Как организовать небольшой автопарк с максимальной выгодой: рассчитываем цены и смотрим варианты

Рыночная цена такой «Тойоты Камри» — 2 234 000 рублей. При расчетах будем учитывать, что наша компания получает скидку от поставщика и выкупает каждый автомобиль на 100 тыс. рублей дешевле — за 2 134 000 рублей. Такую же скидку «Тойота» дает лизинговой компании, а вот обычным юридическим лицам — нет. Но больше всего мы будем говорить о стоимости владения таким автопарком: это бензин, запчасти, естественное удешевление на вторичном рынке.

Стоимость владения автопарком из трех «Тойота Камри» в комплектации Elegance Safety за три года:

Стоимость владения (в рублях) Примечания Единовременная покупка 4 155 165 Автомобили в собственности, сразу выкуплены по рыночной стоимости. Их обслуживают на деньги организации силами ее сотрудников. Операционный лизинг 5 341 908 В конце срока аренды нужно сдать автомобили в «СберАвтопарк». Их не нужно выкупать, нет аванса. Обслуживание автомобилей и управление автопарком — забота компании. Финансовый лизинг 5 095 165 Автомобили в аренде, но переходят в собственность, как только контракт будет закрыт. Их обслуживают на деньги организации силами ее сотрудников. Аванс 15%, нет скидки. Операционный лизинг с выкупом 4 723 953 Более высокий ежемесячный платеж, но есть возможность выкупить автомобиль за 50% рыночной стоимости, как только контракт закончится. Техобслуживание и шинный сервис — на деньги организации силами ее сотрудников.

В расчетах не все Мы исключили из расчетов стоимости владения расходы на топливо, мойку, парковку и штрафы. Сложно предугадать, как часто вы будете мыть машину, где будете парковаться и сколько раз ваши сотрудники будут нарушать ПДД. Расходы на топливо можно сократить за счет топливной программы, но все это не зависит от того, купили вы автомобиль или взяли в аренду. На всякий случай приведем расчет исходя из розничных цен на АИ–95 и среднего расхода 12 л/100 км: за 90 тыс. км придется залить топлива на 518 тыс. рублей. Не будем заострять внимание на особенностях возмещения НДС и списания средств в расходы. Об этом мы напишем отдельную статью.



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Расходы на автомобили в собственности

Эта глава должна обосновать ценность плюсов операционного лизинга, ведь в ней мы подробно распишем расходы и расскажем о действиях, которые должны предпринимать ваши сотрудники. Начнем с того, что с баланса предприятия единовременно должно уйти 6 702 000 рублей за автомобили и 40 тыс. рублей на страховки, и это только начало.

Автопарк в собственности. Расходы на один автомобиль за три года:

Статья расхода Расход (в рублях) Примечания Потеря на амортизации 469 140 За три года «Тойота Камри» теряет 21% стоимости. Регистрационные действия 2850 Единовременная плата: пошлины на изготовление номерных знаков, внесение записи в ПТС и изготовление СТС. Кто-то из сотрудников предприятия должен потратить день в МРЭО, даже если ему будет помогать специалист дилерского центра или другие специально обученные люди. ОСАГО 73 986 24 662 рублей — стоимость открытой страховки для юридических лиц на год. Каско 480 тыс. Каско на «Тойоту Камри» — 160 тыс. рублей в год. Машина в лидерах по статистике угонов. ДСАГО 4050 1350 рублей — ДСАГО на год Плановое ТО 209 119 «Тойота Камри» проходит техобслуживание раз в 10 тыс. км. Здесь: работа и расходные материалы, включая два комплекта тормозных колодок и тормозные диски на переднюю ось. Сотрудник должен согласовать визит и проследить за качеством выполнения работ. Бухгалтер должен оплатить счета на работу и расходные материалы. Итого 9 счетов, визитов к официальному дилеру и рабочих дней сотрудника, который должен будет всем этим заниматься. Резина и шиномонтаж 65 160 Резина — 215/55 R17. Нужно менять два раза в год при смене сезона. Один комплект резины придется купить сразу — зиму или лето, это зависит от того, на какой резине машина приехала от дилера. Второй комплект придется купить на замену изношенному. Кому-то из сотрудников нужно этим заниматься. Транспортный налог 27 150 9050 рублей в год: за 181 л.с. при ставке 50 рублей за лошадиную силу. Противоугонный комплекс 53 600 Единовременная плата за противоугонный комплекс, без которого не оформляют каско. Итого 1 385 055

Большинство собственников экономит на каско: оформляют страховку только на первый год или вовсе не делают этого. Редко задумываются о покупке полиса ДСАГО. Есть, конечно, вариант сэкономить на противоугонном комплексе и резине, уйти от официального дилера в какой-нибудь гараж. Так получится существенно снизить расходы, зато появится много рисков.

Автопарк из трех таких автомобилей за три года потребует 4 155 165 рублей — и это только расходы на эксплуатацию. Стоит напомнить, что автомобили выкуплены в собственность за 6 702 000 рублей: вернуть можно будет только часть этих денег. И чем больше времени пройдет, тем эта часть меньше.





Плюсы

Это ваша машина. Ее можно поставить под окнами и не ездить на ней или наоборот: ездить сколько угодно без штрафов за перепробег. Можно вносить изменения в конструкцию, уезжать за границу, красить, обтягивать винилом и делать что угодно без спроса.

Никаких штрафов и санкций. Ни перед кем не нужно отчитываться, не получится просрочить ежемесячный платеж, потому что никакого платежа нет.





Минусы

Огромный первый платеж — 7 416 786 рублей. Это общая сумма стоимости трех автомобилей, страховок и противоугонных комплексов.

За машиной нужно следить: покупать запчасти, записываться на техобслуживание и в шиномонтаж, тратить на это деньги и время сотрудников. Или вовсе нанимать специального человека, который должен за всем этим следить.

Экономия на страховке может закончиться угоном, гибелью или серьезным повреждением автомобиля — все это потребует расходов. С ущербом для других еще обиднее: экономия 1350 рублей на ДСАГО может повлечь большие расходы, если сотрудник будет виноват в ДТП с участием дорогого автомобиля.

Сложности в прогнозе поломок и расходов на ремонт. Машина оформлена на юридическое лицо, закон о защите прав потребителя не работает. Даже если дилер будет признавать поломки гарантийными, есть риск надолго остаться без машины, потратить много времени и нервов.





Операционный лизинг

Вот что есть в стандартном контракте операционного лизинга:

Регистрационные действия. Сотрудникам предприятия не нужно будет ехать в МРЭО, платить пошлины и тратить на это рабочий день. Транспортный налог. Юридически владелец автомобиля — лизингодатель, а значит и налоги платить ему. Пакет страхования: открытый полис ОСАГО, каско без франшизы и ДСАГО с лимитом 1,5 млн рублей. Владелец предприятия застрахован от непредвиденных расходов. Техобслуживание, внеплановый ремонт, шинный сервис и помощь на дороге 24/7. Сотрудники предприятия не должны заключать договоры с официальным дилером, не нужно покупать моторное масло, тормозные колодки и автомобильную резину. Все хлопоты по техобслуживанию на нас. Контракт на три года, предполагаемый пробег — 90 тыс. км или 30 тыс. км в год. При желании его можно увеличить или уменьшить.

Стандартный операционный лизинг, стоимость владения автомобилем. Все так просто, что даже таблицу верстать не пришлось. Ежемесячный платеж — 49 462 рублей, расходы на эксплуатацию и обслуживание за три года — 1 780 632 рублей.





Плюсы

Маленький первый платеж: 148 386 рублей за три машины — это сумма ежемесячных платежей по 49 462 рублей за автомобиль, первого взноса нет. Нагрузка на бюджет организации минимальна, средства можно пустить на что-нибудь более полезное. Кто знает: может быть, в трудное время они позволят выплатить сотрудникам зарплаты и дотянуть до конца кризиса.

Машины застрахованы по ОСАГО, каско и ДСАГО, стоят на учете. Машины обслуживаем мы. Все что нужно — приехать в авторизованный автосервис или шиномонтаж. Бухгалтер ежемесячно закрывает всего один счет. Расходы на операционный лизинг сопоставимы со стоимостью владения обычным автомобилем. Круглосуточная помощь на дороге — неотъемлемая часть контракта.

Автопарк не отнимает время сотрудников организации, не нужно нанимать отдельного человека, который за ним следит.





Минусы

Автомобиль — собственность лизингодателя, им нельзя распоряжаться по своему усмотрению: без согласования нельзя вносить изменения в конструкцию, менять колесные диски, красить или обклеивать винилом. Нельзя без специального разрешения выезжать за границу.

Есть ограничение по пробегу. Если пробег будет больше, придется доплатить. При сроке в три года в рамках продукта «Стандартный операционный лизинг» для «Тойоты Камри» 2.5AT — 9 рублей за каждый километр перепробега. Штрафы и санкции за невыполненные обязательства.

От многих преимуществ можно отказаться ради возможности выкупа автомобиля. В контракт не будут включены техническое обслуживание и шинный сервис — все остальные преимущества сохраняются. Ежемесячный платеж — 53 312 рублей. Как только контракт закончится, у покупателя есть возможность выкупить автомобиль за 50% стоимости — 1 067 000 рублей.

Операционный лизинг с выкупом, расходы на один автомобиль:

Статья расхода Расход (в рублях) Потеря на амортизации 448 140 Расходы на страховки, налоги и лизинг 852 232 Плановое ТО 209 119 Резина и шиномонтаж 65 160 Итого 1 574 651

Если брать автомобили в финансовый лизинг

Получатель лизинга в первый месяц платит аванс и первый ежемесячный платеж. В нашем случае аванс — 15% от рыночной цены или 335 100 рублей. Ежемесячный платёж — 63 371 рублей. Техническое обслуживание, шинный сервис и эвакуатор — за счет организации, которая получила автомобили в лизинг.

Финансовый лизинг, расходы на один автомобиль за три года

Статья расхода Расход (в рублях) Потеря на амортизации 448 140 Плата за лизинг 459 819 Плата за каско и ОСАГО (часть ежемесячного платежа) 480 тыс. Плановое ТО 209 119 Резина и шиномонтаж 65 160 Транспортный налог 27 150 Итого: 1 698 388

Плюсы

Посильный первый платеж — 1 235 414 рублей за три автомобиля. В нем: 1 003 300 рублей — взносы 15%, 190 114 рублей — ежемесячные платежи, 40 тыс. рублей — платежи за страховки. Автомобиль выкупается в течение трех лет равными платежами и переходит в собственность лизингополучателя. Каско, ОСАГО, транспортный налог включены в ежемесячный платеж.





Минусы

Обслуживание, шинный сервис, управление автопарком — на лизингополучателе и его сотрудниках. Никакой помощи на дороге. Эвакуатор, службы помощи на дороге — за счет лизингополучателя.

Пока контракт не будет закрыт, автомобиль в собственности лизингодателя. Нельзя изменять конструкцию, перекрашивать и дооснащать. Штрафы и санкции за невыполнение обязательств, в том числе за несвоевременное техобслуживание.





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Что выбрать

Таблицу со стоимостью владения автопарком мы показали в самом начале, осталось сделать выводы.

Операционный лизинг и финлизинг. Разница в стоимости владения — 175 162 рублей, финансовый лизинг дороже. При этом в контракт операционного лизинга с выкупом включена круглосуточная помощь на дорогах и вызов эвакуатора.

Есть разница в платежах. Финансовый лизинг в первый месяц потребует 1 235 414 рублей, операционный с выкупом — 159 936 рублей. Половину стоимости автомобиля — 1 067 000 рублей — нужно будет выплатить спустя три года, когда контракт будет закрыт.

Стандартный операционный лизинг и покупка автомобиля в собственность. Кажется, что стоимость владения автопарком выше на целых 1 236 939 рублей, но и тут есть выгода. Чтобы ее рассчитать, нужно эту сумму разделить на 36 — по числу месяцев действия контракта. Получится 34 360 рублей. Можно считать это зарплатой флит-менеджера — человека, который следит за автопарком, только организации не нужно оформлять его в штат и платить за него налоги.

У бухгалтера один счет на оплату. Никто из сотрудников лизингополучателя не закупает запчасти, не тратит время в МРЭО и не оформляет страховки, не разбирается в заказ-нарядах на работу, не закупает резину. Автопарком управляет внешний подрядчик.



Фото на обложке: Shuttesrtock/alexfan32