Как новые технологии повлияли на рынок труда и корпоративное обучение

Все больше компаний сегодня вкладывают ресурсы в развитие своих работников. Однако сфера образования меняется каждый день — уследить за трендами может быть непросто. Генеральный директор «Яндекс Практикума» Илья Курмышев рассказывает, как новые технологии влияют на навыки сотрудников и как компаниям растить кадры в условиях постоянно меняющейся реальности.

Как изменился рынок труда и корпоративного обучения

Сегодня искусственный интеллект и продвинутые технологии все больше влияют на рынок труда. Особенно этот тренд заметен на примере крупных компаний в области больших данных, роботизации и продвинутой аналитики.

В целом за последние три года нейросети уже бросили вызов опытным специалистам в разных сферах. Согласно опросам, 20% россиян опасаются соперничества с ИИ в своей профессии — особенно это касается представителей сфер логистики, ретейла и торговли.

Однако эксперты настаивают на том, что новые технологии могут заменить человека только в рутинных процессах, освобождая время и ресурсы для более сложных и творческих задач. Чтобы оставаться востребованным, работникам рекомендуют обучаться использованию ИИ. Спрос на специалистов, умеющих работать с этими технологиями, в России вырос на 62% за последние два года.

Это отличная возможность для тех, кто готов расширить свои навыки, проявить гибкость и переучиться под запросы бизнеса. В 2023 году количество вакансий, подразумевающих обучение на рабочем месте, выросло в 2,5 раза.

Кроме того, такие вакансии предполагают более высокую заработную плату. По мнению директора по развитию «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, это связано с тем, что желание соискателей и работников учиться новому и открывать для себя принципиально непривычные сферы деятельности — «залог успешной карьеры».

В тех компаниях, где внедрены новые технологии, специалисты могут меньше работать с рутиной и углубляться в микроменеджмент. Вместо этого они получают возможность посвятить свое время оптимизации процессов и грамотному руководству. Это особенно актуально, когда речь идет о запросах и этике молодых сотрудников.

Сегодня соискателям важно, чтобы нанимающая компания заботилась об эмоциональном и физическом здоровье команды — то есть была человекоцентрична.

И здесь на помощь бизнесу снова приходят технологии, с помощью которых можно собирать и анализировать данные о предпочтениях, опыте, целях и задачах сотрудников, формировать индивидуальные планы развития и повышения квалификации, упрощать процесс обучения и делать его более доступным.

Человекоцентричность в бизнесе объясняет и появление тренда на мягкий навык управления, и востребованность курсов по управлению командой. Они сейчас входят в топ самых популярных на «Практикуме» вместе с SQL, DevOps для эксплуатации и разработки, аналитикой данных и системной аналитикой.

Также интересная тенденция наблюдается в топе компетенций, востребованных среди линейных сотрудников. За последние годы в него вошла «цифровая трансформация» — наравне с «управлением персоналом», «операционной эффективностью», «лидерством» и «управлением изменениями».

Это означает, что современные технологии все больше проникают в новые профессии. При этом, чем активнее они развиваются, тем больше специалистов требуется для их обслуживания. Поэтому сегодня растет интерес к курсам Промт-инжиниринга и ИИ-тренерства, а крупные образовательные сервисы начали интегрировать уроки по практическому применению нейросетей в свои курсы.

Бизнесу в сфере образования важно учитывать эти тенденции и предлагать клиентам сервисы, позволяющие освобождать время сотрудников, при этом увеличивая их эффективность.

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Как устроено корпоративное обучение в современных компаниях

Использование программ корпоративного обучения является скорее нормой, чем исключением из правил: по данным РБК, прибыль компаний, вложивших ресурс в это направление, на 24% выше, чем у конкурентов. Сегодня возможность корпоративного обучения есть уже у 62,5% работников, а 93% называют его причиной, по которой они не хотят менять место работы.

Исследования также показывают, что возможность обучения важна уже на этапе трудоустройства: 80% соискателей отметили, что им важен доступ к корпоративному обучению, и треть нанятых назвали это ключевым аргументом при устройстве на работу.

Доступ к корпоративному обучению однако есть не у всех работников. Согласно опросу, принимать в нем участие чаще других могут руководители отделов (75%) и сотрудники отдела продаж (54%). Среди бухгалтеров и специалистов маркетингового отдела на тренинги приглашают всего треть персонала (32–36%).

Из компаний, принимающих решение о необходимости корпоративного обучения, всего 51% подбирают его под собственные бизнес-задачи. Около 47% действуют без четкого плана, полагаясь на советы экспертов или просьбы сотрудников.

При этом большинство компаний предпочитают самостоятельно разрабатывать образовательные программы (около 84%). Это решение не всегда является оптимальным: на создание курсов тратится огромное количество ресурсов, которые можно вложить в производство или увеличение продаж.

Кроме того, такие программы часто оказываются недостаточно эффективны, так как выстроены на основе субъективной позиции внутренней команды и могут не учитывать новые тенденции.

Что касается покупки готовых курсов, то здесь бизнес опасается, что сторонний продукт не учитывает локальную специфику. Эта проблема может быть решена за счет «моделирования программы», позволяющей скорректировать курс под конкретный запрос. Сейчас подобное решение реализовано, например, на платформах «Грейд», iSpring Suite, Mirapolis HCM и других.

Кроме того, сегодня существует тренд и на микрообучение — небольшие теоретические материалы в виде мобильных форматов (например, голосовых сообщений). Они легко меняются под запросы сотрудников и дешевы в производстве. По нашим данным, программы с общей длительностью до 40 часов проще осваиваются сотрудниками.

Небольшой формат помогает преодолеть внутреннее сопротивление новому, к тому же в этом случае сотрудникам проще найти время и внутренний ресурс на обучение. Впрочем, длительность курсов все еще не является ключевым фактором при составлении обучающих программ: 33% компаний вообще не учитывают сроки обучения, а 55% отметили, что не готовы жертвовать качеством обучения ради скорости.

Также до сих пор сохраняется появившийся во время пандемии тренд на менторство и обучение в малых группах. Он подразумевает тесную личную коммуникацию, благодаря чему укрепляется корпоративная культура.

Для практикующих специалистов особенно важно получать обратную связь от более опытных коллег. Так в обучающие программы важно привлекать ревьюеров для проверки работ и кураторов, которые будут сопровождать обучающихся по всему процессу.

Комплексный подход к обучению на практике оказывается гораздо эффективнее, чем разработанные с нуля курсы внутри компании. Важную роль здесь играет привлечение к созданию учебных программ профессиональных методологов и экспертов, которые помогают оптимизировать процесс.

Огромное значение также имеет возможность получения обратной связи и живое общение с экспертом и коллегами внутри курса — все это значительно упрощает процесс обучения и помогает лучше освоить новые компетенции.

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Что ждет рынок образования в будущем

Во-первых, спрос на корпоративное обучение не снижается: по данным на 2024 год, 39% компании планировали увеличить бюджет на него.

Во-вторых, результаты анализа рынка образования демонстрируют, что компании стремятся не только сохранить ключевых сотрудников, но и развить их навыки под новые задачи и вызовы, поднимая таким образом производительность труда и решая проблему дефицита кадров. Для этого бизнесу нужно не просто образование для работников, а тренинги, отвечающие современным вызовам.

В связи с этим, по данным глобальных исследований, около 75% компаний планируют в ближайшие годы внедрить передовые технологии в производство, а 81% собираются использовать их для обучения персонала. В связи с этим прогнозируется увеличение спроса на специалистов по использованию этих технологий (в первую очередь, ИИ и машинного обучения).

В-третьих, чтобы отвечать на современные вызовы, компаниям приходится уделять все больше внимания навыкам успешного руководства. Из них «Сколково», к примеру, особенно выделяет управление изменениями и людьми, операционную эффективность и лидерство. Всемирный экономический форум подчеркивает важность аналитического и творческого мышления, а также самоэффективность и цифровую грамотность.

Меняются и сами форматы корпоративного обучения. Активно развивается тренд на создание единой образовательной среды, в которой одинаково важны как передовые технологии, так и классический контакт с экспертами и наставниками. Уже сейчас сочетание этих методов помогает развивать рынок и повышать стандарты образовательных продуктов.

Как усилить свою команду

Чтобы усилить свою команду, увеличить производительность ее труда и не допустить текучки кадров, необходимо помнить про несколько важных этапов.

Убедитесь, что образование будет эффективным. Для этого нужно разобраться, точно ли проблемы компании находятся на территории знаний и навыков людей, которых хотите обучить. Также убедитесь, что сотрудники не выгорели, что они получат нужную поддержку в ходе тренингов и т.д.

1. Определите направления, которые хотите усилить в первую очередь: управление командой, операционную эффективность, аналитику или другие.

2. Выберете программу и платформу, которые будут отвечать специфике вашего бизнеса и вашим целям. В первую очередь обратите внимание на эффективность курсов: можно ли на платформе варьировать их в формате конструктора, чтобы команда не тратила время на блоки, в которых она уже разбирается. Также позаботьтесь о том, чтобы платформа была удобной для сотрудников.

Например, ключевым критерием здесь может быть наличие внутренней базы знаний со всеми обучающими материалами или удобных календарей с мероприятиями и занятиями. Кроме того, не забудьте и про систему оценки знаний и отчетности. На платформе обязательно должны быть тесты или другие форматы оценки практических заданий. Результаты могут выгружаться автоматически вместе с общим отчетом об успеваемости сотрудника по прохождению курса.

3. Проведите с сотрудниками ассессмент по каждому из направлений. Определите, какие навыки им требуется освоить. Такое тестирование можно реализовать как внутри компании, так и на самой образовательной платформе.

Как правило, с этим может помочь даже генеративный искусственный интеллект: он автоматически собирает тест и на основе его результатов находит точки роста в навыках сотрудников. В отдельных случаях ИИ может дать рекомендации по дальнейшему карьерному треку или подобрать дополнительные материалы для изучения и прокачки скиллов.

4. Определитесь с форматом обучения и его внедрением в рабочие процессы. Особое внимание уделите роли экспертов и менторов — теоретические блоки должны быть подкреплены практическими занятиями с коллегами и наставниками. Так сотрудники смогут не только закрепить новые знания, но им будет эмоционально легче воспринимать процесс обучения.

Также важно грамотно распределить нагрузку команды. Если образовательную программу невозможно перевести в формат микрообучения, а специалистам необходимо посещать лекции с преподавателями и регулярно участвовать в групповых тренингах, нужно быть готовым к временному снижению рабочей нагрузки сотрудников.

5. Обозначьте прозрачную систему оценки эффективности обучения сотрудников. Важно, чтобы еще на старте обучения команда понимала, что будут ждать от сотрудников по итогу. Оценка качества обучения в каждой компании своя: для кого-то это уровень вовлеченности в образовательную программу и успешное прохождение тестирования, для кого-то — рост ключевых метрик отдела через Х месяцев, а для кого-то коэффициент ROI. Подумайте, что наиболее приоритетно для вас и вашего бизнеса.

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