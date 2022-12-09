Хотите быть убедительнее? Используйте язык тела

Мы постоянно пытаемся убедить в чем-либо других людей — как сознательно, так и бессознательно. Важную роль в этом процессе играет язык тела. Эти четыре приема помогут изменить его так, чтобы стать более привлекательным и убедительным для окружающих.

Умение расположить к себе помогает нам продвигать свою точку зрения. Это подтверждают два исследования 2021 года: они показали , что менее привлекательным экспертам было гораздо сложнее влиять на мнение присяжных.

Наклоняйте голову

Если человек чувствует себя в безопасности, он естественным образом наклоняет голову. Обратите на это внимание, когда в следующий раз будете проводить время с близкими людьми.

Такое поведение — часть реакции лимбической системы мозга. Наклоняя голову, человек обнажает шею и, следовательно, яремную вену. Так он ставит себя в уязвимое положение и неосознанно показывает, что уважает собеседника и доверяет ему. Мы делаем этот жест и в присутствии детей, чтобы они чувствовали себя спокойно.

Собеседник с большей вероятностью рассмотрит вашу точку зрения, если будет чувствовать себя в безопасности. Наклон головы — простой способ продемонстрировать внимание и заботу. Этот жест сообщает другим людям, что вы слушаете их, а не думаете о чем-то другом.

Изопраксизм или «зеркальное поведение» — это явление, при котором люди воспроизводят язык тела окружающих. Если сразу несколько человек наклоняют голову, то, скорее всего, они вовлечены в беседу и готовы продолжать ее дольше обычного.

Скрестите ноги

Чувство неловкости и неустойчивости побуждает нас стоять прямо, чтобы сохранять равновесие. То же желание естественным образом возникает, когда мы находимся у края высокого здания или в некомфортной ситуации в окружении других людей. Почему это происходит?

Оба случая символизируют угрозу, активирующую реакцию «бей или беги». Положение ног — один из способов, при помощи которого наше тело защищает себя.

Верно и обратное. Ощущая комфорт и безопасность, мы можем спокойно скрестить ноги. Как следствие, с помощью этого жеста можно показать окружающим, что вы не представляете угрозы.

Изопраксизм побудит собеседника тоже скрестить ноги. Это будет означать, что он ослабил свой режим защиты. Как и кивание головой, этот жест поможет продлить разговор, и у вас будет больше времени, чтобы пообщаться лично и установить взаимопонимание.

Улыбайтесь

Не стоит недооценивать силу улыбки. Эмоции заразительны, в том числе и счастье, которое часто передается через улыбку. Только представьте, как тяжело хмуриться в ответ на нее.

Когда человек улыбается, высвобождаются нейромедиаторы, снижающие тревогу и усиливающие ощущение удовлетворенности. В результате ваше настроение улучшается, делая вас более обаятельным, а собеседник испытывает больше положительных эмоций.

Когда с вами приятно общаться, вы кажетесь людям надежнее и привлекательнее, они хотят проводить с вами больше времени и прислушиваться к вам. Это сделает вас убедительнее во всех ваших отношениях.

Следите за направлением носков

Направление носков часто демонстрирует, на чем сосредоточены мысли человека. Если они указывают на собеседника, значит он заинтересован в его словах, а в противном случае, вероятно, стремится скорее завершить беседу.

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Как и в случае описанных выше жестов, собеседник также захочет продолжать разговор дольше, если направить носки в его сторону. Это еще один эффективный способ продемонстрировать свою заинтересованность.

Понаблюдайте за тем, как вы и окружающие используют эти модели поведения, чтобы узнать больше о себе и о них. Вас может удивить то, что язык вашего тела сообщает другим людям. Чем привлекательнее вы станете в глазах собеседников, тем убедительнее вы будете.

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