например, компания банкротится, и кредиторы пытаются взыскать свои долги за счет личного имущества контролирующих лиц. А к ним относится и главный бухгалтер. В суде начинается «перепихивание ответственности». Руководитель говорит: «Я ничего не знал, это все главбух». Но, как правило, эта история не очень рабочая.

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Как контролировать бухгалтера

Бухгалтерия — важный аспект работы любого бизнеса. Но большинство предпринимателей не разбираются в этом вопросе. Как правило, их компетенции совсем другие:

выстраивание бизнеса,

продукт,

продажи.

Они плохо понимают, что происходит в бухгалтерии предприятия, не способны или не хотят контролировать работу бухгалтера. Резко повысить уровень своих знаний в этом вопросе вряд ли возможно. Тема сложная и требует времени, которого у предпринимателей нет.

Как предпринимателю узнать, «как дела в бухгалтерии» и что происходит с цифрами?

Лучший способ — обратиться за помощью к профессиональному аудитору.

Аудитор — это в первую очередь квалифицированный бухгалтер. Он очень хорошо владеет бухгалтерией, знает, где могут быть болевые точки и слабые места. Аудитор понимает, как правильно проверять и анализировать информацию.

В результате аудита у собственника появляется полная и объективная картина происходящего.

Аудит — по сути гигиеническая процедура для бизнеса, которую желательно проводить раз в год. Аудит для того и задумывался, чтобы собственники понимали: топ-менеджмент их не обманывает, а цифры в отчетности соответствуют действительности.

Чек-лист эффективного взаимодействия с бухгалтерией

1. Официально оформлять любые отношения с бухгалтером

Существует два варианта.

Официальный прием в штат

Официальный аутсорсинг с заключением договора

Минус для работодателя — дополнительные расходы. За сотрудника нужно платить страховые взносы — около 30% от его оклада, а сумму, которую бухгалтер хочет получать на руки, нужно увеличить на 13% НДФЛ.

Цивилизованный бухгалтерский аутсорсинг позволяет перевести отношения из трудовых в гражданско-правовые. И это в корне меняет ситуацию — причем в пользу предпринимателя.

Некоторые бухгалтерские сервисы прописывают в договоре, что выплачивают штрафы, полученные по их вине. Для многих владельцев бизнеса это огромное облегчение. Так они могут быть уверены, что не «попадут» на штраф из-за ошибок исполнителя.

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Например, если нашего клиента оштрафовали по вине бухгалтера, мы компенсируем ему сумму этих штрафов. Более того, крупные аутсорсеры обычно страхуют такие риски. У нас ответственность перед клиентами застрахована на 100 млн рублей. И если бухгалтер ошибается, мы платим деньги клиенту и идем за страховым возмещением.

2. Осознавать собственную ответственность

Не надо думать, что у главбуха такой же уровень мотивации, как у вас — это просто наемный сотрудник.

Не надейтесь, что главбух будет отвечать за ваши (или даже свои) дела солидарно с вами.

Главбух не будет компенсировать вам выплаченные по его вине штрафы. Это достаточно редкий кейс — чаще всего штрафовать будут вас. А главбух просто встанет, напишет заявление на увольнение и пойдет к следующему работодателю.

И, конечно, не стоит позволять бухгалтеру бесконтрольно пользоваться вашей ЭЦП: отвечать все так же вам.

3. Проводить регулярный аудит

К сожалению, пока практика аудита в России не слишком распространена среди малого бизнеса.

И вопреки стереотипам, это не обязательно дорого: можно пригласить небольшую компанию или даже индивидуального аттестованного аудитора. Конкуренция между ними довольно высокая, в том числе и по цене. Потратить придется не так много, но спать будете точно спокойнее.

Не обязательно проводить аудит всей бухгалтерской отчетности. Существует услуга экспресс-аудита «по болевым точкам». У профессиональных аудиторов глаз наметан. Они достаточно быстро и недорого «считают» картинку и укажут на проблемы.

4. Работать в правовом поле

Это основной и самый универсальный совет. Не надо пытаться обмануть государство с налогами.

Напуганный визитами правоохранительных органов главбух скорее всего сдаст вас с потрохами.

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