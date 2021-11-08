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Компания на грани банкротства: когда пора начинать процедуру, а когда есть шанс ее избежать?

Колонки
Евгения Уткина
Евгения Уткина

Директор управления по правовым вопросам и GR АБК

Ирина Печёрская

Окончательное решение о банкротстве компании, объемы долговых обязательств которой существенной возросли после кризиса 2020 года, стоит принимать только после анализа имеющихся вариантов и всех возможных перспектив.

Евгения Уткина, директор управления по правовым вопросам и GR АБК, рассказала, какие риски нужно оценить и с кем поговорить, прежде чем объявлять о банкротстве бизнеса.

Компания на грани банкротства: когда пора начинать процедуру, а когда есть шанс ее избежать?

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Когда первый шок ковидного кризиса прошел, отечественный бизнес весьма достойно взялся за спасение себя самого. Так, поначалу от массовых банкротств частично спасал экстренно введенный мораторий, а также закрытые суды. Специалисты уверенно говорят о том, что без указанных факторов темпы прироста могли быть выше. 

Ко всему прочему, глава Банка России Эльвира Набиуллина недавно уверила, что: «Сейчас мы возвращаемся на допандемический тренд, то есть экономика подходит к той точке, где была бы, если бы пандемии вовсе не было». 

По прогнозам экспертов, к концу 2021-го российская экономика дойдет до показателя 4,2-4,3% роста. Как во всем этом максимально точно рассчитать перспективы? Начать старт процедуры банкротства или рискнуть ее избежать? 

 

Попросите юриста провести анализ вашей ситуации

У всех на слуху банкротство соучредителя «Фермеров Брянщины» Елены Дубининой. Она привлекла внимание правоохранительных органов тем, что «совершила действия по выводу из оборота имущества и денежных средств, что повлекло признание КФХ банкротом с установленной задолженностью перед кредиторами в сумме более 970 млн рублей», за что получила два года колонии за преднамеренное банкротство. Многие эксперты указывают, что такого исхода можно было бы избежать, правильно оценив ситуацию и доверившись действиям управляющего. 

Начинать всегда лучше всего с грамотного правового анализа ситуации. Нужен кто-то способный верно оценить финансовую устойчивость бизнеса, определить уровень его зависимости от заемных средств и степень платежеспособности. Анализируя структуру долговой нагрузки, важно выявить дисбаланс активов и пассивов. Это первый опасный симптом. 

 

Не всегда существующие меры поддержки способы помочь абсолютно каждому

Вторая ошибка — перенос всех надежд на очередное перекредитование, государственную поддержку, борьбу за новый контракт или конкурс, ожидаемый доход и любые другие внешние «спасительные» механизмы. Все это трудно контролировать, и в ситуации всеобщего форс-мажора может сработать ровно наоборот. Ведь для финансовой устойчивости важно не только поддерживать уровень доходов над затратами, а наиболее эффективно управлять своими активами. 

Особенно сложно это бизнесу из отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В 2021 году среди высокорискованных сегментов оказались сферы: транспорта, культуры, спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, здравоохранения, торговли и многие другие.

Разные причины привели их к этому: где-то — долгие простои и закрытые мировые границы, где-то — повышение цен, обвал потребительского спроса — но все они оказались на грани фола. Однако были и те, кому кризис помог выстроить бизнес по-другому.

 

Используйте возможность сделать пивот

Так, владелец пиццерии из Подмосковья Екатерина оказалась на пороге банкротства из-за тупикового упрямства администрации торгового центра. Несмотря на то, что она с сотрудниками физически не могла выходить на рабочее место и вести коммерческую деятельность, арендодатель отказался снизить или заморозить арендную плату. 

Все это привело нашу героиню к необходимости переосмыслить формат работы, и после снятия ограничений предприятие перешло на удаленный формат, сократило арендуемые площади и теперь реализует продукцию в интернете. 

Это не абстрактная Екатерина, а реальный кейс онлайн-сервиса по работе с дебиторской задолженностью Time2Pay (совместный проект «Сбера» и АБК): юридическая помощь помогла предпринимательнице провести переговоры с кредиторами в свою пользу, грамотно распределить финансовые обязательства и выстоять. 

Подобных примеров после локдауна скопилось достаточно: люди переходили от пошива белья на изготовление хлопковых масок с уникальным принтом, переносили продажу продукции в интернет и т.д. 

 

Верните деньги, которые вам должны

По наблюдениям специалистов Time2Pay, недобросовестные подрядчики — одна из главных причин кассового разрыва и возникновения признаков несостоятельности бизнеса. Используйте все существующие способы коммуникации с задолжавшими вам контрагентами. Не стоит недооценивать досудебные механизмы взыскания: если у вас не получилось провести переговоры с должником, это не значит, что с этим не справятся профильные специалисты. 

У нас в компании на помощь к «живым» экспертам приходит и искусственный интеллект, программируемый под потребности индивидуального кейса. Возврат даже части ваших денег способен привести к тому, что банкротство потеряет свою актуальность. 

 

Что такое банкротство? Его возможные триггеры и особенности

Перейдем к определению банкротства. В 127-ФЗ указано, что применительно для юридических лиц это признанная судом неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В ситуации, когда обязательства в размере не менее 300 тыс. рублей не были погашены должником в течение трех месяцев с даты, когда обязательства должны были быть исполнены, производство по делу о банкротстве с высокой долей вероятности может быть возбуждено. 

Важная деталь: само наличие задолженности и обязательств еще не говорит о безнадежности. Судебная практика подчеркивает: «…неплатежеспособность как признак несостоятельности не может отождествляться с неоплатой конкретного долга отдельным кредиторам», как и состояние экономики, кризис, пандемия и даже бум банкротств вокруг. Опасными триггерами стоит считать: 

  • Публикацию на Федресурсе сообщения о намерении кредитора или должника обратиться с заявлением о банкротстве (п.2.1. статьи 7 закона о банкротстве)

Помните, что это угрожающий признак, но еще не само банкротство. Так, например, в отношении ООО «Шарьинской ТЭЦ» ранее шесть раз возбуждались дела о банкротстве, но все были прекращены после погашения долгов. 

  • Возбуждение дела о банкротстве на сайте электронного правосудия

Стоит учесть, что возбуждение дела о банкротстве еще не равняется банкротству. На практике до момента признания компании банкротом может пройти не менее семи месяцев. Нередки случаи, когда в этот период компания решает свои проблемы. 

  • Увеличение судебной нагрузки на сайте электронного правосудия

Череда споров в прогрессии может свидетельствовать об увеличении рисков признания компании банкротом. Так, например, банкротству ООО «Строительная группа Ангара» предшествовали 47 исков, поданных от разных компаний. Но есть и примеры обратного. ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» с 2012 года приняла на свой счет десятки исков, но так и не была признана банкротом. 

Инициатором банкротства могут быть не только кредиторы, но и сам должник. Проанализировав состояние дел, тщательно выверив все симптомы, можно переходить к сбору документов, необходимых для банкротства. 

Следующий шаг — оформление заявления о банкротстве, подача всего комплекта документов в суд, введение первой процедуры банкротства и назначение арбитражного управляющего. Он проведет свой анализ состояния дел компании, истребует дополнительные документы (если потребуется), представит заключение суду. 

Если последний примет решение о признании компании банкротом, то введут процедуру конкурсного производства. В этом случае управляющий будет обязан реализовать имеющееся у должника имущество, максимально наполнить конкурсную массу должника (например, за счет признания подозрительных сделок недействительными), и за счет названной массы требования кредиторов банкрота могут быть удовлетворены полностью или частично. 

У порядка прохождения банкротства есть свои тонкости. Например, срок банкротства может быть уменьшен, если есть основания для применения упрощенных процедур, применяемых в деле о банкротстве. Иногда тень банкротства может отступить. Это возможно, когда должник и его кредиторы договорятся, а суд утвердит мировое соглашение. На практике процедура может растянуться не менее, чем на три года. Согласитесь, три года — это очень много непредсказуемого времени. 

Главное — не видеть за банкротством двух вещей: окончательной катастрофы и возможности легко списать все долги. Не правда, по сути, и первое, и второе. Прохождение процедуры банкротства юрлица не препятствует его менеджменту, взглянув на ошибки прошлого, выстроить новый бизнес с нуля. 

Ситуация последних непростых лет показывает, никто не помешает целеустремленному человеку подстроиться под происходящее, если он не бежит от ответственности и не прячется от неизбежного. 

Фото на обложке: Miha Creative / Shutterstock

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