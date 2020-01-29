Как самостоятельно настроить контекстную рекламу: пять советов

Часто на старте бизнеса фаундер, как мушкетер, — один за всех. Как начать продвигаться в интернете, пока не заработал на штатного специалиста или подрядчика, рассказывает Мария Родина, основательница студии интернет-рекламы «МАРКЕТОЛОГиЯ» .

Первый опыт в рекламе я получила, попробовав запустить свой бизнес. У нас с моим нынешним партнером был небольшой интернет-магазин, мы пытались и настраивать рекламу самостоятельно, и кого-то нанимать для этого, но не получали положительных результатов.

Когда делали сами, это приводило только к сливу денег, а если рекламу настраивали люди со стороны, эффективность была невысока. Да и подрядчики, к тому же не несли никакой ответственности и винили во всем сайт или сезонность. Тогда я поняла, что хочу узнать все о рекламе, развиваться и быть лучше других специалистов, а сейчас я руковожу собственным агентством.

Полагаясь на личный опыт, я понимаю, насколько сложно начинать свое дело, особенно, если стартовый капитал невелик. Фрилансерам страшно довериться, агентства работают с большими бюджетами или с большой абонентской платой, а штатного специалиста молодой стартап не всегда может себе позволить.

Я сформулировала несколько советов, которые пригодятся начинающим предпринимателям.

Сначала научитесь

Если у вас пока нет бюджета на рекламное агентство или штатного специалиста, вы должны научиться самостоятельно разбираться в контекстной рекламе.

В интернете можно найти много информации в открытом доступе, но ситуация на рынке меняется слишком быстро. К тому моменту, когда вы начнете проходить обучение по бесплатному ролику на YouTube, информация в нем может быть уже не актуальна, и вы зря потратите сначала время на обучение, а потом и бюджет на рекламу, когда попробуете применить знания на практике.

Поэтому лучше сразу пройти специализированный курс, где вас научат запускать рекламу.

Как выбрать обучающую программу?

Определитесь с целью: нужно контролировать подрядчиков или самому настраивать рекламу? Ответив на этот вопрос, вы поймете, какой объем знаний вам необходим. Соберите отзывы знакомых, которые обучались настройке контекстной рекламы. На каких курсах кто-то из друзей получил действительно полезный навык, который успешно применяет в работе? Если среди близкого круга таких людей нет, можно, например, написать пост в Facebook с просьбой о рекомендации. Уточняйте у организаторов, что включает в себя обучение. Будет ли на курсе практическая часть, есть ли поддержка и сопровождение после завершения обучения? Будут ли вам рассказывать о схемах настройки рекламной кампании в общем или помогут создать ее для вашего бизнеса? Важно, чтобы обучение было адаптировано под ваши потребности.

Узнайте несколько мнений

На рынке очень много специалистов, и у каждого свой опыт и мнение по любому вопросу. В блоге известного маркетолога написано одно, в статье на «Хабре» — другое, в «Яндексе» говорят третье, опыт коллег показывает четвертое.

Например, до сих пор не стихают споры об автоматизированном управлении ставками. Одни крутые эксперты «топят» за автоматизацию, а другие — убеждают, что нужно отслеживать ставки только вручную, а автоматическое управление использовать только тогда, когда нет ресурса на ручное. Кого из них слушать?

Здесь важно увидеть общую картину. Соберите разные мнения, проанализируйте, в какой ситуации и с какими вводными был использован тот или иной инструмент и какие показал результаты, и сравните с вашими исходными данными. Такой анализ позволит в первом приближении спрогнозировать эффект, который получите вы.

Это касается любых настроек:

включать дополнительные релевантные фразы или отключать,

включать расширенный географический таргетинг или нет,

запускать динамические рекламные кампании или ручные и прочее.

Когда специалисты расходятся во мнениях, нужно провести тестирование на собственном проекте с небольшим бюджетом. Дальше можно будет действовать исходя из результатов.

Планируйте

Часто предприниматели не понимают, какой бюджет нужно закладывать на рекламу. Они полны энтузиазма и считают, что надо максимально вкладываться в продвижение, а ограничения вводить, когда проект взлетит.

Этот подход в корне неверный. Перед запуском контекстной рекламы нужно обязательно составить медиаплан. Он поможет понять, что вообще должна принести реклама.

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Вы должны проанализировать возможный бюджет и предполагаемый результат:

сколько реальных заявок вы получите,

сколько заработаете,

сколько будет стоить каждая из заявок.

Не менее важно на этом этапе трезво оценить свои силы: сможете ли вы качественно отработать полученные заявки?

Например, если у вас ателье, которое может сшить 20 мужских костюмов в месяц, вам совершенно точно не нужна тысяча заявок — вы только зря сольете бюджет, так как вряд ли клиенты окажутся готовы ждать своей очереди несколько месяцев.

Медиаплан — это обязательный этап перед запуском контекстной рекламы, так как он позволяет добиться конкретной цели, особенно в условиях ограниченного бюджета.

Опираясь на него, вы будете понимать, какая сумма должна принести первые заявки. И если этого не произошло, нужно не ждать, а выяснить причину и устранить ее.

Не распыляйте бюджет

Предпринимательство — это постоянный поиск, но иногда важно концентрироваться на главном. Не пытайтесь рекламировать все сразу — так вы рискуете очень быстро потратить весь бюджет, толком ничего не получив.

Например, если речь идет о магазине одежды, для начала выберите несколько ваших самых высокомаржинальных позиций. Затем оцените спрос на них по «Яндекс.Вордстат».

Какая категория наиболее востребована?

Где наименьшая конкуренция?

Где вы хорошо зарабатываете?

Что актуально в этом сезоне?

Сосредоточьте свое внимание на наиболее перспективном товаре.

Реклама должна быть настроена не по высокочастотным запросам вроде «купить платье», а максимально конкретно, например, «купить платье в горошек до восьми тысяч». Чем более подробно пользователь описывает критерии поиска, тем больше он уверен в том, чего хочет.

Четкая проработка семантики, определение категорий, кластерный анализ потенциальных клиентов помогут вам сохранить бюджет.

Тщательно прорабатывайте все запросы, не забывайте о стоп-словах. Если вы настраиваете рекламу для классических мужских костюмов, то нужно исключать запросы на «спортивные костюмы» и подобные.

Думайте как клиент

Когда мы ищем что-то для себя, на наш выбор нередко влияет то, насколько легко взаимодействовать с сайтом магазина. Но когда нам нужно настраивать рекламу для своего бизнеса, мы в первую очередь думаем о ставках и ключевых словах и вполне можем забыть о комфорте клиента.

Например, если запрос пользователя — «черные мужские джинсы», то посадочной должна стать страница именно этого товара, а не главная, не раздел «мужская одежда» и не страница синих джинсовых шорт.

Кроме того, в заголовке рекламного объявления должен содержаться ответ на запрос пользователя, например, «черные мужские джинсы от трех тысяч рублей в нашем магазине».

Важно определить, чем ваш продукт, товар или услуга, отличается от конкурентов, найти свое УТП и отразить его в тексте рекламного объявления. Там должна содержаться вся информация, которую потенциальному клиенту нужно знать.

Например, компании, которые продают люксовые товары, часто не указывают в заголовке объявления цену, опасаясь, что она может отпугнуть. На мой взгляд, эта тактика приводит только к сливу бюджета. Как бы сильно девушке ни понравилось платье за 50 тысяч рублей, если у нее есть только десять, она не сможет его купить. Лучше отсечь тех, кому вы не подходите по тем или иным критериям, до клика.

Как достичь максимума

Не тратьте время и деньги на метод проб и ошибок, пройдите обучение.

По спорным вопросам соберите несколько мнений, чтобы видеть полную картину, и выбирайте то, что подходит для вашего бизнеса.

Планируйте свои рекламные расходы и результат от рекламы. Ограничивайте бюджет, чтобы не слить все деньги на нерабочие запросы.

Рекламируйте одну-две самые прибыльные и привлекательные для ЦА позиции, чтобы не распылять свои средства. Иначе вы рискуете не получить ничего.

Укажите в рекламном объявлении всю важную для клиента информацию и УТП.

Ведите пользователя на страницу искомого товара или услуги.

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