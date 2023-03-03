Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Бизнес на свои деньги: что необходимо учесть на старте?

Колонки
Аркадий Хохлов
Аркадий Хохлов

Сооснователь AVO.Business

Алина Алещенко

Когда и почему выгоднее делать бизнес на свои деньги, а когда имеет смысл обратиться к возможностям заемного капитала — этот вопрос волнует многих предпринимателей. За 10 с лишним лет Аркадий Хохлов, сооснователь AVO.Business, и его партнеры, Олег Герасимов и Виталий Кириллов, вывели на рынок 11 проектов в самых разных сферах — коттеджные поселки, финансовые сервисы, производство антисептиков, агрегатор лофтов в аренду и собственная IT-компания. И все бизнесы они запускали на личные деньги, не привлекая заемных средств.

Бизнес на свои деньги: что необходимо учесть на старте?

Практически любой современный стартап-проект начинается с поиска финансирования. Придумав с нуля идею или проект, начинающие предприниматели часто зависают на этапе поиска инвестора или бизнес-ангела, на оформлении займа или кредитной линии в банке. Часто такая заминка может оказаться смертельной для проекта.

В отдельных случаях фаундерам приходится идти на компромисс и модифицировать проект под пожелания инвестора, а также отдавать долю в нем. Мне же удается избегать этих рисков.

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

 

Что нужно помнить, начиная проект на свои деньги?

Начиная проект на свои деньги, важно помнить о том, каких усилий стоило заработать деньги, которыми предприниматель готов рискнуть в новом начинании. Оценивать стоит не только деньги, но и время — ресурс куда более ограниченный. Именно поэтому нужно проанализировать, стоит ли проект необходимых средств и времени.

Мы уже не раз отбрасывали на этом этапе идеи, делая выбор в пользу более значимых проектов или в пользу уже существующих бизнесов. 

Нужно и заранее наметить себе допустимый срок взлета проекта и число подходов. Иногда критически важно вовремя понять нежизнеспособность проекта и закрыть его, чтобы сосредоточиться на других направлениях. С другой стороны, сразу отказываться от идеи при первом же провальном тест-драйве не стоит.

Читайте по теме: 4 совета, как собрать команду для стартапа без денег

Например, при старте продаж загородного поселка Bayside Residence у нас было представление, что готовые дома будут продаваться лучше. Но уже первые две недели показали, что это не так — люди лучше покупают участки и заказывают строительство дома по индивидуальным проектам. Поэтому пришлось изменить концепцию продаж, что сразу дало положительные результаты.

Еще маркер: если рекламные кампании не работают в течение двух месяцев, мы их останавливаем и пересматриваем подход. Оптимальный вариант — менять подходы более 2-3 раз после запуска, чтобы добиться результатов. В случае их отсутствия идею можно считать несостоятельной. 

Еще один важный момент при работе на свои — финансовая точка невозврата. Ее нужно определять, чтобы понимать, с какого момента риск будет сильно выше потенциального успеха.

Из нескольких десятков запущенных за 10 лет проектов рабочими и эффективными стали 11, и это хорошая статистика. Поэтому любой предприниматель должен помнить, что ошибаться — это нормально, важнее уметь перегруппировываться по ходу движения или вовремя останавливаться, чтобы не потерять все.

 

Каким проектам подходит такой метод 

Практика показывает, что без участия заемных средств проекты можно делать в самых разных областях — это и выездные мойки, и оформление зарубежных пластиковых карт, и строительство подмосковных поселков, и многочисленные IT-продукты. Но важно, что все это проекты с коротким time-to-market. А для технологически сложных проектов, DeepTech и биотех-стартапов такой подход не работает. 

Впрочем, есть и еще исключение: если речь идет о доказанной на собственных инвестициях бизнес-модели для активного масштабирования бизнеса, то в этом случае привлекать заемные средства кажется разумным.

 

Пять причин запускаться на свои деньги

  • Запуск «на свои» подходит тем, кто, как мы, запускает бизнесы на злобу дня — те, которые или быстро выстреливают, или быстро сгорают.
В первом случае за счет выручки обеспечивается органический рост проекта и другие ресурсы уже не нужны. Во втором — проекты не взлетают, но и возвращать никакие ресурсы не нужно, поскольку теряешь свои деньги. Получать заемные средства под развитие таких рискованных проектов не очень разумно, ведь уверенности в успехе нет.

Например, в 2010 году мы с Олегом запустили сеть выездных автомоек Fast&Shine. Первое время машины мыли самостоятельно, подсмотрев в Америке идею мобильных автомоек. Закупали моющие средства, договаривались с парковками и торговыми центрами тоже сами.

Но достаточно быстро смогли нанять команду, развить сеть корпоративных клиентов, а через какое-то время и вовсе развить франшизу и отправить проект продолжать развиваться в других странах. 

  • Если иметь собственную команду и технологическую базу, пул новых проектов можно наращивать без особых дополнительных вложений, а это увеличивает суммарные шансы портфеля на успех.

Конечно, не любой бизнес удастся построить с нулевым стартовым капиталом. Но если успешно запустить несколько проектов, можно будет оперировать более солидными суммами вложений, а также опираться на имеющуюся операционную команду.

Например, в 2014 году, когда к нам присоединился Виталий, мы стали развивать мобильные приложения и различные IT-сервисы — сделали электронный кошелек для таксистов, куда падали деньги со всех агрегаторов, сливалась вся информация, даже заправляться можно было, используя это приложение, агрегатор столичных лофтов Go Loft — чтобы можно было найти подходящую площадку в аренду для мероприятий, а также ряд других проектов.

В результате получили не только работающий проект, но и хорошую команду и базу IT. В прошлом году благодаря этому мы оперативно запустили финтех-сервис по удаленному оформлению банковских карт в других странах — Easypay.World.

Он стал зарабатывать с первого же дня, а спустя полгода был успешно продан вместе с операционной командой — передавались, по сути, интеграции с разными банками стран СНГ и все выстроенные бизнес-процессы.

Читайте также:

Что нужно учесть, запуская бизнес с инвестором? 6 советов для начинающего предпринимателя

Маркетинг без бюджета: 8 полезных инструментов

  • А вот масштаб проектов не принципиален — без привлечения стороннего капитала можно делать как локальные проекты, так и достаточно крупные.

В нашем случае они часто начинаются с закрытия личных потребностей и оперативных задач бизнеса. Так, в 2020 году, в пандемию, когда сидеть в изоляции в квартирах стало достаточно неприятно и неудобно, мы решили купить себе загородные дома по соседству.

А в результате строим два загородных поселка Bayside и Woodside Residence — на Можайском водохранилище и в укромной поляне посреди леса с собственным озером по Ленинградскому шоссе. Имеющихся бизнес-ресурсов хватило на покупку земли, межевание и дорожные работы, а затем стали поступать средства от продажи участков, и этой выручки хватило на строительство нужной инфраструктуры.

В этот проект мы не только инвестировали свои средства, но и пережили на себе процесс полного погружения в новую для себя сферу, в результате запустили собственную строительную компанию, научились разбираться в деталях и мелочах, отстроили своими силами дорогу. Даже технику стали покупать самостоятельно и делать все сами, чтобы не зависеть от подрядчиков и выдерживать обещанные сроки. 

  • Полученная прибыль не идет на погашение долга, а может реинвестироваться в дальнейшее развитие бизнеса.
Благодаря этому масштабироваться можно стремительнее, а обороты и прибыль будут расти. Именно так вышло в нашему случае с поселками: несмотря на то, что проект оказался самым ресурсозатратным, полученная прибыль позволила дополнительно вложиться в дальнейшее развитие этого бизнеса. Это и есть главный плюс работы на свои.
  • Уровень мотивации, серьезности и запала при работе над проектом, в который вкладываешь собственные силы, время и средства крайне высок.

Вкладывая свое, ты отлично осознаешь меру ответственности и меру риска, а заинтересованность в успехе растет в геометрической прогрессии. Именно поэтому мы работаем на свои и советуем каждому предпринимателю хотя бы попробовать запустить собственный пробный проект без привлечения заемных средств.

Такой тест-драйв поможет понять, хватит ли запала и веры в свою идею, чтобы раскручивать ее с нуля, опираясь только на свои ресурсы. Примеров от обратного сегодня хватает — случается, что предприниматели получают заемные средства, а потом тратят их на обеспечение себе шикарного образа жизни, и бизнес-выхлоп на выходе оказывается неудовлетворительным.

Мы для себя с самого начала приняли решение, что будем рассчитывать на себя и заработанные средства, зато и распоряжаться ими будем так, как считаем нужным.

 

Чек-лист: В каком случае стоит делать бизнес на свои деньги

  • Если речь идет о запуске первого бизнеса как проверки своей способности к предпринимательству, имеет смысл реализовывать проекты с нулевым объемом вложений на старте. В этом случае, даже если процесс пойдет хуже ожидаемого, удастся обойтись без потерь.
  • Планировать бизнес «на последние» не стоит. Тут как с акциями — имеет смысл рисковать только определенной долей капитала. Я бы сказал, что допустимо потерять не более 30%. 
  • У каждого бизнеса есть своя линия жизни — если проект с изначально коротким циклом time-to-market не взлетает за какое-то обозримое время (полгода-год максимум), то пинать дохлую лошадь не стоит, лучше закрыть этот проект и перейти к следующему. 
  • Прежде чем отказываться от проекта, имеет смысл попробовать сменить стратегию и посмотреть на результаты. Например, если мы видим, что 2 недели подряд сливаем рекламные бюджеты без выхлопа, значит, мы что-то делаем не так. 
  • Опытным предпринимателям тоже имеет смысл работать на свои, не прибегая к заемным средствам — это повышает мотивацию, уровень ответственности и результаты — показатели прибыли.

Фото на обложке: Shutterstock / marvent

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Сбербанк» запустил в Крыму и Севастополе эквайринговое обслуживание
  2. 2 Зарубежные туры подорожали, запреты для таксистов: главное 2 марта
  3. 3 Финтех-стартап Revolut Николая Сторонского впервые раскрыл данные о прибыли
  4. 4 Первый майнинговый ЗПИФ, фабрика игрушек для аналога «Хэппи Мил»: главное 1 марта
  5. 5 Как работать с кошельком Metamask — пошаговое руководство
MTS StartUp Hub
ищет стартапы для совместных проектов
Узнать подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

05 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

06 марта 2023

Лаборатория инноваций MedLab

Все ВОЗМОЖНОСТИ