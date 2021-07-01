5 способов сделать сайт удобным для покупателей

Спустя 15 тыс. подключенных клиентов и один млн заказов с использованием сервисов компании Александр собрал опыт команды и поделился простыми способами, которые помогут без больших затрат удержать покупателей и повысить юзабилити интернет-магазина.

В 2002 году генеральный директор и основатель платформы для электронной коммерции Pokupo Александр Стрелов вместе с командой разработчиков создал первые b2b-решения в e-commerce. За почти двадцать лет проект вырос из стартапа в экосистему для бизнеса из семи приложений, где можно собрать сайт, настроить прием платежей или получить инвестиции на развитие.

Сделать выбор удобным

Если исключить широкий ассортимент и конкурентные цены, которые важны как для офлайн-, так и для онлайн-магазинов, удобство выбора сводится к трем китам:

Удобная навигация. В любом месте сайта пользователь должен понимать, где он находится, иметь возможность быстро вернуться на один или два шага назад. Для этого каталог необходимо структурировать. Хороший поиск и рекомендации. Поиск товаров по категориям и брендам (написание на кириллице и латинице), с учетом ошибок и опечаток пользователей. Также важно, если нужного бренда или товара нет в наличии, предлагать аналоги. Качественные и подробные фильтры товаров помогут людям быстрее найти нужное. Лучше делать фильтры с интервалами, которые смогут настраивать пользователи. Например, человеку нужна стиральная машинка глубиной до 43 см, а в вашем интернет-магазине можно только поставить галочку напротив параметра 40-49 см. Такой фильтр неинформативен — посетитель скорее уйдет, чем начнет кликать на каждый товар и проверять.

Чтобы навигация, поиск и фильтры работали как надо, регулярно убирайте товары, вышедшие из продажи.

Да, когда-то из-за инфляции они стоили дешевле и поэтому продолжают появляться в топе при ранжировании стоимости от низкой к высокой. Да, это привлечет потенциальных покупателей из агрегаторов вроде «Яндекс.Маркета» в первый раз, но во второй пользователи вряд ли вернутся. Хороший интернет-магазин должен продавать только товары, которые есть в наличии, и указывать «под заказ» с датой поставки, если их на складе нет.

Обязательно откажитесь от автоматической подгрузки товаров на странице, что приводит к бесконечному скроллингу. Это мешает людям добираться до футера (footer — нижний сквозной навигационный блок сайта) с контактами и юридической информацией и путает навигацию, усложняет внедрение аналитики и дополнительно загружает внутреннюю память компьютера. Бесконечный скроллинг будет только раздражать посетителей сайта.

Оформить карточки товаров

Предположим, что вы уже проверили соответствие изображении и характеристик продуктам: остановимся на тех моментах, которые позволят повысить глубину и время просмотра сайта, привлечет дополнительных посетителей и покупателей.

Фотографировать товар самому. Так интернет-магазину получится показать пользователям, что товар действительно есть в наличии, добавив «физического веса», выделиться на фоне конкурентов со стоковыми одноразовыми изображениями. Собственные снимки проиндексируются в поиске по фотографиям в Google и «Яндекс» и привлекут дополнительных посетителей. Показывать сценарии использования. Если посетителю неочевидны все способы применения и свойства товара, например, цвет или крупность рисунка, нужно их показывать. На этом изображении можно оценить обои в интерьере, размер и повторяемость рисунка, что упростит выбор, а тут это непонятно. Одежду тоже лучше показывать в реальной обстановке, чтобы пользователь смог увидеть все без цветокоррекции. Видеообзоры помогают преодолеть ограничения онлайн-канала и показать товар таким, какой он есть, рассказать о свойствах, сочетаниях, добавить экспертности продавцу. Вот пример хорошо оформленной карточки беговых кроссовок с видеообзором на «Спорт-марафон». Дополняющие и заменяющие товары. В этом примере интернет-магазин предлагает обои-компаньоны, которые точно попадут в оттенок, что уменьшает муки выбора и потенциально приводит к кросс-продажам дополнительных товаров.

Продумать хороший дизайн

За пределом узких продуктовых ниш, где дизайн может иметь важное значения для решения о покупке, в большинстве товаров масс-маркета пользователям это не так важно. Сайт со стандартным дизайном, но хорошими условиями (даже если разница в условиях доставки) выиграет у сайта с красивым дизайном, но условиями похуже, в которые зашита цена создания более сильного визуально интернет-магазина.

Предусмотрите легкость и читаемость мобильной и десктопной версии: уже в этом году в мире с помощью гаджетов будут совершать 72,9% всех покупок — такой факт игнорировать нельзя.

И, если вы понимаете, что простой мобильной версии интернет-магазина уже мало, а до разработки собственного приложения пока не доросли, обратите внимание на промежуточный вариант — технологию Progressive Web App по созданию мобильного приложения в браузере.

Уходящий тренд — видео фоном. Раньше это решение привлекало внимание, поскольку было чем-то новым и необычным, дополняло пользовательский опыт и повышало время нахождения на странице. Но в последнее время оно приелось, а минусы стали перевешивать плюсы. Два самых главных недостатка:

более длительная загрузка страницы. За эти две секунды разницы пользователь может уйти;

отсутствие адаптации для мобильных устройств — у них в браузере отключена функция проигрывания фоновых видео.

Упростить процесс покупки

Предусмотрев безопасность (must have — протокол https) и много возможностей приема платежей, в том числе онлайн (прямо на сайте в несколько кликов, а не с заполнением реквизитов через онлайн-банк), переходим к более тонким настройкам:

Не усложняйте регистрацию, но подтолкните к ней. Проверьте, чтобы человеку не нужно было заполнять отчество, индекс и другие не самые важные графы. Вместо введения обязательной регистрации важнее заинтересовать человека самому себя идентифицировать: предложить бонусную программу, полезные сервисы для постоянных покупателей или маленькие подарки зарегистрированным пользователям. Оставьте одну кнопку. Тесты наших клиентов показали, что даже две кнопки — «положить в корзину» и «купить сразу/быстрая покупка» — начинают конкурировать друг с другом. Это снижает общую конверсию. Можно оставить только «положить в корзину», а уже на следующем этапе (в корзине) предложить приобрести без регистрации.

Заполнить контакты и сделать доставку прозрачной

Проблема доверия к незнакомым интернет-магазинам часто решается хорошо заполненными контактными данными, где не только указана почта (на которую не факт, что кто-то когда-либо ответит), но и другие контакты:

телефон (желательно не мобильный);

адреса магазинов и заполненные визитки с фото на сервисах карт;

юридическую информацию, включая ИНН;

онлайн-чат и возможность перевести общение в мессенджеры здесь и сейчас.

Чтобы выделиться, малому и среднему бизнесу нужно иметь прозрачные доверительные отношениями с покупателем: предлагать индивидуальное общение и отношение, сервис, которыми не могут похвастаться интернет-гиганты.

Что касается получения заказа и доставки, человек сразу должен понимать, в каком городе расположен интернет-магазин, как долго будет идти посылка, во сколько ему обойдется доставка, есть ли самовывоз, из каких точек он возможен. Важно, чтобы пользователь с легкостью мог определить итоговую стоимость, иначе есть все шансы потерять его на последнем этапе оформления заказа.