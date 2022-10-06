Инструкция: как эффективно управлять своим вниманием

Внимание — важный ресурс, от которого напрямую зависит личная эффективность. Какие техники помогут им управлять, как научиться расставлять приоритеты и не делать лишнюю работу, рассказала Анастасия Тоток, консультант по развитию потенциала человека и команд, представитель Presencing Institute и теории U в России, основательница компании Social Bridges.

Внимание — самый ценный ресурс последних 50 лет

Во время информационных перегрузок и нескончаемого обилия постоянно меняющихся данных внимание является самым ценным ресурсом и капиталом человека.

В 1971 году исследователь Герберт Саймон, будущий лауреат Нобелевской премии по экономике, сформулировал концепцию о дефиците человеческого внимания и не способности потреблять и обрабатывать то количество информации, что предлагает текущая реальность, изложив это в концепции «ограниченной рациональности». Внимание — это ресурс, которого у человека не так много.

Управление вниманием

Признавая внимание важнейшим ресурсом современности, логично обратиться к закону о том, как эффективно распределять и управлять ресурсами. Например, принципы, сформулированные в 1897 году итальянским инженером, экономистом и социологом Вильфредо Федерико Дамасо Парето.

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Закон Парето — эмпирическое правило, в наиболее частой формулировки встречающиеся как: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата. Эту закономерность можно использовать при анализе фактов того, куда человек инвестирует внимание. После чего оптимизировать результаты этой деятельности: вычислить минимальные действия, которые быстро приведут к решению большей части проблемы.

Закон Парето говорит о том, что факторов, действительно влияющих на результат, немного, а отвлекающих и незначительных — множество. Наша задача — не тратить своё время и силы на незначительные действия, не ведущие к решению большей части проблемы.

Инструкция по применению

Шаг первый

Чтобы эффективно управлять вниманием на основании описанного закона, необходимо классифицировать и структурировать задачи на пути к цели. Распределить их на значимые и второстепенные и разобраться, насколько решение каждой приближает к итоговому результату.

Шаг второй

Анализ перечисленных задач и выявление менее значимых, но отбирающих много внимания и времени. Цель — прекратить тратить драгоценные ресурсы на бесполезное выполнение низкоэффективных действий.

Чтобы разобраться, какая часть усилий какой результат дает, стоит заполнить несложную таблицу, в которой описать:

Вкладываю мало внимания — получаю маленький результат; Вкладываю мало внимания — получаю большой результат; Вкладываю много внимания — получаю маленький результат; Вкладываю много внимания — получаю большой результат.

Задача — разнести все текущие задачи по четырем ячейкам. Не спешите. Чем подробнее вы распишете действия, которые предпринимаете в отношении своей глобальной цели, тем легче будет понять, от чего легко отказаться, а во что инвестировать большее количество внимания.

Шаг третий

Оставить лишь то, что приносит максимальный результат, то есть сконцентрироваться на действиях, перечисленных в двух квадратах: вкладываю мало внимания — получаю большой результат и вкладываю много внимания — получаю большой результат.

Задачи из квадратов: вкладываю мало внимания — получаю маленький результат и вкладываю много внимания — получаю маленький результат вычеркиваем из списка дел.

Шаг четвертый

Приоритизация действий. Составьте список, основанный на важности дел из выделенных на предыдущих шаге квадратов. По возможности делайте акцент на действия, которые принесут самый быстрый результат при наименьших усилиях с вашей стороны.

Опираясь еще на одну закономерность, следующей из Закона Парето о неэффективности большей части групповых и индивидуальных действий в достижении желаемого результата, прежде чем следующий раз соглашаться на новый проект, встречу с человеком или иное действие, разложите его по таблице эффективности использования внимания. Возможно, самым эффективным будет в этот раз ничего не делать.

Как сконцентрироваться на выполнении задачи

Рекомендация напоследок. После того, как разобрались с приоритетами задач, может возникнуть вопрос: как удерживать внимание на важном, не теряя концентрацию и эффективность.

Воспользуемся знанием о том, что внимание — это мышца, которую можно тренировать. Для максимальной эффективности в единицу времени важно выработать график и четко его соблюдать.

Шаг первый — обрисовать границы времени, когда вы работаете и отдыхаете. Второй — четко соблюдать эти границы и не позволять перерабатывать. Цель — выработать привычку включения и выключения максимального потенциала внимания в нужное для вас время. Задача в том, чтобы поднять уровень концентрации на максимум в строго отведенный промежуток времени.

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Можно воспользоваться одной из техник управления концентрацией и временем, например, «методом помидора». Франческо Чирилло в конце 1980-х предположил увеличение эффективности работы при меньших временных затратах за счёт глубокой концентрации и коротких перерывов.

В классическом варианте отрезки времени — «помидоры» — составляют полчаса: 25 минут работы и 5 минут отдыха. Вы можете выработать для себя более подходящие вам интервалы, но помните, без отдыха человек не эффективен более полутора часов.

В связи с тем, что человек постоянно не может находиться в состоянии высокой концентрации, так как это ведет к выгоранию, важно соблюдать периоды отдыха. Так мозг понимает, что за напряжением следует обещанное расслабление.

Если «размазывать» периоды работы, не соблюдая их продолжительность, организм будет экономить ресурс и не позволять вниманию работать максимально эффективно, ведь продолжительность такой работы неизвестна, что ведет к повышенной нагрузке, а этого мозг не допустит.

Подытожим

90% информации в этом мире было сгенерировано за последние шесть лет. Сейчас мы производим около 2,5 квинтиллионов байт новой информации в день. Ни у какого человека не хватит внимания обрабатывать всю эту информацию. Значит, придется делать выбор, во что его инвестировать. Простое правило, которое разобрано в этой статье, поможет не просто быть эффективным в делах, но и оставлять время на себя и своих близких.

Выделите два специальных дня и посвятите их разбору всех ваших задач, раскладывая по таблице инвестиции сил в них и получения результата. Порой кажется, что нет времени на подобное стратегическое планирование, что нельзя остановится на осмысление и рефлексию, так как слишком много текущих задач и нет времени на паузу.

Если у вас нет времени на паузу — это явный знак того, что пора переосмыслить деятельность. На эту тему есть восточная притча:

Учитель: «Час медитации каждое утро».

Ученик: «Учитель, это слишком долго, сегодня я очень тороплюсь, мне надо бежать».

Учитель: «Тогда тебе два».



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