Блокчейн-разработчик: как самостоятельно освоить эту профессию и открыть новые горизонты

Эта работа обещает быть увлекательной, новаторской и нерутинной, требующей нестандартных подходов и непрерывного изучения нового материала. Мы говорим о профессии блокчейн-разработчика.
Генеральный директор и идейный вдохновитель развития блокчейн-разработки во внутрикорпоративных и коммерческих проектах компании «Ланит-Терком» Вадим Сабашный поделился способами, как получить навыки для этой позиции и составить кейс-портфолио, чтобы найти действительно интересную работу.
Содержание:
- Суть работы блокчейн-разработчика
- Обязанности такого специалиста
- Самый короткий путь в блокчейн-разработку
- Необходимые навыки блокчейн-разработчика
- Где учиться профессии самостоятельно
- Где брать кейсы для портфолио, если нет опыта в блокчейн-разработке
- Сколько получают блокчейн-разработчики в России
- Плюсы и минусы профессии
- Что почитать
- Заключение
Суть работы блокчейн-разработчика
Блокчейн-разработчик — это специалист, создающий и оптимизирующий решения на основе технологий блокчейна.
Он может пойти по нескольким карьерным траекториям:
- стать разработчиком смарт-контрактов,
- core-разработчиком,
- профессионалом в блокчейн-аналитике,
- разработчиком распределенных приложений.
Обязанности такого специалиста
Создание средств обеспечения доверенной среды в условиях большого количества участников.
- Написание смарт-контрактов — алгоритмов, встроенных в код блокчейна, которые описывают договоренности и при выполнении всех условий исполняют обязательства.
- Создание децентрализованных решений на основе Web3-подхода. Он состоит в том, что данные не хранятся на единых серверах, а распределяются между пользователями — участниками сети.
Самый короткий путь в блокчейн-разработку
Если в вашем арсенале уже есть сильная академическая подготовка в компьютерных науках (математике, теоретической информатике, информационной безопасности и криптографии, архитектуре и алгоритмах) и вы уже разработчик и хотите освоить блокчейн-разработку, хорошая новость — переквалифицироваться будет проще всего.
Для старта карьеры в блокчейне необходим опыт программирования на одном из языков:
- Solidity,
- Go,
- Rust,
- JavaScript.
Необходимые навыки блокчейн-разработчика
Хард-скиллы
Чтобы претендовать на должность блокчейн-разработчика, нужно:
- уметь программировать (и не обязательно уходить с головой в full-stack — достаточно одного из упомянутых выше языков),
- разбираться в архитектуре,
- знать технологии, лежащие в основе блокчейна,
- иметь практический кейс разработки смарт-контрактов (очень желательно).
Список хард-скиллов, о которых спросят на собеседовании, примерно такой:
- необходимо знать Solidity и JavaScript (C# будет плюсом), если предстоит работать с блокчейном Ethereum; Python пригодится только для программной блокчейн-платформы Tezos;
- уметь применять протоколы RPC, gRPC, HTTPS;
- понимать, как работают на практике принципы архитектурного стиля REST API;
- разбираться в технологиях одной из популярных сетей, например, Ethereum, TON, Solana — с их помощью создаются приложения с децентрализованной схемой хранения данных и обеспечивается работа криптовалют;
- иметь опыт разработки смарт-контрактов на принятом для используемой сети языке, например, Solidity для Ethereum;
- понимать работу с криптографическими инструментами — а при их разработке применять знания информатики и математики; с помощью криптографических методов данные шифруются у отправителя и дешифруются у получателя;
- знать основы блокчейна — системы управления базами данных и компьютерными сетями (это неотъемлемые части создания и поддержания технологии), уметь строить топологию;
- понимать различные типы структур данных (массивы, разветвленные и линейные связанные списки, «деревья», векторы, множества).
Софт-скиллы
Какие еще навыки необходимы, чтобы комфортно чувствовать себя на позиции блокчейн-разработчика? В них много общего с требованиями, предъявляемыми к разработчику, но есть нюансы и особенности.
Важны:
- склонность к аналитическому мышлению,
- проактивный подход к обучению новому инструментарию,
- навыки аргументации и problem solving в быстро меняющихся условиях — своего рода операционный риск-менеджмент, необходимый во времена турбулентности,
- умение находить нетривиальное решение проблемы.
Главное отличие блокчейна от другой разработки — это новая сфера, для которой пока не существует полноценной законодательной базы.
А значит, блокчейн-специалисту потребуется здоровое любопытство и искренний интерес, стремление отслеживать появление новых норм регулирования и сфер, на которые распространяется блокчейн.
Где учиться профессии самостоятельно
В российских вузах практически нет подходящих программ, так что упор нужно сделать на самообучение.
Освоить хард-скиллы и написать первый смарт-контракт можно, изучив доступные методические материалы — видеоуроки, сообщения на форумах. Бесплатные курсы можно пройти на платформе Coursera:
- Blockchain Basics,
- Decentralized Finance (DeFi): The Future of Finance,
- «Специализация Блокчейн»,
- Introduction to Blockchain Technologies.
Microsoft предлагает онлайн-курс об основах блокчейна и разработки на платформе Ethereum. Еще на платформе «Открытое образование» есть курс, популярно объясняющий основы блокчейна.
А еще загляните в каталог образовательных курсов — там можно найти возможности получить навыки в digital и IT
Пройдя их, можно узнать об основополагающих концепциях и моделях работы блокчейна, получить более глубокое представление как об инфраструктуре децентрализованных финансов, так и о конкретных приложениях и понять принципы создания смарт-контрактов.
Где брать кейсы для портфолио, если нет опыта в блокчейн-разработке
Чтобы получить первый кейс в области блокчейн-разработки, не имея опыта работы в компании, можно:
- Самостоятельно создать несколько смарт-контрактов.
- Затем проверить их, развернув локальную сеть Ganache или в официальных тестнетах (например, Goerli для Ethereum), опубликовать на Github.
Сделать это можно бесплатно, ведь эфир для тестнетов можно получить в специализированных кранах — сервисах, которые выдают пользователю вознаграждение в виде криптовалюты за выполнение определенных действий (ввод капчи, просмотр рекламы).
Сколько получают блокчейн-разработчики в России
Диапазон зарплат блокчейн-разработчика разного уровня выглядит следующим образом (актуально для отечественного рынка):
|Минимальная (руб.)
|Средняя (руб.)
|Максимальная (руб.)
|Junior
|80 тыс.
|100 тыс.
|130 тыс.
|Middle
|150 тыс.
|200 тыс.
|250 тыс.
|Senior
|280 тыс.
|350 тыс.
|500 тыс.
Таблица составлена на основе данных о зарплатах блокчейн-разработчиков в России, опубликованных на HeadHunter, «Хабр», vc, zarplan.
Плюсы и минусы профессии
Среди основных преимуществ молодой ИТ-профессии можно выделить следующие.
- Растущая востребованность. Блокчейн-разработка — одно из самых перспективных направлений на рынке ИТ. Спрос на специалистов высокий и будет продолжать расти в ближайшие годы, причем сейчас работодатели готовы нанимать и джуниоров на условиях дообучения. В дальнейшем, когда профессия станет мейнстримом, работодатели могут стать более требовательными к подготовке и опыту соискателей.
- Высокая оплата труда. Этот фактор связан с дефицитом кадров по направлению. Даже начинающие специалисты могут рассчитывать на достаточно высокую зарплату. В России большинство вакансий сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, но это обстоятельство не закрывает путь в профессию для специалистов из регионов.
- Возможность удаленной работы. Опция, уже привычная для ИТ-индустрии. Именно этот фактор делает блокчейн-разработку доступной для жителя любого уголка страны.
- Интересные задачи. Блокчейн активно проникает во многие направления зрелых бизнесов (финансы, образование, торговля, здравоохранение, игры) и востребован в различных стартапах.
Работа обещает быть увлекательной, новаторской и нерутинной, требующей нестандартных подходов и непрерывного изучения нового материала.
Но есть и особенности, к которым готов не каждый:
- Быстрые темпы развития технологии — этот фактор для одних будет плюсом и возможностью постоянно совершенствовать свое мастерство, а для других — нервирующим обстоятельством, заставляющим помимо проектной работы уделять немалое время изучению нового материала и огорчаться из-за стремительного устаревания ранее изученного. В ИТ в принципе нет профессий, на которые можно выучиться «раз и навсегда», но в случае с молодыми технологиями нужно быть готовым непрерывно держать руку на пульсе.
- Непростой вход в профессию — вхождение в сферу с нуля, без бэкграунда в программировании и математической школы потребует значительных усилий.
- Высокий риск в проектах и, как следствие, высокая доля проектов, которые достаточно быстро закрываются.
Что почитать
Этот список литературы поможет освоить азы блокчейна и подробнее ознакомиться со сферами его применения.
- «Машина правды. Блокчейн и будущее человечества», Винья Пол, Кейси Майкл, 2018.
- «Основы блокчейна: вводный курс для начинающих в 25 небольших главах», Даниэль Дрешер, 2018.
- Proof of stake, Виталик Бутерин, 2022.
- «Блокчейн: архитектура, криптовалюты, инструменты разработки, смарт-контракты», Имран Башир, 2019.
- «Блокчейн. Разработка децентрализованных приложений в реальном времени на платформе Ethereum», Нараян Прасти, 2019.
- «Разработка смарт-контрактов в Ethereum», Тимур Машнин, 2022.
- «Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок», Майкл Кейси и Пол Винья, 2018.
- «ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для создания интернета ценностей», Крис Скиннер, 2018.
- «Краткая история денег, или Все, что нужно знать о биткоине», Cейфедин Аммус, 2019.
- «Блокчейн от А до Я», Лоран Лелу, 2017.
Заключение
Блокчейн-разработку полезно освоить тем, кто хочет преуспеть в ИТ и попасть в следующую волну развития крипторынка и NFT, искусственного интеллекта и машинного обучения.
Скиллы, полезные ресурсы и советы из этой статьи помогут переквалифицироваться в блокчейн-разработчика и стать представителем профессии будущего за довольно сжатые сроки — полтора-два года.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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