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Как самостоятельно настроить контекстную рекламу: пять советов

Колонки
Мария Родина
Мария Родина

Основательница студии интернет-рекламы «МАРКЕТОЛОГиЯ»

Софья Федосеева

Часто на старте бизнеса фаундер, как мушкетер, — один за всех. Как начать продвигаться в интернете, пока не заработал на штатного специалиста или подрядчика, рассказывает Мария Родина, основательница студии интернет-рекламы «МАРКЕТОЛОГиЯ».

Как самостоятельно настроить контекстную рекламу: пять советов

Первый опыт в рекламе я получила, попробовав запустить свой бизнес. У нас с моим нынешним партнером был небольшой интернет-магазин, мы пытались и настраивать рекламу самостоятельно, и кого-то нанимать для этого, но не получали положительных результатов. 

Когда делали сами, это приводило только к сливу денег, а если рекламу настраивали люди со стороны, эффективность была невысока. Да и подрядчики, к тому же не несли никакой ответственности и винили во всем сайт или сезонность. Тогда я поняла, что хочу узнать все о рекламе, развиваться и быть лучше других специалистов, а сейчас я руковожу собственным агентством. 



Полагаясь на личный опыт, я понимаю, насколько сложно начинать свое дело, особенно, если стартовый капитал невелик. Фрилансерам страшно довериться, агентства работают с большими бюджетами или с большой абонентской платой, а штатного специалиста молодой стартап не всегда может себе позволить. 

Я сформулировала несколько советов, которые пригодятся начинающим предпринимателям.

Узнайте, как повысить продажи с помощью таргетированной SMS-рекламы, в нашем материале.

Сначала научитесь

Если у вас пока нет бюджета на рекламное агентство или штатного специалиста, вы должны научиться самостоятельно разбираться в контекстной рекламе. 

В интернете можно найти много информации в открытом доступе, но ситуация на рынке меняется слишком быстро. К тому моменту, когда вы начнете проходить обучение по бесплатному ролику на YouTube, информация в нем может быть уже не актуальна, и вы зря потратите сначала время на обучение, а потом и бюджет на рекламу, когда попробуете применить знания на практике. 

Поэтому лучше сразу пройти специализированный курс, где вас научат запускать рекламу. 

Как выбрать обучающую программу?

  1. Определитесь с целью: нужно контролировать подрядчиков или самому настраивать рекламу? Ответив на этот вопрос, вы поймете, какой объем знаний вам необходим.
  2. Соберите отзывы знакомых, которые обучались настройке контекстной рекламы. На каких курсах кто-то из друзей получил действительно полезный навык, который успешно применяет в работе? Если среди близкого круга таких людей нет, можно, например, написать пост в Facebook с просьбой о рекомендации.
  3. Уточняйте у организаторов, что включает в себя обучение. Будет ли на курсе практическая часть, есть ли поддержка и сопровождение после завершения обучения? Будут ли вам рассказывать о схемах настройки рекламной кампании в общем или помогут создать ее для вашего бизнеса? Важно, чтобы обучение было адаптировано под ваши потребности.

Узнайте несколько мнений

На рынке очень много специалистов, и у каждого свой опыт и мнение по любому вопросу. В блоге известного маркетолога написано одно, в статье на «Хабре» — другое, в «Яндексе» говорят третье, опыт коллег показывает четвертое. 

Например, до сих пор не стихают споры об автоматизированном управлении ставками. Одни крутые эксперты «топят» за автоматизацию, а другие — убеждают, что нужно отслеживать ставки только вручную, а автоматическое управление использовать только тогда, когда нет ресурса на ручное. Кого из них слушать? 



Здесь важно увидеть общую картину. Соберите разные мнения, проанализируйте, в какой ситуации и с какими вводными был использован тот или иной инструмент и какие показал результаты, и сравните с вашими исходными данными. Такой анализ позволит в первом приближении спрогнозировать эффект, который получите вы.

Это касается любых настроек: 

  • включать дополнительные релевантные фразы или отключать, 
  • включать расширенный географический таргетинг или нет, 
  • запускать динамические рекламные кампании или ручные и прочее. 

Когда специалисты расходятся во мнениях, нужно провести тестирование на собственном проекте с небольшим бюджетом. Дальше можно будет действовать исходя из результатов. 


Планируйте 

Часто предприниматели не понимают, какой бюджет нужно закладывать на рекламу. Они полны энтузиазма и считают, что надо максимально вкладываться в продвижение, а ограничения вводить, когда проект взлетит. 

Этот подход в корне неверный. Перед запуском контекстной рекламы нужно обязательно составить медиаплан. Он поможет понять, что вообще должна принести реклама. 


Изображение предоставлено автором

Вы должны проанализировать возможный бюджет и предполагаемый результат: 

  • сколько реальных заявок вы получите, 
  • сколько заработаете,
  • сколько будет стоить каждая из заявок. 

Не менее важно на этом этапе трезво оценить свои силы: сможете ли вы качественно отработать полученные заявки? 

Например, если у вас ателье, которое может сшить 20 мужских костюмов в месяц, вам совершенно точно не нужна тысяча заявок — вы только зря сольете бюджет, так как вряд ли клиенты окажутся готовы ждать своей очереди несколько месяцев. 

Медиаплан — это обязательный этап перед запуском контекстной рекламы, так как он позволяет добиться конкретной цели, особенно в условиях ограниченного бюджета. 

Опираясь на него, вы будете понимать, какая сумма должна принести первые заявки. И если этого не произошло, нужно не ждать, а выяснить причину и устранить ее.


Не распыляйте бюджет

Предпринимательство — это постоянный поиск, но иногда важно концентрироваться на главном. Не пытайтесь рекламировать все сразу — так вы рискуете очень быстро потратить весь бюджет, толком ничего не получив. 



Например, если речь идет о магазине одежды, для начала выберите несколько ваших самых высокомаржинальных позиций. Затем оцените спрос на них по «Яндекс.Вордстат». 

  • Какая категория наиболее востребована? 
  • Где наименьшая конкуренция? 
  • Где вы хорошо зарабатываете? 
  • Что актуально в этом сезоне? 

Сосредоточьте свое внимание на наиболее перспективном товаре. 

Реклама должна быть настроена не по высокочастотным запросам вроде «купить платье», а максимально конкретно, например, «купить платье в горошек до восьми тысяч». Чем более подробно пользователь описывает критерии поиска, тем больше он уверен в том, чего хочет. 


Четкая проработка семантики, определение категорий, кластерный анализ потенциальных клиентов помогут вам сохранить бюджет.

Тщательно прорабатывайте все запросы, не забывайте о стоп-словах. Если вы настраиваете рекламу для классических мужских костюмов, то нужно исключать запросы на «спортивные костюмы» и подобные. 


Думайте как клиент

Когда мы ищем что-то для себя, на наш выбор нередко влияет то, насколько легко взаимодействовать с сайтом магазина. Но когда нам нужно настраивать рекламу для своего бизнеса, мы в первую очередь думаем о ставках и ключевых словах и вполне можем забыть о комфорте клиента. 

Например, если запрос пользователя — «черные мужские джинсы», то посадочной должна стать страница именно этого товара, а не главная, не раздел «мужская одежда» и не страница синих джинсовых шорт. 

Кроме того, в заголовке рекламного объявления должен содержаться ответ на запрос пользователя, например, «черные мужские джинсы от трех тысяч рублей в нашем магазине». 



Важно определить, чем ваш продукт, товар или услуга, отличается от конкурентов, найти свое УТП и отразить его в тексте рекламного объявления. Там должна содержаться вся информация, которую потенциальному клиенту нужно знать. 

Например, компании, которые продают люксовые товары, часто не указывают в заголовке объявления цену, опасаясь, что она может отпугнуть. На мой взгляд, эта тактика приводит только к сливу бюджета. Как бы сильно девушке ни понравилось платье за 50 тысяч рублей, если у нее есть только десять, она не сможет его купить. Лучше отсечь тех, кому вы не подходите по тем или иным критериям, до клика. 


Как достичь максимума

  • Не тратьте время и деньги на метод проб и ошибок, пройдите обучение.
  • По спорным вопросам соберите несколько мнений, чтобы видеть полную картину, и выбирайте то, что подходит для вашего бизнеса.
  • Планируйте свои рекламные расходы и результат от рекламы. Ограничивайте бюджет, чтобы не слить все деньги на нерабочие запросы.
  • Рекламируйте одну-две самые прибыльные и привлекательные для ЦА позиции, чтобы не распылять свои средства. Иначе вы рискуете не получить ничего.
  • Укажите в рекламном объявлении всю важную для клиента информацию и УТП.
  • Ведите пользователя на страницу искомого товара или услуги.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

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