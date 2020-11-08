Как организовать небольшой автопарк с максимальной выгодой: рассчитываем цены и смотрим варианты

Автомобиль для нужд предприятия можно купить по безналичному расчету сразу, взять в финансовый или операционный лизинг. У каждого подхода своя экономика, преимущества и недостатки. Подробнее об их плюсах и минусах рассказывает Марат Абдуллин, директор по маркетингу «СберАвтопарка».
Рыночная цена такой «Тойоты Камри» — 2 234 000 рублей. При расчетах будем учитывать, что наша компания получает скидку от поставщика и выкупает каждый автомобиль на 100 тыс. рублей дешевле — за 2 134 000 рублей. Такую же скидку «Тойота» дает лизинговой компании, а вот обычным юридическим лицам — нет. Но больше всего мы будем говорить о стоимости владения таким автопарком: это бензин, запчасти, естественное удешевление на вторичном рынке.
Стоимость владения автопарком из трех «Тойота Камри» в комплектации Elegance Safety за три года:
|Стоимость владения (в рублях)
|Примечания
|Единовременная покупка
|4 155 165
|Автомобили в собственности, сразу выкуплены по рыночной стоимости. Их обслуживают на деньги организации силами ее сотрудников.
|Операционный лизинг
|5 341 908
|В конце срока аренды нужно сдать автомобили в «СберАвтопарк». Их не нужно выкупать, нет аванса. Обслуживание автомобилей и управление автопарком — забота компании.
|Финансовый лизинг
|5 095 165
|Автомобили в аренде, но переходят в собственность, как только контракт будет закрыт. Их обслуживают на деньги организации силами ее сотрудников. Аванс 15%, нет скидки.
|Операционный лизинг с выкупом
|4 723 953
|Более высокий ежемесячный платеж, но есть возможность выкупить автомобиль за 50% рыночной стоимости, как только контракт закончится. Техобслуживание и шинный сервис — на деньги организации силами ее сотрудников.
В расчетах не все
Мы исключили из расчетов стоимости владения расходы на топливо, мойку, парковку и штрафы. Сложно предугадать, как часто вы будете мыть машину, где будете парковаться и сколько раз ваши сотрудники будут нарушать ПДД. Расходы на топливо можно сократить за счет топливной программы, но все это не зависит от того, купили вы автомобиль или взяли в аренду.
На всякий случай приведем расчет исходя из розничных цен на АИ–95 и среднего расхода 12 л/100 км: за 90 тыс. км придется залить топлива на 518 тыс. рублей.
Не будем заострять внимание на особенностях возмещения НДС и списания средств в расходы. Об этом мы напишем отдельную статью.
Расходы на автомобили в собственности
Эта глава должна обосновать ценность плюсов операционного лизинга, ведь в ней мы подробно распишем расходы и расскажем о действиях, которые должны предпринимать ваши сотрудники. Начнем с того, что с баланса предприятия единовременно должно уйти 6 702 000 рублей за автомобили и 40 тыс. рублей на страховки, и это только начало.
Автопарк в собственности. Расходы на один автомобиль за три года:
|Статья расхода
|Расход (в рублях)
|Примечания
|Потеря на амортизации
|469 140
|За три года «Тойота Камри» теряет 21% стоимости.
|Регистрационные действия
|2850
|Единовременная плата: пошлины на изготовление номерных знаков, внесение записи в ПТС и изготовление СТС. Кто-то из сотрудников предприятия должен потратить день в МРЭО, даже если ему будет помогать специалист дилерского центра или другие специально обученные люди.
|ОСАГО
|73 986
|24 662 рублей — стоимость открытой страховки для юридических лиц на год.
|Каско
|480 тыс.
|Каско на «Тойоту Камри» — 160 тыс. рублей в год. Машина в лидерах по статистике угонов.
|ДСАГО
|4050
|1350 рублей — ДСАГО на год
|Плановое ТО
|209 119
|«Тойота Камри» проходит техобслуживание раз в 10 тыс. км. Здесь: работа и расходные материалы, включая два комплекта тормозных колодок и тормозные диски на переднюю ось. Сотрудник должен согласовать визит и проследить за качеством выполнения работ. Бухгалтер должен оплатить счета на работу и расходные материалы. Итого 9 счетов, визитов к официальному дилеру и рабочих дней сотрудника, который должен будет всем этим заниматься.
|Резина и шиномонтаж
|65 160
|Резина — 215/55 R17. Нужно менять два раза в год при смене сезона. Один комплект резины придется купить сразу — зиму или лето, это зависит от того, на какой резине машина приехала от дилера. Второй комплект придется купить на замену изношенному. Кому-то из сотрудников нужно этим заниматься.
|Транспортный налог
|27 150
|9050 рублей в год: за 181 л.с. при ставке 50 рублей за лошадиную силу.
|Противоугонный комплекс
|53 600
|Единовременная плата за противоугонный комплекс, без которого не оформляют каско.
|Итого
|1 385 055
Большинство собственников экономит на каско: оформляют страховку только на первый год или вовсе не делают этого. Редко задумываются о покупке полиса ДСАГО. Есть, конечно, вариант сэкономить на противоугонном комплексе и резине, уйти от официального дилера в какой-нибудь гараж. Так получится существенно снизить расходы, зато появится много рисков.
Автопарк из трех таких автомобилей за три года потребует 4 155 165 рублей — и это только расходы на эксплуатацию. Стоит напомнить, что автомобили выкуплены в собственность за 6 702 000 рублей: вернуть можно будет только часть этих денег. И чем больше времени пройдет, тем эта часть меньше.
Плюсы
Это ваша машина. Ее можно поставить под окнами и не ездить на ней или наоборот: ездить сколько угодно без штрафов за перепробег. Можно вносить изменения в конструкцию, уезжать за границу, красить, обтягивать винилом и делать что угодно без спроса.
Никаких штрафов и санкций. Ни перед кем не нужно отчитываться, не получится просрочить ежемесячный платеж, потому что никакого платежа нет.
Минусы
Огромный первый платеж — 7 416 786 рублей. Это общая сумма стоимости трех автомобилей, страховок и противоугонных комплексов.
За машиной нужно следить: покупать запчасти, записываться на техобслуживание и в шиномонтаж, тратить на это деньги и время сотрудников. Или вовсе нанимать специального человека, который должен за всем этим следить.
Экономия на страховке может закончиться угоном, гибелью или серьезным повреждением автомобиля — все это потребует расходов. С ущербом для других еще обиднее: экономия 1350 рублей на ДСАГО может повлечь большие расходы, если сотрудник будет виноват в ДТП с участием дорогого автомобиля.
Сложности в прогнозе поломок и расходов на ремонт. Машина оформлена на юридическое лицо, закон о защите прав потребителя не работает. Даже если дилер будет признавать поломки гарантийными, есть риск надолго остаться без машины, потратить много времени и нервов.
Операционный лизинг
Вот что есть в стандартном контракте операционного лизинга:
- Регистрационные действия. Сотрудникам предприятия не нужно будет ехать в МРЭО, платить пошлины и тратить на это рабочий день.
- Транспортный налог. Юридически владелец автомобиля — лизингодатель, а значит и налоги платить ему.
- Пакет страхования: открытый полис ОСАГО, каско без франшизы и ДСАГО с лимитом 1,5 млн рублей. Владелец предприятия застрахован от непредвиденных расходов.
- Техобслуживание, внеплановый ремонт, шинный сервис и помощь на дороге 24/7. Сотрудники предприятия не должны заключать договоры с официальным дилером, не нужно покупать моторное масло, тормозные колодки и автомобильную резину. Все хлопоты по техобслуживанию на нас.
- Контракт на три года, предполагаемый пробег — 90 тыс. км или 30 тыс. км в год. При желании его можно увеличить или уменьшить.
Стандартный операционный лизинг, стоимость владения автомобилем. Все так просто, что даже таблицу верстать не пришлось. Ежемесячный платеж — 49 462 рублей, расходы на эксплуатацию и обслуживание за три года — 1 780 632 рублей.
Плюсы
Маленький первый платеж: 148 386 рублей за три машины — это сумма ежемесячных платежей по 49 462 рублей за автомобиль, первого взноса нет. Нагрузка на бюджет организации минимальна, средства можно пустить на что-нибудь более полезное. Кто знает: может быть, в трудное время они позволят выплатить сотрудникам зарплаты и дотянуть до конца кризиса.
Машины застрахованы по ОСАГО, каско и ДСАГО, стоят на учете. Машины обслуживаем мы. Все что нужно — приехать в авторизованный автосервис или шиномонтаж. Бухгалтер ежемесячно закрывает всего один счет. Расходы на операционный лизинг сопоставимы со стоимостью владения обычным автомобилем. Круглосуточная помощь на дороге — неотъемлемая часть контракта.
Автопарк не отнимает время сотрудников организации, не нужно нанимать отдельного человека, который за ним следит.
Минусы
Автомобиль — собственность лизингодателя, им нельзя распоряжаться по своему усмотрению: без согласования нельзя вносить изменения в конструкцию, менять колесные диски, красить или обклеивать винилом. Нельзя без специального разрешения выезжать за границу.
Есть ограничение по пробегу. Если пробег будет больше, придется доплатить. При сроке в три года в рамках продукта «Стандартный операционный лизинг» для «Тойоты Камри» 2.5AT — 9 рублей за каждый километр перепробега. Штрафы и санкции за невыполненные обязательства.
От многих преимуществ можно отказаться ради возможности выкупа автомобиля. В контракт не будут включены техническое обслуживание и шинный сервис — все остальные преимущества сохраняются. Ежемесячный платеж — 53 312 рублей. Как только контракт закончится, у покупателя есть возможность выкупить автомобиль за 50% стоимости — 1 067 000 рублей.
Операционный лизинг с выкупом, расходы на один автомобиль:
|Статья расхода
|Расход (в рублях)
|Потеря на амортизации
|448 140
|Расходы на страховки, налоги и лизинг
|852 232
|Плановое ТО
|209 119
|Резина и шиномонтаж
|65 160
|Итого
|1 574 651
Если брать автомобили в финансовый лизинг
Получатель лизинга в первый месяц платит аванс и первый ежемесячный платеж. В нашем случае аванс — 15% от рыночной цены или 335 100 рублей. Ежемесячный платёж — 63 371 рублей. Техническое обслуживание, шинный сервис и эвакуатор — за счет организации, которая получила автомобили в лизинг.
Финансовый лизинг, расходы на один автомобиль за три года
|Статья расхода
|Расход (в рублях)
|Потеря на амортизации
|448 140
|Плата за лизинг
|459 819
|Плата за каско и ОСАГО (часть ежемесячного платежа)
|480 тыс.
|Плановое ТО
|209 119
|Резина и шиномонтаж
|65 160
|Транспортный налог
|27 150
|Итого:
|1 698 388
Плюсы
Посильный первый платеж — 1 235 414 рублей за три автомобиля. В нем: 1 003 300 рублей — взносы 15%, 190 114 рублей — ежемесячные платежи, 40 тыс. рублей — платежи за страховки. Автомобиль выкупается в течение трех лет равными платежами и переходит в собственность лизингополучателя. Каско, ОСАГО, транспортный налог включены в ежемесячный платеж.
Минусы
Обслуживание, шинный сервис, управление автопарком — на лизингополучателе и его сотрудниках. Никакой помощи на дороге. Эвакуатор, службы помощи на дороге — за счет лизингополучателя.
Пока контракт не будет закрыт, автомобиль в собственности лизингодателя. Нельзя изменять конструкцию, перекрашивать и дооснащать. Штрафы и санкции за невыполнение обязательств, в том числе за несвоевременное техобслуживание.
Что выбрать
Таблицу со стоимостью владения автопарком мы показали в самом начале, осталось сделать выводы.
Операционный лизинг и финлизинг. Разница в стоимости владения — 175 162 рублей, финансовый лизинг дороже. При этом в контракт операционного лизинга с выкупом включена круглосуточная помощь на дорогах и вызов эвакуатора.
Есть разница в платежах. Финансовый лизинг в первый месяц потребует 1 235 414 рублей, операционный с выкупом — 159 936 рублей. Половину стоимости автомобиля — 1 067 000 рублей — нужно будет выплатить спустя три года, когда контракт будет закрыт.
Стандартный операционный лизинг и покупка автомобиля в собственность. Кажется, что стоимость владения автопарком выше на целых 1 236 939 рублей, но и тут есть выгода. Чтобы ее рассчитать, нужно эту сумму разделить на 36 — по числу месяцев действия контракта. Получится 34 360 рублей. Можно считать это зарплатой флит-менеджера — человека, который следит за автопарком, только организации не нужно оформлять его в штат и платить за него налоги.
У бухгалтера один счет на оплату. Никто из сотрудников лизингополучателя не закупает запчасти, не тратит время в МРЭО и не оформляет страховки, не разбирается в заказ-нарядах на работу, не закупает резину. Автопарком управляет внешний подрядчик.
Фото на обложке: Shuttesrtock/alexfan32
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter