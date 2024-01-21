Действия бизнеса после повышения МРОТ: что нужно учитывать

Но что увеличение показателя значит для бизнеса? Какие изменения необходимо внести в документы и какие перерасчеты сделать работодателям? Рассказывает генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов.

С 1 января 2024 года размер минимальной оплаты труда увеличился и теперь составляет 19 242 рубля. Это позитивно скажется на доходах 4,8 млн работников. В России минимальную оплату получает достаточно широкий пласт населения, и рост МРОТ даст людям возможность закрыть чуть больше своих нужд.

За год МРОТ увеличился на 3 тысячи рублей: с 16 242 рублей до 19 242 рублей. Это изменение необходимо учитывать всем работодателям. Но, конечно, просто начать выдавать зарплату больше с начала этого года нельзя.

Необходимо внести изменения в документы и провести новые расчеты. Все это нужно было сделать «вчера», но никогда не поздно перепроверить себя: не упущены ли важные нюансы?

Увеличение зарплат до МРОТ

Во-первых, необходимо проверить наличие сотрудников с минимальной оплатой труда. Если они есть, то их начисленная зарплата с 1 января должна быть не менее 19 242 рублей.

Это правило действует для всех сотрудников, отработавших полную норму рабочего времени (до 40 часов в неделю). Меньше МРОТ бизнес может платить только сотрудникам, принятым на неполный день или нанятым по совместительству.

Во-вторых, региональные власти имеют право дополнительно повышать МРОТ, исходя из разных факторов. Поэтому представителям бизнеса стоит отслеживать изменения показателя в своем регионе, так как он может отличаться от федерального (в большую сторону). Для этого можно смотреть официальные сайты местных властей.

В-третьих, нужно правильно рассчитать зарплату к начислению. Это сумма до вычета НДФЛ и удержаний по исполнительным листам (алименты или другие обязательства по судебным решениям).

То есть увеличивать до МРОТ необходимо именно сумму до всех вычетов, а не сумму, которую сотрудник получит на руки, — она может быть менее 19 242 рублей.

Для расчета и увеличения зарплаты до уровня МРОТ нельзя учитывать надбавки за работу на Севере, во вредных условиях, а также за сверхурочные и ночные часы, за работу в выходные дни. Эти доплаты идут дополнительно.

В-четвертых, документально закрепить увеличение зарплаты можно через повышение оклада или доплат.

Для повышения оклада нужно:

Заключить с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору. Закрепить в нем сумму нового оклада и дату, с которой расчет будет проводиться по-новому. Внести изменение в штатное расписание.

Для повышения доплат (это могут быть премии, ежемесячные надбавки) нужно:

Выпустить соответствующий приказ; Ознакомить с ним сотрудника; Если старый размер доплат был прописан в трудовом договоре или ином документе, то необходимо закрепить измененную сумму.

Оба варианта повышения зарплаты нормативны, но, если сотрудников на «минималке» единицы, то работодателю легче пойти путем увеличения доплат. К слову, это советует и Роструд.

Так, в одной маленькой региональной компании девушка на должности секретаря получала МРОТ. В декабре 2023 года ее зарплата до вычета НДФЛ составляла 16 242 рубля. Но с января этого года оплата должна была увеличиться на 3 тысячи рублей.

Девушка отслеживала новости и знала, что зарплату должны повысить. Чтобы не оказаться обманутой, она даже проверила размер МРОТ в своем регионе, — он оказался не выше федерального.

Перед новогодними праздниками она напомнила руководителю о необходимости оформить повышение зарплаты ей и еще паре сотрудников.

К концу декабря в компании выпустили приказ об установлении ежемесячных надбавок. Этот вариант оформления был самым простым для руководства. Зарплату за отработанный январь девушка получит уже в увеличенном размере.

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Новый расчет больничных и отпускных

После установления нового уровня зарплаты, исходя из МРОТ, работодателю нужно скорректировать и другие выплаты сотрудникам, так как они привязаны к показателю оплаты труда. Это больничные и отпускные.

По закону работодатель должен оплачивать первые три дня нетрудоспособности работника, а последующие дни оплачиваются из СФР. Расчет больничных четко регламентирован. Так, среднедневной заработок на больничном не может быть ниже минимума, исходя из МРОТ.

С 1 января среднедневной минимальный порог выплаты составляет 632,61 рубля. Максимальный предел тоже установлен — 4039,73 рублей.

Отпускные для сотрудников на МРОТ тоже «подорожали». С 1 января отдыхающий работник должен получать минимум 656,72 рублей за один календарный день.

Этот расчет делается по формуле: МРОТ делится на коэффициент 29,3 (коэффициент показывает среднее количество дней в месяце без учета федеральных праздников).

Все эти расчеты не являются сложными для бухгалтерии. Однако напомню, что региональные власти имеют право дополнительно повышать МРОТ, поэтому необходимо исходить из показателя в своем регионе.

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Санкции за нарушение правил

За неполную выплату зарплаты, больничных и отпускных в установленный срок последуют санкции: будет наложен штраф. Конечно, будет необходимо и доплатить необходимые суммы сотрудникам. Административный штраф (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ) составит от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 до 5 тыс. для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 30 до 50 тыс. для юрлиц.

При выявлении повторного нарушения должностные лица будут оштрафованы на сумму от 20 до 30 тыс. или дисквалифицированы на срок от 1 года до 3 лет. Штраф для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица составит от 10 до 30 тыс. Для юрлиц — от 50 до 100 тыс.

Бизнес никак не может игнорировать повышение МРОТ: от этого зависит не только фактическая зарплата работников, но и другие выплаты. Если какие-то недочеты в компании еще есть, то необходимо залатать дыры как можно скорее, чтобы успеть до даты оплаты труда за январь.

В ином случае сотрудники имеют полное право пожаловаться в Трудовую инспекцию на работодателя.

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