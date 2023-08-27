Что в имени тебе моём: как предпринимателю работать под псевдонимом

Необычное название помогает компании стать заметнее на рынке, привлекать новых клиентов. Но как быть ИП, которых налоговая регистрирует просто под ФИО из паспорта? В этом случае поможет псевдоним, хоть с выдуманным именем и не всё так просто. Эксперт «Контур.Эльбы» Екатерина Дегтяренко рассказывает о тонкостях использования псевдонима в бизнесе.

Зачем предпринимателю псевдоним

Псевдоним — это выдуманное имя, которое заменяет реальное. Взять псевдоним может любой человек.

Причины работы под псевдонимом у каждого свои. Кто-то хочет выделиться среди конкурентов и таким образом усилить личный бренд. Другой предприниматель не хочет лишний раз показывать своё настоящее имя, а кому-то оно просто не нравится.

Необычное имя может помочь быстрее стать известным, показать свою индивидуальность. Например, ИП Борисов Иван Сергеевич решает продвигать свои услуги под псевдонимом Иван Коуч — так сразу понятно, чем он занимается.

У одного человека может быть несколько псевдонимов: для каждого вида деятельности — свой. А ещё может быть один коллективный псевдоним для двух и более людей.

Этот вариант подходит только для продвижения и рекламы, а, например, заключать договор с заказчиком каждому ИП придётся под своим настоящим именем по отдельности. Что достаточно неудобно, поэтому в этом случае проще открыть ООО и работать под фирменным наименованием.

Как официально взять себе псевдоним

Итак, предприниматель решил, что хочет работать под псевдонимом — что делать дальше? Некоторые начинающие ИП сразу используют выдуманное имя для продвижения бизнеса, что довольно рискованно:

если случайно взять чужой псевдоним или название, которые уже зарегистрированы как товарный знак, то их владелец может привлечь предпринимателя к ответственности и потребовать компенсацию морального вреда;

за известными, но официально не зарегистрированными псевдонимами, охотятся патентные тролли — компании, которые первыми регистрируют на себя чужое имя и затем требуют компенсацию «за нарушение прав».

Поэтому безопаснее всего закрепить за собой псевдоним официально. И тут есть несколько вариантов.

Коммерческое обозначение

В отличие от ООО, ИП не может указать в уставе красивое название своего бизнеса. Например, клиенты давно ходят в барбершоп «Постригу», но по документам он остаётся ИП Сергеев А.А. «Постригу» в этом случае — коммерческое обозначение бизнеса, которое ИП Сергеев придумал для того, чтобы выделиться среди других парикмахерских.

Исключительное право на коммерческое обозначение появляется, когда бизнес становится достаточно известным в городе. Определить это право можно только в суде, если через пару лет появится ещё один барбершоп с таким же названием — но это непросто. Специальных реестров для фиксации коммерческих обозначений нет.

Читать по теме: «Как корабль назовёшь» — 5 смертных грехов в нейминге

Депонирование

Чаще всего депонируют произведения — книги, статьи, музыкальные треки, но псевдоним тоже можно зарегистрировать и получить свидетельство о депонировании. В случае спора с «тёзкой» оно поможет подтвердить факт того, что такой псевдоним уже существовал на определённую дату.

Однако этот способ защиты псевдонима не так надёжен, как регистрация товарного знака. Дело в том, что депонированием занимаются частные компании-депозитарии, которые работают по своим внутренним правилам.

При этом в законе процесс депонирования не описан, а значит, юридически не является полным аналогом регистрации прав. Поэтому безопаснее зафиксировать свои права на псевдоним, зарегистрировав его как товарный знак.

Регистрация товарного знака

Самый надёжный способ защитить свой псевдоним — зарегистрировать товарный знак в Роспатенте.

Процесс регистрации занимает много времени и стоит недёшево, но зато предпринимателю будут не страшны мошенники, решившие украсть его имя. Если кто-то случайно или специально назовётся так же, предприниматель может подать в суд и потребовать компенсацию до 5 млн рублей.

Товарный знак действует 10 лет, после чего можно заплатить пошлину и продлить срок действия ещё на 10 лет. И так до бесконечности.

Если предприниматель решит продавать свой бизнес по франшизе, то без регистрации псевдонима как товарного знака точно не обойтись — просто коммерческое название нельзя передать по такому договору. Ещё товарный знак пригодится для работы на некоторых маркетплейсах, например, для продаж на Lamoda — площадка не работает с поставщиками без товарного знака.

Не всякий псевдоним получится зарегистрировать в Роспатенте. В качестве товарного знака не зарегистрируют:

чужое известное имя или псевдоним;

чужой товарный знак;

имя известного персонажа;

псевдоним, который противоречит нормам морали и принципам гуманности.

Товарный знак можно использовать для рекламы, вывесок, продвижения, но в договорах и отчётах ИП всё равно будет фигурировать под своим реальным ФИО. Если предприниматель хочет указывать псевдоним во всех документах, остаётся только один вариант — сменить имя в паспорте.

Читать по теме: Самозанятые теперь могут регистрировать на себя товарные знаки: как это сделать и зачем?

Смена имени

Если псевдоним стал ближе настоящих имени и фамилии, предприниматель может официально сменить имя в паспорте. Для этого надо подать заявление в ЗАГС по месту жительства или по месту регистрации рождения ИП и заплатить госпошлину 1600 рублей.

Через месяц, забрав свидетельство о смене имени, останется получить новый паспорт в паспортном столе. После этого ИП надо будет сообщить о новом имени в банк и всем контрагентам. А ещё перерегистрировать кассу и перевыпустить электронную подпись.

Как и с торговым знаком, не все псевдонимы можно использовать в качестве имени или фамилии. В новый паспорт не попадут:

цифры или символы (X Æ A-12);

числительные (Пётр Первый);

бранные слова (Ёшкин кот);

титул, должность или ранг (Князь Владимир).

Какой бы способ работы под псевдонимом ни выбрал ИП, в любом случае важно следовать законодательству и не нарушать чужие права.

Читать по теме: Какие правила соблюдать бизнесу при заказе логотипа у дизайнера?

Фото на обложке: Unsplash