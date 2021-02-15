5 признаков маркетолога, который наверняка сольет рекламный бюджет

1. Полагается на личный опыт, а не данные исследований

Некоторые маркетологи в работе с проектами полагаются исключительно на свой опыт или же на примеры своего окружения, коллег, семьи. Но это неправильно. Грамотный специалист может оценивать аудиторию исключительно из анализа данных и исследований, и иногда результаты могут очень удивить. Очень важно исключать этот аспект во всей работе маркетолога.

Сюда же можно отнести утверждение: «Моя аудитория обитает только в Facebook и Instagram, но точно не в “ВКонтакте”» — это ошибочно. Важно понимать, что в социальных сетях сидит единая аудитория: не может быть такого, что в «ВКонтакте» — одна, а в Instagram — другая.

Например, «ВКонтакте» — это также мессенджер: люди не смотрят в нем стену, но общаются, и как рекламную кампанию можно запустить чат-ботов. Люди не до конца осознают, что у каждой социальной сети есть свои функции.

2. Не может ответить на маркетинговые вопросы

Иногда спрашивая маркетолога о рынке и его устройстве, об аудитории и прочих рабочих моментах, можно натолкнуться на его непонимающий взгляд — приходится выполнять его работу, за короткий промежуток проводя различные исследования и мониторинг рынка. Специалистам по маркетингу очень важно постоянно изучать показатели, рынок, конкурентов и изменения в этой области, а также уметь работать с этим.

При приеме маркетолога на работу можно задать ему интересный вопрос. Например, недавно в Барселоне прошли выборы президента футбольного клуба, и один из кандидатов вместо того, чтобы тратить огромные средства на рекламу, разместил баннер со своим лицом в Мадриде напротив стадиона своего главного соперника. Естественно, отклик был огромный, и запустилась вирусная реклама. Какая реакция аудитории будет на этот ход?

3. Во всем потакает клиентам

Если ты в чем-то не разбираешься, доверь это профессионалам своего дела. Иногда происходит так, что в ответ на работу клиенты пытаются навязать свои правки, основываясь исключительно на своем опыте и переживаниях, и не хотят полагаться на специалистов.

4. Не понимает, что такое тестовый период

Перед запуском обычно проводится тестовый период для проверки различных гипотез. Важно понимать его этапы и как действовать в разных ситуациях. Иногда тестовый период необходимо проводить совместно с первым пунктом.

Если маркетолог не выполнил свою работу, нужно проводить дополнительные исследования. И после огромной работы, поиска различных решений для продажи продукта, тестирования, написания медиаплана клиент может удивиться тому, что бюджет был потрачен, и из-за этого возникают проблемы и плохие отзывы. Таким людям приходится объяснять все не один раз из-за чего работа сходит на нет.

5. Не думает своей головой

В рабочих моментах маркетолог должен всегда отстаивать свою позицию с профессиональной точки зрения даже с вышестоящим руководством, а иначе это может привести к тому, что компания потратит свой бюджет впустую. Профессионал должен уметь правильно указать на ошибки и подтолкнуть к правильному выбору.

Представьте себе компанию, где есть бизнесмен и маркетолог, — каким должен быть последний? Он опирается исключительно на исследования и успешно находит им применение. Он будет доверять профессионалам и грамотно с ними сотрудничать. Маркетолог будет понимать, что такое тестовый период и каковы его этапы. Он знает, что такое социальные сети и умеет с ними работать. Он умеет отстаивать свою позицию и указывать на ошибки.

Чек-лист по работе с маркетологом, если у вас нет понимания специфики его работы

Определите реализуемые KPI и попросите составить тайминги движения по плану их достижения. Предыдущий релевантный опыт. Не важно позитивный он был или негативный. Главное — это инсайты. Не смотрите на цифры, смотрите на выводы, которые сделал маркетолог. Они гораздо важнее! Готов ли маркетолог продавать не продаваемое. Вы можете сблефовать и заявить о продукте, который заведомо не может эффективно продаваться. Маркетолог должен уметь оценивать перспективность продвижения того или иного товар и не должен советовать вкладываться в минус.

Фото на обложке: Pasuwan/Shutterstock.com