Что раздражает сотрудников на корпоративах и как это исправить?

При этом до сих пор отношение к корпоративам как у работодателей, так и у сотрудников остается неоднозначным. По данным исследования SuperJob, 48% опрошенных негативно относятся к корпоративным мероприятиям, среди самых популярных причин — неинтересный формат и плохая организация. Михаил Жуков, основатель и CEO event-агентства Alexgroup, разбирает, что еще может раздражать коллектив в корпоративе и как это исправить.

В современных реалиях корпоратив стал эффективным инструментом для решения ряда бизнес-задач: повышение лояльности и мотивации сотрудников, сплочение коллектива. Кроме того, такие мероприятия дают возможность руководству познакомить новых сотрудников с компанией, провести брифинг обо всех новостях и изменениях.

Почему сотрудники могут игнорировать корпоративы

Не понимают, зачем нужны такие мероприятия

Из-за размытых бизнес-процессов коллектив не рассматривает корпоратив как полезное для компании мероприятие. Сотрудники могут не понимать, что у каждого ивента свои цели и задачи — они учитываются при разработке сценария корпоратива.

Решить эту проблему помогут предварительные беседы с коллективом, на которых HR-специалист или руководитель расскажет о целях проведения мероприятия. Например, корпоратив организовывается, чтобы адаптировать новых сотрудников и улучшить отношений внутри команды.

На встречах перед корпоративом HR-специалисту или руководителю нужно будет донести до «старичков» мысль, что каждый сотрудник был когда-то на месте новичка, которому первое время бывает сложно адаптироваться и влиться в коллектив. Для новичка корпоратив — это возможность узнать нюансы работы компании, познакомиться с коллегами и корпоративной культурой.

Для «старичков» корпоратив — это дополнительный инструмент для выстраивания отношений с коллегами и адаптации новичков, который поможет сразу подключить их к работе для достижения результатов. Особенно участие в корпоративе будет полезно тем, кому предстоит работать с новыми сотрудниками.

Однотипные корпоративы каждый год

Если люди каждый год видят одну и ту же картинку и сценарий, то стоит изменить формат организации праздников. Избежать однотипности поможет получение обратной связи от сотрудников. Обратную связь можно получить формате анонимного опроса, например, с помощью сервиса Google Forms. Анонимное заполнение поможет сотрудникам чувствовать себя комфортно и делиться искренним мнением.

В опрос стоит включить:

оценить по 10-балльной шкале впечатления от предыдущих корпоративов;

что нравилось или не нравилось в прошлом варианте мероприятия;

какие форматы были наиболее интересными;

какие форматы были неудачными;

какие есть пожелания для улучшения будущего корпоратива.

Если выясняется, что многое было не по душе, то нужно найти способ донести до сотрудников мысль о том, что на следующем корпоративе всё будет по-другому.

Чтобы делать мероприятия разными, но при этом сохранять айдентику компании и отражать ее миссию и ценности, при выборе концепции и программы стоит ориентироваться на корпоративную культуру организации, внося новые решения.

У каждой компании свои ценности, следовательно, свои особенности мероприятия. Например, мы организовывали корпоратив для компании, одни из ценности которой — не бояться сложностей и смело принимать решения. Проведя опрос среди сотрудников, готовы ли они к оригинальным активностям, мы предложили необычный корпоратив с прохождением квеста с насекомыми и экзотическими животными.

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Ретро — как организовать такое мероприятие с пользой для бизнеса и команды

Участники заранее были подготовлены к подобным испытаниям, поэтому с энтузиазмом подошли к их прохождению. Нашей целью было создать условия, при которых сотрудники преодолеют все преграды и дойдут до победы. Таким образом получилось отразить ценности компании и обновить формат корпоративного мероприятия.

Каждый раз формат будет обновляться и не будет надоедать сотрудникам. Так коллектив увидит, что компания развивается и готова пробовать новое.

Непродуманный сценарий и устаревшие форматы

При разработке креативной концепции, помимо интересов сотрудников, важно учитывать и единую тематику мероприятия. Не стоит пытаться вместить в сценарий корпоратива все самые лучшие виды и форматы развлечений. Даже если какая-то программа выглядит привлекательной, но она выбивается из общей концепции, то включать ее в общий план будет не самым лучшим решением.

Лучше сфокусироваться на создании объединенной тематики мероприятия, а далее подобрать интерактивы, которые помогут сотрудникам расслабиться и начать наслаждаться праздником.

К этому пункту также стоит добавить, что использование банальных клише в развлекательной программе тоже может создать негативное впечатление. В качестве примера такого штампа можно привести проведение конкурсов в формате детских игр и соревнований, когда всех гостей вечера заставляют присоединиться к конкурсам, даже если они этого не хотят.

Навязчивый ведущий-тамада с надоедливыми конкурсами может создать некомфортную атмосферу на мероприятии, откуда участники захотят поскорее сбежать. Классическое застолье с большим количеством алкоголя также может вызвать негативные эмоции у сотрудников.

Лучший вариант — приглашение ведущего, который будет ненавязчиво предлагать принять участие в стильных интерактивах, в течение которых можно рассказать интересные истории о компании. Хорошее дополнение — профессиональный диджей, который в курсе трендов и знает, какое музыкальное сопровождение включить, чтобы оно максимально органично вписалось в концепцию мероприятия.

Еще один способ обновить формат — организовать корпоратив с использованием новых технологий. Например, на корпоративе нашего клиента, компании Kellogg’s, сотрудников развлекал робот-помощник — он разговаривал с гостями и приглашал сфотографироваться. Другой пример — в тематический корпоратив в стиле New Fashion мы добавили возможность гостям создать свою NFT-коллекцию.

Организационные ошибки

Организация корпоратива — это совершенно непростая задача, даже если мероприятие планируется в небольшом коллективе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что какие-то, казалось бы, мелочи с легкостью забываются организаторами и становятся раздражителями для гостей.

К подобным нюансам можно отнести неверное количество порций из меню или отсутствие гримерок для выступающих, плохо работающее звуковое оборудование и т. д. Интересный факт — часто встречаются орфографические ошибки при создании полиграфических материалов. Тщательная проверка всех текство во время получения заказа в типографии поможет избежать подобных проблем.

Популярные организационные «раздражители» на мероприятии:

очереди в гардероб;

недостаточное количество еды и алкоголя;

плохая навигация на площадке;

отсутствие координаторов, контролирующих процесс;

проблема со звуком на площадке;

плохо рассчитанный тайминг вечера;

неудобное зонирование;

неподготовленность выступающих.

Для того чтобы ни одна деталь не ускользнула от организатора, хорошим решением будет составление подробной программы мероприятия с прописанным «планом Б» на случай, если реализация первого плана окажется под угрозой. Опять же, стоит обратить внимание на ошибки прошлых мероприятий и отдельно прописать чек-лист, который станет полезной шпаргалкой.

Сотрудникам не хватает общения с близкими

В среднем сотрудники проводят в офисе около 8-9 часов в день, а вне рабочего времени им хочется побыть с семьей. Поэтому поход на корпоратив кажется им необязательным.

Таким коллективам руководство может пойти навстречу и организовать корпоратив, на который будут приглашены и члены семей сотрудников. На подобных корпоративных мероприятиях создаются развлекательные зоны как для детей, так и для их родителей. Формат получил название Family day и активно используется в компаниях.

Как правило, семейные корпоративные праздники включают в себя спортивные состязания семей — азарт и желание достичь победы сплачивают семьи коллег. Обустраиваются отдельные зоны для детей и взрослых. Пока взрослая часть гостей знакомится и общается, для детей в это время проводится программа с аниматорами в костюмах любимых персонажей.

Ценности компании могут быть отражены в командообразующих тематических квестах — так будет прослеживаться связь каждого участника мероприятия с компанией.

Например, в процессе выполнения заданий на логику, ловкость или творчество каждый участник в составе команды из нескольких семей сможет проявить себя и внести вклад в победу. Таким образом к участию в мероприятии будут привлечены как сотрудники, так и их семьи.

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Тревожный звонок

По нашему опыту, если корпоративное мероприятие посещает менее 80% от числа всех сотрудников, это говорит о слабой корпоративной культуре компании и сигнализирует о проблеме — сотрудники не заинтересованы участвовать в жизни компании.

Для начала стоит наладить внутренние HR-процессы, которые выявят скрытые от глаз руководства трудности. Возможно, в коллективе не налажены отношения и присутствует нездоровая атмосфера. В таких условиях сотрудники будут при любой возможности избегать дополнительных часов со своими коллегами.

В этом случае понадобится не корпоратив, а психологические тренинги и тимбилдинги. Уже после прохождения таких этапов по урегулированию конфликтов стоит переходить к организации корпоратива.

Перед организацией любого корпоративного мероприятия стоит проанализировать, уместно ли оно. Если компания переживает кризис, то следует поработать над организацией командообразующего мероприятия. Сотрудников важно информировать об актуальном состоянии дел и давать понять, что о них заботятся.

В таких случаях больше эффективности принесет командообразующее мероприятие, решающее определенные задачи. Бывают ситуации, когда компания стремится как можно чаще радовать своих сотрудников корпоративными мероприятиями, тем самым перегружая их.

Необходимости в ежемесячных корпоративах нет, но если есть потребность, то можно заменить на другие форматы: интеллектуальные квизы, выезды на активный тимбилдинг.

Шпаргалка: 7 пунктов, о которых нельзя забывать при организации корпоратива

Формат и вид мероприятия. Опрос среди сотрудников поможет узнать, что они хотят видеть на корпоративе. Благодаря опросу о пожеланиях проведения корпоратива сотрудники почувствуют заботу о себе с стороны руководства и с большим желанием и позитивным отношением придут на праздник. Соотношение количества еды, напитков и гостей. Перед организацией корпоратива стоит провести анализ прошлых мероприятий — всегда ли хватало горячих блюд на всех гостей, не было ли ни у кого аллергии на продукты из меню. Если сотрудники остались голодными и уставшими после корпоратива, это вызовет негатив и нежелание участвовать в подобных мероприятиях в будущем.



Рассчитать достаточное количество еды на одного гостя можно по следующей формуле: 300 граммов еды на welcome-зоне и не менее 1 кг на ужине. Выбор ассортимента блюд зависит от гендерного состава гостей и алкоголя. Если на мероприятии планируется большое количество крепкого алкоголя, то стоит включить в меню более калорийные блюда. Музыкальное сопровождение. Пусть каждый сотрудник поучаствует в создании плейлиста и пришлет любимую песню, которую он бы хотел услышать на мероприятии. Важно, чтобы музыкальное сопровождение не выбивалось из общей концепции мероприятия. Как правило, с этим может помочь приглашенный диджей или организатор мероприятия. Координация мероприятия на площадке. Удержать в голове тайминг, сценарий, списки гостей неподготовленному человеку бывает сложно. Для достижения максимального эффекта от запланированного мероприятия стоит передать вопросы по организации event-отделу или приглашенным специалистам, которые возьмут на себя все задачи по организации и координации. Бриф персонала. Перед началом мероприятия обязательно стоит проговорить сценарий и тайминг с ведущим, диджеем, кейтерингом, фотографом, артистами и координатором мероприятия. Брифинг всех участников мероприятия снижает вероятность форс-мажоров. Дресс-код. Полезный лайфхак — собрать подборку готовых образов под тематику мероприятия. Это облегчит подготовку сотрудников к корпоративу и поможет выдержать единый стиль. Гардероб и гримерка. Стоит заранее позаботиться о наличии гардероба для гостей и гримерки для персонала. Во-первых, никто не потеряет личные вещи. Во-вторых, сумки и верхняя одежда не будут портить внешний вид площадки и не будут мешать. В-третьих, гримерка для персонала — их рабочее место для подготовки к корпоративу.

Фото на обложке: Shutterstock / Roman Samborskyi