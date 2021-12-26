Краудфандинг и второй пандемийный: итоги года для крауд-технологий

Специально для RB.ru PR-директор Planeta.ru Наталья Игнатенко попросила лидеров крауд-индустрии подвести итоги года для своих отраслей. Как второй пандемийный год повлиял на краудфандинг, краудлендинг и краудинвестинг и чего ждать сфере коллективного финансирования в будущем году?

Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ:

2021 год показал существенный рост объемов крауд-технологий. Мы ожидаем, что рынок достигнет 8 миллиардов рублей по итогам года, а в следующем году — превысит планку 10 млрд рублей.

Знаковым в 2021 году стало проведенное Ассоциацией краудфандинга и «Планетой.ру» исследование пользователей крауд-кампаний. Мы впервые получили срез о том, что движет и мотивирует людей участвовать в краудфандинге. В частности, оказалось, что, в отличие от зарубежного рынка, для наших людей в первую очередь мотивацией поддержать крауд-проект является желание решить проблему или реализовать идею.

Также мы получили более 600 синонимов, с чем у россиян ассоциируется краудфандинг. Большинство из них были связаны с массовостью краудфандинга и его способностью объединять людей. Впрочем, были и пользователи, которые жаловались на сложность термина. Напомню, что в 2020 году слово «краудфандинг» вошло в русский орфографический словарь. Но такие недовольства только означают, что у нас еще много работы.

Мегарегулятор платформ, Банк России, начал популяризацию краудфандинга и его разновидностей, проведя во всех федеральных округах нашей страны семинары, и даже снял ролик о крауд-финансировании.

Но приятно отметить, что наш собственный мини-фильм, опубликованный как «финпросвет» Ассоциацией развития финансовой грамотности, стал первым на эту тему в России. Популяризация крауд-финансирования в различных форматах (обучающие мероприятия, просветительская работа, работа с площадками и их клиентами) была и остается важнейшей задачей Ассоциации.

Еще одно важное обытие года — развитие сотрудничества с банками. В #ЩедрыйВторник «Росбанк» удваивал все взносы в благотворительную краудфандинговую онлайн-ярмарку «Планета добрых подарков», благодаря чему за один день было собрано 2 млн рублей.

Такой подход к поддержке актуальных общественно полезных инициатив с использованием инструментов краудфандинга полностью вписывается в цели устойчивого развития и является бенчмарком или ориентиром того, как будет выглядеть отношение корпораций к спонсорству и к устойчивому развитию в ближайшее время.

Федор Мурачковский, генеральный директор и сооснователь Planeta.ru:

Для нас это был год движения вперед. Объем собранных за год средств превысил показатели 2020 года на 20%. Пандемия точно не преграда для краудфандинга, к нам возвращаются многие авторы, для некоторых из них краудфандинг стал единственным источником финансирования в условиях снижения кредитования МСП, невозможности проводить офлайн-мероприятия и пр.

В прошлом году в связи с пандемией мы наблюдали снижение среднего чека, но одновременно рост транзакций. В этом году количество покупок выросло на 10%, а средний чек — на 20%.

Проекты стали собирать больше: на 22% увеличилась сумма сбора успешной крауд-кампании. Все это говорит о развитии не только отдельно взятой платформы, но и всей индустрии краудфандинга.

Приятно, что продолжают появляться и развиваться новые игроки. Например, в Перми в этом году появилась площадка для городских проектов «Пермь вдохновляет», запущенная в 2020 году платформа для медиапроектов «Сила слова» при нашем участии провела свою первую школу для авторов, недавно была анонсирована платформа Khachen, заточенная под помощь бизнесу в Армении. То есть, образовываются очень нишевые платформы, и это здорово!

Мы продолжаем развивать не только краудфандинг, но и дополнительные сервисы. Для магазина крауд-товаров знаковым стал выход на маркетплейсы. Вообще взаимодействие краудфандинговых платформ и маркетплейсов становится трендом. В конце февраля 2021 года Amazon запустила собственную крауд-платформу Build It, чтобы тестировать спрос на концепты товаров. Думаю, в дальнейшем такой тип сотрудничества будет развиваться и в России, потенциал большой.

Активно готовили запуск новой услуги «Планета Доставка», которую выкатим в начале 2022 года. Этот сервис появился в ответ на основную боль авторов крауд-проектов по рассылке бонусов. Теперь мы готовы взять это на себя.

Резюмируя, мы стали думать о себе уже как не просто о крауд-платформе, а как о краудфандинговой экосистеме. Помимо базиса — краудфандинга — мы предоставляем авторам дополнительные сервисы: школу, магазин, спецпроекты, магазин, собственную службу доставки.

Но следующий год будет еще более знаковым: 7 июня нашей платформе исполнится 10 лет. Надеемся, что в будущем году мы сможем поделиться новостью о суммарном сборе в 2 млрд рублей.

Юрий Попов, управляющий партнер инвестиционной платформы «Поток.Диджитал»:

Прошедший год оказался для «Потока»…необычным. На макроуровне он не стал годом безоговорочного восстановления, как хотелось в очень сложном 2020 году.

В сегменте финансирования малого бизнеса в России мы наблюдали очень сдержанную политику банков в отношении кредитования малого и микробизнеса, в котором повышенный интерес можно было заметить только в отношении работы с госконтрактами и маркетплейсами.

В сегменте небанковского финансирования МСБ заметно вырос рынок инвестиционных платформ — как по их количеству, так и по объему выданных займов (по нашим оценкам, объем 2021 года вырос приблизительно на 60% по сравнению с 2020 годом). «Поток» в этом году перешагнул через отметку 13 млрд рублей выданных займов, а рост год к году, по нашему прогнозу, составит более 60% (около 3,5 млрд руб займов в 2021 году).

В уходящем году мы были сконцентрированы на том, чтобы улучшать продукт — в первую очередь для заемщиков: появилось несколько новых продуктов (кредитная линия, экспресс-займ, факторинговый займ), улучшились условия и увеличилась скорость выдачи. И хотя в следующем году мы продолжим улучшать сервис для заемщиков, думаем, что 2022 будет годом инвесторов: их ждет мобильное приложение, вторичный рынок займов, еще более гибкий автоинвест и еще больше возможностей для ручных инвесторов.

В 2021 году ярким событием для нас стал анонс партнерства с Московской биржей. Одна из ключевых задач Мосбиржи — организация новых инструментов финансирования для компаний всех размеров и из всех регионов России, а опыт и технологии «Потока» в привлечении финансирования для тысяч российских компаний будет полезен для решения этой задачи.

Также в уходящем году мы с успехом протестировали новый для себя формат работы с партнерами из сегмента небанковского финансирования — в частности, в факторинге. Мы очень верим в то, что можем быть взаимно полезны в отношении продуктов для малого бизнеса, комплиментарных нашим продуктам.

Как показывают предыдущие годы, прогнозировать объемы рынка финансирования малого бизнеса — занятие неблагодарное в наше время. Тем не менее, мы думаем, что в 2022 году на рынке инвестиционных платформ произойдут качественные изменения: частных инвесторов станет на порядок больше, а институциональные инвесторы перейдут с этапа изучения и тестирования рынка к этапу регулярной работы на нем. Объемы же самого рынка краудлендинга будут в основном зависеть от способности платформ работать с малым бизнесом.

Александр Сухотин, председатель совета директоров краудлендинговой платформы для инвестиций в индустрию развлечений Co-Fi

События 2020 года выступили дополнительным катализатором стремительного роста рынка онлайн-развлечений. Наша платформа Co-Fi была запущена в марте 2021 года. Она помогает инвестировать в креативную индустрию и добиться синергии: вы не только вкладываете средства в расчете на получение дохода, но и становитесь причастными к созданию новых ярких проектов.

Это новая ниша, поэтому как заемщикам, так и инвесторам нужно время для того, чтобы познакомиться с продуктом и протестировать его. К середине декабря с ее помощью правообладатели креативных проектов успели получить порядка 15 займов на общую сумму чуть более 8 млн рублей.

В этом году на платформе размещали свои проекты звезды российской индустрии развлечений: Павел Воля, певица Zivert, Максим Леонидов. Zivert привлекала на платформе 2 млн рублей на съемки видеоклипа на песню «Три Дня Любви». Раунд финансирования успешно завершился несколько дней назад. Пользователи могли инвестировать от 1 тысячи рублей с доходностью 18% годовых. Сейчас на платформе уже порядка 1500 зарегистрированных инвесторов. Взаимодействовать с авторами творческих проектов оказалось сложнее.

Несмотря на то, что, в отличие от строгих инвесторов или акселераторов творческих проектов, платформа не требует у артиста рассчитать финансовую модель, мы столкнулись с рядом страхов и барьеров использования.

Платформа запрашивает у заемщиков информацию об объектах авторского права, предоставляемых в залог, просит привести аргументы в обоснование, что заемщик сможет вовремя вернуть займ.

Например, наши эксперты могут попросить предоставить аналитику по прослушиваниям трека или скриншоты о перечислениях из AdSense, если в залог оставляется видеоконтент с YouTube. Кто-то переживает, что ему придется совсем отдать права. Мы объясняем, что права лишь оставляются в залог, а не передаются или отчуждаются. Кому-то сложно спрогнозировать успешность проекта или найти способ его грамотного продвижения.

Мы оказываем заемщикам консультации. К тому же, пока создатели контента часто путают краудлендинг с краудфандингом и не до конца понимают, как пользоваться новым финансовым инструментом.

Платформа предлагает инвесторам аннуитетный инвестиционный продукт, то есть возврат инвестиций равными платежами, начиная уже с первого месяца. График платежей рассчитывается для каждого проекта индивидуально и доступен инвесторам в личном кабинете.

В следующем году мы планируем реализовать на платформе ряд новых выплат с другими периодами. Мы понимаем, что для проектов киноиндустрии, например, не очень удобны условия, при которых погашать займ необходимо уже с первого месяца, ведь цикл производства фильмов и их окупаемости значительно дольше.

Пока никто, кроме нас, не работает с займами под залог интеллектуальной собственности. Банки не умеют работать с таким залогом и не считают интеллектуальную собственность ликвидным активом — есть мнение, что его невозможно адекватно оценить, сложно реализовать и так далее.

Мы доказываем обратное и работаем с экспертами из музыкальной индустрии, организациями по коллективному управлению правами, интегрированы с цифровым реестром интеллектуальной собственности IPChain, учимся анализировать больше источников информации.

Перспективная задача, которая стоит сейчас перед нами — научиться в реальном времени отслеживать стоимость объектов, которые предлагаются инвесторам в качестве залога.

Антон Утехин, CEO и сооснователь краудинвестинговой платформы STRK:

В 2020 году StartTrack закрылся и возобновил работу в 2021 году уже в обновленном виде — STRK. Мы перестали работать с займами в их классическом виде и теперь занимается только рынком внебиржевых ценных бумаг, но, возможно, в новом году мы рассмотрим конвертируемые сделки, как часть работы с equity.

Год оказался для нас весьма насыщенным, так как мы меняли концепцию и бизнес-модель, во многом создавая ее с нуля. На всю отрасль, безусловно, повлияло принятие 259-ФЗ в части инвестиционных платформ. Но для нашего бизнеса также были важны все те правки, что накапливались в течение последних пяти лет в 39-ФЗ о рынке ценных бумаг и 208-ФЗ об АО.

Именно совокупность трех этих нормативных актов позволило создать то, что мы сейчас называем внебиржевым рынком ценных бумаг малого и среднего бизнеса и дать доступ компаниям МСП к розничным инвестициям.

Предварительные результаты года — размещения внебиржевых акций на 300 млн рублей и подготовка проектов еще на 275 млн. Всего же заявки оставили более 300 компаний.

Главным вызовом прошедшего года стало то, что компаниям необходимо оказывать содействие в подготовке размещения и инвестиционных материалов (то, что на бирже называется андерайтингом), так как большинство компаний малого и среднего бизнеса хорошо разбираются в своем деле, но не умеют свой текущий бизнес преподнести в корректной инвестиционной упаковке.

В итоге, если срок технической подготовки АО, дополнительной эмиссии бумаг и размещения на платформе составляет 10 рабочих дней, то подготовка может длиться 2-3 месяца.

Из наиболее ярких примеров по прошедшим размещениям, я бы выделил два — кейс сервиса автоматического инвестирования Grows.ai и алмазоразведывающей компании «АЛМАР».

Первый — классический пример правильно построенной работы с инвесторами, вовлечения их в работу проекта, тестирование функционала, включения в совет директоров — и это окупается повышением доверия со стороны инвесторов.

Второй раунд компании на 20 млн рублей был закрыт в течение 3 дней и по большей части инвесторами первого раунда. «АЛМАР» же — это первая ласточка будущих внебиржевых размещений крупных компаний с участием профессиональных участников (инвестиционные банки, брокеры) по схеме, которая применяется в крупных компаниях, — с оценщиком, андерайтером, книгой заявок, последующим IPO, лок-апом и так далее.

Именно по такой схеме компании с выручкой от нескольких сотен миллионов рублей уже сейчас могут привлекать деньги на развитие своего бизнеса до начала своего публичного размещения.

Также в этом году мы разместили на платформе инвестиционное предложение самого STRK. Благодаря этому мы нашли несколько несостыковок в нашем собственном процессе размещения и прожили все то волнение, что проживают эмитенты, предлагающие акции розничным инвесторам. Начиная с ноября 2021 по 20 декабря сам STRK привлек 32 млн рублей из 37,5 млн рублей плановых, при этом среди инвесторов есть топ-менеджер одной из крупнейшей брокерской компании России.

С точки зрения же самих инвесторов сразу нужно отметить, что в отличие от других предложений, внебиржевые акции — это высокорискованный инструмент с потенциально интересной доходностью, но с горизонтом инвестирования 3-5 лет. Поэтому никто из инвесторов на текущий момент еще не заработал на совершенных инвестициях. Оценить это можно будет в полной мере к 2023-25 году, в зависимости от сделки.

Насколько я знаю, в реестре инвестиционных платформ Банка России уже есть несколько платформ, ориентированных на сделки с капиталом, но пока я не видел результатов их деятельности. Учитывая размеры рынка (а все-таки он у нас пока в стадии зарождения), сложно говорить о какой-либо конкуренции между платформами.

Лично я считаю, что мы конкурируем больше с привычкой по структурированию долевых сделок по старинке — у нотариуса и через ООО, когда уже есть возможность делать тоже самое в онлайн-формате через АО. Поэтому, наш главный конкурент — привычка, и мы работаем над образованием рынка в этой части.