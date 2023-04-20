10 признаков, что пора менять работу

О том, как распознать настоящие «красные флаги» в работе и бороться с ними прежде, чем писать заявление об увольнении, рассказывает Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment.

Пожалуй, каждый хотя бы раз приходил с работы в состоянии апатии и полного бессилия с единственной мыслью: «Кажется, пора увольняться». И для этого может быть целый ряд причин, которые, возможно, не удалось установить и решить.

С коллективом сложились плохие отношения

Случается, что «молодая и дружная команд«» из описания вакансии в действительности оказывается полной противоположность того, что вы ожидали увидеть. И это нормально, ведь все мы очень разные и предъявляем разные требования к коллективам, в которых готовы работать.

Мы проводим на работе очень большое количество времени, поэтому обстановка там должна быть достаточно комфортной. Если у вас постоянно возникают конфликты внутри команды, то это проблема. Попробуйте обсудить ее с HR-отделом, возможно, они организуют какие-то инициативы, которые помогут наладить коммуникацию в коллективе.

Например, во время моей работы в сети ресторанов «Две палочки» у нас возник конфликт сотрудников зала и кухни: зал жаловался на то, что кухня медленно выдает заказы, а кухня не понимала, как устроены процессы по ту сторону и жаловалась на их хаотичность. Мы решили устроить дни, когда сотрудники менялись местами, например, повар холодного цеха выходил на место официанта и наоборот.

Такая инициатива помогла каждому из сотрудников разобраться в рабочих процессах коллег и понять, насколько бывает сложно приготовить десятки позиций меню за час или достойно обслужить целый зал гостей.

Вы чувствуете, что достигли «потолка»

Это относится и к тем, кто уже преуспел в профессии, и к начинающим специалистам. Если вы чувствуете, что стагнируете, выполняете задачи, которые вам уже давно знакомы, а перспектив развития на этой позиции или в компании не видите, то вы достигли карьерного «потолка».

В первую очередь следует обратиться с этим вопросом к непосредственному руководителю и обсудить возможность горизонтального повышения, то есть расширения компетенций, перевода на смежную должность. Так вы сможете получить немало новых знаний и попробовать свои силы.

Однако стоит помнить, что если вы переходите на абсолютно новую и незнакомую должность, например, с должности бухгалтера на копирайтера, то, скорее всего, придется уступить в зарплате.

Ваша работа кажется вам бессмысленной

Если во время работы вы ловите себя на мысли о том, что занимаетесь абсолютно бесполезным делом, выполняете однотипные и ненужные задачи, то пришло время задуматься о том, что вас мотивирует и что вам интересно. Задайте себе следующие вопросы: что у меня хорошо получается? какие у меня ценности и цели? чего мне не хватает для достижения желаемого?

Это поможет расставить приоритеты и наметить путь развития, если же прийти к ответу самостоятельно не получилось, можно обратиться к психологу или коучу.

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Очень важно понимать, что любая работа несет определенную ценность. Попробуйте вспомнить, почему вы выбрали именно эту профессию и место работы, что мотивировало вас в начале карьерного пути. Кроме того, будет полезно подумать о том, что вам было бы интересно изучить или сделать в своей области, — это может стать хорошим толчком к дальнейшему развитию.

Из-за работы у вас появились проблемы со здоровьем

Переутомление на работе приводит к тому, что наше собственное тело начинает всему противиться и подавать сигналы о помощи: боли в мышцах, плохой сон, нервные тики, этот список можно продолжать бесконечно.

Во-первых, следует обратиться ко врачу, чтобы не усугубить положение и как можно скорее начать лечение.

Во-вторых, научитесь правильно отдыхать и работать: не берите рабочие задачи домой на выходные, уделяйте время любимым занятиям и планируйте свою энергию, а не время.

У каждого из нас собственный ритм жизни: кому-то комфортно просыпаться ранним утром и делать всю работу до обеда, а другой не сможет быть продуктивным, если встанет раньше 11 часов утра. Это абсолютно нормально, важно лишь по возможности учитывать эти ритмы при планировании, чтобы успевать и работать, и отдыхать.

Например, если вы знаете, что пик вашей работоспособности приходится на промежуток с 12 до 15, то оставьте самые важные задачи на этот период.

Новые задачи вызывают тревогу

Беспокойство от работы над новой задачей, страх, что ничего не получится — признаки синдрома самозванца. На то, чтобы бороться с ним, нужны время и силы. Попробуйте начать с похвалы. Напоминайте себе о том, что вы уже сделали, чего добились, даже если эти достижения небольшие.

Например, вам удалось освоить новую программу для работы или подготовить большой и сложный отчет значительно раньше дедлайна. Пусть такие вещи станут для вас поводами напомнить себе о том, что вы молодец и можете куда больше, чем думаете.

Работа занимает почти все время

Здесь важно определить, почему так получается. Вы стремитесь к карьерным высотам и поэтому готовы перерабатывать? Или работаете днями напролет, потому что не умеете распределять свое время и отказываться от чужих задач?

И в том, и в другом случае есть большой риск оказаться перегруженным и просто разочароваться в работе. Постарайтесь переработать свой график так, чтобы уместить все в восемь рабочих часов: откажитесь от переработок, планируйте свой день и, главное, научитесь делегировать задачи.

Чтобы было проще заниматься тайм-менеджментом, заведите себе ежедневник и регулярно записывайте свои задачи, вносите как можно больше заметок от руки. Если же пользоваться бумажным ежедневником совсем не комфортно, можете прибегнуть к электронным планерам в телефоне или на компьютере.

В любом случае вы будете не только четко знать объем предстоящей работы, но и лучше запоминать всю информацию. Кроме того, можно добавить в ежедневник колесо баланса: найдите доступный шаблон в сети и распечатайте, раскрасьте в соответствии с тем, сколько времени вы уделяете каждой из сфер жизни. Это поможет точно понять, какую цель вы перед собой ставите и над чем стоит поработать.

Ценности и миссия компании не совпадают с вашими

Например, вы большой борец за экологию: используете только многоразовые сумки вместо пакетов, стараетесь не покупать продукты в пластиковой упакове и ездите на общественном транспорте. Вам может быть психологически сложно работать в компании, которая не занимается устойчивым развитием и не транслирует эко повестку внутри коллектива.



Попробуйте в таком случае предложить команде некоторые нововведения: использовать собственные кружки вместо пластиковых стаканчиков, печатать на бумаге с двух сторон, покупать чай в одной большой упаковке, а не в индивидуальных и т. д.

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Если же подобные инициативы не принимаются никем из команды, то, скорее всего, это просто не ваше место. Ведь даже хорошая зарплата не заставит делать то, с чем вы внутренне не согласны.

Вы завидуете работникам других сфер

Если знакомый айтишник рассказывает вам о своей работе и коллективе, а вы невольно завидуете, значит, пора выбирать новое, более интересное для себя занятие. Вовсе необязательно при этом увольняться. Попробуйте поискать новые направления в своей сфере: может, появилась какая-то новая область знаний, о которой вы не догадывались?

Если вы хотите кардинально изменить сферу деятельности, не стоит горячиться и сразу бросать нынешнюю работу в поисках новой. Для начала запишитесь на курсы обучения по интересному для вас профилю, поищите стажировку. Возможно, уже на этом этапе вы поймете, что ожидали совсем другого и не готовы менять профессию.

Вы не помните, чему научились на этой работе

Нехватка профессионального развития — проблема, с которой сталкивается любой специалист, но не каждый ее решает. Выполняя каждый день однотипные задачи, сложно научиться чему-то новому, поэтому вот что вы можете предпринять:

запланируйте обучение по вашей специальности или смежной с ней;

составьте список книг по вашему профилю для чтения;

обсудите с руководителем план вашего развития: может, вы могли бы взять на себя новые задачи.

Вы всегда чувствуете усталость

Если вы не успеваете отдохнуть за время отпуска и выходных, приходите на работу уже уставшими, а сил ни на что кроме работы уже не находите, пора что-то менять.

Во-первых, проанализируйте свою загруженность на работе. Возможно, вы уже несколько месяцев выполняете задачи за уволившегося коллегу и не придаете этому значения? В таком случае очень важно научиться делегировать работу и отказываться от задач, которые находятся вне зоны вашей профессиональной деятельности.

Во-вторых, устройте себе цифровой детокс. Работа многих специалистов сегодня связана с использованием гаджетов, поэтому отказаться от них невозможно. Однако можно ограничить использование: установить себе правило о том, что во время приема пищи телефоном пользоваться нельзя. Так вы сможете хотя бы ненадолго отвлечься от больших потоков информации и побыть наедине со своими мыслями.

Столкнувшись с одной из перечисленных сложностей, не бросайтесь писать заявление об увольнении. Постарайтесь разобраться в проблеме по мере своих возможностей, особенно если место работы вам дорого.

Если же после предпринятых вами попыток не последует никаких изменений, а руководитель продолжит игнорировать ваши запросы, то можете смело начинать поиски интересных для вас вакансий, ведь ни одна работа не стоит вашего физического и психоэмоционального здоровья.

Фото на обложке: Shutterstock / BAZA Production