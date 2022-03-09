Как повлияет на российский бизнес приостановка поставок в Россию американскими операторами FedEx, UPS и DHL?

Насколько ощутимы будут последствия этого для российских потребителей, рассуждает Евгений Колесников — сооснователь и директор российского подразделения Via.Delivery.

В связи с последними событиями российские предприниматели уже столкнулись с рядом ограничений. Периодически возникают проблемы с платежами, ограничены соцсети, ставшие важным каналом коммуникации с потребителями, и т.п. В это же время американские логистические компании FedEx, UPS и DHL объявили о приостановке поставок в Россию, в Беларусь и на Украину.

Чем опасна потеря международных логистических партнёров

Доля этих компаний на российском рынке в сегменте B2C невелика, по сравнению с объемами доставки из Китая и Средней Азии. С сектором B2B ситуация сложнее в силу введенных санкций на высокотехнологичное оборудование и запчасти к нему. Здесь последствия будут ощутимы.

Последствия сложившейся ситуации заметны уже сейчас. По данным Via.Delivery, основной показатель для логистической компании ‒ количество заказов ‒ снизился за период с 24 февраля примерно на 12%. Это связано с тем, что падают обороты онлайн-торговли, так как население стремиться сохранить сбережения.

В некоторых сегментах есть рост, в том, что люди закупают впрок: продукты питания, оргтехника и бытовая техника, фармацевтика, БАДы, расходные автозапчасти.

Ряд принятых санкций против РФ продолжают вносить много неопределенности, усложняя логистику: закрыто воздушное пространство ЕС, а также введен запрет на использование самолетов европейских производителей, что грозит банкротством некоторых авиаперевозчиков.

Крупные морские грузоперевозчики, среди которых Maersk, Mediterranean Shipping Company, Ocean Network Express и др.) заявляют о приостановке доставки грузов в РФ. Крупнейшие порты Европы (Гамбург, Роттердам и Антверпен) отказали в обработке и хранении товаров, прибывающих или отправляемых из и в Россию.

Развивается логистический кризис и с уверенностью прогнозировать можно только удорожание услуг, увеличение сроков доставки. Налаживание новых транспортных линий, восстановление доставок ‒ это не быстрый процесс.

Межстрановая, межконтинентальная логистика ‒ масштабный проект, требующий наиболее точного расчета рисков, что пока невозможно. Точные сроки преодоления сложившейся ситуации обозначить сложно, делать прогнозы в нынешней хаотично меняющейся ситуации тщетно.

Как ведёт себя российский рынок сегодня

Ситуация стремительно меняется. Некоторые зарубежные компании приостановили работу в РФ, временно закрываются магазины, ритейлеры отказываются от доставки заказов в нашу страну.

Уход и приостановка деятельности таких крупных игроков в значительно степени повлияет на сферу eCommerce и, следовательно, на работу логистических компаний.

Ставка на краткосрочные цели

Март будет крайне сложным для всей экономики и eCommerce, в частности: традиционного роста отправлений, связанного с весенними праздниками и выходом из «новогоднего застоя» не происходит.

Если сравнивать с показателями прошлого года, то рост выручки значительно замедлился (с 17.02.2021 по 2.03.2021 — рост составил 34%, а за тот же период 2022 года — 11%), по собранным Via.Delivery данным. Пока очевидно, что снижается покупательская способность населения.

На данный момент бизнес ожидает изменения обстановки, принимаются ситуативные решения, позволяющие держаться на плаву.

Что можно сделать

В ситуации нарастающего логистического кризиса важно не принимать скоропалительных решений, продиктованных стрессовой ситуацией. Любой переломный момент ‒ это всегда возможность роста, с уходом американских и европейских компаний многие ниши освободятся. Любому бизнесу необходимо адаптироваться к новым условиям, что потребует некоторого времени и усилий.

Сама по себе проблема доставки посылок из-за рубежа не нова: сложности здесь возникли еще в 2014 году и были связаны с ужесточением порядка оформления ввозимых в РФ товаров. С тех пор работа ведется через посредников, существуют и имеют определенный оборот новые связи.

Минимизировать последствия сложившейся сейчас ситуации поможет поиск альтернативных направлений и маршрутов; других посредников и партнеров из стран, не вводящих санкции против РФ. Скорее всего, появятся новые игроки на рынке.

Морские маршруты транспортировки грузов уже перенаправляются через порты средиземноморья Турции и Греции. Поставки грузов из Китая и Азиатского региона могут осуществляться по «шелковому пути», то есть железнодорожным и автотранспортом, ожидается увеличение объемов таких перевозок.

На внутреннем рынке важно оказать поддержку пользователям, в частности, интернет-магазинам, поэтому для них операторы доставки постараются снизить цены, чтобы стимулировать спрос. А также определенной мерой поддержки будет снижение клиентам процента выплат за эквайринг.

Так или иначе,стратегические решения будут приниматься ближе к лету. Тогда, скорее всего, на рынке появятся новые игроки, будут протестированы новые методы взаимодействия и налажена коммуникация. Появившиеся каналы покроют потребности рынка, который также уменьшится.

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