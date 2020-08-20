Как запустить первую рекламную кампанию в Facebook

Разбираемся по пунктам, как пройти путь от кнопки «Создать» до кнопки «Опубликовать». Помогает с настройкой в Ads Manager Наталия Мкртчян, редактор сервиса для запуска и оптимизации рекламы в Instagram, Facebook и Google — Aitarget One .

Первый запуск займет немного больше времени из-за дополнительных настроек. Дальше будет легче. Просто следуйте инструкции.







Для начала

Чтобы приступить к запуску кампаний, у вас должны быть созданы бизнес-страница Facebook и Business Manager. Если у вас есть Instagram, свяжите аккаунт с Facebook в настройках кампании — найдите раздел «Аккаунты Instagram» и авторизуйтесь через кнопку «Добавить».





Мы не советуем запускать рекламу через приложение Instagram. Этот вариант рабочий, но функций и возможностей в нем гораздо меньше, чем в Ads Manager.

Дальше по плану — установка пикселя. С его помощью вы узнаете, какие действия совершили посетители на вашем сайте: какой товар посмотрели, добавили ли его в корзину и до какого этапа покупки дошли. Эта информация будет полезна, если вы захотите ретаргетироваться на посетителей сайта или создать Lookalike-аудиторию.

Ниже — полезные ссылки, которые помогут вам в настройке:

Как создать и установить пиксель на сайт;

Что такое события пикселя и зачем они нужны;

Как проверить, что пиксель работает правильно.



Настройка рекламной кампании

Чтобы запустить первую (и каждую следующую) рекламную кампанию, нужно настроить ее на трех уровнях: кампания — группа объявлений — объявление.



На уровне кампании



1. Цель

Действия: Зайти в рекламный аккаунт > Нажать «Создать рекламу» > Выбрать цель > Нажать «Продолжить».

Теория: Во многом успех рекламной кампании зависит от правильно выбранной цели. Цель — это бизнес-задача, тот результат, ради которого вы запускаете рекламу.

Все цели можно разделить на три этапа воронки продаж: узнаваемость, взаимодействие и конверсия. Вот краткое описание, какие возможности даст вам та или иная цель.

















Цель «Вовлеченность» может принести вам много лайков и репостов. В долгосрочной перспективе это не очень эффективно, потому что ни много подписчиков, ни много лайков не гарантируют рост продаж.

Чтобы получить результат, лучше стремиться к нижним этапам воронки (покупка, установка приложения, сообщения, лиды).



2. Оптимизация бюджета кампании

После установки закупочного типа («аукцион» или «охват и частота» — какой выбрать, читайте здесь) вы можете включить оптимизацию бюджета. Если вы хотите потратить бюджет на ту группу объявлений, которая показала лучшие результаты, включите оптимизацию. Если же нет, отключите настройку — так вы сможете контролировать свой бюджет.





Если реклама направлена на прямое действие и (или) запущена с ограничением ставки/стоимости результата, дневной бюджет должен быть обязательно выше стоимости результата в пять раз (по крайней мере, в первое время после запуска).



На уровне группы объявлений



1. Определите аудиторию

Действия: Дать название группе объявлений > выбрать или создать аудиторию > Указать геотаргетинг/возраст/пол/язык > нажать «Сохранить аудиторию».

Теория: Четкая целевая аудитория для бизнеса — хорошо, узкая аудитория для рекламы в соцсетях — не всегда.

Из доступных опций таргетинга (на пользовательские аудитории, широкую аудиторию и на аудиторию по интересам) самый неэффективный — по интересам и поведению (детальный таргетинг). Для малого бизнеса детальный таргетинг в полтора раза дороже, чем Lookalike, а для бизнесов-гигантов — в 2,2 раза дороже по сравнению с широким таргетингом.

Если вы используете интересы, не забудьте поставить галочку на «Расширение детального таргетинга» — это позволяет алгоритму выходить за пределы ваших ограничений ради результативности (то, что нужно каждому рекламодателю!).

Сами по себе интересы основаны на информации, которая указана в профиле пользователя, а также на подписках и группах, в которые он вступает. Lookalike же собирает все данные на основе пикселя, давности, частоты и стоимости его покупок. Так как эти данные постоянно обновляются, мы рекомендуем не ограничивать Lookalike интересами.



2. Выберите плейсменты

Действия: Выбрать места размещения или положиться на алгоритмы (автоплейсмент).







Теория: Здесь вы выбираете, на каких платформах будет показываться ваша реклама: ленты Facebook и Instagram, Stories, Audience Network и т.д. Если вы выбираете плейсменты вручную, отметьте не менее четырех — так реклама лучше отработает.





Советуем выбирать автоплейсмент. Это дает возможность алгоритму оптимизировать вашу рекламу и искать, где дешевле получить целевое действие.

Например, рекламодатель не может самостоятельно отследить, как и где пользователь потребляет контент — в Stories или в ленте. А алгоритм это видит и показывает рекламу пользователю там, где он ее посмотрит с наибольшей вероятностью.

В зависимости от выбранной цели кампании некоторые места размещения могут быть недоступны. Проверьте, какие места размещения поддерживает ваша цель.



3. Определите действие пользователя, за которое вы будете платить

Действия: Выбрать тип оптимизации и контрольную цену.

Теория: Здесь вы определяете тип оптимизации для показа рекламы, контрольную цену и расписание рекламы (если это позволяет цель). Facebook будет стараться получить как можно больше именно этих действий от целевой аудитории по оптимальной цене. Алгоритм, опираясь на информацию о поведении пользователей, будет искать тех, кто склонен совершить целевое действие. Например, оптимизация на клики будет дорогой и не принесет особого результата.











На уровне объявления

Вы почти у цели! Осталось несколько финальных настроек.



1. Выберите формат креатива

Действия: Создать рекламу или использовать существующую (макет) > Выбрать формат.





По желанию поставьте галочку на Instant Experience. Это продолжение вашего рекламного объявления и посадочная страница (открывается у пользователя моментально даже при плохом интернете). Будет полезно, когда у вас нет сайта или он не оптимизирован под мобильные устройства.

Подробнее о том, как рекламироваться без сайта, мы рассказывали здесь.



2. Добавьте креатив и текст > выберите место назначения и кнопку призыва к действию











Теория: Текст не может занимать более 20% на картинке, gif или видео. Сразу проверьте ваше изображение на количество текста. Кстати, если реклама будет отклонена по этой причине, вы увидите это в Ads Manager.

Оптимизируйте креативы под мобильные устройства (вертикальные 4:5/9:16). А если у вас видео, проверьте еще и его длительность: оптимальный хронометраж — от 5 до 15 секунд.



3. Выберите способ отслеживания конверсий

Настало время пикселя, который мы устанавливали и настраивали в самом начале инструкции.





На уровне объявлений можно расставить динамические метки в ссылке, чтобы отслеживать на других площадках, какая именно реклама привела пользователя.

✅ Все! Можно запускать кампанию



Как достичь максимума при запуске первой рекламной кампании

Запускайте рекламу через Ads Manager, а не приложение Instagram. Установите пиксель и события на сайт, чтобы знать больше о действиях пользователей на вашем сайте. Эта информация пригодится для ретаргетинга и Lookalike-аудитории. Выберите верную цель — чем ниже по воронке, тем лучше. Проверьте, чтобы дневной бюджет был не меньше стоимости пяти конверсий в день. При выборе детального таргетинга ставьте галочку расширения таргетинга. Включите автоплейсмент. Убедитесь, что ваши креативы не содержат много текста и адаптированы под мобильные устройства и просмотр без звука.

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