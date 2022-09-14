Сопротивляться или приспосабливаться: как научиться справляться с постоянными переменами?

Кроме того, само количество произошедших с февраля этого года перемен, а оно просто огромно, тоже вызывает стресс. О том, как можно справляться с происходящим, рассказывает Мария Сёмина, психолог-консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю».

Каждый сегодняшний день наполнен событиями и новостями, приятными и не очень, зависящими от нас и происходящими без нашего влияния. В последние месяцы количество явлений и событий, на которые большинство людей не может никак повлиять, возросло. Невозможность изменить ситуацию может вызывать очень сильные реакции, которые проявляются в самой различной форме: грусть, раздражение, активные, иногда хаотичные, действия или впадение в ступор.

Принимаем перемены

Моделей, описывающих способы реагирования человека на перемены, много. Одна из самых известных, это модель Кюблера-Росса, в которой выделяют пять этапов: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Эта «‎пятерка», в основном, знакома многим как «реакция на горе». Но эту модель можно прекрасно использовать для сохранения стабильности психики и в текущем периоде турбулентности.

Например, новости об уходе важных для бизнеса компаний или изменениях в законодательстве вызывают стресс, который воспринимается психикой как «потеря», потому что сильно нарушает сложившуюся ранее картину мира.

Отрицание. Отделение от новости, дистанцирование. Человек игнорирует действительность и делает вид, что ничего не произошло.

Отделение от новости, дистанцирование. Человек игнорирует действительность и делает вид, что ничего не произошло. Гнев. Признание факта существования проблемы сопровождается негативными эмоциями. Человека злит то, что он оказался в такой ситуации. В этот период он концентрируется на отрицательных чувствах и думает о том, что мир к нему несправедлив.

Признание факта существования проблемы сопровождается негативными эмоциями. Человека злит то, что он оказался в такой ситуации. В этот период он концентрируется на отрицательных чувствах и думает о том, что мир к нему несправедлив. Торг. Негативные эмоции уходят, но человек размышляет о том, что можно предпринять, чтобы вернуться во время «до» случившегося, он питается иллюзией, что еще есть шанс все исправить.

Негативные эмоции уходят, но человек размышляет о том, что можно предпринять, чтобы вернуться во время «до» случившегося, он питается иллюзией, что еще есть шанс все исправить. Депрессия. На этой стадии психика человека и организм в целом начинает беречь собственную энергию. Человек понимает, что не может вернуться в стартовую точку, он чувствует, что разочарован и беспомощен.

На этой стадии психика человека и организм в целом начинает беречь собственную энергию. Человек понимает, что не может вернуться в стартовую точку, он чувствует, что разочарован и беспомощен. Принятие. Человек восстанавливает свои ментальные силы, осознает случившееся, но больше не отрицает его, а начинает строить планы на будущее.

Если осознать себя в этой парадигме реакций, оценить какую стадию проживаешь сейчас, то это понимание может дать ресурс для управления ситуацией. Потому что у такой модели есть логичный и безопасный для психики финал с «построением плана действий».

Сопротивляемся?

В течение жизни люди формируют пул реакций на внешние воздействия. Накопление этого опыта начинается еще в раннем детстве, когда формируется базовый морально-этический аппарат и случаются детские психологические травмы.

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Ребенок вырабатывает комплекс поведенческих мер, как бы надевая маску героя, способного справляться с невзгодами и переменами. И эти маски остаются в человеческом подсознании на всю жизнь. Этот детский «багаж» во многом, определяет поступки и поведение людей в дальнейшей жизни. Внезапно оказавшись в «эпохе перемен», уже взрослые люди пытаются справиться с происходящим, надевая эти маски.

Маска «Беглец»

Что произошло в детстве: обесценивание детских достижений, завышение требований, насмешки, сарказм и оскорбления со стороны значимых взрослых.

Как взрослый реагирует: избегает новостей, затягивает принятие решений, уходит «в себя», замыкается в себе.

Маска «Зависимый»

Что произошло в детстве: недостаток внимания, заботы и ласки со стороны родителей, отсутствие тактильного контакта.

Как взрослый реагирует: перекладывает ответственность за принятие решений на других.

Маска «Мазохист»

Что произошло в детстве: унижение, оскорбления, критика, порицание, особенно в присутствии посторонних.

Как взрослый реагирует: принимает собственные проблемы как неизбежную и заслуженную кару, ищет ситуации, в которых может испытывать унижение и страдать.

Маска «Контролер»

Что произошло в детстве: значимый взрослый начинает уделять внимание кому-то другому, расценивается как предательство.

Как взрослый реагирует: редко прислушивается к советам, поступает так, как считает нужным, независимо от последствий для окружающих.

Маска «Упрямец»

Что произошло в детстве: чрезмерный мелочный контроль со стороны родителей, навязывание их точки зрения.

Как взрослый реагирует: принимает решения в ущерб себе из-за страха ошибиться и поступить несправедливо по отношению к другим.

Что делать со всеми этими паттернами поведения? Нужно прорабатывать, то есть учиться разбираться в природе возникновения реакций. Конечно, речь идет не о самоиндульгенциях в формате «меня мама в детстве мало обнимала, поэтому я буду перекладывать ответственность за свою жизнь на других».

Речь о том, что осознание «корней» дает власть над реакциями, помогает развивать способности к адаптации и делает возможным более легкое прохождение трудностей. Делать это можно как самостоятельно, так и вместе со специалистом.

Адаптируемся

Конечно, нужно обозначить вещи и обстоятельства, к которым учиться адаптироваться не нужно ни в коем случае. Это абьюзивное и токсичное поведение, насилие. Со всем остальным можно работать и научиться справляться с переменами. А методику отслеживания или проработки реакций можно выбрать любую.

Если на работе объявят о сокращении штата, какова будет ваша реакция? Будете оставаться в тени и ждать, когда все разрешится само собой или будете активны и выясните, сокращают ли именно вас и как событие отразится на ваших условиях труда и зарплате? В первом случае, вероятно, на вас маска «беглеца», и ее стоило бы проработать. Тогда в аналогичной ситуации вы уже не впадете в стресс и останетесь в силах решать жизненные задачи.

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Представьте, на фоне обострившейся геополитической и экономической ситуации банк меняет условия кредитного контракта. Вероятно, человек может осознать себя в модели Кюблера-Росса и, пройдя «пять стадий» (они могут чередоваться в любом порядке, только принятие — всегда последняя), принять случившееся как факт. И тогда он не замирает в беспомощности, а начинает продумывать стратегические шаги и планировать расходы.

Психологические маски и модели реакций — лишь малая часть существующих взрослых стратегий экологичной адаптации к переменам. Выбор есть. Основная задача — начать ими пользоваться.

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