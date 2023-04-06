Как установить доверительные отношения с руководителем

Начальник постоянно сомневается в вашей работе, утаивает информацию или даже преуменьшает заслуги? Возможно, его недоверие вызвано неуверенностью. Делимся советами, которые помогут справиться с проблемой.

Эми Галло, пишущий редактор Harvard Business Review и автор книг о динамике на рабочем месте, рекомендует следующие три подхода: показать, что вы не враг, создать доверие и откровенно обсудить ситуацию. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Демонстрируйте, что вы не опасны

Бывает довольно сложно понять, почему руководитель, обладающий большей властью и авторитетом, может чувствовать себя неуверенно.

В ходе нескольких исследований Натаниэль Фаст и Серена Чен продемонстрировали: когда людям кажется, что они не соответствуют руководящей должности, они склонны мешать другим, вести себя агрессивнее и даже мстительнее. Однако дело не только в отсутствии опыта или навыков.

Несоответствие между высокими требованиями к должности и самооценкой способностей руководителя приводят к «защитной реакции эго», которая помогает им поддержать самооценку или оправдать свои действия.

Вероятно, успокоить эго руководителя — последнее, чем хотелось бы заниматься сотруднику в этой ситуации. Однако это небольшая цена за то, чтобы избежать стресса и сделать рабочую обстановку комфортнее.

Начальник должен видеть в вас союзника, а не конкурента. И работать над этим стоит с самого начала отношений. Например, на совещании можно отметить достижения руководителя и подчеркнуть, что хотели бы и дальше учиться на его примере. Исследования о менеджерах, которые ощущают недостаток компетенций, демонстрируют: искренняя похвала всегда помогает. Однако она не должна быть наигранной.

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Вместо комплиментов можно выразить признательность за что-то, что руководитель для вас сделал. В одном из своих исследований Фаст обнаружил, что это положительно влияет на то, как неуверенный руководитель оценивает результаты сотрудника. Поэтому поблагодарите начальника за возможность работать над ответственным проектом или за то, что он представил вас коллегам из другого подразделения.

Это не только разрядит обстановку, но и привлечет внимание к его сильным сторонам и поможет ему стать увереннее.

Полезно также проявить эмпатию. Возможно, у поведения руководителя есть рациональные причины.

Укрепляйте доверие, подчеркивая, что вы работаете в команде

Консультанты по лидерству Джек Зенгер и Джозеф Фолкман проанализировали тысячи оценок по методу «360 градусов», чтобы определить, что заставляет доверять руководителю. Их исследование указывает на три элемента: позитивные отношения, здравый смысл/опыт и последовательность.

Задайте себе вопрос: что из этого проявляется в общении с руководителем, а что можно улучшить? Поскольку нам нелегко оценивать собственное поведение, можно обратиться за обратной связью к коллеге.

Кроме того, исследования показывают: люди, которые кажутся компетентными, но не проявляют теплоты, часто вызывают неприятие, что вредит всем сторонам.

Вот что стоит сделать в этом случае

Спросите о приоритетах. Откровенно поговорите с руководителем, спросите о его главных целях и какой вклад вы можете внести.

Откровенно поговорите с руководителем, спросите о его главных целях и какой вклад вы можете внести. Ищите возможности для совместных побед. Понимание приоритетов позволит увидеть, сможете ли вы объединиться ради общей цели. Есть ли какой-то проект, в котором ваш опыт может оказаться особенно полезным для руководителя? Можете ли вы выделить то, в чем он особенно хорош?

Чтобы снять напряженность, говорите о вашей работе как о совместной и как можно чаще употребляйте местоимение «мы». И когда вы преуспеете, обязательно разделите победу.

Поговорите с глазу на глаз

Иногда откровенная беседа заставляет руководителя прислушаться к собеседнику и даже скорректировать поведение. Вспомните, как проходили ваши последние разговоры. Что сработало в прошлый раз? Что помогло создать непринужденную обстановку? Что из сказанного вызвало негативную реакцию?

Попробуйте сказать: «Для меня важно, чтобы мы хорошо работали вместе, и я чувствую, что у нас не всегда это получается. Мне хотелось бы на это повлиять. Могу ли я что-то изменить, чтобы улучшить наши рабочие отношения?».

Любая обратная связь будет ценной. Внимательно выслушайте собеседника и поблагодарите. Можно не согласиться с предложенным, но важно продемонстрировать готовность измениться и выбрать иной подход.

Один из рекомендуемых инструментов — концепция, разработанная Центром креативного лидерства. Она может пригодиться, чтобы обсудить случаи, когда руководитель вел себя некорректно, например перебивал. Вот как это работает:

вспомните, когда и как происходило специфическое поведение (ситуация);

подробно объясните, что именно произошло, оставаясь как можно конкретнее и нейтральнее (поведение);

опишите, что почувствовали из-за этого (влияние).

Фиксируйте примеры и обстоятельства некорректного поведения — это может быть полезно, если вы захотите донести ситуацию до высшего руководства.

Отмечайте и то, что вы сказали и сделали в ответ. Начальство будет более склонно принять меры, если увидит, что ситуация имеет систематический характер, а вы — и, возможно, другие — уже предприняли шаги по ее устранению. Нельзя гарантировать, что приведенные результаты сработают, и к этому стоит готовиться.

Документируйте свои достижения, чтобы их не преуменьшали коллеги или напряжение в коллективе. Ведите список того, над чем работаете, и вносите в него все идеи и предложения, которые высказываете. Эта предупредительная мера позволит проактивно защитить карьеру.

Стоит подчеркнуть, что за отношения в коллективе отвечает не только подчиненный, но и руководитель. Но если он не проявляет инициативы, описанные тактики могут направить динамику в более продуктивное русло.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney