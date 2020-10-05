Цифровой паспорт здоровья, чипированные бутылки и проекты Mercedes-Benz: блокчейн-дайджест

Блокчейн для цепочек поставок в фармацевтике от Samsung, блокчейн-паспорт здоровья в Сингапуре, блокчейн для отслеживания вакцин в Индии, блокчейн-торговля российским сахаром в ОАЭ, новые блокчейн-проекты в Mercedes-Benz, новый инструмент для анализа блокчейна в Ernst & Young и ещё 5 блокчейн-новостей последней недели.

Компания «Кометрика» еженедельно отслеживает актуальные тренды в практическом применении блокчейна в разных сферах и собирает дайджест, который мы публикуем на Rusbase.

Samsung coздaет блoкчeйн для фapмaкoлoгичecкиx дaнныx

Samsung SDS начнет тестировать систему на блокчейне, обеспечивающую повышение эффективности логистики фармацевтических препаратов. С помощью этого решения можно будет автоматически управлять историей лекарств, что сведет к минимуму рукописный ввод, отслеживать возвраты и обеспечивать безопасную реализацию. По мнению экспертов компании, к 2025 гoду 55% фармацевтических компаний будут применять блoкчeйн в коммерческих целях.

Это еще один кейс применения блокчейна для цепочек поставок, что позволяет снижать издержки на доставку товаров, прозрачно контролировать их транспортировку и избегать контрафакта и подделок.

В Сингапуре создали цифровой паспорт здоровья на блокчейне

Сингапурская компания SGInnovate объединилась с местным стартапом Accredify для создания Digital Health Passport на базе блокчейна. Решение призвано оптимизировать управление медицинскими данными. Digital Health Passport позволит обойтись без бумажных документов, которыми сложно управлять и легко потерять. В результате внедрения решения медицинские записи, такие как выписки по COVID-19, результаты мазков и прочее, будут оцифрованы и защищены от несанкционированного доступа. Пользователи смогут управлять данными через мобильное приложение, что обеспечит прозрачность процессов.

Кейс иллюстрирует рост использования блокчейна для управления медицинскими данными, где исключительно важны конфиденциальность и надежность хранения данных и где перевод данных в мобильный (и при этом защищенный) формат позволит не только обезопасить пользователей, но и сократить потери времени при обслуживании пациентов, которым зачастую приходится долго ждать своих результатов и тратить много времени на их передачу.

Индия планирует бороться с поддельными вакцинами от COVID-19 с помощью блокчейна

В Индии с помощью блокчейна планируют предотвращать любые попытки распространения поддельных вакцин от COVID-19. Для этого будут использовать блокчейн-решение Vaccine, отслеживающее вакцины от производителя до конечного потребителя. У каждой дозы вакцины должен быть серийный номер, который будет использоваться в качестве цифрового идентификатора, а также QR-код, который можно отсканировать на различных этапах поставок. Все транзакции будут храниться в журнале учета вакцин.

Борьба с контрафактной продукцией — один из главных и наиболее перспективных вариантов применения блокчейна. Эксперты ожидают, что по мере того как применение блокчейна будет становиться все более массовым, поддельных товаров любого рода будет все меньше — это повысит безопасность и удовлетворенность пользователей, а также сократит потери для производителей.

Австрийский производитель джина чипирует бутылки с помощью блокчейна

Австрийский джин премиум-класса, выпущенный ограниченным тиражом (999 бутылок), можно будет проверить на подлинность с помощью блокчейна Icon — та же технология позволит отследить количество доступных к покупке бутылок. Для этого будет использован чип NFC, обеспечивающий хранение пары закрытых и открытых ключей и создание подписей, которые будут интегрированы в бутылки.

Премиум-алкоголь — очень популярная для производства контрафакта область, и применение блокчейна здесь даст производителям значительное преимущество.

Mercedes-Benz внедряет новые блокчейн-проекты

Производитель автомобилей Mercedes-Benz (Daimler AG) анонсировал новые проекты с использованием блокчейна. Первое решение, разрабатываемое совместно с Spherity, позволит обеспечить децентрализованную идентификацию на блокчейне, которая предоставит компаниям возможность подтверждать свои данные и автоматически подписывать соглашения. Второе решение, MoveX, разрабатываемое совместно с Ontology, позволит использовать различные мобильные услуги, обеспечивая при этом конфиденциальность данных.

В этом случае использование блокчейна выступает важным фактором, объединяющим системы автопроизводителя и других компаний, что в конечном счете позволяет покупателю надежно идентифицироваться в объединенной блокчейн-экосистеме и оперативно подписывать соглашения с любой из компаний-участников, не боясь утечки информации.

Австралия выделила почти $7 млн на развитие блокчейн-проектов

Власти Австралии последовали общемировым тенденциям — и выделили из бюджета страны $6,9 млн на развитие блокчейна. В государстве планируется реализация двух пилотных блокчейн-проектов, направленных на сокращение бизнес-издержек. Австралийское блокчейн-сообщество отметило, что инвестиции стали крупнейшим вложением властей в развитие индустрии.

Ant Group запустила блокчейн-платформу для трансграничной торговли

Компания Ant Technology Group (финтех-подразделение Alibaba Group) запустила платформу Trusple (trust made simple) для трансграничных торговых расчетов, использовав для этого блокчейн компании — Antchain. Платформа отвечает требованиям малого и среднего бизнеса и финансовых организаций. Trusple позволит совершать сделки с использованием смарт-контрактов и производить расчеты между контрагентами в автоматическом режиме. Все это повысит эффективность трансграничных торговых операций и снизит их стоимость.

Смарт-контракты — одно из главных преимуществ блокчейна; они позволяют значительно сокращать затраты труда и времени на расчеты между контрагентами, моментально осуществляя сделки в условиях доверия.

EY запустила инструмент для анализа блокчейна

Ernst & Young создали новый инструмент Explorer & Visualizer для исследования данных в блокчейне. Цель — предоставить организациям простую и надежную платформу для проверки и анализа транзакций в публичных и частных блокчейнах. Решение будет интегрировано с EY OpsChain, что позволит компаниям заключать контракты на блокчейне, выполнять транзакции и отслеживать все финансовые операции и цепочки поставок в едином пространстве.

Переход к использованию блокчейна в аудиторской корпорации из «большой четверки» говорит о все большей институционализации блокчейна и уже становящимся нормативным проникновении блокчейн-технологии в консалтинг и аудит, а также подчеркивает важность использования блокчейна для транзакций в крупном бизнесе и в международной финансовой сфере — причем не только для осуществления транзакций, но и для их проверок.

Футбольный союз РФ проведет голосование на блокчейне Polys

2 октября 160 делегатов ежегодной конференции Российского футбольного союза смогут дистанционно проголосовать с помощью блокчейна Polys от «Лаборатории Касперского». Система голосования будет доступна с любого электронного устройства и обеспечит защищенность от подмены голосов, прозрачность голосования и корректный учет голосов. Также беспрецедентным является то, что система будет подсчитывать голоса, учитывая статус голосующего.

RSK и Grupo Sabra создадут платформу для корпоративных приложений на блокчейне

IOV Labs в сотрудничестве с Grupo Sabra разрабатывают платформу Extrimian, позволяющую создавать корпоративные решения на базе блокчейна. Extrimian станет площадкой, обеспечивающей возможность госорганам и бизнесу создавать и интегрировать в инфраструктуру собственные продукты на базе контролируемого блокчейна. Клиенты Extrimian будут сами определять, какой блокчейн подойдет под их конкретные задачи.

Этот кейс является примером все более растущего тренда на создание платформ-экосистем на блокчейне, объединяющих решения государства и бизнеса.