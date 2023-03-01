Маркетинг без бюджета: 8 полезных инструментов

В этих условиях предпринимателям способны помочь инструменты маркетинга без бюджета или, как его в шутку называют, «бомж-маркетинга». Частью из них команда Nethouse активно пользуется при продвижении платформы. Ее директор по маркетингу Андрей Ермак поделился восемью доступными инструментами.

За минувший год число платных каналов трафика в России существенно сократилось. Рекламодатели больше не могут в полной мере использовать сервисы запрещенной компании и видеохостинг YouTube, запускать объявления в поиске и контекстно-медийной сети Google, а также загружать новые ролики в TikTok. Стоимость лидов постоянно растет. Что делать?

Содержание:

Или ко-брендинг. Представляет собой обмен трафиком или клиентской базой между партнерами, имеющими сходную целевую аудиторию, но не являющимися конкурентами. Кроме того, важен размер компании и наличие у нее трафика и клиентов. Посещаемость сайта можно оценить, например, с помощью этого сервиса.



Примеры для офлайн-бизнеса: фитнес-клуб и салон красоты, юридическая фирма и банк, магазин цветов и ресторан. Пример ко-маркетинга для онлайн-бизнеса: конструктор сайтов Nethouse и онлайн-чат Jivo.

Что мы делали с коллегами:

взаимные email-рассылки в формате дайджестов и выделенных писем;

обмен статьями на сайтах;

взаимное участие в новогодних бонусах (размещение на странице с акциями от партнеров).

Что нужно учитывать при комаркетинге:

базы подписчиков и трафик на сайте должны быть примерно одинаковыми;

регулярно обмениваться результатами активностей;

крайне рекомендуется для каждого сотрудничества с партнером составлять бартерный лист. С ним вы сможете легко контролировать, кто, что и когда делает, а также отслеживать эффективность.

Другие популярные форматы ко-маркетинга:

обмен баннерами на сайтах, размещение в разделе «Партнеры»;

обмен модальными окнами и пушами в панели управления;

взаимная раздача листовок со скидками в магазинах или офисах продаж;

совместные розыгрыши, конкурсы в соцсетях и прочие активности;

устные рекомендации продажниками компаний;

бонусы на success page — странице успеха, которую клиент видит после заказа или оплаты на сайте.

2. Базовое SEO

Это оптимизация сайта под требования поисковых систем. Еще десять лет назад среди экспертов по маркетингу было популярным утверждение «SEO умерло». Однако оно живее всех живых и по сей день. А с учетом того, что в Google больше нет платных объявлений перед органической выдачей, SEO и вовсе обрело новое дыхание.

Если у вас нет средств на профессиональные работы по оптимизации, можно поработать над базовыми моментами самостоятельно:

проверьте наличие robots.txt и карты сайта (sitemap), а также SSL-сертификата (ссылка начинается с https);

добавьте сайт в вебмастеры «Яндекс» и Google;

убедитесь, что на страницах не дублируются мета-теги (title, description, keywords) и заголовок H1 (например, с помощью программы Screaming Frog SEO Spider);

посмотрите, как сайт выглядит на разных устройствах — поисковые системы любят адаптивные сайты, которые правильно отображаются и на десктопе, и на мобильных гаджетах.

3. Отзовики

Большая часть потенциальных клиентов, которые ищут товары и услуги в интернете, изучает отзывы. Скажем, про отели читают на TripAdvisor, про рестораны — на Restoclub, про технику — на «Яндекс Маркете». Есть и универсальные сервисы: «Отзовик», IRecommend. Не забывайте работать с ними:

всегда оперативно отвечайте клиентам: благодарите за позитивные отзывы и «разруливайте» негативные — в качестве извинения предлагайте скидки или бонусы;

добавьтесь в качестве представителя компании в тех сервисах, где это возможно;

попросите своих друзей и коллег оставить отзывы о вашей компании (но не одномоментно);

стимулируйте клиентов оставлять отзывы о вас после покупки или заказа услуги: например, предлагайте скидку на следующий заказ или посещение.

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4. Доски объявлений

Самые популярные в России — «Авито», «Юла» и «Из рук в руки». В регионах можно также найти локальные доски объявлений. Разместите там свои товары и услуги, укажите УТП.

Как это работает: посетители смотрят объявления и пишут или звонят автору заинтересовавшего. Не нужно рассчитывать на объем трафика уровня «Яндекс Директ», зато бесплатно. Посмотрите на объявления конкурентов, которые стоят выше в поиске. И не забывайте регулярно обновлять свои, чтобы не оказаться внизу списка. Конкуренция здесь высокая.

Если у вас ИП или ООО, сначала зарегистрируйтесь как физлицо, затем в настройках профиля перейдите по ссылке «Получить статус компании» и укажите реквизиты. Пополните кошелек сервиса переводом со счета на любую сумму от 1 рубля.

Дождитесь результатов проверки профиля. Готово! Никаких ограничений для юрлиц нет. Лучше всего продаются техника и гаджеты, одежда, детские вещи.

5. Социальные сети + Telegram

Создайте группу «ВКонтакте», каналы в «Дзене» и активно растущем Telegram, попробуйте Pinterest. Регулярно публикуйте посты с новостями о компании, рассказывайте об акциях, проводите розыгрыши. Не забудьте разместить ссылки на соцсети компании на сайте и в рассылке. Кроме того, вы можете предложить блогерам бесплатно использовать ваш продукт или услугу взамен публикации в профиле (например, пост + stories).

6. Карты

Это бесплатные сервисы, на которых потенциальные клиенты могут посмотреть информацию о вашей компании, увидеть местоположение офиса или магазина, почитать отзывы, а также построить к вам маршрут. Самые популярные — «Яндекс Карты» и 2ГИС. Обязательно разместитесь там, обновляйте карточку, отвечайте на отзывы и следите за актуальностью информации.

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OEM-площадки: как рекламодателям воспользоваться новым трендом

Это публикация полезного контента на своем сайте, в «Дзене», в СМИ и на сторонних площадках. Для IT-сферы, например, это «Хабр», vc.ru, rb.ru, Roem и другие. Пишите статьи, инструкции, советы, готовьте чек-листы и рейтинги. Предлагайте колонки журналистам, спрашивайте у них, какие темы могут быть интересными. Не забывайте указывать ссылку на свой сайт.

Мы, например, регулярно публикуем экспертные материалы на тему создания сайтов, регистрации доменов, продажи билетов на события, организации онлайн-обучения и многого другого.

8. Вебинары и онлайн-конференции

Это онлайн-встречи с вашими действующими или потенциальными клиентами, на которых вы делитесь полезной информацией о своих товарах и услугах, а также обновлениях.

Примеры: обучение по созданию сайтов и онлайн-курсов, рассказ о новом ассортименте. Формат проведения предполагает либо выступление спикера с ответами на вопросы из чата, либо же диалог. Собрать регистрации и отправить приглашение участникам можно бесплатно, например, через сервис «Nethouse.События» или Timepad. А провести бесплатно позволит Zoom.

В заключение

Конечно, все инструменты, о которых я рассказал выше, условно бесплатные. В любом случае, вы или ваши сотрудники потратят на запуск время — а это тоже деньги. Однако эти расходы несравнимы с сегодняшними цифрами за покупку лидов из платных каналов, например, «Яндекс Директ» и «ВКонтакте». Обязательно попробуйте!

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