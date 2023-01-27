Как выстроить личные границы при общении с клиентами?

О том, как работнику правильно и без ущерба для бизнеса отстаивать свои границы, рассказал генеральный директор «Европейской Юридической Службы» Андрей Голощапов.

Принцип «клиент всегда прав» работает, только когда рабочие отношения сохраняются в рамках договоренностей. И если клиент звонит ночью или обращается к специалисту на «ты», не спрашивая его, стоит более отчетливо обозначить личные границы и правила взаимодействия. И при этом не забыть о вежливости и целях сотрудничества.

Шаг 1: определите, что для вас допустимо, а что — нет

Например, вы не хотите, чтобы клиенты звонили вам ночью (и имеете на это полное право). Помочь определить список «нельзя» может саморефлексия.

Задайте себе вопрос:

Какие у вас ценности?

Что для вас важно?

Это могут быть спокойные вечера с семьей, похвала за проделанную работу, ощущение значимости. Исходя из ответов, сформулируйте свои правила, охраняющие личные границы.

Шаг 2: зафиксируйте личные границы

Речь идет о конкретных правилах и договоренностях с клиентами. В идеале они могут закреплены письменно. Например, их можно включать в договор или прописывать в мейле.

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Шаг 3: уважайте границы клиента и не отступайте от собственных правил

Не стоит делать исключения, которые позже могут стать нормой. Но как определить, что ваши границы нарушают?

Можно использовать чек-лист:

вы начинаете физически плохо себя чувствовать от просьбы или действий клиента;

вам сложно отказать клиенту, хотя вы и чувствуете, что так не должно быть;

клиент пытается оправдать свои действия и навязать свою точку зрения, а вашим мнением не интересуется;

клиент манипулирует своим статусом, возрастом, полом или чем-то еще, пытаясь получить нужное.

Если вы отмечаете для себя что-то из перечисленного — происходит нарушение границ.

Шаг 4: если ваши границы все же нарушают, стоит сказать клиенту об этом

Конечно, не нужно грубить или обвинять, но всегда можно использовать фразу «мне жаль, но мы обговаривали условия сотрудничества, и сейчас наши договоренности нарушаются».

Как действовать на практике?

Клиент спрашивает о личном

Здесь стоит сразу говорить четкое «стоп». Например, «мне кажется, эти вопросы уже касаются личного, мне это не нравится, поэтому давайте сохранять наше общение в деловой плоскости».

Однажды клиент обратился в компанию по работе с недвижимостью, чтобы арендовать квартиру в Москве. Риэлтор показала ему несколько объектов, но мужчина захотел искать дальше. А затем стал спрашивать девушку, замужем ли она и как прошел ее день.

Риэлтор сказала клиенту, что ей это не нравится и задавать такие вопросы не стоит. Тогда мужчина решил разузнать о жизни девушки у ее начальницы, написав ей на мейл.

Однако та ответила, что не приветствует подобный формат общения и вынуждена отказать ему в предоставлении услуг (договор это предусматривал), чтобы защитить своих сотрудников, которыми она дорожит.

Клиент общается фамильярно

Такое нарушение границ может включать и личные вопросы, а может и просто проявляться в обращении на «ты», неуместных шутках или некорректных комментариях насчет внешнего вида, образа жизни или статуса.

Обращение на «ты» возможно только если люди давно сотрудничают, у них установились приятельские отношения и они спросили друг друга, комфортно ли будет такое обращение.

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Один случай был и у нас. Клиент получал дистанционную услугу по составлению иска в суд. Но по телефону он почему-то решил общаться с нашим юристом на «ты».

Тогда специалист сказал: «Извините, но я вынужден попросить вас обращаться ко мне на "вы" во время проведения консультации». Этой простой фразы хватило — клиент извинился и больше не нарушал это правило:

потому что юрист вежливо акцентировал на этом внимание; потому что тем самым он проговорил правила сотрудничества, сделав четкими, а не эфемерными.

Клиент звонит или пишет в нерабочее время

В этом случае стоит понимать, что отвечать клиенту вы не обязаны. Игнорирование звонка или сообщения — это не акт невежливости с вашей стороны. Но если такая ситуация повторяется из раза в раз, следует обсудить это с клиентом, объяснив, в какое время вас можно беспокоить.

Однако лучше всего заранее, еще в начале сотрудничества, прописать или проговорить в какие часы к вам можно обращаться.

Клиент обратился в одно дизайн-бюро, чтобы сделать сайт для своей компании. Дизайнер присылал заказчику макеты и уточнения, но клиент отвечал на сообщения и задавал встречные вопросы только поздно ночью.

Это не смущало дизайнера: он отвечал на сообщения утром, в свое рабочее время. Но заказчик начал высказывать претензии: по его мнению, специалист был обязан отвечать ночью, ведь днем бизнесмен занимается своей компанией, и ему, а ночью это время есть.

Дизайнер рассказал о ситуации руководителю отдела. Вместе они написали заказчику сообщение, в котором обозначили рабочие часы. Ответ в мессенджере был вежливым, но поставил рамки дозволенного.

Мужчине предложили обращаться к руководству, если он хочет изменить режим работы, но тот этого не сделал, и требования отвечать ночью больше не выдвигал.

Клиент пытается обесценить вашу работу

Это может проявляться в необъективных придирках или попытках сбить цену.

Один из частых «приемов» выглядит так: делая заказ у специалиста, например, на верстку сайта или на составление документа, клиент добавляет, что это очень легкая работа, с которой он справился бы и сам, но времени у него нет. А потом часто пытается сбить цену за такую «легкую» работу.

Если все начинается так, то лучшим советом будет не продолжать сотрудничество или не начинать его. Клиентов, которые ценят чужой труд, всегда больше.

Один клиент обратился к SMM-специалисту: ему нужны были продающие тексты на сайт. Исполнитель назначил цену: 1 тысячу рублей за 1 тысячу знаков.

Заказчик ожидал другого. Но вместо того, чтобы просто отказаться от сотрудничества, мужчина начал говорить, что это слишком дорого, написание текстов — это простая работа и она не может столько стоить. Сказал, что он владелец крупной фирмы, и если цена для него не снизится, то он обеспечит плохую рекламу для исполнителя среди других бизнесменов в его нише.

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На это SMM-специалист ответил, что качественная работа всегда стоит дороже, чем услуги начинающих. И он уверен, что его труд достоин такой оплаты.

Сотрудничество не сложилось, и исполнитель вскоре нашел другого заказчика, который без споров согласился на озвученную цену.

Общие правила для сохранения личных границ

Прислушивайтесь к себе. Саморефлексия поможет понять, что вы допустите, а что — нет. Если это возможно, зафиксируйте правила и договоренности с клиентом. Например, можно прописать в договоре часы работы. Уважайте границы клиента и не отступайте от собственных правил. Если ваши границы все же нарушают, стоит сказать клиенту об этом. Будьте вежливы, терпеливы, но четко формулируйте свою мысль и правила.

Резюме

Уважать чужие личные границы и отстаивать свои — это навык, которым должен обладать современный представитель бизнеса.

Как выстроить личные границы?

Определите, что для вас допустимо, а что — нет. Задайте себе вопрос: какие у вас ценности? Исходя из ответа, сформулируйте свои правила, охраняющие личные границы. Зафиксируйте личные границы в конкретных правилах и договоренностях с клиентами. В идеале они должны быть закреплены на бумаге. Уважайте границы клиента и не отступайте от собственных правил. Если ваши границы все же нарушают, стоит сказать клиенту об этом. Можно использовать фразу «мне жаль, но мы обговаривали условия сотрудничества, и сейчас наши договоренности нарушаются».

Как определить, что ваши границы нарушают?

Вот примерные признаки:

вы начинаете физически плохо себя чувствовать от просьбы или действий клиента;

вам сложно отказать клиенту, хотя вы и чувствуете, что так не должно быть;

клиент пытается оправдать свои действия и навязать свою точку зрения, а вашим мнением не интересуется;

клиент манипулирует своим статусом, возрастом, полом или чем-то еще, пытаясь получить нужное.

Если клиент спрашивает о личном, стоит сразу говорить четкое «стоп». Например, «мне кажется, эти вопросы уже касаются личного, мне это не нравится, поэтому давайте сохранять наше общение в деловой плоскости».

Если клиент общается фамильярно, стоит акцентировать на этом внимание и сообщить, что такое поведение может помешать сотрудничеству.

Если клиент звонит или пишет в нерабочее время, вы не обязаны отвечать. Следует объяснить в какое время вас можно беспокоить. Но лучше заранее, еще в начале сотрудничества, прописать или проговорить в какие часы к вам можно обращаться.

Если клиент пытается обесценить вашу работу, лучшим советом будет не продолжать сотрудничество или не начинать его.

Фото на обложке: Shutterstock / Suwit Rattiwan