Бизнес на свои деньги: что необходимо учесть на старте?

Когда и почему выгоднее делать бизнес на свои деньги, а когда имеет смысл обратиться к возможностям заемного капитала — этот вопрос волнует многих предпринимателей. За 10 с лишним лет Аркадий Хохлов, сооснователь AVO.Business, и его партнеры, Олег Герасимов и Виталий Кириллов, вывели на рынок 11 проектов в самых разных сферах — коттеджные поселки, финансовые сервисы, производство антисептиков, агрегатор лофтов в аренду и собственная IT-компания. И все бизнесы они запускали на личные деньги, не привлекая заемных средств.

Практически любой современный стартап-проект начинается с поиска финансирования. Придумав с нуля идею или проект, начинающие предприниматели часто зависают на этапе поиска инвестора или бизнес-ангела, на оформлении займа или кредитной линии в банке. Часто такая заминка может оказаться смертельной для проекта.

В отдельных случаях фаундерам приходится идти на компромисс и модифицировать проект под пожелания инвестора, а также отдавать долю в нем. Мне же удается избегать этих рисков.

Что нужно помнить, начиная проект на свои деньги?

Начиная проект на свои деньги, важно помнить о том, каких усилий стоило заработать деньги, которыми предприниматель готов рискнуть в новом начинании. Оценивать стоит не только деньги, но и время — ресурс куда более ограниченный. Именно поэтому нужно проанализировать, стоит ли проект необходимых средств и времени.

Мы уже не раз отбрасывали на этом этапе идеи, делая выбор в пользу более значимых проектов или в пользу уже существующих бизнесов.

Нужно и заранее наметить себе допустимый срок взлета проекта и число подходов. Иногда критически важно вовремя понять нежизнеспособность проекта и закрыть его, чтобы сосредоточиться на других направлениях. С другой стороны, сразу отказываться от идеи при первом же провальном тест-драйве не стоит.

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Например, при старте продаж загородного поселка Bayside Residence у нас было представление, что готовые дома будут продаваться лучше. Но уже первые две недели показали, что это не так — люди лучше покупают участки и заказывают строительство дома по индивидуальным проектам. Поэтому пришлось изменить концепцию продаж, что сразу дало положительные результаты.

Еще маркер: если рекламные кампании не работают в течение двух месяцев, мы их останавливаем и пересматриваем подход. Оптимальный вариант — менять подходы более 2-3 раз после запуска, чтобы добиться результатов. В случае их отсутствия идею можно считать несостоятельной.

Еще один важный момент при работе на свои — финансовая точка невозврата. Ее нужно определять, чтобы понимать, с какого момента риск будет сильно выше потенциального успеха.

Из нескольких десятков запущенных за 10 лет проектов рабочими и эффективными стали 11, и это хорошая статистика. Поэтому любой предприниматель должен помнить, что ошибаться — это нормально, важнее уметь перегруппировываться по ходу движения или вовремя останавливаться, чтобы не потерять все.

Каким проектам подходит такой метод

Практика показывает, что без участия заемных средств проекты можно делать в самых разных областях — это и выездные мойки, и оформление зарубежных пластиковых карт, и строительство подмосковных поселков, и многочисленные IT-продукты. Но важно, что все это проекты с коротким time-to-market. А для технологически сложных проектов, DeepTech и биотех-стартапов такой подход не работает.

Впрочем, есть и еще исключение: если речь идет о доказанной на собственных инвестициях бизнес-модели для активного масштабирования бизнеса, то в этом случае привлекать заемные средства кажется разумным.

Пять причин запускаться на свои деньги

Запуск «на свои» подходит тем, кто, как мы, запускает бизнесы на злобу дня — те, которые или быстро выстреливают, или быстро сгорают.

В первом случае за счет выручки обеспечивается органический рост проекта и другие ресурсы уже не нужны. Во втором — проекты не взлетают, но и возвращать никакие ресурсы не нужно, поскольку теряешь свои деньги. Получать заемные средства под развитие таких рискованных проектов не очень разумно, ведь уверенности в успехе нет.

Например, в 2010 году мы с Олегом запустили сеть выездных автомоек Fast&Shine. Первое время машины мыли самостоятельно, подсмотрев в Америке идею мобильных автомоек. Закупали моющие средства, договаривались с парковками и торговыми центрами тоже сами.

Но достаточно быстро смогли нанять команду, развить сеть корпоративных клиентов, а через какое-то время и вовсе развить франшизу и отправить проект продолжать развиваться в других странах.

Если иметь собственную команду и технологическую базу, пул новых проектов можно наращивать без особых дополнительных вложений, а это увеличивает суммарные шансы портфеля на успех.

Конечно, не любой бизнес удастся построить с нулевым стартовым капиталом. Но если успешно запустить несколько проектов, можно будет оперировать более солидными суммами вложений, а также опираться на имеющуюся операционную команду.

Например, в 2014 году, когда к нам присоединился Виталий, мы стали развивать мобильные приложения и различные IT-сервисы — сделали электронный кошелек для таксистов, куда падали деньги со всех агрегаторов, сливалась вся информация, даже заправляться можно было, используя это приложение, агрегатор столичных лофтов Go Loft — чтобы можно было найти подходящую площадку в аренду для мероприятий, а также ряд других проектов.

В результате получили не только работающий проект, но и хорошую команду и базу IT. В прошлом году благодаря этому мы оперативно запустили финтех-сервис по удаленному оформлению банковских карт в других странах — Easypay.World.

Он стал зарабатывать с первого же дня, а спустя полгода был успешно продан вместе с операционной командой — передавались, по сути, интеграции с разными банками стран СНГ и все выстроенные бизнес-процессы.

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А вот масштаб проектов не принципиален — без привлечения стороннего капитала можно делать как локальные проекты, так и достаточно крупные.

В нашем случае они часто начинаются с закрытия личных потребностей и оперативных задач бизнеса. Так, в 2020 году, в пандемию, когда сидеть в изоляции в квартирах стало достаточно неприятно и неудобно, мы решили купить себе загородные дома по соседству.

А в результате строим два загородных поселка Bayside и Woodside Residence — на Можайском водохранилище и в укромной поляне посреди леса с собственным озером по Ленинградскому шоссе. Имеющихся бизнес-ресурсов хватило на покупку земли, межевание и дорожные работы, а затем стали поступать средства от продажи участков, и этой выручки хватило на строительство нужной инфраструктуры.

В этот проект мы не только инвестировали свои средства, но и пережили на себе процесс полного погружения в новую для себя сферу, в результате запустили собственную строительную компанию, научились разбираться в деталях и мелочах, отстроили своими силами дорогу. Даже технику стали покупать самостоятельно и делать все сами, чтобы не зависеть от подрядчиков и выдерживать обещанные сроки.

Полученная прибыль не идет на погашение долга, а может реинвестироваться в дальнейшее развитие бизнеса.

Уровень мотивации, серьезности и запала при работе над проектом, в который вкладываешь собственные силы, время и средства крайне высок.

Благодаря этому масштабироваться можно стремительнее, а обороты и прибыль будут расти. Именно так вышло в нашему случае с поселками: несмотря на то, что проект оказался самым ресурсозатратным, полученная прибыль позволила дополнительно вложиться в дальнейшее развитие этого бизнеса. Это и есть главный плюс работы на свои.

Вкладывая свое, ты отлично осознаешь меру ответственности и меру риска, а заинтересованность в успехе растет в геометрической прогрессии. Именно поэтому мы работаем на свои и советуем каждому предпринимателю хотя бы попробовать запустить собственный пробный проект без привлечения заемных средств.

Такой тест-драйв поможет понять, хватит ли запала и веры в свою идею, чтобы раскручивать ее с нуля, опираясь только на свои ресурсы. Примеров от обратного сегодня хватает — случается, что предприниматели получают заемные средства, а потом тратят их на обеспечение себе шикарного образа жизни, и бизнес-выхлоп на выходе оказывается неудовлетворительным.

Мы для себя с самого начала приняли решение, что будем рассчитывать на себя и заработанные средства, зато и распоряжаться ими будем так, как считаем нужным.

Чек-лист: В каком случае стоит делать бизнес на свои деньги

Если речь идет о запуске первого бизнеса как проверки своей способности к предпринимательству, имеет смысл реализовывать проекты с нулевым объемом вложений на старте. В этом случае, даже если процесс пойдет хуже ожидаемого, удастся обойтись без потерь.

Планировать бизнес «на последние» не стоит. Тут как с акциями — имеет смысл рисковать только определенной долей капитала. Я бы сказал, что допустимо потерять не более 30%.

У каждого бизнеса есть своя линия жизни — если проект с изначально коротким циклом time-to-market не взлетает за какое-то обозримое время (полгода-год максимум), то пинать дохлую лошадь не стоит, лучше закрыть этот проект и перейти к следующему.

Прежде чем отказываться от проекта, имеет смысл попробовать сменить стратегию и посмотреть на результаты. Например, если мы видим, что 2 недели подряд сливаем рекламные бюджеты без выхлопа, значит, мы что-то делаем не так.

Опытным предпринимателям тоже имеет смысл работать на свои, не прибегая к заемным средствам — это повышает мотивацию, уровень ответственности и результаты — показатели прибыли.

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