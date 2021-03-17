Цифровизация, геймификация, интерактивность: тренды digital-фитнеса

Фитнес-центры по всему миру переживают не лучшие времена. В мае 2020 года сеть спортзалов Gold's Gym в США первой объявила о банкротстве, назвав официальной причиной локдаун. За ней последовал 24 Hour Fitness, который закрыл более 100 залов по всей стране, о банкротстве сообщили также сайклинг-студии Cyc Fitness и сеть студий йоги Yoga Works.

В Facebook резко снизились упоминания о визитах в зал — и даже после открытия фитнес-центров в 46 штатах ситуация не изменилась. Люди не очень хотят возвращаться: кто-то боится заболеть (ученые называют фитнес-центры одним из наиболее опасных мест для заражения коронавирусом), кто-то за время локдауна попробовал альтернативы.

В России в спортзалы теперь тоже ходят меньше: посещаемость клубов в первой половине января 2021 года упала на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В декабре 2020 года падение было еще более заметным: тогда продажи клубных карт на территории РФ снизились сразу на 28,1% по сравнению с декабрем 2019.

Фитнес-клубы постепенно адаптируются к непростым условиям, но покупательское поведение посетителей радикально изменилось: в ситуации неопределенности клиенты предпочитают покупать клубные карты на более короткий срок, чем раньше.

Спрос на цифровой фитнес, наоборот, растет. Производители велотренажера Peloton с интерактивными тренировками были вынуждены приостановить рекламные кампании — так вырос спрос на их продукт во время пандемии.

В четвертом квартале 2020 года выручка компании поднялась на 172% по сравнению с прошлым годом. И это при том, что стоимость тренажера и пакета занятий довольно высокая: в первый год придется заплатить $2500 и еще $500 ежегодно за подписку на тренировочный контент, который распространяется через встроенную систему дистрибуции.

Fitness-tech сейчас развивается сразу в нескольких направлениях:

Интерактивные тренировки, в том числе с искусственным интеллектом.

Дополненная и виртуальная реальность.

Геймификация тренировок.

Носимые устройства и умные датчики.

Вот несколько примеров сервисов и приложений, которые пришли на смену тренировкам с инструкторам. Многие из них в 2020 привлекли инвестиции и показали значительный рост.

Интерактивные тренировки

Видеотренировки появились еще в 80-е и до недавнего времени почти не менялись. Тренер на экране демонстрирует упражнение, а человек повторяет, как умеет. Такой односторонний обмен информацией делал их менее эффективными и вовлекающими, чем занятия с живым инструктором, который может вовремя подбодрить и исправить ошибки. Новое дыхание видеотренировкам дали современные технологии, которые позволяют наладить обратную связь.

Яркий пример — сервис Fitness+ для Apple Watch и других устройств экосистемы Apple, который представили во время ежегодной сентябрьской презентации. Сервис (в России он пока недоступен) предоставляет доступ к программам тренировок, включая силовые упражнения, танцы и велотренажер, а биометрические данные с часов обеспечивают фидбек в реальном времени и поддерживают мотивацию.

Другой недавний пример — покупка самым дорогим индийским стартапом в области здоровья Cure.fit калифорнийской компании Onyx. Onyx с помощью компьютерного зрения следит за тренирующимся и оценивает правильность техники.

И, если раньше Cure.fit оценивал активность пользователей с помощью примитивного «энергометра», технологии Onyx позволят ему распознавать разные типы нагрузки, считать повторы и корректировать правильность выполнения упражнений. Так Cure.fit готовится к выходу на американский рынок и конкуренции с гигантами типа Apple и Peloton.

Фото/worldclassmag.com

VR и AR

Многие бросают спортзал просто потому, что там скучно. Полчаса или час пробежки на дорожке быстро превращаются в рутину. Кто-то находит способы ее преодолеть, кто-то выдыхается и отказывается от занятий. В помощь скучающим компании разрабатывают решения на основе виртуальной и дополненной реальности.

Например, создатели фитнес-системы Icaros с помощью VR-шлема и тренажера имитируют полет, во время которого пользователь тренирует мышцы рук, ног и кора. Чувство полета не дает заскучать, а траектория меняется, обеспечивая свежие впечатления.

Конкурент Peloton, компания Zwift, предлагает сразу 10 виртуальных миров для велосипедных гонок. Летом 2020 года, когда спортивные мероприятия были отменены из-за пандемии, компания организовала первый виртуальный Tour De France, а в сентябре объявила о закрытии раунда C на $450 млн и достижении статуса единорога.

Этим летом привлек раунд инвестиций и FitXR, разработчик виртуального фитнес-зала. Многие знают его по популярному приложению BoxVR, имитирующему боксерские тренировки в виртуальной реальности. Кроме бокса, FitXR разрабатывает занятия по танцам.

Геймификация

Практически все приложения и сервисы, посвященные фитнесу, используют геймификацию. Этот прием позволяет человеку незаметно привыкать к физической нагрузке и сохранять мотивацию к тренировкам. Интерактивные технологии и вовсе стирают грань между спортом и компьютерной игрой. И пользователям это нравится.

Показательным примером стал кейс игрока с Reddit, неожиданно похудевшего на 13 кг. На протяжении шести месяцев он играл в культовую VR-игру Beat Saber, где нужно под музыку рассекать световыми мечами кубы. Он проводил в ней около часа в день пять дней в неделю, а затем увлекся еще и боксерскими играми Creed: Rise to Glory и Knockout League. Мужчина совершенно не ставил своей задачей похудеть или повысить активность, но фото до и после говорят сами за себя.

Fitbit, купленный Google, добавлял элементы геймификации в свои продукты задолго до того, как это стало трендом. Челленджи, вызовы, соревнования между друзьями, трофеи превращают фитнес-рутину в игру. Peloton дает своим пользователям возможность соревноваться как поодиночке, так и в командах. По мнению экспертов, геймификация — один из главных трендов фитнес-отрасли в 2020 и 2021 годах.

Фото/venturebeat.com

Умные датчики и мониторинг

Компания Kaaya Tech работает на пересечении VR, AR и трекинга тела. Она разрабатывает одежду для тренировок как в обычной, так и в виртуальной реальности. В костюм HoloSuit встроено 40 сенсоров, которые реагируют на движение и фиксируют параметры тренировки, а девять гаптических девайсов дают обратную связь в виртуальной реальности.

HoloSuit позволяет тренироваться в обычном режиме, в VR или управлять аватаром на внешнем дисплее. Движения пользователя записываются и сохраняются: после завершения тренировки можно оценить прогресс и правильность техники.

Продолжает расти и популярность фитнес-трекеров. Не так давно корпорация Google окончательно подтвердила сделку по покупке Fitbit, пионера фитнес-индустрии, за $2 млрд — посмотрим, смогут ли будущие устройства Google на базе Fitbit составить конкуренцию Apple.

AI

Индустрия йоги растет с каждым годом. Ей занимаются 36 млн американцев, 300 млн человек по всему миру. В пандемию занятия перешли в онлайн: к сентябрю 2020 онлайн-классы стали предлагать 70% инструкторов, и 90% высказали намерение продолжить эту практику после снятия ограничений.

Все популярней становятся приложения с видеоуроками — Down Dog, Yoga Studio от Gaiam и другие. Они понижают порог входа для новичков, которым не хватает времени, мотивации или средств на занятия в студии или мешает стеснение перед более продвинутыми учениками.

Проблема интерактивности и адекватной обратной связи существует и тут. Pivot Yoga предлагает одежду для тренировок со встроенными сенсорами и подписку на собственное приложение. Благодаря сенсорам искусственный интеллект может сравнить положение тела ученика и учителя в пространстве. Правда, чтобы получить фидбек по асане, придется задать вопрос и приостановить тренировку, а рекомендации выдают строго по одной.

Мы в Zenia пошли немного другим путем: применили компьютерное зрение, благодаря которому камера смартфона распознает положение тела в пространстве. Приложение в режиме реального времени сравнивает ученика и инструктора и сообщает, правильно ли выполнена асана. Можно заниматься как с виртуальным инструктором, так и подключаться к классам в прямом эфире: благодаря искусственному интеллекту ни одна ошибка не останется незамеченной, а геймификация поддерживает мотивацию к занятиям.

В 2021-2022 годах сегмент цифрового фитнеса продолжит агрессивно расти. Пандемия заставила даже самых консервативных пользователей и инструкторов распробовать новые инструменты. При наличии моментальной обратной связи и мотивации, неважно, тренирует вас человек или искусственный интеллект, заниматься дома проще по целому ряду причин: почитайте хотя бы истории опрошенных BBC британцев. Надеяться на то, что все скоро станет по-прежнему, было бы наивно — возможно, в залы мы уже не вернемся.

Это понимает и бизнес: например, World Class в по итогам карантина выделил онлайн-тренировки в новое направление, чтобы затем монетизировать его работу. В начале следующего года приложение World Class 2.0 планируют вывести на рынок и начать зарабатывать на подписке. Общий объем целевого рынка приложений для фитнеса, по оценкам, к 2025 году достигнет $70 млрд со среднегодовым показателем роста в 25%.

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