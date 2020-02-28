Апгрейд персонала: когда стоит повышать квалификацию сотрудников и как оценить эффект

Станислав Корольков, руководитель учебного центра Unibrains (совместный проект РЭУ им Г.В. Плеханова и Kokoc Group), рассказывает, как понять, что сотрудникам требуется повышение квалификации, и что сделать, чтобы образование было действительно эффективным.

Повышение квалификации может пригодиться не только самим сотрудникам, но и компании. Так, обучение способствует не только актуализации знаний и навыков, но и улучшению рабочих показателей.

Как понять, что пора обучать сотрудников?

Есть несколько способов оценки потребности сотрудников в обучении.

Спросите «Как дела?»

Полезно периодически проводить опросы среди сотрудников, чтобы оценить общий уровень их удовлетворенности работой. Если сотрудник эмоционально «выгорел», процесс обучения может быть хорошим катализатором к дальнейшему росту и вовлечению в работу.

Также опросы позволяют понять предрасположенность сотрудника к обучению, его предпочтения. Сам опрос может сформировать запрос на обучение от сотрудников. С помощью грамотно составленной анкеты можно обнаружить направления в обучении, которые могут быть им интересны. Так появляется возможность определить, в чем силен сотрудник, а по каким направлениям у него есть пробелы, в чем он хочет развиваться, а что считает уже хорошо освоенным.

Например, благодаря опросу сотрудников нашей группы компаний выяснилось, что ассистент отдела продаж интересуется контекстной рекламой. После обучения ее перевели на позицию менеджера по контексту в одно из агентств интернет-маркетинга, входящее в группу.

Посмотрите на результаты работы

Оценка выявляет проблемы, с которыми сталкиваются работники в ходе выполнения повседневных задач.

Например, отсутствие навыков планирования, нехватка времени или компетенций в работе с новыми инновационными продуктами. Это могут быть и трудности с принятием управленческих решений или построением команды.

В зависимости от проблем, которые возникли у персонала, можно определить направления обучения.

Оглянитесь вокруг

К примеру, в сфере интернет-маркетинга изменения происходят настолько быстро, что уже через полгода без обучения специалистов технологиям невозможно эффективно работать с клиентом и выводить бизнес на новый уровень.

В этом смысле обучение — это не только профильные курсы, но и посещение отраслевых мероприятий, обмен опытом с коллегами по рынку, изучение практики зарубежных агентств. Так можно понять, что нужно знать сотрудникам для выхода компании на топовый мировой уровень.

Cпециалистам часто нужно подтверждать собственные компетенции и периодически проходить профильную сертификацию, что требует обучения и постоянного обновления информации в голове и на практике.

В том же интернет-маркетинге важно регулярно обновлять сертификаты по «Яндекс.Метрике», Google Analytics, Google Ads и «Яндекс.Директу», не говоря уже о сертификатах myTarget, «ВКонтакте» и прочему.

Оцените soft и hard skills

Здесь имеются в виду как профильные навыки, например, знание языков программирования для разработки, так и коммуникативные способности, умение работать в команде.

Если уровень компетенций и знаний как новых, так и текущих сотрудников не соответствует требованиям компании или опытные специалисты не могут работать вместе, стоит задуматься об обучении и развитии персонала.

Проанализируйте работу компании в целом

Например, объем продаж, качество продукции или услуг, процент брака, оттока клиентов, их средний срок «жизни», динамика удовлетворенности клиентов от работы с компанией.

Этот анализ поможет определить потребность компании в обучении кадров, подскажет, по каким направлениям это особенно необходимо, в каких вертикалях и бизнес-единицах.

Как сделать обучение сотрудников эффективным?

Оцените уровень компетенций сотрудников

Для качественного обучения важно четко понимать, какими знаниями уже обладает человек, чтобы образовательный курс не оказался для него слишком простым или слишком сложным. По-хорошему, эту задачу решают организации, проводящие обучение (университеты, образовательные центры).

В серьезных учреждениях перед началом занятий проводится тестирование слушателей курса. Это нужно для того, чтобы выявить навыки и умения, необходимые для освоения программы, и получить количественную оценку знаний перед началом обучения. Некая точка отсчета для дальнейшего анализа эффективности обучающей программы.

Сформулируйте итоговую цель обучения

Это уже задача компании. Хорошей мотивацией может стать продвижение по карьерной лестнице, рост заработной платы, перевод на интересные проекты, расширение обязанностей.

Когда сотрудник понимает, как изменится его жизнь в компании после образовательных курсов, он обучается с большей отдачей и интересом. Без итоговой цели обучение будет бесполезным, и даже рискованным для бизнеса, так как кадры могут утечь.

Обучайте на работе

Стоит интегрировать процесс обучения в ежедневные задачи сотрудника, чтобы он мог сразу применять новые знания и навыки в работе. К примеру, если маркетолог прошел на курсах анализ эффективности рекламных кампаний и написал тесты, работодатель может дать ему задание на рабочих проектах: проверить эффективность, предложить меры по ее повышению и т.д.

Так, компании, чьи сотрудники учатся у нас (ВТБ, S7, «Ростелеком» и другие), видят результаты еще в процессе обучения, поскольку большинство домашних работ ориентированы на практику и выполняются на конкретных ресурсах и конкретных бизнес-задачах работодателя.

К тому же, если не использовать полученные знания на практике сразу, то они забудутся. Это как с английским: если не общаться и не практиковаться, то со временем все уйдет.

Конечно, могут найтись сотрудники, которые вместо прокачки собственных навыков на курсах будут «просиживать штаны» и воспримут обучение исключительно как возможность «прогулять работу». Подобные проблемы решаются контролем на каждом этапе образовательного процесса.

Например, у нас студенты проходят промежуточные тестирования, результаты которых может увидеть работодатель, если именно он является заказчиком обучения. Также есть таблицы успеваемости, где каждый слушатель получает количественную оценку по каждой проделанной практической работе. Проводятся общие срезы знаний, где мы оцениваем полученные навыки и их закрепление по итогам двух месяцев обучения. И, конечно же, это итоговый экзамен.

Таким образом уже в ходе обучения работодатель видит результат работы в качественном или количественном выражении. Если же изменений в работе сотрудника не замечено, стоит обратить внимание на его успеваемость, посещаемость и вовлеченность в процесс обучения.

Как измерить эффективность обучения сотрудников?

В целом результат измеряется относительно поставленных целей и задач. К примеру, если это менеджеры по продажам, обратите внимание на объем продаж, количество звонков, число теплых и горячих клиентов и их удержание, увеличение чека по клиентам.

Компаниям, чьи сотрудники проходят обучение у нас, мы рекомендуем оценивать результат на четырех уровнях.

Уровень эмоций слушателя

Насколько сотруднику понравилось учиться, какой настрой был в ходе обучения, а какой — после аттестации? Готов ли он применять полученные знания, появился ли дополнительный интерес к предметной области, есть ли желание учиться дальше?

Сбор обратной связи: анкетирование по итогам обучения, опросы и личные интервью непосредственных руководителей учеников.

Уровень усвоения и изменения поведения

Какие конкретно знания и навыки получил специалист, повысилась ли профессиональная мотивация, применяются ли полученные знания и навыки на рабочем месте?

Сбор информации: анализ проведенных в ходе обучения тестов, экзамена, общей успеваемости. Наблюдение за работой сотрудника, прошедшего обучение, на месте. Сравнение тестирования на входе (перед поступлением) с результатами по итогам обучения. Аттестация, оценка методом «360 градусов». Профильное тестирование по истечению месяца после курсов.

Влияние эффекта от курса на компанию

Изменение результатов деятельности компании: анализ количественных и качественных показателей.

К примеру, качественными могут быть:

увеличение степени удовлетворенности клиентов и уровня лояльности,

рост узнаваемости бренда,

улучшение психологического климата в компании,

снижение текучки кадров в конкретном подразделении.

Количественные:

объем продаж,

норма прибыли,

коэффициент ушедших клиентов,

количество неудовлетворенных клиентов,

коэффициент рентабельности.

Сбор информации: анкетирование текущих клиентов, опросы ушедших клиентов. Экспертный опыт. Расчет экономических показателей. Учет текучки кадров.

Уровень инвестиций

Оценка возврата инвестиций в обучение, или ROI.

Нужно рассчитать отношение расходов на обучение к общим расходам: (доход — инвестиции) / инвестиции * 100%.

Важно учесть расход на обучение одного сотрудника и доход за год на одного сотрудника. Интересно посмотреть на дельту изменения дохода по сотрудникам до момента обучения, в разрезе процента расхода на их обучение относительно общего расхода за тот же период.

Как получить максимум

Для выявления потребностей персонала в дополнительном обучении необходимо общаться с сотрудниками, узнавать об их проблемах и о том, какие задачи и проекты им интересны.

Важно оценивать как работу отдельных специалистов, так и деятельность компании в целом — как бизнеса и участника рынка. Понимая, куда движется индустрия и чего не хватает компании для лидерства, можно выявить направления обучения.

При организации образовательного процесса стоит четко сформировать для сотрудников их цель, чтобы дополнительно мотивировать. При этом перед началом обучения полезно провести первичное тестирование знаний.

Во время учебы важно давать персоналу возможность практиковать полученные навыки на текущих рабочих задачах. Таким образом работодатель сможет оценить успехи сотрудников еще в процессе обучения.

И конечно, важно оценить результаты дополнительного образования: как изменился процесс работы и какова динамика бизнес-показателей, напрямую связанных с работой сотрудника.

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