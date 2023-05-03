Блокчейн-разработчик: как самостоятельно освоить эту профессию и открыть новые горизонты

Генеральный директор и идейный вдохновитель развития блокчейн-разработки во внутрикорпоративных и коммерческих проектах компании «Ланит-Терком» входит в группу «Ланит» Вадим Сабашный поделился способами, как получить навыки для этой позиции и составить кейс-портфолио, чтобы найти действительно интересную работу.

Эта работа обещает быть увлекательной, новаторской и нерутинной, требующей нестандартных подходов и непрерывного изучения нового материала. Мы говорим о профессии блокчейн-разработчика.

Содержание:

Суть работы блокчейн-разработчика

Блокчейн-разработчик — это специалист, создающий и оптимизирующий решения на основе технологий блокчейна.

Он может пойти по нескольким карьерным траекториям:

стать разработчиком смарт-контрактов, core-разработчиком, профессионалом в блокчейн-аналитике, разработчиком распределенных приложений.

Обязанности такого специалиста

Создание средств обеспечения доверенной среды в условиях большого количества участников.

Написание смарт-контрактов — алгоритмов, встроенных в код блокчейна, которые описывают договоренности и при выполнении всех условий исполняют обязательства. Создание децентрализованных решений на основе Web3-подхода. Он состоит в том, что данные не хранятся на единых серверах, а распределяются между пользователями — участниками сети.

Самый короткий путь в блокчейн-разработку

Если в вашем арсенале уже есть сильная академическая подготовка в компьютерных науках (математике, теоретической информатике, информационной безопасности и криптографии, архитектуре и алгоритмах) и вы уже разработчик и хотите освоить блокчейн-разработку, хорошая новость — переквалифицироваться будет проще всего.

Для старта карьеры в блокчейне необходим опыт программирования на одном из языков:

Solidity,

Go,

Rust,

JavaScript.

Необходимые навыки блокчейн-разработчика

Хард-скиллы

Чтобы претендовать на должность блокчейн-разработчика, нужно:

уметь программировать (и не обязательно уходить с головой в full-stack — достаточно одного из упомянутых выше языков), разбираться в архитектуре, знать технологии, лежащие в основе блокчейна, иметь практический кейс разработки смарт-контрактов (очень желательно).

Список хард-скиллов, о которых спросят на собеседовании, примерно такой:

необходимо знать Solidity и JavaScript (C# будет плюсом), если предстоит работать с блокчейном Ethereum; Python пригодится только для программной блокчейн-платформы Tezos;

уметь применять протоколы RPC, gRPC, HTTPS;

понимать, как работают на практике принципы архитектурного стиля REST API;

разбираться в технологиях одной из популярных сетей, например, Ethereum, TON, Solana — с их помощью создаются приложения с децентрализованной схемой хранения данных и обеспечивается работа криптовалют;

иметь опыт разработки смарт-контрактов на принятом для используемой сети языке, например, Solidity для Ethereum;

понимать работу с криптографическими инструментами — а при их разработке применять знания информатики и математики; с помощью криптографических методов данные шифруются у отправителя и дешифруются у получателя;

знать основы блокчейна — системы управления базами данных и компьютерными сетями (это неотъемлемые части создания и поддержания технологии), уметь строить топологию;

понимать различные типы структур данных (массивы, разветвленные и линейные связанные списки, «деревья», векторы, множества).

Софт-скиллы

Какие еще навыки необходимы, чтобы комфортно чувствовать себя на позиции блокчейн-разработчика? В них много общего с требованиями, предъявляемыми к разработчику, но есть нюансы и особенности.

Важны:

склонность к аналитическому мышлению,

проактивный подход к обучению новому инструментарию,

навыки аргументации и problem solving в быстро меняющихся условиях — своего рода операционный риск-менеджмент, необходимый во времена турбулентности,

умение находить нетривиальное решение проблемы.

Главное отличие блокчейна от другой разработки — это новая сфера, для которой пока не существует полноценной законодательной базы.

А значит, блокчейн-специалисту потребуется здоровое любопытство и искренний интерес, стремление отслеживать появление новых норм регулирования и сфер, на которые распространяется блокчейн.

Где учиться профессии самостоятельно

В российских вузах практически нет подходящих программ, так что упор нужно сделать на самообучение.

Освоить хард-скиллы и написать первый смарт-контракт можно, изучив доступные методические материалы — видеоуроки, сообщения на форумах. Бесплатные курсы можно пройти на платформе Coursera:

Microsoft предлагает онлайн-курс об основах блокчейна и разработки на платформе Ethereum. Еще на платформе «Открытое образование» есть курс, популярно объясняющий основы блокчейна.

А еще загляните в каталог образовательных курсов — там можно найти возможности получить навыки в digital и IT

Пройдя их, можно узнать об основополагающих концепциях и моделях работы блокчейна, получить более глубокое представление как об инфраструктуре децентрализованных финансов, так и о конкретных приложениях и понять принципы создания смарт-контрактов.

Где брать кейсы для портфолио, если нет опыта в блокчейн-разработке

Чтобы получить первый кейс в области блокчейн-разработки, не имея опыта работы в компании, можно:

Самостоятельно создать несколько смарт-контрактов. Затем проверить их, развернув локальную сеть Ganache или в официальных тестнетах (например, Goerli для Ethereum), опубликовать на Github.

Сделать это можно бесплатно, ведь эфир для тестнетов можно получить в специализированных кранах — сервисах, которые выдают пользователю вознаграждение в виде криптовалюты за выполнение определенных действий (ввод капчи, просмотр рекламы).

Сколько получают блокчейн-разработчики в России

Диапазон зарплат блокчейн-разработчика разного уровня выглядит следующим образом (актуально для отечественного рынка):

Минимальная (руб.) Средняя (руб.) Максимальная (руб.) Junior 80 тыс. 100 тыс. 130 тыс. Middle 150 тыс. 200 тыс. 250 тыс. Senior 280 тыс. 350 тыс. 500 тыс.

Таблица составлена на основе данных о зарплатах блокчейн-разработчиков в России, опубликованных на HeadHunter, «Хабр», vc, zarplan.

Плюсы и минусы профессии

Среди основных преимуществ молодой ИТ-профессии можно выделить следующие.

Растущая востребованность . Блокчейн-разработка — одно из самых перспективных направлений на рынке ИТ. Спрос на специалистов высокий и будет продолжать расти в ближайшие годы, причем сейчас работодатели готовы нанимать и джуниоров на условиях дообучения. В дальнейшем, когда профессия станет мейнстримом, работодатели могут стать более требовательными к подготовке и опыту соискателей.

. Блокчейн-разработка — одно из самых перспективных направлений на рынке ИТ. Спрос на специалистов высокий и будет продолжать расти в ближайшие годы, причем сейчас работодатели готовы нанимать и джуниоров на условиях дообучения. В дальнейшем, когда профессия станет мейнстримом, работодатели могут стать более требовательными к подготовке и опыту соискателей. Высокая оплата труда. Этот фактор связан с дефицитом кадров по направлению. Даже начинающие специалисты могут рассчитывать на достаточно высокую зарплату. В России большинство вакансий сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, но это обстоятельство не закрывает путь в профессию для специалистов из регионов.

Этот фактор связан с дефицитом кадров по направлению. Даже начинающие специалисты могут рассчитывать на достаточно высокую зарплату. В России большинство вакансий сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, но это обстоятельство не закрывает путь в профессию для специалистов из регионов. Возможность удаленной работы. Опция, уже привычная для ИТ-индустрии. Именно этот фактор делает блокчейн-разработку доступной для жителя любого уголка страны.

Опция, уже привычная для ИТ-индустрии. Именно этот фактор делает блокчейн-разработку доступной для жителя любого уголка страны. Интересные задачи. Блокчейн активно проникает во многие направления зрелых бизнесов (финансы, образование, торговля, здравоохранение, игры) и востребован в различных стартапах.

Работа обещает быть увлекательной, новаторской и нерутинной, требующей нестандартных подходов и непрерывного изучения нового материала.

Но есть и особенности, к которым готов не каждый:

Быстрые темпы развития технологии — этот фактор для одних будет плюсом и возможностью постоянно совершенствовать свое мастерство, а для других — нервирующим обстоятельством, заставляющим помимо проектной работы уделять немалое время изучению нового материала и огорчаться из-за стремительного устаревания ранее изученного. В ИТ в принципе нет профессий, на которые можно выучиться «раз и навсегда», но в случае с молодыми технологиями нужно быть готовым непрерывно держать руку на пульсе.

— этот фактор для одних будет плюсом и возможностью постоянно совершенствовать свое мастерство, а для других — нервирующим обстоятельством, заставляющим помимо проектной работы уделять немалое время изучению нового материала и огорчаться из-за стремительного устаревания ранее изученного. В ИТ в принципе нет профессий, на которые можно выучиться «раз и навсегда», но в случае с молодыми технологиями нужно быть готовым непрерывно держать руку на пульсе. Непростой вход в профессию — вхождение в сферу с нуля, без бэкграунда в программировании и математической школы потребует значительных усилий.

— вхождение в сферу с нуля, без бэкграунда в программировании и математической школы потребует значительных усилий. Высокий риск в проектах и, как следствие, высокая доля проектов, которые достаточно быстро закрываются.

Что почитать

Этот список литературы поможет освоить азы блокчейна и подробнее ознакомиться со сферами его применения.

«Машина правды. Блокчейн и будущее человечества», Винья Пол, Кейси Майкл, 2018. «Основы блокчейна: вводный курс для начинающих в 25 небольших главах», Даниэль Дрешер, 2018. Proof of stake, Виталик Бутерин, 2022. «Блокчейн: архитектура, криптовалюты, инструменты разработки, смарт-контракты», Имран Башир, 2019. «Блокчейн. Разработка децентрализованных приложений в реальном времени на платформе Ethereum», Нараян Прасти, 2019. «Разработка смарт-контрактов в Ethereum», Тимур Машнин, 2022. «Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок», Майкл Кейси и Пол Винья, 2018. «ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для создания интернета ценностей», Крис Скиннер, 2018. «Краткая история денег, или Все, что нужно знать о биткоине», Cейфедин Аммус, 2019. «Блокчейн от А до Я», Лоран Лелу, 2017.

А еще предлагаем посмотрть книги в «Библиотеке стартапера» — гиде с полезными и вдохновляющими идеями от российских и зарубежных предпринимателей

Заключение

Блокчейн-разработку полезно освоить тем, кто хочет преуспеть в ИТ и попасть в следующую волну развития крипторынка и NFT, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Скиллы, полезные ресурсы и советы из этой статьи помогут переквалифицироваться в блокчейн-разработчика и стать представителем профессии будущего за довольно сжатые сроки — полтора-два года.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney