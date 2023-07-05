Как создать российский сервис знакомств, который будет лучше Tinder, и сколько это может стоить

Влад Кармаков, CEO компании по мобильной и веб-разработке Siberian.pro , оценил, сколько ресурсов потребуется, чтобы создать российский аналог Tinder, и насколько выгодно браться за такой проект.

Самый популярный в мире сервис онлайн-знакомств ушел из России. По данным аналитиков, его ежемесячная выручка в нашей стране составляла $1,4-1,6 млн в месяц, а общий объем российского рынка онлайн-знакомств превышает $3 млн.

Содержание:

Но зачем, ведь полно других сервисов знакомств?

Во-первых, рынок настолько объемный, что места хватит для многих. По данным экспертов, приложениями для знакомств пользуется как минимум треть россиян.

За последние годы эта цифра неуклонно растет и тенденций к снижению не видно.

Во-вторых, Tinder — король. Даже более старые игроки российского рынка, такие как Mamba и LovePlanet, сильно уступают ему по популярности. Сегодня можно смело сказать, что есть Tinder и все остальные. Кстати, часть остальных, например, Badoo тоже сделали русским пользователям ручкой.

Так что даже перспектива как минимум взять и скопировать Tinder один в один не лишена смысла.

Что-то подобное прямо сейчас пытаются сделать создатели «VK знакомств». А тем, кому удастся соединить проверенные временем решения с новыми уникальными фичами, открываются по-настоящему яркие перспективы.

Перед тем как начать

Для начала подумаем, кто наша целевая аудитория. Причем мыслить в нашем случае лучше не методом персон с «портретом типичного пользователя», а категориями социальных групп.

Кто обычно пользуется сервисами знакомств?

Какие общие черты у многообразия наших пользователей?

По каким дням недели и часам пользователи наиболее активны?

Какие у них интересы, хобби, формы досуга?

Как они в целом воспринимают онлайн-знакомства? Для чего знакомятся?

С какими проблемами и сложностями они сталкиваются в попытке найти пару?

На первом этапе отличным решением может стать создание приложения для какой-то отдельной, специфической социальной группы.

Напомню, сам Tinder начинался как приложение для студенческих вечеринок. Более того, знакомства не всегда связаны с романтикой. Люди ищут единомышленников в самых неожиданных сферах.

Вот несколько примеров сервисов:

Приложение знакомств для тех, кто не любит ходить на свидание в кафе и кино, но обожает прогулки в парках, приложение для тех, кто ненавидит Tinder, как вам такая идея?

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Базовый функционал

Без чего современное приложение онлайн-знакомств точно не обойдется?

Создание и управление профилем

Пользователь регистрируется в приложении или авторизуется через соцсети, добавляет фото и основную информацию о себе. Это минимум.

По желанию можно дать пользователю возможность расписать информацию о себе более подробно, но не в ущерб простоте и удобству UI. Читать «простыни» текста с экрана мобильного нравится не всем.

Фильтры для оптимального поиска

Возможность найти подходящего кандидата по заданным параметрам. Наверное, самая частая причина отказа пользователей от сервиса — «не смогли найти подходящую пару».

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Геолокация

Именно быстрая возможность знакомиться с теми, кто рядом, сделала Tinder королем приложений для дейтинга.

Чат

Уютное онлайн-пространство, где наши пользователи начнут общаться, когда у них случится мэтч.

Вы можете придумать особые условия, чтобы пользователям было комфортно:

например, в Bumble только женщинам разрешается начинать диалог первыми,

в приложении JSwipe время на переписку ограничено.

Здесь же открываются первые возможности для монетизации продукта. Снять ограничения можно за плату.

Пуш-уведомления

Пользователям нравится знать, когда нашлась подходящая пара или пришло новое сообщение.

Вопросы безопасности

Черный список, фильтры сообщений, механизм бана. Защищаем наших пользователей от хамства, абьюза и навязчивой рекламы.

Подключить и настроить эквайринг

Мы же собираемся когда-то зарабатывать деньги. Вопросами интеграции платежных механизмов лучше заняться уже на ранних этапах.

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Все! С этим минимумом в теории уже можно запускаться и проверять продукт в боевых условиях.

Но мы ведь создаем не просто приложение, а что-то не хуже Tinder, поэтому подумаем о дополнительных фичах.

Приятные фичи

Голосовой или видеочат

В эпоху повсеместного Zero UI лучше дать пользователям возможность общаться не только текстом на экране.

Привязать социальные сети

Дать возможность быстро найти друг друга в социальных сетях без лишних однотипных фраз и действий.

Свайпинг

Модель поиска путем свайпов «лайк или дизлайк» изменила рынок онлайн-знакомств. Да, это не единственный верный метод, но он действительно работает.

Зачем отказываться от того, что работает и привычно людям?

Вопрос-ответ

У многих возникают сложности при попытке презентовать себя. Помогите людям проще и быстрее рассказать о себе через механику вопросов и ответов.

Свидание вашей мечты — это?

Горы или море?

Шумная тусовка или прогулка в парке?

На чем будем зарабатывать

У нас тут все же бизнес-проект, а не филиал Купидона на земле. Как наше приложение будет приносить доход?

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На самом деле идей могут быть десятки, но начнем с наиболее очевидных.

Встроенные покупки

Возможность написать человеку, который вам понравился, в обход процедуры совпадения лайков. Это, несомненно, резко повысит доходы, но пользователи такой ход могут не оценить.

Сюда же можно отнести «подарки». Виртуальные цветы, поцелуи, игрушки и прочие знаки внимания.

Премиум-подписка

Снять все ограничения на количество лайков, сообщений.

Дать возможность выделить свое сообщение в общем потоке.

Поставить Супер Лайк.

Показывать статус «сообщение доставлено или просмотрено».

Хорошая идея предложить несколько тарифных планов. Например, у Tinder были «Плюс», «Голд» и «Блэк» с разным уровнем возможностей.

In-app реклама

Рекламодатели любят сервисы знакомств за возможность показывать объявление четко определенным людям, так как у разработчиков есть подробная информация про каждый сегмент аудитории.

Партнерство с локальным бизнесом

Отели, сервисы доставки цветов, рестораны и кинотеатры могут быть весьма заинтересованы в продвижении через сервис знакомств.

Но это чаще работает именно для приложений с региональной спецификой.

Что можно сделать, чтобы новый сервис был лучше Tinder

Глубокая система модерации

В Tinder все еще много профилей, которые в лучшем случае предлагают различные услуги, а иногда занимаются банальным онлайн-мошенничеством.

Действующая автоматизированная система подтверждения реальности профиля явно не справляется с проблемой.

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Почему бы не доверить эту работу реальным людям?

AI-помощник для более содержательной переписки

Начать общение с банальных «привет, как дела» или смайлика — верный способ угробить случившийся мэтч уже на ранней стадии. Но для многих пользователей начать диалог нестандартно — реальная проблема.

Особенно когда это приходится делать по 10 раз в день.

В эпоху AI и нейросетей можно подключить чат-бота, который сможет имитировать стиль общения реального человека, и помочь пользователю поддерживать беседу. Сервис делает скриншот экрана или диалога, распознает содержимое и контекст, а затем предлагает несколько вариантов реплик на выбор.

Я уже не говорю про более сложные технологии, которые позволяют делать такое:

Менее хищная схема монетизации

Да, Tinder все еще король сервисов знакомств, но 2 тыс. рублей в месяц за возможность посмотреть, кто поставил тебе лайк или + 5 суперлайков, — немного крутовато. А ведь это самый недорогой из премиум-тарифов.

Собираем команду

Кто нам понадобится, чтобы воплотить в жизнь нашу идею. Пока говорим исключительно о технической части.

Бэкэнд (Java)

iOS-разработчик

Android-разработчик

Дизайнеры (UX/UI)

QA

DevOps

Минимум шесть специалистов. Вероятно, понадобится второй дизайнер или бэкенд-разработчик.

Сколько будет стоить

Я попросил Антона, нашего проджект-менеджера, провести первичный анализ проекта.

Использовали систему story points. Это методика оценки в относительных функциональных единицах описана в знаменитой книге по управлению проектами Тома Демарко «Дедлайн».

Да, в ней много неопределенности, но эта методика хорошо подходит для верхнеуровневого скоупа, чтобы получить общее представление, сколько ресурсов потребует идея и целесообразно ли вообще ввязываться в подобный проект.

За восемь лет работы наша команда реализовала более 220 проектов и не раз использовала story points для предварительной оценки проектов. Этот метод хорошо показал себя на большой выборке, поэтому ему можно доверять.

Опираясь на эту методологию расчета стоимости проектов, при всех упомянутых упрощениях можно констатировать, что разработка MVP займет примерно полгода и будет стоить около $10 тыс. (8 млн рублей).

В целом реализовать полный аналог Tinder возможно за 70 млн рублей. Отдельно нужно сразу заложить бюджет на маркетинг и продвижение.

Здесь объем вложений будет прямо зависеть от целевой аудитории и вашей стратегии выхода на рынок. Можно палить из всех медиастволов через таргетированную и контекстную рекламу или точечно работать по узким сегментам.

Как считать экономику проекта в процессе поиска product-market fit?

Маржинальный доход минус операционные расходы. В нашем случае маржинальный доход — это совокупные платежи с пользователя за время, проведенное в сервисе (LTV) минус расходы на привлечение пользователя.

Где взять деньги

Как бы внушительно не выглядела сумма, в России все еще есть люди и организации, готовые вложить десятки миллионов в перспективный проект. Это могут быть частные, частно-государственные и корпоративные венчурные фонды или бизнес-ангелы и просто отдельные энтузиасты.

И хотя эксперты ожидают, что в 2023 году венчурные инвестиции в стартапы могут оказаться рекордно низкими, это все еще примерно $400 млн.

Важно, чтобы инвестор был не просто «кошельком», а имел хотя бы базовое представление о том, как создаются и функционируют IT-продукты.

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Попросить бюджет у знакомого владельца цементного завода, который загорится идеей и без лишних вопросов даст денег предпринимателю, потому что доверяет ему лично, — плохая идея.

Когда придет кризис, а он непременно придет, такой инвестор с большой вероятностью не сможет отличить объективные препятствия от низкого качества управления бизнесом.

Начнутся претензии и даже палки в колеса в самый неподходящий момент.

Лучший кандидат на роль инвестора — человек с пониманием бизнеса в интернете, опытом работы в технологических или IT-компаниях. Хорошим решением будет посмотреть в сторону специализированных фондов для поддержки IT-стартапов и акселераторов вроде ФРИИ.

На раннем этапе важнее найти даже не деньги, а экспертизу и партнера, который поможет вам проработать детальный бизнес-план и грамотно запустить все процессы, в том числе оптимизировать сроки и стоимость разработки.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney