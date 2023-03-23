Что делать, если вас перебивают: 5 решений

Не стоит принимать это как должное. Рассказываем, как уверенно и профессионально отреагировать и исключить подобные ситуации в будущем.

Пожалуй, в каждой команде есть коллега, который любит перебивать других. Хуже всего, если это происходит во время важного доклада: внимание потеряно, момент упущен, и все уже забыли, о чем вы говорили.

Прерывание во время разговора — не просто неприятность, которая происходит со всеми. Исследования показывают, что женщин перебивают на 33% чаще. Похожая тенденция наблюдается и в отношении меньшинств, например этнических.

При этом открытое выражение недовольства может быть расценено как агрессия, грубость или излишняя эмоциональность. Но не стоит принимать это как должное.

Существуют приемы, позволяющие уверенно и продуктивно отреагировать на перебивания и при этом не отклониться от своей мысли. При этом они подойдут как для личной беседы, так и для групповых совещаний.

1. Продолжайте говорить

Когда вас постоянно перебивают, лучшее, что можно сделать — не оставнавливаться. Не стоит уступать лишь потому, что человек постоянно перехватывает инициативу или просит разрешения продолжить.

Проявите настойчивость. Это особенно важно, если вы имеете дело с тем, кто перебивает постоянно: так он поймет, что вы можете и будете настаивать на своем.

Вызовет ли это дискомфорт? Наверняка. Но в будущем вы будете себе благодарны.

2. Используйте язык тела

Если вас прервали, используйте первый совет и продолжайте говорить, одновременно попробуйте поднять ладонь вверх, чтобы показать, что вы еще не закончили. Этот простой знак может выглядеть дружелюбно, а не враждебно.

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Еще один способ — начать говорить немного громче. Это как бы дает понять: «Я говорю, и сейчас время слушать».

3. Прямо озвучьте проблему

Если в вашей команде довольно часто перебивают друг друга, стоит сказать об этом вслух. Главное — избегать намеков. Придерживайтесь фактов и приведите конкретные примеры.

Например, можно сказать что-то вроде: «Вы уже в третий раз меня перебиваете. Мне бы хотелось закончить мысль». Еще один прием — обратиться к самому активному из говорящих, сказав что-то вроде: «Мы довольно подробно обсудили отдел маркетинга, теперь давайте послушаем финансистов».

Так вы позволите человеку скорректировать свое поведение и при этом разделите ответственность за соблюдение порядка между всей группой.

4. Порекомендуйте новые нормы поведения для собраний

Как правило, если в компании принято перебивать друг друга, вероятнее всего, в ее культуре есть и другие нежелательные ритуалы — например, на собраниях говорит всего пара человек, или небольшая группа принимает решения за всех.

Обсудите с коллегами, какие практики можно внедрить, чтобы сделать совещания эффективнее, а от каких лучше отказаться. Например: задавать уточняющие вопросы и избегать суждений, слушать друг друга и не перебивать, не только говорить, но и слушать, поощрять каждого высказываться.

Такие нормы помогают сделать ожидания более прозрачными и понятными, поощряют командный дух и повышают активность всех членов коллектива.

5. Будьте союзником для других

Как заступиться за тех, кого перебивают? Один из способов — вернуть «микрофон» человеку. Можно сказать что-то вроде: «Давайте дадим Дарье закончить мысль. Мне бы хотелось услышать остальное».

Или можно снова привлечь внимание к кому-то, кто потерял его ранее. Подойдет фраза вроде: «Будет здорово, если сегодня вы начнете с обновлений, потому что в прошлый раз у нас не хватило времени».

Ничего страшного, если у вас нет заготовленных слов. Иногда достаточно сказать: «То, как вы общаетесь с людьми, вызывает дискомфорт».

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Ключ в том, чтобы сделать что-то здесь и сейчас. Люди перебивают не чтобы их услышали, а чтобы показать свою власть. Хорошая новостью в том, что есть способы распределить ее, сделав команду дружелюбной ко всем и инновационной.

Так что продолжайте говорить, даже если вам мешают.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney