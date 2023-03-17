Разочарованы своей командой? Задайте себе эти 6 вопросов

Эти вопросы помогут руководителю пересмотреть свои ожидания и убедиться, что он пооощряет производительность, не забывая об эмпатии.

Эмпатия — недооцененное конкурентное преимущество, которое повышает лояльность и помогает создать здоровую рабочую обстановку. Однако работа в постоянном напряжении этому не способствует.

Быть руководителем всегда было непросто, но в последнее время стресс и эмоциональное выгорание менеджеров только растут: опрос Gallup, проведенный в ноябре 2021 года, показал, что 35% менеджеров по персоналу сообщили, что чувствуют себя выгоревшими «очень часто или всегда», по сравнению с 27% сотрудников и 22% руководителей высшего звена.

И когда работа требует постоянного напряжения, менеджерам легко вспылить. Когда наши ожидания не оправдываются, мозг переходит к суждениям и реакции.

И это прямо противоположно тому, что нужно вашей команде. В здоровой рабочей культуре руководитель понимает, как достичь равновесия между ответственностью за результаты и сочувствием. Один из способов сделать это — стремиться к размышлениям, а не к реакции. Те, кто действует долгосрочно, знают, что правильный подход позволит продвинуться дальше краткосрочных целей.

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Сотрудники, которые чувствуют, что могут учиться и расти, более вовлечены. Получение обратной связи также важно для развития.

Мы призываем каждого руководителя сделать паузу и поразмыслить, прежде чем давление и высокие требования приведут к срыву. Если вы ощущаете разочарование и осуждение, поддержите свое любопытство и задайте себе следующие вопросы. Используйте их в качестве ориентира: так вы убедитесь, что, стремясь к производительности, вы не забываете об эмпатии.

Понятны ли мои ожидания от результатов работы?

Часто руководители недооценивают, насколько необходима коммуникация. Задумайтесь, насколько вам удалось донести ожидания в том, что касается ролей, конечного продукта, поддержки и результатов. Если заранее определить, каким должно быть качество и желаемые последствия проекта, это позволит другим эффективнее распределить время, энергию и прочие ресурсы.

Частая коммуникация позволит яснее донести это видение. Помогайте членам команды понять, как их уникальный вклад поддерживает результаты для бизнеса: это поможет им почувствовать принадлежность к цели, избежать недопонимания и сэкономить время. И не забудьте уточнить у сотрудника, насколько ясно он вас понял.

Реалистичны ли мои ожидания?

Сравните задачу с подобной работой, которую вы делегировали в прошлом. Обеспечен ли текущий проект всеми необходимыми ресурсами? Если нет, возможно, потребуется привлечь дополнительные силы или снизить ожидания.

В чем суть задачи, должна ли она стимулировать развитие сотрудника или стать для него вызовом? Если да, то вам, возможно, потребуется предоставить больше рекомендаций и курирования. Изучите, насколько легко подчиненным обратиться к вам за помощью или необходимым согласованием. Обратите внимание на сроки и получает ли человеку адекватную поддержку, чтобы оправдать ожидания.

Что я знаю об этом сотруднике?

Если вас разочаровали результаты работы человека, сделайте шаг назад и подумайте о нем как о личности. Оцените его знания, навыки и возможности. Подумайте о его сильных сторонах и областях для роста. Некоторые лучше работают, получив большую автономию, в то время как другим нужно больше общения и поддержки.

Если вы заметили снижение производительности, проведите открытый и доброжелательный разговор, чтобы выяснить, что происходит. Возможно, на ситуацию повлияли личные события, например болезнь члена семьи, расставание или дополнительные обязанности по уходу за кем-то из близких.

Проявите внимание. Чувство стресса и подавленности может потребовать иного рода поддержки, чем рабочий тренинг.

Добиваюсь ли я результатов?

Успешные менеджеры фокусируются на результатах, а не на том, как или когда будет выполнена работа. Все мы обладаем уникальными стилями работы и предпочтениями. Возможно, то, что подходит вам, не слишком комфортно для других.

Стремление начальника к микроменеджменту лишает сотрудников автономии. Четко формулируя результаты, вы даете команде возможность либо взять инициативу в свои руки, либо попросить дополнительных рекомендаций.

Убедитесь, что связали желаемые результаты с более широким видением и целями компании. Люди хотят чувствовать, что они выполняют значимую работу, и когда цели отдельного человека и организации связаны, это может повысить вовлеченность.

Придерживаюсь ли я одного стандарта для всех?

Несмотря на наши наилучшие намерения, бессознательная предвзятость может заставить нас отдавать предпочтение одним людям перед другими. Понимая уникальность конкретного сотрудника, подумайте, придерживаетесь ли вы одного стандарта для всех членов команды.

Свойственна ли вам предвзятость в отношении мужчин, женщин или представителей определенной национальности?

Насколько равномерно вы вкладываете время в развитие команды?

Делаете ли вы предположения, основанные на возрасте?

Ясное понимание результатов также позволит избежать неосознанной предвзятости. Если вы не уверены, справедливы ли вы, можете обсудить ситуацию с коллегой, которому доверяете, чтобы узнать его мнение о ситуации.

Еще одно предубеждение, о котором следует знать, — это предвзятость близости, которая объясняет, почему менеджеры могут отдавать предпочтение тем, кто физически ближе к ним. Если вы работаете в гибридной среде, отдаете ли вы предпочтение в распределении задач тем, кого чаще видите в офисе?

Обратите внимание, что предвзятость близости непропорционально сильно влияет на женщин и тех, кто занимается уходом за другими.

Даю ли я ясную и доброжелательную обратную связь?

Если у вас есть сомнения или критика, не стоит медлить. Исследования показывают, что давать обратную связь лучше всего в процессе работы. Действуйте сразу, как только заметите потенциальное отклонение. Гораздо лучше вмешаться на ранней стадии и не позволять проблемам усугубляться.

Также попросите сотрудника поделиться собственными впечатлениями. Искренность укрепляет доверие и способствует целеустремленности сотрудников. Те, кто чувствует поддержку руководства, испытывают наибольшее удовлетворение от работы, а компании с высокой культурой доверия на рабочем месте почти в два раза эффективнее тех, у кого ее нет.

Саморефлексия требует дисциплины и времени — и результаты стоят потраченных усилий. Компании, в которых руководители поддерживают прочные отношения со своими сотрудниками, получают более высокую лояльность, доверие, производительность и благополучие команды.

Используйте эти вопросы для размышления в качестве руководства, чтобы устранить любые пробелы в ваших ожиданиях. Эмпатия может стать настоящим конкурентным преимуществом.

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