Как запустить первую рекламную кампанию в Facebook
Разбираемся по пунктам, как пройти путь от кнопки «Создать» до кнопки «Опубликовать». Помогает с настройкой в Ads Manager Наталия Мкртчян, редактор сервиса для запуска и оптимизации рекламы в Instagram, Facebook и Google — Aitarget One.
Первый запуск займет немного больше времени из-за дополнительных настроек. Дальше будет легче. Просто следуйте инструкции.
Для начала
Чтобы приступить к запуску кампаний, у вас должны быть созданы бизнес-страница Facebook и Business Manager. Если у вас есть Instagram, свяжите аккаунт с Facebook в настройках кампании — найдите раздел «Аккаунты Instagram» и авторизуйтесь через кнопку «Добавить».
Мы не советуем запускать рекламу через приложение Instagram. Этот вариант рабочий, но функций и возможностей в нем гораздо меньше, чем в Ads Manager.
Дальше по плану — установка пикселя. С его помощью вы узнаете, какие действия совершили посетители на вашем сайте: какой товар посмотрели, добавили ли его в корзину и до какого этапа покупки дошли. Эта информация будет полезна, если вы захотите ретаргетироваться на посетителей сайта или создать Lookalike-аудиторию.
Ниже — полезные ссылки, которые помогут вам в настройке:
- Как создать и установить пиксель на сайт;
- Что такое события пикселя и зачем они нужны;
- Как проверить, что пиксель работает правильно.
Настройка рекламной кампании
Чтобы запустить первую (и каждую следующую) рекламную кампанию, нужно настроить ее на трех уровнях: кампания — группа объявлений — объявление.
На уровне кампании
1. Цель
Действия: Зайти в рекламный аккаунт > Нажать «Создать рекламу» > Выбрать цель > Нажать «Продолжить».
Теория: Во многом успех рекламной кампании зависит от правильно выбранной цели. Цель — это бизнес-задача, тот результат, ради которого вы запускаете рекламу.
Все цели можно разделить на три этапа воронки продаж: узнаваемость, взаимодействие и конверсия. Вот краткое описание, какие возможности даст вам та или иная цель.
Цель «Вовлеченность» может принести вам много лайков и репостов. В долгосрочной перспективе это не очень эффективно, потому что ни много подписчиков, ни много лайков не гарантируют рост продаж.
Чтобы получить результат, лучше стремиться к нижним этапам воронки (покупка, установка приложения, сообщения, лиды).
2. Оптимизация бюджета кампании
После установки закупочного типа («аукцион» или «охват и частота» — какой выбрать, читайте здесь) вы можете включить оптимизацию бюджета. Если вы хотите потратить бюджет на ту группу объявлений, которая показала лучшие результаты, включите оптимизацию. Если же нет, отключите настройку — так вы сможете контролировать свой бюджет.
Если реклама направлена на прямое действие и (или) запущена с ограничением ставки/стоимости результата, дневной бюджет должен быть обязательно выше стоимости результата в пять раз (по крайней мере, в первое время после запуска).
На уровне группы объявлений
1. Определите аудиторию
Действия: Дать название группе объявлений > выбрать или создать аудиторию > Указать геотаргетинг/возраст/пол/язык > нажать «Сохранить аудиторию».
Теория: Четкая целевая аудитория для бизнеса — хорошо, узкая аудитория для рекламы в соцсетях — не всегда.
Из доступных опций таргетинга (на пользовательские аудитории, широкую аудиторию и на аудиторию по интересам) самый неэффективный — по интересам и поведению (детальный таргетинг). Для малого бизнеса детальный таргетинг в полтора раза дороже, чем Lookalike, а для бизнесов-гигантов — в 2,2 раза дороже по сравнению с широким таргетингом.
Если вы используете интересы, не забудьте поставить галочку на «Расширение детального таргетинга» — это позволяет алгоритму выходить за пределы ваших ограничений ради результативности (то, что нужно каждому рекламодателю!).
Сами по себе интересы основаны на информации, которая указана в профиле пользователя, а также на подписках и группах, в которые он вступает. Lookalike же собирает все данные на основе пикселя, давности, частоты и стоимости его покупок. Так как эти данные постоянно обновляются, мы рекомендуем не ограничивать Lookalike интересами.
2. Выберите плейсменты
Действия: Выбрать места размещения или положиться на алгоритмы (автоплейсмент).
Теория: Здесь вы выбираете, на каких платформах будет показываться ваша реклама: ленты Facebook и Instagram, Stories, Audience Network и т.д. Если вы выбираете плейсменты вручную, отметьте не менее четырех — так реклама лучше отработает.
Советуем выбирать автоплейсмент. Это дает возможность алгоритму оптимизировать вашу рекламу и искать, где дешевле получить целевое действие.
Например, рекламодатель не может самостоятельно отследить, как и где пользователь потребляет контент — в Stories или в ленте. А алгоритм это видит и показывает рекламу пользователю там, где он ее посмотрит с наибольшей вероятностью.
В зависимости от выбранной цели кампании некоторые места размещения могут быть недоступны. Проверьте, какие места размещения поддерживает ваша цель.
3. Определите действие пользователя, за которое вы будете платить
Действия: Выбрать тип оптимизации и контрольную цену.
Теория: Здесь вы определяете тип оптимизации для показа рекламы, контрольную цену и расписание рекламы (если это позволяет цель). Facebook будет стараться получить как можно больше именно этих действий от целевой аудитории по оптимальной цене. Алгоритм, опираясь на информацию о поведении пользователей, будет искать тех, кто склонен совершить целевое действие. Например, оптимизация на клики будет дорогой и не принесет особого результата.
На уровне объявления
Вы почти у цели! Осталось несколько финальных настроек.
1. Выберите формат креатива
Действия: Создать рекламу или использовать существующую (макет) > Выбрать формат.
По желанию поставьте галочку на Instant Experience. Это продолжение вашего рекламного объявления и посадочная страница (открывается у пользователя моментально даже при плохом интернете). Будет полезно, когда у вас нет сайта или он не оптимизирован под мобильные устройства.
Подробнее о том, как рекламироваться без сайта, мы рассказывали здесь.
2. Добавьте креатив и текст > выберите место назначения и кнопку призыва к действию
Теория: Текст не может занимать более 20% на картинке, gif или видео. Сразу проверьте ваше изображение на количество текста. Кстати, если реклама будет отклонена по этой причине, вы увидите это в Ads Manager.
Оптимизируйте креативы под мобильные устройства (вертикальные 4:5/9:16). А если у вас видео, проверьте еще и его длительность: оптимальный хронометраж — от 5 до 15 секунд.
3. Выберите способ отслеживания конверсий
Настало время пикселя, который мы устанавливали и настраивали в самом начале инструкции.
На уровне объявлений можно расставить динамические метки в ссылке, чтобы отслеживать на других площадках, какая именно реклама привела пользователя.
✅ Все! Можно запускать кампанию
Как достичь максимума при запуске первой рекламной кампании
- Запускайте рекламу через Ads Manager, а не приложение Instagram.
- Установите пиксель и события на сайт, чтобы знать больше о действиях пользователей на вашем сайте. Эта информация пригодится для ретаргетинга и Lookalike-аудитории.
- Выберите верную цель — чем ниже по воронке, тем лучше.
- Проверьте, чтобы дневной бюджет был не меньше стоимости пяти конверсий в день.
- При выборе детального таргетинга ставьте галочку расширения таргетинга.
- Включите автоплейсмент.
- Убедитесь, что ваши креативы не содержат много текста и адаптированы под мобильные устройства и просмотр без звука.
Все изображения предоставлены автором
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