Деловой TikTok: какой контент снимать брендам и как его продвигать

TikTok — самая популярная и быстрорастущая социальная сеть: совокупно более 300 млн установок во втором квартале 2020 года в AppStore и GooglePlay. Бизнесу приложение дает возможность создавать контент, общаться с аудиторией, повышать медийность и узнаваемость. Александра Александрова, руководитель направления TikTok в Yoola , рассказала, как работать с площадкой, чтобы был результат.

TikTok стал неотъемлемой частью маркетинг-микса крупных брендов. Компании могут повысить узнаваемость, создать сильное комьюнити, размещать отзывы и собирать потребительские инсайты.

Аккаунт бренда

Чтобы транслировать ценности бренда и выстраивать отношения с аудиторией, нужно говорить с ней на одном языке, поэтому можно создать несколько персонажей и через скетчи транслировать все ключевые сообщения. Например, если у вас доставка еды, можно рассказывать истории от лица курьера или продуктов. Сделать сериал, интересный аудитории.

Даже если у вас пока нет аккаунта, активные пользователи наверняка уже делали контент с участием вашего продукта, поэтому вы можете покупать у них права на интересные ролики и размещать на своей странице. Она станет местом встречи фанатов и амбассадоров бренда и также будет привлекать внимание аудитории.

Форматы контента

Один из самых любимых форматов у пользователей TikTok — полезные советы и лайфхаки. Они, с одной стороны, отлично демонстрируют вашу экспертность, а, с другой — становятся вирусными, ими делятся друг с другом. Можно также снять топ ошибок (их легко выявить через болевые точки вашей ЦА) с конечным решением проблемы, популярные мифы в вашей тематике, кейсы — истории ваших клиентов, как вы им помогли своей услугой или товаром, какие эмоции получил человек, что вам удалось сделать и каких результатов достичь.

В идеале после просмотра зритель должен сохранить себе видео и поделиться им с друзьями. Часто после просмотра аудитория стремится расспросить бренд об особенностях продукта или условиях покупки.

Не стоит делать контент в лоб, показывая сертификаты и дипломы, чтобы подтвердить квалификацию. Ролик должен заинтересовать зрителя с первых секунд, иначе глубина просмотров будет уменьшаться, а аккаунт деградировать.

Еще один способ — создать запоминающуюся мелодию или трек для своего аккаунта. В этом случае не только ваши видео, но и ваши треки могут стать вирусными. Пользователи платформы смогут снимать видео под фирменные джинглы, и вы получите отличные охваты и дополнительный интерес к продукту и компании.

Продвижение через нативных креаторов

Аккаунт бренда хорошо двигают дуэты и стичи с блогерами. У нативных креаторов вовлеченность выше, а цена размещения ниже, чем на YouTube и в Instagram. При регулярном привлечении нативных TikTok-креаторов к созданию контента и коллаборациям можно получить до 100 тыс. подписчиков за три месяца. Так, например, публикация в аккаунте Ozon набирает в среднем 11 тыс. просмотров, а публикация этого же ролика у нативного TikTok-креатора собирает по 1,3 млн просмотров.

Сейчас продвижение через блогеров с 1,5–2,5 млн подписчиков может стоить до 50 тыс. рублей за интеграцию. При этом ролик получит большой охват. Бонусом при размещении у блогера в TikTok будет то, что всем его подписчикам при выходе нового ролика обязательно придет push-уведомление.

Продвижение через Tiktok Ads Manager

TikTok Ads — это платные инструменты продвижения от площадки TikTok. Она дает возможность через рекламный кабинет таргетироваться на нужную аудиторию по полу, возрасту, географии, гаджетам, языку, интересам и привычкам.

Форматы размещений

Hashtag Challenge — челлендж на главной странице приложения.

Для чего: охват аудитории от 22,4 млн показов, взаимодействие с пользователями, создание пользовательского контента и набор подписчиков.

Например, косметический бренд E.l.f вышел на второе место по популярности в США среди подростков и вырос в продажах на 7%, обогнав L’Oréal, Coty и Revlon. Секрет успеха — запуск челленджей #eyeslipsface и #elfmagicact и выпуск собственного трека.

Брендированный эффект — кастомизированные маски, стикеры и линзы.

Для чего: увеличивает вовлечение и делает бренд узнаваемым среди поколения мобильных пользователей. От 16,5 млн показов.

Infeed — рекламное размещение видео до 60 секунд со звуком в ленте.

Для чего: получение органического охвата и вовлечение после завершения кампании, конверсия пользователей с помощью внешней или внутренней посадочных страниц.

TopView — видеореклама на первом экране приложения длительностью до 60 сек со звуком.

Для чего: дополнительное анонсирование Hashtag Challenge на первом экране, большие охваты и конверсия пользователей с помощью внешней или внутренней посадочных страниц.

TikTok Boost — промо поста в ленте.

Для чего: продвижение постов в ленте рекомендаций и перевод трафика на внешние страницы.

Brand TakeOver — трехсекундное рекламное изображение или видео (без звука) на первом экране.

Для чего: дополнительное анонсирование Hashtag Challenge на главном экране. Конверсия пользователей с помощью внешней или внутренней посадочных страниц.

Алгоритм успешного запуска или развития существующего аккаунта в TikTok следующий:

Определиться со стратегией и концепцией аккаунта бренда. Завести аккаунт и постоянно его поддерживать, не стоит делать паузы между публикациями. Делать контент и интеграции совместно с нативными тиктокерами. Общаться с аудиторией, отвечать на вопросы. Создавать свою фирменную музыку, по которой вас будут находить или с которой ваш бренд будет ассоциироваться. Запускать фирменные хештеги и челленджи. Запускать рекламные кампании через TikTok Ads.

Фото на обложке: Pemika Chedpiroon/shutterstock.com