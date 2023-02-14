Как запустить «Tinder для EdTech» — опыт предпринимателя из офлайна

Стартап не создать по подобию офлайн-бизнеса или обычного онлайн-проекта. В этом убедился основатель школы EnglishPapa Сергей Сулимов, когда решил запустить технологию для подбора преподавателей ученикам на базе ИИ. Чему этот опыт научил предпринимателя и к каким результатам привел, Сергей поделился в материале.

Почему результаты сотрудников отличаются в пять раз?

Несколько лет мы собирали статистику по успешным сделкам, ежемесячно изучали данные о продлениях занятий и привлеченной выручке по каждому преподавателю. Иногда результативность учителей отличалась в пять раз!

Успех мы измеряли, опираясь на три параметра:

LTV — прибыль от клиента за весь период оказания услуг;

NPS — метрика удовлетворенности клиента;

Коэффициент продления — показатель, который формируется в зависимости от процента людей, готовых внести новую оплату и продолжить обучение.

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Но мы не спешили делать выводы, какие учителя школы лучше, а какие хуже. Ведь у всех были довольные ученики. И у всех — даже наших лидеров — бывали непродления и замены.

После долгих наблюдений мы с командой поняли ― абсолютно у каждого преподавателя есть потенциальные ученики, которые именно с ним будут учиться лучше. Многое зависит о того, насколько люди «попадают» друг в друга — от некой «химии» и, пожалуй, коммуникации.

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Бизнес привык решать эту задачу традиционным способом, чаще всего записывая клиента к свободному специалисту или к тому, у кого он был ранее. Данные об удовлетворенности клиентов часто не собирают:

Это трудно и недешево. Не всегда понятно, на что именно смотреть ― отзывы, продляемость/возвращение клиентов, LTV или что-то еще.

Чтобы подобрать «своего» учителя каждому ученику и повысить результативность обучения, мы решили разработать технологию на базе ИИ. Ее суть — в поиске совпадений (мэтчей) между учителем и учеником. Этому процессу уделяют внимание приложения для знакомств вроде Tinder, но в профессиональных целях его почему-то не автоматизируют.

Наверное, потому что это действительно сложно:

нужно собрать информацию о каждом исполнителе и клиенте,

создать их профили,

понять, какие именно факторы влияют на их совместимость.

Данных и переменных столько, что вручную с ними не справится ни один менеджер или администратор — только машинные алгоритмы.

Как мы создавали технологию

Мы в первую очередь создавали сервис для внутреннего пользования, но понимали, что в будущем технология может пригодиться другим компаниям.

Самым важным было найти тех, кто реализует идею. Разработчиков для подобной технологии можно поискать в НИИ, лабораториях или Парке высоких технологий. Но это всегда череда согласований и большие бюджеты, которые кормят не только самих исполнителей.

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Мне повезло ― сработал нетворкинг. У меня есть друг — кандидат наук, работающий в США дата-сайентистом. Он порекомендовал еще специалиста. С ними мы и работали над воплощением проекта.

На разных этапах подключались:

программист,

специалист по CRM,

социолог,

психолог,

фокус-группа.

Сначала мы определили факторы, по которым нужно искать совпадения:

пол, возраст, место проживания, образование, уровень владения языком, цель обучения, семейное положение, достаток, наличие детей, темперамент, характер, отношение к критике и поощрениям, локус контроля, интересы и хобби, должность на работе.

Затем нужно было правильно сформулировать вопросы и из них составить анкеты.

Дальше мы провели анкетирование учителей и учеников. С действующими сотрудниками было проще. Новым предлагали заполнить анкеты при найме. Студентам — при записи на обучение. Ну а тем, кто отказывался, звонили менеджеры и предлагали пройти устные опросы, фиксируя все ответы.

Самым сложным было определить влияние каждого фактора на общение учителя и ученика. Мы прибегли к специальным методикам:

PCA — уменьшает число переменных, выбрав самые изменчивые.

— уменьшает число переменных, выбрав самые изменчивые. GBRT — выстраивает прогнозы, упрощая задачу и уменьшая количество итераций для получения оптимального решения.

Чтобы система считала корректно, ее обслуживает программист.

Дело в том, что пока у продукта только программируемый интерфейс, интуитивного еще нет. Но мы его разрабатываем и планируем, что технологию сможет без усилий запускать обычный менеджер. Хотя и сейчас «человеческое сопровождение» нужно только после того, как технология найдет совпадение. Опираясь на результат, менеджер может «прикрепить» преподавателя к ученику.

Система совершенствуется уже больше полутора лет. В тестовом режиме она показала отличный результат — рост LTV до 30%. У нас накопилась база, изучая которую, ИИ сам определяет закономерности. Технология может найти их даже по признаку пола.

Например, у нас есть преподаватель, который на 220% эффективнее работает с мужчинами, чем с женщинами. Есть те, кто, наоборот, на 300% лучше работает с женщинами.

Сколько стоит создать технологию на базе ИИ

Структура расходов для запуска технологии простая:

Оплата труда дата-сайентиста, программиста и других специалистов, которые помогают интерпретировать результаты и определять направления для дальнейшего исследовательского поиска. Больше всего придется потратить на сбор и обработку данных.

Нужно сразу исходить из того, что на разработку такого продукта понадобится не менее $50 тыс. — хотя мы уже вложили больше.

Чем отличается запуск инновационного стартапа

В офлайн-бизнесе я уже давно, да и успешные проекты, связанные с IT-сферой, запускал не раз: у меня есть маркетплейс и платформа для получения образования за рубежом.

Но с таким наукоемким стартапом я имел дело впервые. Работа над ним сильно отличалась от того, что я делал в бизнесе раньше — как минимум потому, что я стал сам вникать во все процессы и технологию.

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Больше всего на старте мне помогло владение английским языком. У меня была возможность читать научные статьи об искусственном интеллекте в авторитетных зарубежных источниках.

Изначально мы решили вкладывать только собственные средства, потому что делали технологию для внутреннего пользования. Но когда поняли, что ее можно применять и за пределами школы, пожалели, что не начали сразу искать инвесторов. Если бы мы привлекли больше средств на разработку и продвижение, то вывели бы продукт на рынок быстрее.

Нам стоило сразу оформить патент на технологию:

Чтобы исключить кражу наших разработок. Чтобы монетизировать наш интеллектуальный вклад, если проект захотят купить и доработать под свои потребности более крупные игроки рынка.

Чтобы доводить до конца такие проекты, предпринимателю нужно быть целеустремленным и неутомимым. Придется подолгу работать без видимых результатов и денежной отдачи, при этом — с вложениями.

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Мне кажется, большинство классных стартапов проваливаются из-за того, что:

их основатели перестают верить в свой успех,

не могут оправиться от отказов инвесторов и критики.

Резюме: как начать инновационный стартап

Погружаться в науку самостоятельно и через зарубежные источники. Не тянуть с поиском инвесторов и оформлением патента. Искать редких специалистов через нетворкинг.

Фото на обложке: Shutterstock / Trzykropy