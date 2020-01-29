Как самостоятельно настроить контекстную рекламу: пять советов
Часто на старте бизнеса фаундер, как мушкетер, — один за всех. Как начать продвигаться в интернете, пока не заработал на штатного специалиста или подрядчика, рассказывает Мария Родина, основательница студии интернет-рекламы «МАРКЕТОЛОГиЯ».
Первый опыт в рекламе я получила, попробовав запустить свой бизнес. У нас с моим нынешним партнером был небольшой интернет-магазин, мы пытались и настраивать рекламу самостоятельно, и кого-то нанимать для этого, но не получали положительных результатов.
Когда делали сами, это приводило только к сливу денег, а если рекламу настраивали люди со стороны, эффективность была невысока. Да и подрядчики, к тому же не несли никакой ответственности и винили во всем сайт или сезонность. Тогда я поняла, что хочу узнать все о рекламе, развиваться и быть лучше других специалистов, а сейчас я руковожу собственным агентством.
Полагаясь на личный опыт, я понимаю, насколько сложно начинать свое дело, особенно, если стартовый капитал невелик. Фрилансерам страшно довериться, агентства работают с большими бюджетами или с большой абонентской платой, а штатного специалиста молодой стартап не всегда может себе позволить.
Я сформулировала несколько советов, которые пригодятся начинающим предпринимателям.
Сначала научитесь
Если у вас пока нет бюджета на рекламное агентство или штатного специалиста, вы должны научиться самостоятельно разбираться в контекстной рекламе.
В интернете можно найти много информации в открытом доступе, но ситуация на рынке меняется слишком быстро. К тому моменту, когда вы начнете проходить обучение по бесплатному ролику на YouTube, информация в нем может быть уже не актуальна, и вы зря потратите сначала время на обучение, а потом и бюджет на рекламу, когда попробуете применить знания на практике.
Поэтому лучше сразу пройти специализированный курс, где вас научат запускать рекламу.
Как выбрать обучающую программу?
- Определитесь с целью: нужно контролировать подрядчиков или самому настраивать рекламу? Ответив на этот вопрос, вы поймете, какой объем знаний вам необходим.
- Соберите отзывы знакомых, которые обучались настройке контекстной рекламы. На каких курсах кто-то из друзей получил действительно полезный навык, который успешно применяет в работе? Если среди близкого круга таких людей нет, можно, например, написать пост в Facebook с просьбой о рекомендации.
- Уточняйте у организаторов, что включает в себя обучение. Будет ли на курсе практическая часть, есть ли поддержка и сопровождение после завершения обучения? Будут ли вам рассказывать о схемах настройки рекламной кампании в общем или помогут создать ее для вашего бизнеса? Важно, чтобы обучение было адаптировано под ваши потребности.
Узнайте несколько мнений
На рынке очень много специалистов, и у каждого свой опыт и мнение по любому вопросу. В блоге известного маркетолога написано одно, в статье на «Хабре» — другое, в «Яндексе» говорят третье, опыт коллег показывает четвертое.
Например, до сих пор не стихают споры об автоматизированном управлении ставками. Одни крутые эксперты «топят» за автоматизацию, а другие — убеждают, что нужно отслеживать ставки только вручную, а автоматическое управление использовать только тогда, когда нет ресурса на ручное. Кого из них слушать?
Здесь важно увидеть общую картину. Соберите разные мнения, проанализируйте, в какой ситуации и с какими вводными был использован тот или иной инструмент и какие показал результаты, и сравните с вашими исходными данными. Такой анализ позволит в первом приближении спрогнозировать эффект, который получите вы.
Это касается любых настроек:
- включать дополнительные релевантные фразы или отключать,
- включать расширенный географический таргетинг или нет,
- запускать динамические рекламные кампании или ручные и прочее.
Когда специалисты расходятся во мнениях, нужно провести тестирование на собственном проекте с небольшим бюджетом. Дальше можно будет действовать исходя из результатов.
Планируйте
Часто предприниматели не понимают, какой бюджет нужно закладывать на рекламу. Они полны энтузиазма и считают, что надо максимально вкладываться в продвижение, а ограничения вводить, когда проект взлетит.
Этот подход в корне неверный. Перед запуском контекстной рекламы нужно обязательно составить медиаплан. Он поможет понять, что вообще должна принести реклама.
Вы должны проанализировать возможный бюджет и предполагаемый результат:
- сколько реальных заявок вы получите,
- сколько заработаете,
- сколько будет стоить каждая из заявок.
Не менее важно на этом этапе трезво оценить свои силы: сможете ли вы качественно отработать полученные заявки?
Например, если у вас ателье, которое может сшить 20 мужских костюмов в месяц, вам совершенно точно не нужна тысяча заявок — вы только зря сольете бюджет, так как вряд ли клиенты окажутся готовы ждать своей очереди несколько месяцев.
Медиаплан — это обязательный этап перед запуском контекстной рекламы, так как он позволяет добиться конкретной цели, особенно в условиях ограниченного бюджета.
Опираясь на него, вы будете понимать, какая сумма должна принести первые заявки. И если этого не произошло, нужно не ждать, а выяснить причину и устранить ее.
Не распыляйте бюджет
Предпринимательство — это постоянный поиск, но иногда важно концентрироваться на главном. Не пытайтесь рекламировать все сразу — так вы рискуете очень быстро потратить весь бюджет, толком ничего не получив.
Например, если речь идет о магазине одежды, для начала выберите несколько ваших самых высокомаржинальных позиций. Затем оцените спрос на них по «Яндекс.Вордстат».
- Какая категория наиболее востребована?
- Где наименьшая конкуренция?
- Где вы хорошо зарабатываете?
- Что актуально в этом сезоне?
Сосредоточьте свое внимание на наиболее перспективном товаре.
Реклама должна быть настроена не по высокочастотным запросам вроде «купить платье», а максимально конкретно, например, «купить платье в горошек до восьми тысяч». Чем более подробно пользователь описывает критерии поиска, тем больше он уверен в том, чего хочет.
Четкая проработка семантики, определение категорий, кластерный анализ потенциальных клиентов помогут вам сохранить бюджет.
Тщательно прорабатывайте все запросы, не забывайте о стоп-словах. Если вы настраиваете рекламу для классических мужских костюмов, то нужно исключать запросы на «спортивные костюмы» и подобные.
Думайте как клиент
Когда мы ищем что-то для себя, на наш выбор нередко влияет то, насколько легко взаимодействовать с сайтом магазина. Но когда нам нужно настраивать рекламу для своего бизнеса, мы в первую очередь думаем о ставках и ключевых словах и вполне можем забыть о комфорте клиента.
Например, если запрос пользователя — «черные мужские джинсы», то посадочной должна стать страница именно этого товара, а не главная, не раздел «мужская одежда» и не страница синих джинсовых шорт.
Кроме того, в заголовке рекламного объявления должен содержаться ответ на запрос пользователя, например, «черные мужские джинсы от трех тысяч рублей в нашем магазине».
Важно определить, чем ваш продукт, товар или услуга, отличается от конкурентов, найти свое УТП и отразить его в тексте рекламного объявления. Там должна содержаться вся информация, которую потенциальному клиенту нужно знать.
Например, компании, которые продают люксовые товары, часто не указывают в заголовке объявления цену, опасаясь, что она может отпугнуть. На мой взгляд, эта тактика приводит только к сливу бюджета. Как бы сильно девушке ни понравилось платье за 50 тысяч рублей, если у нее есть только десять, она не сможет его купить. Лучше отсечь тех, кому вы не подходите по тем или иным критериям, до клика.
Как достичь максимума
- Не тратьте время и деньги на метод проб и ошибок, пройдите обучение.
- По спорным вопросам соберите несколько мнений, чтобы видеть полную картину, и выбирайте то, что подходит для вашего бизнеса.
- Планируйте свои рекламные расходы и результат от рекламы. Ограничивайте бюджет, чтобы не слить все деньги на нерабочие запросы.
- Рекламируйте одну-две самые прибыльные и привлекательные для ЦА позиции, чтобы не распылять свои средства. Иначе вы рискуете не получить ничего.
- Укажите в рекламном объявлении всю важную для клиента информацию и УТП.
- Ведите пользователя на страницу искомого товара или услуги.
Фото в тексте и на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
Рассылка Rusbase.News
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА