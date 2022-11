Лайфхаки, которые помогут выучить бизнес-английский

В чем разница

Прежде всего,давайте раз и навсегда разберемся, чем процесс изучения бизнес-английского отличается от изучения языка в обычном русле.

Во-первых, нужно четко осознавать, что, если база обычного повседневного английского не дотягивает хотя бы до уровня Intermediate (B1), приступить к изучению бизнес-версии английского не получится.

Это формальный стиль, требующий наличия знания обычного языка. Поэтому, прежде чем задаваться целью изучения делового английского, не помешает пройти тестирование на уровень владения языком в целом, чтобы здраво оценить свои возможности.

Во-вторых, в процессе изучения бизнес-английского весь акцент делается на развитие навыков, которые будут необходимы именно в рабочих процессах: написание официальных по тональности и форме писем, проведение деловых встреч, презентаций и ведение переговоров, а также на формирование навыка самопрезентации на собеседованиях и при составлении резюме.

Это история не про «подтянуть язык до нужного уровня» и не про «позаниматься в свое удовольствие», а про погружение в нюансы корпоративной культуры международных компаний с жесткими правилами употребления той или иной лексики в зависимости от ситуации. И здесь стоит проверить себя на соответствие заявленных желаний вашим реальным целям — как и в самом бизнесе целеполагание здесь превыше всего.

Если ваша цель — работа в международной компании, или вы уже в такой работаете, и вам срочно нужно научиться вести переговоры самостоятельно без помощи переводчика, то вы на правильном пути. Если же вы решаете учить бизнес-версию языка, «чтобы знать на всякий случай», то, скорее всего, вы заскучаете на занятиях и быстро потеряете мотивацию.

В-третьих, нужно понимать, что эта версия языка будет крайне малоупотребима в повседневной жизни.

Правда, помимо того, как справляться с бизнес-проблемами на английском, вас обучат и вести уместный рабочий small talk, правилам «болтовни» с коллегами — без этого в проектах продвигаться тяжело.

Но в целом нужно быть готовым в процессе обучения к задачам повышенной сложности: в деловой версии английского лексика дается формальная, высокого уровня, то же самое можно сказать и о грамматике — здесь используются более сложные конструкции, сложные предложения и особые формы вежливости.

В-четвертых, изучение бизнес-английского, разумеется, происходит по специализированным пособиям, адаптированным под реалии корпоративной жизни.

И за качеством их содержания и соответствием вашим целям в изучении нужно следить в оба, не доверяясь слепо тому, что предлагают преподаватели. Среди достойных пособий — «Business Vocabulary in Use», «Grammar for Business», «Market Leader». Правда, в текущих реалиях доступность этих книг резко упала, вероятно, придется оперативно искать замену или же преподавателям создавать ее самостоятельно. Мы, например, уже занялись разработкой.

Важно учитывать, что необходимо брать в работу только самые свежие материалы последней пары лет. Учебники до 2000 года точно смотреть не стоит.

Язык — не статичная конструкция, он меняется очень быстро, как и офисный сленг и манера общения. Как и в любом английском, в бизнес-версии языка опираться на старые пособия нельзя, там будут устаревшие данные.

В-пятых, широко известные тесты для определения уровня владения английским — TOEFL И IELTS — подходят больше для подтверждения знаний в разрезе общего английского, например, для поступления в иностранные вузы. Работодатель же может потребовать результаты узконаправленного теста на знание деловой версии языка — например, Cambridge BEC.

Как итог, вы получите электронный сертификат с оценкой знаний по международной шкале CEFR. Соответственно, в работе с преподавателем нужно не упускать из виду и подготовку к такому виду тестирования.

Во времена, когда проходить тестирование регулярно, находясь на территории России, не получится, придется самостоятельно поискать аналоги для срезов знаний, полученных в процессе занятий с вашим педагогом в конце определяемого вами периода — например, каждые полгода или год. Найти такой аналог будет необходимо для качественной оценки эффективности процесса обучения. А мы, например, самостоятельно разработали аналоги кембриджских тестов.

Практика практике рознь

Разумеется, как и в изучении любого языка и любой его версии, ограничиться лишь занятиями по пособиям для достижения нужного эффекта не получится. Их нужно будет дополнять большим количеством практики. Но если в изучении обычного английского самый частый совет — окружить себя носителями языка хотя бы дистанционно в чатах, форумах и специальных приложениях для общения, то как организовать себе практику в изучении бизнес-английского?

Среди того, что гарантированно принесет хороший результат в обучении, прежде всего, практика в рамках самих занятий с педагогом через разбор рабочих кейсов. Ученики в группе или тет-а-тет с преподавателем могут разыгрывать реальные офисные ситуации, чтобы учиться применять свои навыки в режиме «Live».

Можно готовить презентации по проектам, решать какие-либо проблемы компании на английском, вырабатывать в обсуждениях стратегии роста компании, вести переговоры по тому или иному поводу. Это позволит не только отточить навыки использования специализированной лексики, но и преодолеть хотя бы отчасти внутренний барьер в оперативном использовании английского в рабочих процессах — разумеется, если практика построена преподавателем именно в режиме «Live», а не в формате заучивания текстов заранее.

Дополнительно стоит на работе представлять, что определенную задачу вам нужно решить, используя исключительно английский язык. Например, у вас деловая встреча или нужно согласовать прайс с заказчиком. Как бы вы это сделали на английском? Если не можете сами, это хороший повод для разбора кейса и отработки с преподавателем. То же касается и писем — переписывайте свои рабочие письма на английском и давайте на проверку педагогу.

Полезным будет и регулярный разбор с преподавателем реальных текстов из современной бизнес-среды. Например, статьи из газет для бизнесменов — Financial Times, The Economic Times, The Wall Street Journal и подобных им. Эффективно и самому регулярно читать деловые публикации, смотреть видео на бизнес-темы, слушать подкасты. Как пример, — подкасты How I Built This, Entrepreneurs on Fire или аналоги по вашей тематике.

Как ни странно, но и в изучении бизнес-английского эффективным остается совет смотреть сериалы. Правда, в этом случае они должны быть специализированными — например, широко известный сериал «Форс-мажоры» («Suits») наполнен нужной лексикой под завязку. Такие источники информации помогут пополнить словарный запас, лучше усвоить лексические и грамматические конструкции, ближе познакомиться с тем, как на самом деле люди общаются в офисной среде.

При этом цели будут достигаться в разы быстрее, если все новые слова и фразы вы будете сразу добавлять в карточки для запоминания — например, в приложении Quizlet — и повторять их в свободное время.

Если же со свободным временем на такого рода домашние задания у вас совсем беда, то можно спланировать свое обучение таким образом, чтобы вам не приходилось ничего делать за пределами занятий. Правда, для этого будет необходимо чаще встречаться с педагогом — однозначно больше двух раз в неделю, оптимально — четыре.

И, безусловно, будет играть большую роль сохранение регулярности занятий. В этом случае от домашних работ можно будет отказаться без ущерба для прогресса в изучении языка.

Найти своего преподавателя

А как подобрать преподавателя для изучения именно бизнес-английского? На какие критерии обращать внимание? Отвечу чек-листом, который поможет вам проверить все от и до вне зависимости от того, выбираете ли вы репетитора для занятий индивидуально или решили посещать курсы бизнес-английского.

У преподавателя делового английского должен быть уровень языка не ниже С2, подтвержденный международными сертификатами. Поскольку бизнес-английский — это крайне формальный язык, в котором используются самые сложные грамматические конструкции и лексика самого высокого уровня, преподаватель должен владеть языком на уровне носителя.

Желателен опыт работы в корпоративной среде на английском за рубежом. В этом случае будет лучше понимание того, как люди общаются в бизнес-среде на самом деле.

Желателен опыт преподавания языка в корпоративной среде по учебникам бизнес-формата. В этом случае преподавателю будут ясны отличия и особенности программы обучения.

А что с мотивацией?

Если у вас все в порядке с целеполаганием, о котором я говорила в начале статьи, но мотивация на изучение языка все же страдает, то вот несколько советов, которые могут помочь решить эту проблему.

Прежде всего, лучшая мотивация — понимание своих «бенефитов» от изучения бизнес-английского и напоминание себе о них. Например, если вы решили изучать деловую версию языка для того, чтобы устроиться в последующем в международную компанию, то прокачать мотивацию может помочь исследование потенциально подходящих вам в будущем вакансий — смотреть, насколько бизнес-английский востребован, как часто он встречается в списках требований к кандидатам на вакансию, уровень оплаты труда на таких позициях.

Кроме того, может сыграть позитивную роль постановка четких целей на изучение языка с временными рамками. Важно: цель не должна звучать абстрактно: «Через год я хочу владеть бизнес-английским», нужна конкретика, например: «Через три месяца я хочу понимать бизнес-статьи на английском в своей сфере».

Лучше всего разбить глобальные цели на более мелкие шаги, и отмечать для себя прогресс с ориентиром на них — это будет помогать осознавать, что процесс идет успешно, а значит, не будет казаться, что силы тратятся впустую. Дополнительно стоит продумать систему наград для себя. Давать себе бонусы за прохождение каждой ступени — покупать подарки, отмечать успехи в ресторане или совершать маленькое путешествие.

И еще пара советов. Полезно использовать английский для нетворкинга с коллегами, посещая вместе курсы по бизнес-английскому. Например, на корпоративном обучении в зависимости от группы знакомятся люди из разных отделов и на разных ступенях офисной иерархии. Это может быть возможность как и продвинуться в карьере, так и просто подружиться со своей командой.

В целом же мотивация точно не пропадет, если обучение будет ассоциироваться с хобби, а не работой. Поэтому важно выбрать преподавателя, с которым весело и интересно, и выбрать тип обучения, который приятнее всего для вас.

